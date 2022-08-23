Карельская сага 2022
Лучший вариант, чтобы увидеть все исторические и природные достопримечательности Карелии и хорошенько отдохнуть.
Особое внимание на этот тур стоит обратить внимание тем, кто хочет посетить музей-заповедник Кижи: экскурсионная поездка туда включена в стоимость тура.
В этом приключении для вас предусмотрена не только интересная программа, но и возможность активного отдыха на любой вкус: сплав по реке, треккинг по лесу с собаками, сафари на квадроциклах или джип-тур.
Краткие преимущества и особенности тура:
- основные билеты/экскурсии и музей-заповедник Кижи входят в стоимость!
- все главные достопримечательности Карелии
- активные развлечения по желанию: джип-тур, сплав по реке, дог-треккинг и др.
- интерактивное знакомство с культурой и традициями настоящих карелов
- лучшие отели Петрозаводска в историческом центре или на берегу озера
Вас ждет:
Программа тура
06:30 – Подача автобуса к ст. метро пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: гостиница Октябрьская, парковка вдоль тротуара от книжного магазина Буквоед до конца здания. 07:00 – Отправление автобуса от ст. метро пл. Восстания.
07:25 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко.
Место посадки: СПб, м. Дыбенко, остановка общественного транспорта. Ориентир: на стороне м. Дыбенко, вдоль трамвайных путей. 07:35 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
09:00 – Трассовая экскурсия «Вепсы и карелы. Судьбы народов в истории».
Гид-сопровождающий, поведает увлекательную историю, в которой раскрываются истоки становления этноса Карелии и ее народов. Отправной точкой этой истории станет город Олонец, связующий две цивилизации карел и вепсов.
10:00 – Комплекс “Фермерская усадьба”.
Здесь как на настоящей ферме, найдется чем подкрепить силы после раннего подъема - вкуснейшая выпечка из пекарни, местные лакомства на торговых рядах. Трапезная порадует яствами, приготовленными из экологически чистых продуктов местного производства, по фирменной вепсской рецептуре. Также можно будет заглянуть в мини зоопарк.
12:00 – Посещение Александро-Свирского монастыря.
“Образ Града Божьего на Земле” - так задумывалась постройка обители еще в 16 веке. И действительно, архитектурный комплекс вызывает трепетное благоговение одним своим видом. Гармоничные пропорции, белоснежные стены, нежно-зеленые купола, ухоженная территория с дорожками и газонами. Побывать здесь приятно не только глубоко верующим паломникам. Монастырь обладает высоким статусом благодаря протекторату епископов русской православной церкви. В его истории были и лихие времена разорений, и периоды расцвета - обо всем этом вам поведает экскурсовод.
13:30 – Обед.
В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе. Оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 350-450 руб.
15:00 – Олонец. Музей карелов-ливвиков.
Тот самый город-прародитель Карельских краев - Олонец. В программе посещение местного этно-центра - музея культуры карелов-ливвиков. Быт, промыслы и обрядности предков современных карелов наглядно представлены, а купеческое сословие Олонца удостоено специальной выставки. Люди, работающие в музее, буквально влюблены в историю края, они способны увлечь повествованием, и больше всего будут рады любопытным вопросам от посетителей! Это точно тот музей, в котором никому не бывает скучно!
Визитная карточка города - знаменитые Олонецкие подвесные пешеходные мосты, которые будет возможность осмотреть во время небольшой фотопаузы.
18:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Жители деревни Киндасово – народ веселый и гостеприимный. А самая большая отрада для них - поделиться весельем с вами на душевной интерактивной программе.
В музыкальной культуре Карелии множество оттенков, и передать их можно только такими словами как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны», и поверьте! - после мастер-класса у киндасовцев эти слова уже не будут лишены для вас смысла. Вы узнаете о немаловажной роли пастуха на деревне, попробуете поиграть на древних инструментах, чтобы проникнуться духом традиции.
