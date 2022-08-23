Карелия с гастрономическими нотками
Еда может рассказать о духе народа куда больше, чем архитектура, живопись и литература. Мы предлагаем вам отправиться в трехдневный тур, который понравится ценителям вкусной еды, интерактивных экскурсий и природных объектов.
За эти три дня вы соберете все визитные карточки Карелии, отведаете и испытаете свои силы в национальной кухне и сможете закупить и привезти себе и своим близким деликатесы. На небе только и разговоров, что о карельской рыбке! Вернувшись отдохнувшими и искрящимися от впечатлений, вы с гордостью сможете сказать, что стали знатоком Карелии. Тур для гурманов от мира путешествий.
За эти три дня вы соберете все визитные карточки Карелии, отведаете и испытаете свои силы в национальной кухне и сможете закупить и привезти себе и своим близким деликатесы. На небе только и разговоров, что о карельской рыбке! Вернувшись отдохнувшими и искрящимися от впечатлений, вы с гордостью сможете сказать, что стали знатоком Карелии. Тур для гурманов от мира путешествий.
Почему именно этот тур?
- Тур по главным достопримечательностям Карелии
- Все основные экскурсии включены в стоимость
- Мастер-класс по приготовлению карельских национальных блюд: лохикейто и красной рыбы на бревне
- Возможность прокатиться на ретропоезде
- Сможете закупиться карельскими деликатесами
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Санкт-Петербург – «Фермерская усадьба» – Александро-Свирский монастырь – Олонец. Музей карелов-ливвиков – деревня Киндасово – Петрозаводск
06:30 – Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания». Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10. Ориентир: гостиница «Октябрьская», парковка вдоль тротуара от книжного магазина «Буквоед» до конца здания.
07:00 – Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания».
07:25 – Подача автобуса к ст. м. «Улица Дыбенко». Место посадки: СПб., ст. м. «Улица Дыбенко». Ориентир: остановка общественного транспорта, ул. Большевиков, 21.
07:30 – Отправление автобуса от ст. м. «Улица Дыбенко».
09:00 – Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья. Начало пути – это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида. От самого возникновения Карелии – к приходу славян, их влиянию на карелов и вепсов и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры. Специалист по данному направлению укажет на глубинную взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить. Будет, конечно, и тихое время, чтобы вздремнуть по дороге и набраться сил перед предстоящим насыщенным днем.
10:00 – «Фермерская усадьба». В «Фермерской усадьбе» можно найти всё, что есть на настоящей ферме: трапезную, пекарню и мини-зоопарк. Здесь выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, их можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое. В «Фермерской усадьбе» вы можете устроить себе полноценный сытный завтрак, чтобы набраться сил: впереди все самое интересное.
Завтрак и услуги комплекса не входят в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.
11:30 – Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю. На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия, уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карелов и вепсов. Будучи резиденцией карельских епископов Русской православной церкви, монастырь всю свою историю был под покровительством русских царей и императоров, имел средства на строительство и непрерывно разрастался. Благодаря этому теперь туристы могут своими глазами полюбоваться на один из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России.
12:30 – Обед. В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе. Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен – 450–550 руб.
14:30 – Олонец. Музей карелов-ливвиков. Входные билеты в музей и экскурсия включены в стоимость тура.
Олонец - первый карельский город. Именно из него разрослась удивительная республика Карелия. В музее города представлены уникальные коллекции памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков. Там вы наглядно познакомитесь с бытом, промыслами и обрядностями предков современных карелов, увидите специальную выставку посвященную купеческому сословию Олонца.
Отдельного упоминания заслуживает персонал музея, люди настолько влюбленные в историю края, что непременно заражают своей увлеченностью всех посетителей. Это тот музей, в котором никому не будет скучно! Он уникален не только своей атмосферой, но и тем, что посетители могут услышать ливвиковский диалект карельского языка. Здесь будет интересно, как любителям классической исторической выставки, так и тем кому нравятся современные интерактивные витрины.
В музее вы сможете пройти квест и почувствовать себя жителем древней Руси, послушать редкие музыкальные инструменты и даже поиграть на них, заглянуть в дуло настоящей пушки и многое другое.
