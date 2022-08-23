Летние хиты Карелии 2022
Лучший вариант для тех, кто приезжает в Карелию летом, чтобы увидеть лучшее - от шедевров ее талантливых мастеров до невероятной природы региона!
Вас ждет увлекательное знакомство с самыми яркими сокровищами края - природой, этносом, историей. Загляните в гости к хозяину карельской зимы - Талвиукко, пообщайтесь с собаками хаски и оленями. Ощутите душевную теплоту деревенских традиций на приемах у местных жителей.
А неторопливый темп программы и увеличенное количество свободного времени сделают поездку удобной для путешественников любого возраста.
Краткие преимущества и особенности тура:
- главные летние и всесезонные объекты Карелии
- большой выбор доп. экскурсий: Кижи, Валаам, на катере по Ладожским шхерам и к великолепным лесным водопадам
- задорные интерактивы с музыкой и угощениями от настоящих карелов
- общение с добрейшими собаками ездовой породы хаски и северными оленями!
- размещение в популярных отелях Петрозаводска и Сортавалы
Вас ждет:
Программа тура
06:30 – Подача автобуса к ст. метро пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: гостиница Октябрьская, парковка вдоль тротуара от книжного магазина Буквоед до конца здания. 07:00 – Отправление автобуса от ст. метро пл. Восстания.
07:25 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко. Место посадки: СПб, м. Дыбенко, остановка общественного транспорта. Ориентир: на стороне м. Дыбенко, вдоль трамвайных путей. 07:35 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
09:00 – Трассовая экскурсия «О вепсах и карелах. История народов».
Перед вами предстанет картина формирования Карелии и местного этноса. Также станет очевидна особая ценность губернского центра, города Олонца как связующего звена карельской и вепсской цивилизаций.
10:00 – Комплекс “Фермерская усадьба”.
Во время остановки предлагаем порадовать себя настоящим вепсским завтраком: выпить ароматного чая на травах с вкуснейшей выпечкой из местной пекарни. Также можно будет заглянуть в мини зоопарк. Все яства готовятся из экологически чистых продуктов местного производства, по фирменной вепсской рецептуре.
12:00 – Посещение Александро-Свирского монастыря.
На берегу Рощинского озера белеет красивейший ансамбль древней обители, основанной в 16 веке на месте явления Святой Троицы Александру Свирскому. Самое древнее строение — небольшая Покровская церковь с трапезной в Троицкой части. С тех времен монастырь превратился в грандиозный архитектурный комплекс благодаря протекторату карельских епископов русской православной церкви.
13:30 – Обед. В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе. Оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 350-450 руб.
15:00 – Олонец. Музей карелов-ливвиков.
Тот самый город-прародитель Карельских краев - Олонец, вся его история тщательно собрана и интересно подана в местном музее культуры карелов-ливвиков.
Быт, промыслы и обрядности предков современных карелов наглядно представлены, а купеческое сословие Олонца удостоено специальной выставки. Отдельного упоминания заслуживает персонал музея, люди настолько влюбленные в историю края, что непременно заражают своим увлечением всех посетителей. Это точно тот музей, в котором никому не бывает скучно!
Местный колорит дополняется визитной карточкой поселения - знаменитыми Олонецкими подвесными пешеходными мостами, которые будет возможность осмотреть во время небольшой фотопаузы.
18:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Деревня Киндасово встречает вас смелым заявлением, что вы попали в «суверенное государство», по правилам которого надлежит знатно повеселиться!
А «Семейка весельчаков» поможет вам в этом нехитром деле. Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и такие слова как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны» наполнятся смыслом. Незамысловатая, но душевная пастушеская традиция оживает в древних инструментах пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Среди жителей Киндасово встречаются не только люди, но и куклы – Катти да Василь. Они знакомят гостей с особенностями киндасовской трапезы, и не отпускают без шутки-прибаутки, да вкусного травяного чая с домашней выпечкой на родниковой водичке!
20:30-21:00 – Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, ужин и отдых.