Жителями Киндасово являются не только люди, но и куклы – Катти да Василь. Они знакомят гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали. А во дворе уже ломится стол от выпечки домашней, да самовар рядом паром попыхивает. На прощание не забудьте сделать фото с памятником Варежки, исполняющей желания!
20:30-21:00 – Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, ужин и отдых.
Вечер - самое время, чтобы окунуться в светскую жизнь карельской столицы. Приятно удивит вас еще одна достопримечательность – карельская кухня. Самые известные рестораны – Фрегат и Карельская горница. Но, исходя из ваших предпочтений, гид сможет подсказать вам и другие, в зависимости от расположения вашего отеля, и поможет сориентироваться.
08:30 – Завтрак в отеле.
09:30 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску и Онежской набережной.
На автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете самые интересные факты о столице Карелии, о том, как в Петровскую эпоху этот город-крепость был важным стратегическим пунктом, и осмотрите самые впечатляющие архитектурные достопримечательности. Особенно порадует изумительный вид Онежской набережной, способный соперничать с музеями авангардных скульптур. Идиллия раннего утра и простор Онеги - самый подходящий фон для классических фотографий с отдыха.
11:30 – Посещение древнего вулкана Гирвас.
Давным-давно на этом месте активно действовал вулкан, потоки лавы и столпы пепла застилали землю и небо. 2,5 млрд. лет последующего спокойствия не прошли бесследно, и сейчас края кратера покрыты пышной растительностью, а от палеовулкана остались только причудливо застывшие каменные породы необычных оттенков. Объект признан памятником международного значения.
13:00 – Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Водопад Кивач на реке Суне – венец и гордость края тысячи озер и рек. Ревущие каскады ошеломляют своей красотой, вода стремится с одиннадцатиметровой высоты по каменной лестнице. Тот, кто посещает Кивач, неизменно заряжается энергией и вековой силой природы. Окружен одноименным природным заповедником. Местный дендрарий изобилует редкими видами растений.
Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника.
15:00 – Обед в туркомплексе Чална.
Вам предложат вкусный и горячий комплексный обед, который придется как нельзя кстати после прогулок на свежем воздухе. Оплачивается на месте, по желанию (350 руб.)
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талвиукко и его внучке Снегурочке Лумикки. В их покоях вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции.
16:00 – Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. Это не только объект для показа туристам - здесь собраны собаки из лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Гонки на упряжках - это дух азарта, соревнования, и рассказ опытного каюра приоткроет для вас этот удивительный мир. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с хаски. Животные сами по себе ласковые, очень отзывчивые, и с радостью поделятся с вами позитивной энергией.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа. В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке. Услуга приобретается дополнительно на месте.
В домашнем подворье вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
18:30 – Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
Мы предусмотрели не слишком позднее возвращение в город, чтобы вы могли приятно провести вечер по вашему усмотрению.
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Интересно будет заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру Петроглифов.
08:00 – Завтрак в отеле.
10:15 – Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.
Причал удобно расположен на Онежской набережной города Петрозаводск, но чтобы успеть вовремя к посадке, советуем заказать такси, которое довезет вас до причала. Номер телефона также смогут подсказать на ресепшене. До причала Вам необходимо добраться самостоятельно.
Для посадки на Метеор вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который мы пришлем вам вместе с памяткой накануне. По прибытию на остров вас встретят сотрудники музея Кижи и пригласят на экскурсию.
11:30 – Обзорная экскурсия по острову Кижи.
Архитектурный ансамбль острова Кижи признан культурным наследием всемирной организации ЮНЕСКО, сразу после Московского Кремля и Эрмитажа в Петербурге. Говорят так: “Побывал на Кижах - увидел Карелию”. Сюда свозили деревянные постройки, имеющие историческую ценность со всего края, каждый дом сохранил свой аутентичный облик. По сельской дороге, мимо древних часовен вы пройдете вглубь деревни онежских крестьян, послушаете рассказ о традициях и обычаях.
