Новогодние хиты Карелии из Петербурга 2022
За пять дней вы побываете на “Некремлевской Елке” в компании настоящих карел, познакомитесь с хаски и северными оленями, сможете покататься на собачьих и оленьих упряжках, познакомитесь с героем карельских сказок – Паккайне, послушайте авторские экскурсии в трех главных городах Карелии, почувствуйте волшебство Мраморного каньона и водопада Кивач, и, конечно, отпразднуйте Новый Год в отличной компании!
Преимущества и особенности тура:
- Встречаем Новый год с праздничным банкетом и развлекательной шоу-программой с столице Карелии
- Отправляемся на новогодние гуляния в самую веселую карельскую деревню
- Знакомимся со сказочными героями в вотчине карельского Деда Мороза
- Исследуем эко-тропы и любуемся видами ладожских шхер
- Заряжаемся позитивом в питомнике дружелюбных хаски и северных оленей
- Наслаждаемся завораживающими природными красотами: Мраморный каньон, Рускеальские водопады, заповедник Кивач
Бонус: Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки из бересты
Вас ждет:
Программа тура
08:00 – Посадка в автобус у м. пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин Буквоед.
08:30 – Отправление автобуса от м.пл.Восстания.
08:55 – Дополнительная остановка для посадки у м. Дыбенко. Место посадки: СПб, м. Дыбенко, остановка общественного транспорта. Ориентир: на стороне м. Дыбенко, вдоль трамвайных путей.
09:00 - Отправление автобуса от м. Дыбенко.
12:00 – Комплекс «Фермерская Усадьба». Первой остановкой нашего новогоднего путешествия по Карелии станет комплекс «Фермерская Усадьба». Здесь вы сможете прогуляться по мини-зоопарку, отдохнуть в деревянной беседке с видом на живописный водоем и сытно позавтракать в местной трапезной. Все блюда приготовлены из экологически чистых продуктов по старинным вепсским рецептам, а всегда свежая выпечка готовиться в собственной пекарне. Набираемся сил и продолжаем наше путешествие!
13:30 – Посещение Александро-Свирского монастыря. Александро-Свирский монастырь, расположенный в живописном месте на берегу озера, является центром распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов. Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России. Каждый год сюда приезжают тысячи паломников, а также любителей истории и архитектуры. Вам проведут увлекательную экскурсию по главным святыням монастыря и расскажут много интересного из его многовековой истории.
14:30 – Обед в деревне Старая Слобода. После насыщенных гуляний на свежем воздухе, вас ждет недолгий переезд до «Старой слободы», где вы сможете заказать комплексный обед и сытно подкрепиться перед продолжением нашего новогоднего путешествия.
16:00 – Интерактивная новогодняя программа в Национальном Музее Олонца. Город Олонец – древнейшее поселение на Северо-Западе России, первые упоминания о нем датируются 1228 годом. Олонец славится на всю Россию своими подвесными пешеходными мостами, которые мы увидим в ходе обзорной экскурсии.
Вы отправитесь в Олонецкий Национальный музей, где примите участие в новогоднем интерактиве с героем карельских сказок и легенд – Морозцем Паккайне. Вам раскроют секреты торговой сноровки Паккайне, покажут волшебный талисман от бедности, познакомят с карельскими детскими развлечениями, а также научат изготовлению елочной игрушки из бересты.
17:30 – Отправление в Петрозаводск.
20:00 – Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель.
08:00 – Завтрак в отеле и сбор группы.
09:30 - Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску познакомит вас с историей города – ровесника Санкт-Петербурга. Вы увидите самые интересные здания, памятники и достопримечательности столицы республики.
Набережная Онежского озера, пожалуй, является главной достопримечательностью Петрозаводска. Это настоящий музей под открытым небом, где собраны все подарки от городов-побратимов. Наш гид расскажет о символическом значении удивительных скульптур, а также покажет знаменитый памятник «Рыбаки», ставший визитной карточкой города.
11:30 – Посещение заповедника и водопада Кивач. Что может быть лучше прогулки на свежем воздухе, да еще и в одном из самых удивительных мест Карелии - в заповеднике Кивач. Именно здесь расположился второй по величине равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и является одним из самых красивых мест Карелии.
На территории заповедника для всех желающих открыт музей природы, экспозиция которого познакомит вас с историей Кивача, представителями флоры и фауны и фотографиями водопада в разные годы.