У вас будет свободный вечер, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью – Карельской кухней во время ужина. В Петрозаводске существует несколько ресторанов, предлагающих гостям попробовать национальные блюда по старинным рецептам.
В этот день предлагаем два варианта эскурсионного обслуживания:
Вариант 1 (входит в стоимость тура): Петрозаводск – вулкан Гирвас – заповедник и водопад Кивач – питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талвиукко – Петрозаводск.
08:30 - Завтрак в отеле.
09:30 - Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Гид проведет для вас знакомство с городом и его историей. Покажет главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города - набережную Онежского озера.
11:30 – Посещение древнего вулкана Гирвас.
Жерло древнего палеовулкана уже давно как утихло, зато местность вокруг обрела будто картинную красоту: красноватые гранитные скалы, застывшие в причудливых формах лавовые языки, тихие заводи и каскад небольших водопадов.
13:00 – Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
На реке Суне расположен величавый, закованный в базальтовые скалы водопад Кивач. Вода с шумом ниспадает по 11 метровой каменной лестнице. При заповеднике работает музей природы, вход в который уже включен в стоимость посещения. А в дендрарии представлено огромное разнообразие царства растений из разных регионов страны.
15:00 – Обед в туркомплексе Чална. Вам предложат вкусный и горячий комплексный обед, который придется как нельзя кстати после прогулок на свежем воздухе. Оплачивается на месте, по желанию (350 руб.).
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талвиукко и его внучке Снегурочке Лумикки. В их покоях вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции.
16:00 – Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. Это не только объект для показа туристам - здесь собраны собаки из лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Гонки на упряжках - это дух азарта, соревнования, и рассказ опытного каюра приоткроет для вас этот удивительный мир. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с хаски. Животные сами по себе ласковые, очень отзывчивые, и с радостью поделятся с вами позитивной энергией.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа. В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке. Услуга приобретается дополнительно на месте.
В домашнем подворье вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
18:30 – Возвращение в Петрозаводск.
Мы предусмотрели не слишком позднее возвращение в город, чтобы вы могли приятно провести вечер по вашему усмотрению.
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Интересно будет заглянуть в расположенную здесь же иммерсивнуюпещеру Петроглифов.
Вариант 2 (предлагается за дополнительную плату): Экскурсия на остров Кижи.
08:00 – Завтрак в отеле.
10:15 – Отправление на Метеоре на остров Кижи. Для посадки на “Метеор” предьявите, пожалуйста, ваучер в распечатанном виде (ваш ваучер передаст вам гид).
11:30 – Прибытие на остров Кижи. Обзорная экскурсия и свободное время.
Остров Кижи на Онежском озере не похож на сотни других островов этого края. Вы еще с теплохода обратите внимание, что он не покрыт лесом. Дело в том, что уже как минимум 10 веков здесь живут люди. За это время остров покрылся пашнями и сенокосами. Весь остров выглядит благоустроенным и больше похожим на какую-нибудь европейскую сельскую местность.
Основу экспозиции музея под открытым небом составляет центральная часть Кижского погоста с доминантой в виде церкви Преображения Господня, чей силуэт известен на весь мир. Но по сути экспонатом является каждая деревянная постройка на острове, коих здесь десятки. Остров Кижи огромный, на нем вольготно расположилось несколько деревень. Деревни жилые, но дома – все как один являются памятниками деревянного зодчества 18-19 веков. С ними можно познакомиться в свободное время от экскурсии.
Гид встретит вас на причале, и вы отправитесь на экскурсию, на которой узнаете много интересного о культуре, традициях и быте крестьян. Летом здесь кипит жизнь, в которой могут принять участие все желающие - за дополнительную плату можно: прокатиться на конной бричке, лодке, велосипеде, посетить мастер-класс по традиционным ремеслам, изучить искусство реставрации и многое другое.
Ощущения от пребывания здесь не передаст ни одна фотография, но впечатления побывавших на острове Кижи неизменно восторженные. Не зря Кижи находятся в Топ-3 достопримечательностей России сразу после московского Кремля и питерского Эрмитажа.