Аутентичный облик поселения невозможно представить без знаменитых Олонецких подвесных пешеходных мостов, которые можно осмотреть во время небольшой фотопаузы. Плавные изгибы деревянных конструкций над гладью воды запомнятся вам, как союз человека и природной тишины.
17:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово. Деревня Киндасово - это «суверенное государство», которым объявляют себя киндасовцы, и самая веселая деревня в Карелии.
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и такие слова как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны» приобретут смысл.
Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Жителями Киндасово являются не только люди, но и куклы – Катти да Василь. Они знакомят гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали.
И, конечно же, вас не отпустят без чая на родниковой водичке с карельской домашней выпечкой!
19:30 – Петрозаводск. Заселение в отель и свободное время на ужин
По прибытию в столицу Карелии, город Петрозаводск, у вас будет время, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью - карельской кухней во время ужина. В Петрозаводске существует несколько ресторанов, предлагающих гостям национальную кухню. Мы рекомендуем посетить видовой ресторан «Фрегат», расположенный на берегу Онежского озера. Уютная теплая обстановка дополнена прекрасным меню, в котором Вы найдете разнообразные карельские блюда, чаи из местных трав, настойки из местных ягод.
07:00 – Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания».
07:25 – Подача автобуса к ст. м. «Улица Дыбенко». Место посадки: СПб., ст. м. «Улица Дыбенко». Ориентир: остановка общественного транспорта, ул. Большевиков, 21.
07:30 – Отправление автобуса от ст. м. «Улица Дыбенко».
09:00 – Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья. Начало пути – это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида. От самого возникновения Карелии – к приходу славян, их влиянию на карелов и вепсов и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры. Специалист по данному направлению укажет на глубинную взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить. Будет, конечно, и тихое время, чтобы вздремнуть по дороге и набраться сил перед предстоящим насыщенным днем.
10:00 – «Фермерская усадьба». В «Фермерской усадьбе» можно найти всё, что есть на настоящей ферме: трапезную, пекарню и мини-зоопарк. Здесь выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, их можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое. В «Фермерской усадьбе» вы можете устроить себе полноценный сытный завтрак, чтобы набраться сил: впереди все самое интересное.
Завтрак и услуги комплекса не входят в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.
11:30 – Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю. На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия, уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карелов и вепсов. Будучи резиденцией карельских епископов Русской православной церкви, монастырь всю свою историю был под покровительством русских царей и императоров, имел средства на строительство и непрерывно разрастался. Благодаря этому теперь туристы могут своими глазами полюбоваться на один из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России.
12:30 – Обед. В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе. Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен – 450–550 руб.
14:30 – Олонец. Музей карелов-ливвиков. Входные билеты в музей и экскурсия включены в стоимость тура.
Олонец - первый карельский город. Именно из него разрослась удивительная республика Карелия. В музее города представлены уникальные коллекции памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков. Там вы наглядно познакомитесь с бытом, промыслами и обрядностями предков современных карелов, увидите специальную выставку посвященную купеческому сословию Олонца.
Отдельного упоминания заслуживает персонал музея, люди настолько влюбленные в историю края, что непременно заражают своей увлеченностью всех посетителей. Это тот музей, в котором никому не будет скучно! Он уникален не только своей атмосферой, но и тем, что посетители могут услышать ливвиковский диалект карельского языка. Здесь будет интересно, как любителям классической исторической выставки, так и тем кому нравятся современные интерактивные витрины.
В музее вы сможете пройти квест и почувствовать себя жителем древней Руси, послушать редкие музыкальные инструменты и даже поиграть на них, заглянуть в дуло настоящей пушки и многое другое.
Аутентичный облик поселения невозможно представить без знаменитых Олонецких подвесных пешеходных мостов, которые можно осмотреть во время небольшой фотопаузы. Плавные изгибы деревянных конструкций над гладью воды запомнятся вам, как союз человека и природной тишины.
17:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово. Деревня Киндасово - это «суверенное государство», которым объявляют себя киндасовцы, и самая веселая деревня в Карелии.
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и такие слова как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны» приобретут смысл.
Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Жителями Киндасово являются не только люди, но и куклы – Катти да Василь. Они знакомят гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали.
И, конечно же, вас не отпустят без чая на родниковой водичке с карельской домашней выпечкой!
19:30 – Петрозаводск. Заселение в отель и свободное время на ужин
По прибытию в столицу Карелии, город Петрозаводск, у вас будет время, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью - карельской кухней во время ужина. В Петрозаводске существует несколько ресторанов, предлагающих гостям национальную кухню. Мы рекомендуем посетить видовой ресторан «Фрегат», расположенный на берегу Онежского озера. Уютная теплая обстановка дополнена прекрасным меню, в котором Вы найдете разнообразные карельские блюда, чаи из местных трав, настойки из местных ягод.
День 2
Петрозаводск – мастер-класс по приготовлению карельских национальных блюд: лохикейто и красной рыбы на бревне – Петрозаводск
08:00 – Завтрак в отеле.
Во второй день вашего путешествия вас ожидает знакомство с национальной кухней Карелии. Национальная еда – один из ключевых моментов во время любого путешествия. Кулинарные особенности карельской кухни дают возможность понять и прочувствовать культуру северных народов, живущих в лесах среди скал и озер.
В блюдах широко используется озерная рыба, мясо лося и оленя, грибы и ягоды, но главный ингредиент – это частичка души. Каждое блюдо сделано с любовью и вниманием к деталям.
Для тех, кто любит не только вкусно поесть, но и готовить, наши повара проведут увлекательные мастер-классы, где расскажут все тонкости карельской кухни и вместе с вами приготовят блюда национальной кухни.
12:00 – Трансфер от отеля к месту проведения мастер-класса («Карьяла Парк»). Дорога будет недолгой и займет около 40 минут.
13:00 – Индивидуальный мастер-класс по приготовлению карельского национального блюда – лохикейто. Лохикейто (финск. lohikeitto ) – традиционный праздничный суп, уха из лосося со сливками. Суп лохикейто признан самым популярным блюдом финской и карельской кухни и распространился по ресторанным меню всего мира. Свежая рыба и сливки делают вкус супа непередаваемо нежным, в ходе мастер-класса он насытится тонким ароматом березовых дров и соснового леса.
Вместе с шеф-поваром вы постигните все азы и тонкости приготовления этого удивительного блюда, узнаете о важности каждого компонента и поймете, почему рецепт приготовления не меняется десятки лет. Когда суп, приготовленный вашими руками, будет снят с огня, вы не только получите эстетическое удовольствие, но и отведаете результатов вашей работы.
Входит в стоимость: дегустация готового блюда, приготовление на огне, рецепт, руководство повара, участие в приготовлении. Рекомендуем также заказать в местном кафе сет из калиток – традиционной карельской выпечки.
14:00 – Индивидуальный мастер-класс по приготовлению красной рыбы на бревне.
История карелов плотно вплетена в природу родного края. Древние ледники подарили нам более 70 000 озер, каждое из которых наполнено рыбой, а карельская кухня – удивительными рецептами рыбных блюд. Готовка на костре связана с путешествиями и выживанием в условиях сурового нордического климата.
Рыба на бревне – великолепный способ попробовать на вкус настоящую северную природу.
Вместе с поваром вы приготовите это блюдо и запечете нежнейшее филе красной рыбы в жарком очаге. Мастер-класс для всей семьи или небольшой компании, где никто не останется без дела. Справились с закреплением рыбы на полене, выставили на оптимальное расстояние от огня, запаслись терпением – и дожидаемся готовности. Самое важное – что все приготовленное вами великолепие вы попробуете горячим прямо с огня!
Входит в стоимость: гарнир, дегустация готового блюда, напитки, приготовление на огне, рецепт, руководство повара, участие в приготовлении.
15:00 – Свободное время. В свободное время вы сможете погулять по территории комплекса «Карьяла Парк», насладиться видами превосходной карельской природы или по желанию отправиться на трекинг с собаками хаски (не включено в стоимость, услуга приобретается на месте при наличии свободных мест).