12:30 – Переезд в вотчину карельского Деда Мороза – Талвиукко. Всегда мечтали посетить резиденцию Деда Мороза и окунуться в атмосферу новогодней сказки? Мы исполним вашу мечту! Вотчина Талвиукко – этоцелая страна чудес. Здесь вас ждет встреча с дружелюбными хаски, прогулка по оленьей ферме и подворью домашних животных, посещение подлинной саамской деревни и многое, многое другое.
13:30 – Обед в ресторане Закрома Талвиукко. Перед началом большой интерактивной экскурсии по вотчине вам предложат пообедать в ресторане Закрома Талвиукко и отведать блюда карельской кухни, приготовленных из даров северной природы. Услуга приобретается по желанию на месте.
14:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме. Экскурсия по питомнику хаски – одно из самых радостных событий в туре для гостей всех возрастов! Вы посетите самый большой в России питомник ездовых собак. Здесь вас ждет знакомство с игривыми и ласковыми хаски, привезенных из лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Опытный каюр расскажет много интересных фактов об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.
Далее вас ждет прогулка по оленьей ферме и знакомство с любимыми животными северных народов. Экскурсовод поведает вам о том какую роль сыграли эти животные в освоении русского севера и почему северный олень считается добрым символом благополучия.
15:00 – Посещение саамской деревни, фото-локации “Арктика” и подворья домашних животных. После знакомства с хаски и северными оленями мы посетим саамскую деревню. Здесь вы откроете для себя удивительный мир Калевалы, в котором рассказывают о подвигах героев, воспетых в карело-финском поэтическом эпосе. Также вы увидите яранги и чумы –традиционные жилища северного народа. Затем вы отправитесь в домашнее подворье, где вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. А после посещения фото-локации “Арктика” у вас останутьсяпамятные снимки с с почти реальными белыми медведями.
После насыщенной интерактивной программы наступает время активного отдыха. У вас будет возможность погонять на финских санках - potkuri. Прекрасная возможность порадовать детей и самим вспомнить детство!
15:30 – Прогулка по волшебной Резиденции с зимними развлечениями. С наступлением темноты зажигается атмосферная подсветка и вотчина окутывается новогодним волшебством. Совершите прогулку по сказочной вотчине и выберете свое зимнее развлечение!
- Познакомьтесь с главными достопримечательностями региона посетив экспозицию «Карелия в миниатюре»
- Узнайте об особенностях карельского календарного цикла и других удивительных вещах, посетив Резиденцию Карельского деда мороза Талвиукко и Дворец Карельской снегурочки Лумикки.
- Прокатитесь на собачьей упряжке. Попробуйте свои силы в дог-трекинге или каникроссе.
- Поучавствуйте в захватывающем приключении - катании на оленьей упряжке.
Зимние развлечения приобретаются по желанию в кассе вотчины.
17:30 – Возвращение в Петрозаводск. Подготовка к банкету. По прибытию в новогодний город Петрозаводск у вас будет достаточно свободного времени, чтобы отдохнуть, набраться сил перед праздником и подготовиться к праздничному банкету.
22:00 – Новогодний банкет с шоу-программой. Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, розыгрыши, песни и танцы - Новогодняя ночь в лучших традициях!
03:00 – Завершение новогоднего банкета.
11:00 – Поздний завтрак и сбор группы.
13:30 – Новогодняя интерактивная программа в деревне Киндасово. Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами её обитатели — киндасовцы — простодушные и незадачливые жители, о которых по всей Карелии ходят байки и легенды.
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время новогодней интерактивной программы жители деревни объявляют себя суверенным Государством, избирают своего Президента, устраивают свою «Некремлёвскую ёлку». У вас есть уникальная возможность встретить самый волшебный праздник в этом удивительном месте!
15:00 – Отправление в Петрозаводск.
16:30 – Центр шунгита. Экскурсия и посещение шунгитовой комнаты. Чем славится Карелия? Уникальная природа, всегда свежая рыба, ягоды, настойки и, конечно, шунгит! О целебных свойствах этого удивительного камня узнали еще наши далекие предки, но только полтора столетия спустя врачи нашли ему применение. Очень многие сегодня употребляют шунгитовую воду или просто ставят этот минерал в комнатах, чтобы оздоровить атмосферу в доме.
В Центре Шунгита - уникальном месте, который одновременно является и музеем и местом оздоровления. Вам проведут увлекательную экскурсию и познакомят с загадочным минералом шунгит и его свойствами. После экскурсии вы посетите шунгитовую комнату, насладитесь терпким вкусом напитков из целебных трав и сможете приобрести изделия из шунгита по самым выгодным ценам.