17:00 – Возвращение в Петрозаводск.
Свободное время для ужина и отдыха.
08:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
09:00 – Отправление в сторону Горного парка Рускеала.
12:30 – Обед в кафе на берегу национального парка Ладожские шхеры. По пути мы сделаем остановку на обед в одном из живописных мест на побережье Ладожского озера где вы сможете отдохнуть от переезда, набраться сил и полюбоваться потрясающей природой этих живописных мест.
14:00 – Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.
Название реки Тохмайоки, на которой находятся водопады, означает «вращение, превратность, непостоянство». Это небольшие, но живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов. Как и другие подобные водопады, они становятся бурными весной и осенью. Особые виды здешних водопадов привлекают многих кинорежиссеров - здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир».
Вы не пожалеете, если пройдете по экологическому маршруту «Аллея сказок», глядя сверху вниз на бурлящие воды с высоты протянутых над ними подвесных верёвочных мостов. Среди деревьев прячутся фигурки персонажей карельских мифов, легенд и знаменитого эпоса «Калевала». Так что при желании за доплату вы сможете пройтись над водой в поисках красивых кадров на свой фотоаппарат.
15:15 – Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время.
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов. Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. По периметру озера проложено несколько километров прогулочных тропинок. К северу от озера расположен заброшенный мраморный завод, чьи кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов. К югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины, где можно посмотреть и приобрести работы карельских мастеров народных промыслов.
На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка, и вы отправитесь на экскурсию, которая посвящена истории Рускеала в качестве памятника горного дела России и Финляндии. Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки, на которых удобно делать фотографии. В конце экскурсии гид расскажет о возможностях горного парка в плане развлечений и подскажет, как обнаружить отдаленные, но красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.
Какие еще есть развлечения:
- «Подземная Рускеала» - новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым спросом. Красочные блики сплетаются с мраморными узорами, под каменным сводом раздается чарующее эхо карельских песнопений - эта прогулка станет поистине фантастическим переживанием.
- Тайные тропы земли Калевала- это интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
- Водная прогулка по мраморному озеру – прокат лодок работает с мая по октябрь. С этого ракурса вашему взору открываются мраморные пещеры, которые не видно сверху.
- Троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал – главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год. От полета над водной гладью сверкающего зеленью озера захватывает дух! А еще можно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок.
17:00 – Отправление Ретропоезда из Рускеала.
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами. В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
18:00 - Выезд автобуса из горного парка. Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.
18:40 – Заселение в отель в городе Сортавала. Свободное время для ужина и отдыха.
Тихий городок Сортавала совсем не похож на Петрозаводск. Воздух еще прозрачнее, а закат, теряющийся в линии лесов Ладоги - ярче. Кафе в городе также будут рады посетителям.
Вы можете провести свободный день в очаровательном северном городке Сортавала с богатой российской-финской историей, неспешно прогуляться по городу, вдоль озера, посетить музей Северного Приладожья, музей деревянных картин Кронида Гоголева или другие объекты.
Или же вы можете отправиться на захватывающие экскурсии!
- Первая - к комплексу лесных водопадов Карелии. Нетронутая природа, впечатляющая мощь воды и невероятные пейзажи оставят впечатления надолго - особенно если вы сделаете фотографии на память. Ведь здешние виды к этому располагают!
- Вторая экскурсия - прогулка на катере по Ладожскому озеру и территории национального парка “Ладожские шхеры” вдоль древнего озерного архипелага и возможность увидеть не только великолепие природы, но и рукотворные достопримечательности!
Экскурсии к лесным водопадам и Ладожским шхерам не включены в стоимость тура и оплачивается дополнительно при заказе тура.
08:00 – Завтрак в отеле.
Путешествие к лесным водопадам (по желанию за доп. плату)
Индивидуальный трансфер от отеля к началу экскурсии по водопадам для тех путешественников, которые приобрели экспедицию к лесным водопадам Карелии. Свободная первая половина дня у остальной группы.