Изящный каскад из созвездия 22 глав храма Преображения Господня поражает, если вспомнить легенду о “храме без единого гвоздя”. Древние зодчие знали, что металл гвоздей быстро берет ржавчина, которая портит в итоге древесину, поэтому строили на века при помощи искусно выполненных топором припазовок и внутренних замков. Это самая сложная деревянная конструкция в мире! Гид проведет вас в саму церковь, чтобы вы могли посмотреть на сохранившиеся до наших дней иконы.
После экскурсии, у вас будет свободное время, которое можно потратить на перекус в кафе на причале и продолжить свое знакомство с островом.
За дополнительную плату можно прокатиться на конной бричке, лодке, велосипеде, посетить мастер-класс по традиционным ремеслам, изучить искусство реставрации и многое другое.
Здесь кипит жизнь, каждый местный занят своим делом - мастерят, возделывают, искусничают, поют. В воздухе раздается чистый звон колоколов, рождающий в душе благостное умиротворение.
15:45 – Обратный «Метеор» в Петрозаводск.
17:00 – Прибытие в Петрозаводск. От причала до отеля гости добираются самостоятельно.
Свободное время для ужина и отдыха.
Завтрак в отеле.
Лето в Петрозаводске – лучшее время для поездок на природу. Выбирайте на ваш вкус, мы организуем для вас приключение (за доп. плату - бронируется и оплачивается при покупке тура):
1. Сплав по реке Шуя на рафтах или катамаранах (в зависимости от количества группы).
2. Трекинг (прогулка по лесным маршрутам) с собаками хаски.
3. Джип-тур на заброшенный аэродром Гирвас.
4. Сафари на квадроциклах к лесному озеру.
Те, кто предпочитают спокойный отдых, могут устроить себе свободный день. Выспаться, надышаться свежим воздухом, прогуливаясь по Онежской набережной, а вечером посетить национальный театр Карелии.
09:00 – Завтрак в отеле.
10:00 – Присоединение к группе и отправление в сторону Рускеалы.
12:30 – Обед в кафе на берегу национального парка Ладожские шхеры.
По пути мы сделаем остановку на обед в одном из живописных мест на побережье Ладожского озера где вы сможете отдохнуть от переезда, набраться сил и полюбоваться потрясающей природой этих живописных мест.
13:30 – Посещение знаменитых рускеальских водопадов Ахвенкоски.
Впечатляюще стремительные каскады шумят, взбивая воды реки Тохмайоки в густую пену. Живописные виды рускеальских водопадов в свое время привлекли многих кинорежиссеров: здесь проходили съемки знаменитых фильмов «А зори здесь тихие» и «Темный мир». С тех пор место стало очень популярным среди туристов и территория вокруг водопадов была расширена и облагорожена.
У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок», населенную фигурками сказочных героев и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте), откуда получаются невероятно красивые фотографии.
14:30 – Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время.
К северу от города Сортавала расположен знаменитый на всю Россию ландшафтный горный парк Рускеала, созданный на территории бывшего мраморного карьера. Столетиями здесь добывали ценный камень для строительства дворцов и соборов Санкт-Петербурга. Когда горные работы были закончены, на этом месте остался глубокий каньон, постепенно заполнившийся родниковыми водами, а также целая сеть из подземных штолен, шахт и искусственных пещер. Получилась природная, но при этом рукотворная достопримечательность, которая теперь предлагает туристам большие возможности для отдыха на свежем воздухе.
У входа вас встретит лицензированный гид от парка, с которым вы проследуете на экскурсию. После у вас будет свободное время, и вот некоторые идеи, которые можно будет осуществить:
- Экскурсия «Подземный Космос Рускеала» позволяет спуститься в глубь мраморной скалы и пройти по штольням к подземному озеру, по периметру которого установлены плавучие понтоны для прохода туристов. Вся пещера оформлена красочной подсветкой. Часть прожекторов установлены под водой. Цвета динамически меняются, создавая каждую минуту новую цветовую картину на стенах пещеры. Выглядит очень впечатляюще.
