Карельская сага 2022

06:30 – Подача автобуса к ст. метро пл. Восстания.

Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: гостиница Октябрьская, парковка вдоль тротуара от книжного магазина Буквоед до конца здания. 07:00 – Отправление автобуса от ст. метро пл. Восстания.

07:25 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко.

Место посадки: СПб, м. Дыбенко, остановка общественного транспорта. Ориентир: на стороне м. Дыбенко, вдоль трамвайных путей. 07:35 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.

09:00 – Трассовая экскурсия «Вепсы и карелы. Судьбы народов в истории».

Гид-сопровождающий, поведает увлекательную историю, в которой раскрываются истоки становления этноса Карелии и ее народов. Отправной точкой этой истории станет город Олонец, связующий две цивилизации карел и вепсов.

10:00 – Комплекс “Фермерская усадьба”.

Здесь как на настоящей ферме, найдется чем подкрепить силы после раннего подъема - вкуснейшая выпечка из пекарни, местные лакомства на торговых рядах. Трапезная порадует яствами, приготовленными из экологически чистых продуктов местного производства, по фирменной вепсской рецептуре. Также можно будет заглянуть в мини зоопарк.

12:00 – Посещение Александро-Свирского монастыря.

“Образ Града Божьего на Земле” - так задумывалась постройка обители еще в 16 веке. И действительно, архитектурный комплекс вызывает трепетное благоговение одним своим видом. Гармоничные пропорции, белоснежные стены, нежно-зеленые купола, ухоженная территория с дорожками и газонами. Побывать здесь приятно не только глубоко верующим паломникам. Монастырь обладает высоким статусом благодаря протекторату епископов русской православной церкви. В его истории были и лихие времена разорений, и периоды расцвета - обо всем этом вам поведает экскурсовод.

13:30 – Обед.

В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе. Оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 350-450 руб.

15:00 – Олонец. Музей карелов-ливвиков.

Тот самый город-прародитель Карельских краев - Олонец. В программе посещение местного этно-центра - музея культуры карелов-ливвиков. Быт, промыслы и обрядности предков современных карелов наглядно представлены, а купеческое сословие Олонца удостоено специальной выставки. Люди, работающие в музее, буквально влюблены в историю края, они способны увлечь повествованием, и больше всего будут рады любопытным вопросам от посетителей! Это точно тот музей, в котором никому не бывает скучно!

Визитная карточка города - знаменитые Олонецкие подвесные пешеходные мосты, которые будет возможность осмотреть во время небольшой фотопаузы.

18:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.

Жители деревни Киндасово – народ веселый и гостеприимный. А самая большая отрада для них - поделиться весельем с вами на душевной интерактивной программе.

В музыкальной культуре Карелии множество оттенков, и передать их можно только такими словами как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны», и поверьте! - после мастер-класса у киндасовцев эти слова уже не будут лишены для вас смысла. Вы узнаете о немаловажной роли пастуха на деревне, попробуете поиграть на древних инструментах, чтобы проникнуться духом традиции.

Жителями Киндасово являются не только люди, но и куклы – Катти да Василь. Они знакомят гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали. А во дворе уже ломится стол от выпечки домашней, да самовар рядом паром попыхивает. На прощание не забудьте сделать фото с памятником Варежки, исполняющей желания!

20:30-21:00 – Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, ужин и отдых.

Вечер - самое время, чтобы окунуться в светскую жизнь карельской столицы. Приятно удивит вас еще одна достопримечательность – карельская кухня. Самые известные рестораны – Фрегат и Карельская горница. Но, исходя из ваших предпочтений, гид сможет подсказать вам и другие, в зависимости от расположения вашего отеля, и поможет сориентироваться.