09:00 – Экскурсия к древним водопадам Карелии.
В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге. При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.
После завтрака вас будет ждать транспорт и путешествие продолжительностью в 70 км по живописной дороге вдоль северного побережья Ладожского озера. На подъезде к городу Питкяранта вы пересаживаетесь на специализированный транспорт высокой проходимости, который сможет проехать сквозь лесную чащу к природным сокровищам края.
В ходе экскурсии вы увидите одни из самых высоких водопадов Карелии, спрятанных в глубине леса:
- Водопады Юканкоски (Белые Мосты) – одно из самых красивых мест Карелии. Находится водопад в самой гуще леса. Общая высота каскада – почти 20 метров. Водопад особенно красив в межсезонье, когда его река Кулисмайоки становится полноводной. Огромные массы воды с огромной скоростью падают с гранитных уступов, создавая самый фантастический карельский пейзаж.
- Водопады Койриноя. Первый водопад – Верхний Койриноя или Мельничный водопад. Порог высотой около 5 метров когда-то использовался для водяной мельницы. Позже здесь работала малая ГЭС, а сейчас это просто живописное место. Второй водопад – Нижний Койриноя – в народе называют Земляничным водопадом. Легко догадаться, что такое романтичное имя водопад получил за большое количество ягод вокруг. Берега реки обрамлены скалами из розового гранита, который в солнечный день вместе с изумрудными красками леса создает необычную и очень гармоничную картину.
- Молочный водопад – еще один лесной водопад Карелии, который стоит посмотреть. Но он спрятался глубже всех в лес, поэтому добраться до него можно только в летнее время. Его образует небольшая безымянная речка, вытекающая из озера Андронино. Отвесных порогов здесь нет, зато есть наклонная скальная плита, по которой как в желобе вода стремительно течет вниз с 10-метровой высоты. (Поездка к Молочному водопаду может быть отменена по погодным условиям).
13:00 – Посещение месторождения полудрагоценного камня граната
В районе таинственных лесных водопадов находится еще одно любопытное место – старый рудник, где когда-то добывали полудрагоценный камень гранат. Красивых, но не ювелирного качества, камней здесь все еще очень много и все они лежат на поверхности. Достаточно просто отбить кусочек и увезти с собой на память о щедрой Карелии. Сопровождающий группы подскажет место и поможет с добычей камня.
14:30 – Обед в городе Сортавала
Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала. Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы предлагаем посетить рыбный магазин недалеко от причала. В наличии имеются калитки, пирожки, горячие блюда и супы.
15:00 – Сортавала. Свободное время.
У вас остается еще половина дня для досуга на ваш вкус.
Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам (по желанию за доп. плату)
На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек. Увидите фантастические природные красоты Ладоги: остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой», остров Каарнетсаари, «Падающую скалу».
А также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало. Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг. А после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный мост и беседка, в которой наш президент иногда отдыхает.
Проведение программы 5 дня зависит от погодных условий, поэтому эта услуга не включена в стоимость и оплачивается дополнительно. В случае невозможности отправления на Валаам мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий или свободное время (на ваш выбор).
08:00 – Завтрак в отеле.
09:00 – Отправление Метеора на остров Валаам. Летом в высокий сезон ежедневно отправляется несколько рейсов Метеоров в разное время. Мы подберем для вас наиболее удобный.
Ориентировочное время экскурсии с 9:00 до 16:00 или с 11:00 до 18:00, время зависит от заполняемости Метеоров. Точное время отправления будет указано в ваучере, который выдаст гид в автобусе. По погодным условиям рейс может быть официально отменен паломнической службой о. Валаам.
10:00 – Экскурсия по острову Валаам. Первая часть - 2,5 часа.
На гору Фавор к центральной усадьбе Валаамского монастыря вы проследуете от причала Монастырской бухты. Пройдя через цветущий сад к Знаменской часовне, а от нее к Святым вратам, увенчанным надвратной Петропавловской церковью, вы попадаете в центральную усадьбу.