17:00 – Трансфер в Петрозаводск к вашему отелю.
Петрозаводск – большой город. Кроме множества кафе и ресторанов заслуживают внимания и местные театры. Рекомендуем обратить внимание на Национальный театр Карелии и Театр драмы «Творческая мастерская». Вы можете заранее посмотреть, будут ли интересные для вас спектакли в этот день, и приобрести билеты онлайн. Либо на месте наши гиды всегда с радостью готовы подсказать, куда можно сходить вечером.
Истинным ценителям гастротуризма советуем посетить музей-ресторан «ВКарелииЕсть», где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов: дичи, выловленной в карельской тайге, рыбы из ближайших озер и Белого моря. Яства щедро сдабриваются разнообразием трав и дарами леса – ягодами и грибами – по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Также интересны расположенные здесь же экспозиции местных художников, изостудия и иммерсивная пещера петроглифов.
Во второй день вашего путешествия вас ожидает знакомство с национальной кухней Карелии. Национальная еда – один из ключевых моментов во время любого путешествия. Кулинарные особенности карельской кухни дают возможность понять и прочувствовать культуру северных народов, живущих в лесах среди скал и озер.
В блюдах широко используется озерная рыба, мясо лося и оленя, грибы и ягоды, но главный ингредиент – это частичка души. Каждое блюдо сделано с любовью и вниманием к деталям.
Для тех, кто любит не только вкусно поесть, но и готовить, наши повара проведут увлекательные мастер-классы, где расскажут все тонкости карельской кухни и вместе с вами приготовят блюда национальной кухни.
12:00 – Трансфер от отеля к месту проведения мастер-класса («Карьяла Парк»). Дорога будет недолгой и займет около 40 минут.
13:00 – Индивидуальный мастер-класс по приготовлению карельского национального блюда – лохикейто. Лохикейто (финск. lohikeitto ) – традиционный праздничный суп, уха из лосося со сливками. Суп лохикейто признан самым популярным блюдом финской и карельской кухни и распространился по ресторанным меню всего мира. Свежая рыба и сливки делают вкус супа непередаваемо нежным, в ходе мастер-класса он насытится тонким ароматом березовых дров и соснового леса.
Вместе с шеф-поваром вы постигните все азы и тонкости приготовления этого удивительного блюда, узнаете о важности каждого компонента и поймете, почему рецепт приготовления не меняется десятки лет. Когда суп, приготовленный вашими руками, будет снят с огня, вы не только получите эстетическое удовольствие, но и отведаете результатов вашей работы.
Входит в стоимость: дегустация готового блюда, приготовление на огне, рецепт, руководство повара, участие в приготовлении. Рекомендуем также заказать в местном кафе сет из калиток – традиционной карельской выпечки.
14:00 – Индивидуальный мастер-класс по приготовлению красной рыбы на бревне.
История карелов плотно вплетена в природу родного края. Древние ледники подарили нам более 70 000 озер, каждое из которых наполнено рыбой, а карельская кухня – удивительными рецептами рыбных блюд. Готовка на костре связана с путешествиями и выживанием в условиях сурового нордического климата.
Рыба на бревне – великолепный способ попробовать на вкус настоящую северную природу.
Вместе с поваром вы приготовите это блюдо и запечете нежнейшее филе красной рыбы в жарком очаге. Мастер-класс для всей семьи или небольшой компании, где никто не останется без дела. Справились с закреплением рыбы на полене, выставили на оптимальное расстояние от огня, запаслись терпением – и дожидаемся готовности. Самое важное – что все приготовленное вами великолепие вы попробуете горячим прямо с огня!
Входит в стоимость: гарнир, дегустация готового блюда, напитки, приготовление на огне, рецепт, руководство повара, участие в приготовлении.
15:00 – Свободное время. В свободное время вы сможете погулять по территории комплекса «Карьяла Парк», насладиться видами превосходной карельской природы или по желанию отправиться на трекинг с собаками хаски (не включено в стоимость, услуга приобретается на месте при наличии свободных мест).
