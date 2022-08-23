Новогодние хиты Карелии из Петербурга 2022

08:00 – Завтрак в отеле и сбор группы.

09:30 - Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску познакомит вас с историей города – ровесника Санкт-Петербурга. Вы увидите самые интересные здания, памятники и достопримечательности столицы республики.

Набережная Онежского озера, пожалуй, является главной достопримечательностью Петрозаводска. Это настоящий музей под открытым небом, где собраны все подарки от городов-побратимов. Наш гид расскажет о символическом значении удивительных скульптур, а также покажет знаменитый памятник «Рыбаки», ставший визитной карточкой города.

11:30 – Посещение заповедника и водопада Кивач. Что может быть лучше прогулки на свежем воздухе, да еще и в одном из самых удивительных мест Карелии - в заповеднике Кивач. Именно здесь расположился второй по величине равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и является одним из самых красивых мест Карелии.

На территории заповедника для всех желающих открыт музей природы, экспозиция которого познакомит вас с историей Кивача, представителями флоры и фауны и фотографиями водопада в разные годы.

12:30 – Переезд в вотчину карельского Деда Мороза – Талвиукко. Всегда мечтали посетить резиденцию Деда Мороза и окунуться в атмосферу новогодней сказки? Мы исполним вашу мечту! Вотчина Талвиукко – этоцелая страна чудес. Здесь вас ждет встреча с дружелюбными хаски, прогулка по оленьей ферме и подворью домашних животных, посещение подлинной саамской деревни и многое, многое другое.

13:30 – Обед в ресторане Закрома Талвиукко. Перед началом большой интерактивной экскурсии по вотчине вам предложат пообедать в ресторане Закрома Талвиукко и отведать блюда карельской кухни, приготовленных из даров северной природы. Услуга приобретается по желанию на месте.

14:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме. Экскурсия по питомнику хаски – одно из самых радостных событий в туре для гостей всех возрастов! Вы посетите самый большой в России питомник ездовых собак. Здесь вас ждет знакомство с игривыми и ласковыми хаски, привезенных из лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Опытный каюр расскажет много интересных фактов об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.

Далее вас ждет прогулка по оленьей ферме и знакомство с любимыми животными северных народов. Экскурсовод поведает вам о том какую роль сыграли эти животные в освоении русского севера и почему северный олень считается добрым символом благополучия.

15:00 – Посещение саамской деревни, фото-локации “Арктика” и подворья домашних животных. После знакомства с хаски и северными оленями мы посетим саамскую деревню. Здесь вы откроете для себя удивительный мир Калевалы, в котором рассказывают о подвигах героев, воспетых в карело-финском поэтическом эпосе. Также вы увидите яранги и чумы –традиционные жилища северного народа. Затем вы отправитесь в домашнее подворье, где вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. А после посещения фото-локации “Арктика” у вас останутьсяпамятные снимки с с почти реальными белыми медведями.

После насыщенной интерактивной программы наступает время активного отдыха. У вас будет возможность погонять на финских санках - potkuri. Прекрасная возможность порадовать детей и самим вспомнить детство!

15:30 – Прогулка по волшебной Резиденции с зимними развлечениями. С наступлением темноты зажигается атмосферная подсветка и вотчина окутывается новогодним волшебством. Совершите прогулку по сказочной вотчине и выберете свое зимнее развлечение!

Познакомьтесь с главными достопримечательностями региона посетив экспозицию «Карелия в миниатюре»

Узнайте об особенностях карельского календарного цикла и других удивительных вещах, посетив Резиденцию Карельского деда мороза Талвиукко и Дворец Карельской снегурочки Лумикки.

Прокатитесь на собачьей упряжке. Попробуйте свои силы в дог-трекинге или каникроссе.

Поучавствуйте в захватывающем приключении - катании на оленьей упряжке.

Зимние развлечения приобретаются по желанию в кассе вотчины.

17:30 – Возвращение в Петрозаводск. Подготовка к банкету. По прибытию в новогодний город Петрозаводск у вас будет достаточно свободного времени, чтобы отдохнуть, набраться сил перед праздником и подготовиться к праздничному банкету.

22:00 – Новогодний банкет с шоу-программой. Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, розыгрыши, песни и танцы - Новогодняя ночь в лучших традициях!

03:00 – Завершение новогоднего банкета.