17:30 – Возвращение в отель. Свободное время в Петрозаводске. Наша насыщенная, но сбалансированная программа тура позволит вам не только посмотреть лучшие места Карелии, но и размеренно погулять по вечернему Петрозаводску и посетить интересные места города. Одним из таких мест определенно является Музей-ресторан ВКарелии Есть. Советуем отправиться туда и попробовать Карелию на вкус!
Музей-ресторан ВКарелии Есть (по желанию).
Истинным ценителям гастро- и этнотуризма предлагаем посетить музей-ресторан “ВКарелии Есть”. В стильных интерьерах пространства гости смогут отведать различные блюда карельской кухни, поучаствовать в чайной церемонии и мастер-классах, а также узнать много интересной информации об истории и традициях Карелии.
Все блюда в музее-ресторане готовятся исключительно из местных биоресурсов: дичи, выловленной в карельской тайге, рыбы из ближайших озер и Белого моря, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара.
08:00 – Завтрак в отеле. 09:00 – Сбор группы. Выезд из отеля12:00 – Пешеходная экскурсия по экотропе Национального парка “Ладожские Шхеры”
Национальный парк “Ладожские шхеры” - это один из самых запоминающихся и масштабных природных объектов Карелии.
Ладожские шхеры - это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов. Тысячелетия назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность неровные осколки суши. Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы. Вид шхер захватывает дух - и неважно, катаетесь ли вы на катере по озеру или прогуливаетесь по суше. Помимо залива Кирьявалахти, который вы увидите чуть ранее, вас ждет еще несколько объектов, которые удастся посетить в рамках программы.
Несмотря на то, что огромные территории национального парка не позволят осмотреть его от и до, мы покажем вам самые запоминающиеся объекты:
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Панорамы озер,
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Шикарные пейзажи с возвышенностей,
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Хвойные леса и пестрые полотна прогалин с реликтовой флорой,
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Уникальные рукотворные объекты,
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Памятники истории и культуры,
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Выходы к берегу Ладожского озера с лучшими видами для самых запоминающихся фото!
Во время этой прогулки вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет об истории, особенностях и даже необычных случаях и мистических легендах этих мест.
Внимание! Обязательно наличие удобной обуви.13:30 – Обед (по желанию за доп плату, диапазон цен 450-550 руб./чел.)
Перед увлекательной пешей экскурсии по зимним красотам Карелии у вас будет возможность сытно пообедать в живописном месте на берегу Ладожского озера. Набираемся сил и отправляемся исследовать северную природу!15:00 – Интерактивная экскурсия по питомнику хаски
Вас ждет увлекательная экскурсия по питомнику собак ездовых пород. Опытный каюр расскажет много интересного об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.16:00 – Экскурсия по экспозиции Северные Народы
Помимо знакомства с хаски, на территории питомника вас ждет еще много интересного! Вам проведут увлекательную экскурсию по экспозиции “Северные Народы”. Во время экскурсии вы погрузитесь в мир мифов и легенд древних карел, саамов и других народов севера, увидите и потрогайте одежду и оружие героев Калевалы и магические артефакты северных шаманов. Кроме того, вас ждет интересный рассказ об освоении Севера и истории Золотой Лихорадки17:00 - Обзорная экскурсия по городу Сортавала
Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу. Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки как: «дом Леандера», бывшее здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран.17:30 – Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
В рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где узнаете историю парка, увидите знаменитое “Певчее поле” - площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой на берегу Ладожского озера.18:00 – Заселение в отель
08:00 – Завтрак в отеле.
10:00 – Рускеальские водопады Ахвенкоски. Мы обязательно заедем посмотреть на знаменитые рускеальские водопады, которые однажды стали природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…». Даже зимой это место красиво: вокруг водопадов - заснеженные эко-тропинки, над рекой протянуты подвесные мостики, по которым можно прогуляться и сделать красивые памятные снимки.
11:40 – Посещение горного парка Рускеала. Парк “Рускеала” –уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья. Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трёх веков.
Местный гид проведет увлекательную экскурсию по парку и познакомит вас с увлекательной, многовековой историей этого сказочного места. После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру Горного Парка. Отправьтесь на новогодние гуляния с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. Вас ждет праздничная анимационная программа с играми и выступлениями. Весело будет и взрослым и детям!