У вас будет достаточно времени, чтобы посетить Спасо-Преображенский собор, Успенскую трапезную церковь. Недалеко находится восстановленная церковь Валаамской иконы Божией Матери. Дополняют благостный облик обители келейные и хозяйственные постройки.
12:30 – Остановка на обед в монастырской трапезной. Отведайте пищи настоящих монахов. Обед включен в стоимость экскурсии. В свободное время вы можете посетить церковную и сувенирные лавки при монастыре.
13:30 – Продолжение экскурсии. Вторая часть - 2 часа.
Далее нам предстоит переехать в Никоновскую бухту. Путь отсюда будет пролегать по местности, носящей названия, заимствованные на Святой Земле, поэтому вся она зовется «Новым Иерусалимом».
Воскресенский скит по своему внутреннему устройству подобен Храму Гроба Господня в Израиле, он завораживает своей тишиной и таинством. Маршрут продолжится по лесной дороге к Гефсиманскому скиту с деревянной резной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Елеонская гора станет заключительным штрихом в экскурсии – это возвышенность над Ладогой, откуда открывается вид на озеро, как будто созданный для кисти художника.
16:00 – Возвращение в Сортавала. Свободное время.
Рекомендуем прогуляться по набережной вдоль Ладожского озера, посетить одно из кафе под открытым небом или центральный сквер с Деревом Желаний, на которое молодожены вешают замки-символы долгой семейной жизни.
Примерно за 30 минут до отправления с вами свяжется гид. Просим не забывать свои вещи в отеле и забрать их заблаговременно.
Внимание. Посадка на трансфер в Санкт-Петербург для Вас предусмотрена в центре города Сортавала в 18:40-18:50. Место посадки: ул. Суворова, д.1. Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”
18:40 - Посадка на автобус до Санкт-Петербурга.
19:30 – Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства в городе Лахденпохья. Вкусные сувениры из Карелии порадуют ваших близких уж точно не меньше, чем магниты на холодильник! В ассортименте магазина представлены не только соленая и копченая красная рыба, но и продукция местных фермеров.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
- Первая остановка: 23:30 – м. Озерки
- Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания
Стоимость
Включено в стоимость
- экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
- входные билеты в Олонецкий музей
- интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- входные билеты в заповедник Кивач
- входные билеты на территорию вулкана Гирвас
- входные билеты в парк Вотчина ТалвиУкко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета Карелия
- входные билеты в горный парк “Рускеала”
- экскурсия Мраморный каньон по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- проживание в лучших отелях Петрозаводска (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (2 ночи)
- завтраки в отеле
- посещение древнего вулкана Гирвас
- посещение водопада Кивач
- остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
- посещение Александро-Свирского монастыря
Оплачивается отдельно
- Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 руб../взр.
- экскурсия на о. Кижи на Метеоре - 4500 руб./взр., 4100 руб./студенты, пенсионеры, дети 17+, 2800 руб./дети от 2 до 17 лет
- экскурсия на о. Валаам с местным гидом из Сортавалы (возможна отмена по погодным условиям): 4100 р./взр., 2050 р./дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет. Цена для туров с отправлением на Валаам по субботам в период с 1.06 по 31.08.2022, а также для туров с отправлением на Валаам 13.06.2022: 4600 р./взр., 2300 р./дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
- прогулка на катере по Ладожским шхерам – 1900 р./чел.
- экспедиция к лесным водопадам и к месту добычи полудрагоценного камня гранат: 1900 р./взр., 1400 р./дети до 14 лет.
- экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 350 руб./чел.; Дети до 7 лет - бесплатно; Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры - 300 руб./чел.
- активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
- комплексные обеды в туре: диапазон цен 400-500 р.
Отзывы
Еще раз убедилась, что летняя Карелия - это просто чудо какое-то! Столько красоты и благодати на тебя выливается, что просто душа поет. Водопад Кивач и древний вулкан впечатлили больше других. А организаторам отдельное мерси за грамотную организацию и учет всех деталей
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