- Музей деревянных скульптур «Обитель Ангелов» - не имеющая аналогов масштабная экспозиция рассказывает историю сосуществования людей и ангелов. Простые и добрые образы, но заставляют задаваться вопросами о вечном и сущем. Дав волю воображению и внимательно присмотревшись, вы откроете для себя “говорящую” пластику дерева и волшебство эмоций, которые вложил в свои творения скульптор.
- Тайные тропы земли Калевала - интерактив в парке, который станет вашим проводником по страницам карельского эпоса. Вступите в мир светлых и темных сказочных героев, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне волшебного пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
- Советуем прогуляться до заброшенного мраморного завода, там получаются неповторимо атмосферные фотоснимки. А также интересны будут Итальянский карьер и сад камней, Монферраново озеро, Светлое озеро с «дикими» тропинками.
- Активные развлечения предлагают вам прокат лодок, 400-метровый троллей ZIP-line, прыжки с тарзанки и веревочный городок.
- Сувенирные магазины, где представлены работы карельских мастеров, и кафе.
17:00 – Отправление Ретропоезда из Рускеала. При желании вы можете сделать ваш вояж еще более незабываемым, проехав до города Сортавала на отреставрированном поезде на паровой тяге. Интерьеры старины перенесут вас в другую эпоху.
18:00 - Выезд автобуса из горного парка. Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.
18:30 – Переезд к городу Сортавала.
Мы проедем по центральным улицам города-мозаики архитектурныхстилей, и вы увидите несколько необычных строений, которыми так славится этот город: «дом Леандера», бывшее здание Финляндского Банка, бывшее здание Банка Объединенных Стран Севера. Повествование гида наполнит облик современности кадрами историй прошлого и занятными фактами.
19:20 - Город Лахденпохья. Фирменный магазин форелевого хозяйства.
Полезная остановка у фирменного магазина с карельской рыбой и дарами леса. Форель прямо из Ладожского озера, а также различные варенья и соленья местных фермеров. Один из лучших вариантов сувениров из поездки для родных и близких.
21:00 - Приозерск. Остановка у крепости Корела.
В каких только военных и политических переплетах не побывала древняя крепость.Заложена она была на рубеже 13-14 веков, и в наши дни безусловно достойна внимания. Мы сделаем остановку поблизости, чтобы осмотреть крепость и развеяться перед последним переездом.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
- Первая остановка: 23:15 – м. Озерки
- Конечная остановка: 23:45 – м. Площадь Восстания
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное.
Стоимость
Включено в стоимость
- экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
- входные билеты в Олонецкий музей
- интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- входные билеты в заповедник Кивач
- входные билеты на территорию вулкана Гирвас
- входные билеты в парк Вотчина ТалвиУкко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета Карелия
- трансфер на катере «Метеор» по маршруту Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск
- экскурсия по о.Кижи с местным лицензированным гидом
- входные билеты в горный парк “Рускеала”
- экскурсия Мраморный каньон по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 4 ночи
- завтраки в отеле
- посещение древнего вулкана Гирвас
- посещение острова Кижи
- посещение водопада Кивач
- остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
- посещение Александро-Свирского монастыря
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты на ретро-поезд
- Сплав по реке Шуя: 2000 руб/взр, 1500 дети до 17 л.
- Трекинг с собаками хаски: 2500 р./чел.
- Сафари на квадроциклах: 4500 р./взр. - 2 чел. на квадроцикле
- Джип-тур на заброшенный аэродром Гирвас: от 8500 р./чел. при группе от 3-х чел.
- Трансферы к местам начала активных развлечений и обратно в Петрозаводск: от 500 р.
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400-500 р.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 350 р./взр., 300 р./дети от 7 до 14 лет., дети до 7 лет - бесплатно
- Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
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