Летние хиты Карелии 2022

В этот день предлагаем два варианта эскурсионного обслуживания:

Вариант 1 (входит в стоимость тура): Петрозаводск – вулкан Гирвас – заповедник и водопад Кивач – питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талвиукко – Петрозаводск.

08:30 - Завтрак в отеле.

09:30 - Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Гид проведет для вас знакомство с городом и его историей. Покажет главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города - набережную Онежского озера.

11:30 – Посещение древнего вулкана Гирвас.

Жерло древнего палеовулкана уже давно как утихло, зато местность вокруг обрела будто картинную красоту: красноватые гранитные скалы, застывшие в причудливых формах лавовые языки, тихие заводи и каскад небольших водопадов.

13:00 – Заповедник и водопад Кивач, музей природы.

На реке Суне расположен величавый, закованный в базальтовые скалы водопад Кивач. Вода с шумом ниспадает по 11 метровой каменной лестнице. При заповеднике работает музей природы, вход в который уже включен в стоимость посещения. А в дендрарии представлено огромное разнообразие царства растений из разных регионов страны.

15:00 – Обед в туркомплексе Чална. Вам предложат вкусный и горячий комплексный обед, который придется как нельзя кстати после прогулок на свежем воздухе. Оплачивается на месте, по желанию (350 руб.).

В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талвиукко и его внучке Снегурочке Лумикки. В их покоях вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции.

16:00 – Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.

Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. Это не только объект для показа туристам - здесь собраны собаки из лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Гонки на упряжках - это дух азарта, соревнования, и рассказ опытного каюра приоткроет для вас этот удивительный мир. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с хаски. Животные сами по себе ласковые, очень отзывчивые, и с радостью поделятся с вами позитивной энергией.

На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа. В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке. Услуга приобретается дополнительно на месте.

В домашнем подворье вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика».

18:30 – Возвращение в Петрозаводск.

Мы предусмотрели не слишком позднее возвращение в город, чтобы вы могли приятно провести вечер по вашему усмотрению.

Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Интересно будет заглянуть в расположенную здесь же иммерсивнуюпещеру Петроглифов.

Вариант 2 (предлагается за дополнительную плату): Экскурсия на остров Кижи.

08:00 – Завтрак в отеле.

10:15 – Отправление на Метеоре на остров Кижи. Для посадки на “Метеор” предьявите, пожалуйста, ваучер в распечатанном виде (ваш ваучер передаст вам гид).

11:30 – Прибытие на остров Кижи. Обзорная экскурсия и свободное время.

Остров Кижи на Онежском озере не похож на сотни других островов этого края. Вы еще с теплохода обратите внимание, что он не покрыт лесом. Дело в том, что уже как минимум 10 веков здесь живут люди. За это время остров покрылся пашнями и сенокосами. Весь остров выглядит благоустроенным и больше похожим на какую-нибудь европейскую сельскую местность.

Основу экспозиции музея под открытым небом составляет центральная часть Кижского погоста с доминантой в виде церкви Преображения Господня, чей силуэт известен на весь мир. Но по сути экспонатом является каждая деревянная постройка на острове, коих здесь десятки. Остров Кижи огромный, на нем вольготно расположилось несколько деревень. Деревни жилые, но дома – все как один являются памятниками деревянного зодчества 18-19 веков. С ними можно познакомиться в свободное время от экскурсии.

Гид встретит вас на причале, и вы отправитесь на экскурсию, на которой узнаете много интересного о культуре, традициях и быте крестьян. Летом здесь кипит жизнь, в которой могут принять участие все желающие - за дополнительную плату можно: прокатиться на конной бричке, лодке, велосипеде, посетить мастер-класс по традиционным ремеслам, изучить искусство реставрации и многое другое.

Ощущения от пребывания здесь не передаст ни одна фотография, но впечатления побывавших на острове Кижи неизменно восторженные. Не зря Кижи находятся в Топ-3 достопримечательностей России сразу после московского Кремля и питерского Эрмитажа.

17:00 – Возвращение в Петрозаводск.

Свободное время для ужина и отдыха.