Станете свидетелем сказочного светового шоу.С наступлением темноты Мраморный каньон переливается яркими красками. В зимний сезон гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и художественной подсветкой каньона.
На большой территории горного парка каждый гость найдет себе развлечение по душе!
- Совершите прогулку вокруг каньона по оборудованным тропам. Если отойти от экскурсионного маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места: знаменитый Итальянский карьер и необычный сад камней. Также для гостей оборудованы несколько смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды на весь каньон и северную природу Карелии.
- Отведайте блюда карельской кухни и посетите сувенирные лавки
- На территории Парка вы найдете большой выбор кафе и ресторанов, где вы сможете восстановить силы после интерактивной экскурсии и попробовать блюда карельской кухни. В сувенирных лавках вы сможете приобрести все то, чем так славиться Карелия: знаменитое карельское варенье, косметику из шунгита,изделия из березы и бересты и многое другое.
- Пролетите на троллее вдоль мраморного каньона.
- Любители экстремальных развлечений смогут получить порцию адреналина прокатившись на Zipline над заснеженным мраморным каньоном. Также вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном и веревочный городок.
- Прокатитесь на зимних санях.
Только зимой в Горном Парке у гостей появляется возможность прокатиться на зимних санях «веселый банан». Такое развлечение порадует и взрослых детей!
13:00 – Отправление в г. Сортавала.
14:00 – Обед в Сортавала. (Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 450-550 руб./чел.)
15:00 – Интерактивная экскурсия в историческом парке «Бастионъ». Всех, кто желает погрузиться в эпоху викингов, приглашаем посетить музей живой истории эпохи викингов «Крепость черного медведя». Это интерактивный проект, где все можно потрогать руками, переодеться в древние одежды и сесть за весло настоящего драккара викингов.
На входе у ворот «Крепости Черного медведя» вас встретит местный викинг и во время экскурсии расскажет о быте, вооружении и ремеслах древних жителей крепости, покажет территорию парка и панораму ладожских шхер со сторожевых башен. Затем покажет воссозданное жилище викингов - «Медовый зал», где вам предложат дегустацию медовухи, сваренной по старинным рецептам.
18:00 – Посещение магазина форелевого хозяйства. По дороге в Санкт-Петербург мы сделаем остановку в магазине форелевого хозяйства, где все желающие смогут приобрести дары карельской природы себе домой и в подарок друзьям и родным. Карельская рыба, иван-чай и варенье из карельских ягод – излюбленный сувенир гостей республики.
18:30 – Отправление в Санкт-Петербург. Обратная дорога займет несколько часов, во время которых вы сможете отдохнуть и прослушать завершающую трассовую экскурсию от нашего гида.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: Первая остановка: 22:00 – м. Озерки Конечная остановка: 22:30 – м. Площадь Восстания
Стоимость
Включено в стоимость
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
- Входные билеты в парк Рускеала
- Обзорная экскурсия “Мраморный каньон” по горному парку Рускеала с лицензированным гидом
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала
- Авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми”
- Обзорная экскурсия по г. Петрозаводск
- Входные билеты в заповедник Кивач
- Посещение музея природы в заповеднике Кивач
- Интерактивная программа “Некремлевская Елка” в деревне Киндасово
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю
- Экскурсия по минеральному центру карельского шунгита с посещением шунгитовой комнаты
- Пешеходная экскурсия по экотропе Национального парка “Ладожские шхеры”
- Входные билеты в парк истории Бастионъ
- Экскурсия по парку истории Бастионъ
- Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
- Интерактивная экскурсия в музее Северных Народов
- Экскурсия по питомнику ездовых собак хаски
- Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
- Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
- Проживание в лучших отелях выбранной категории в Петрозаводске (3 ночи)
- Завтраки в отеле
- Осмотр водопадов Ахвенкоски
- Чаепитие “по-карельски” в карельской деревне
- Остановка в эко-комплексе “Фермерская Усадьба”
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
Оплачивается отдельно
- Оплачивается по желанию при заказе тура:
- Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане “Мансарда”. Cтоимость уточняется Оплачивается по желанию на месте:
- Комплексные обеды 450-550 руб.
- Активные развлечения в горном парке Рускеала (прокат спортивного оборудования, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка
- Посещение интерактивной площадки и экологической тропы у водопадов Ахвенкоски. Полный билет - 300 руб./чел.; Дети до 7 лет - бесплатно; Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры - 250 руб./чел.
- Активные развлечения в Вотчине Талвиукко: по ценам парка
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