17:00 – Трансфер в Петрозаводск к вашему отелю.
Петрозаводск – большой город. Кроме множества кафе и ресторанов заслуживают внимания и местные театры. Рекомендуем обратить внимание на Национальный театр Карелии и Театр драмы «Творческая мастерская». Вы можете заранее посмотреть, будут ли интересные для вас спектакли в этот день, и приобрести билеты онлайн. Либо на месте наши гиды всегда с радостью готовы подсказать, куда можно сходить вечером.
Истинным ценителям гастротуризма советуем посетить музей-ресторан «ВКарелииЕсть», где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов: дичи, выловленной в карельской тайге, рыбы из ближайших озер и Белого моря. Яства щедро сдабриваются разнообразием трав и дарами леса – ягодами и грибами – по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Также интересны расположенные здесь же экспозиции местных художников, изостудия и иммерсивная пещера петроглифов.
День 3
Петрозаводск – водопады Ахвенкоски – горный парк «Рускеала» – поездка на ретропоезде (по желанию) – фирменный магазин форелевого хозяйства – Санкт-Петербург
08:00 – Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе.
09:00 – Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.
12:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски. Водопады Ахвенкоски, небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки, привлекли в свое время многих кинорежиссеров: здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие…» и «Темный мир».
Экологический маршрут, который вьется вокруг водопадов, приглашает любителей природы на прогулку на свежем воздухе, чтобы познакомиться с окружающим ландшафтом поближе и найти сказочных персонажей на «Алее сказок».
Подвесные мостики, протянутые прямо над водопадами, завершают маршрут и позволяют сделать самые потрясающие кадры. Прогулка по экотропе предлагается на месте по желанию.
14:00 – Горный парк «Рускеала». Обзорная экскурсия и свободное время.
Горный парк Рускеала – главная круглогодичная достопримечательность Карелии. Территория горного парка огромна. Центром интереса является Мраморный каньон – большое, вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами, состоящими из настоящего мрамора. Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. А в окружении темнеющих хвойных деревьев, снежного убранства и цветной подсветки на скалах пейзаж получается действительно сказочным!
Ваше посещение парка начнется с экскурсии с лицензированным местным гидом. Вам расскажут не только историю этого места, но и предоставят полную информацию о том, чем можно заняться в парке в свободное время после экскурсии:
17:30 - Выезд автобуса из горного парка. Если вы не приобрели билеты на ретропоезд, то далее вы отправитесь на автобусе в Сортавала в сопровождении нашего гида.
Встреча с гидом в Сортавала туристов с поезда (если вы приобретали билет на ретропоезд).
Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства. На обратном пути мы заедем за карельскими дарами, которые понравятся вашей семье и друзьям больше, чем магнит на холодильник. Фирменный магазин форелевого хозяйства готов предложить не только копченую и соленую красную рыбу, но и большой ассортимент продукции местных фермерских хозяйств. В дороге ничего не испортится, так как всё можно упаковать в термопакеты.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: первая остановка: 23:30 – ст. м. «Озерки», конечная остановка: 00:00 – ст. м. «Площадь Восстания».
09:00 – Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.
12:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски. Водопады Ахвенкоски, небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки, привлекли в свое время многих кинорежиссеров: здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие…» и «Темный мир».
Экологический маршрут, который вьется вокруг водопадов, приглашает любителей природы на прогулку на свежем воздухе, чтобы познакомиться с окружающим ландшафтом поближе и найти сказочных персонажей на «Алее сказок».
Подвесные мостики, протянутые прямо над водопадами, завершают маршрут и позволяют сделать самые потрясающие кадры. Прогулка по экотропе предлагается на месте по желанию.
14:00 – Горный парк «Рускеала». Обзорная экскурсия и свободное время.
Горный парк Рускеала – главная круглогодичная достопримечательность Карелии. Территория горного парка огромна. Центром интереса является Мраморный каньон – большое, вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами, состоящими из настоящего мрамора. Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. А в окружении темнеющих хвойных деревьев, снежного убранства и цветной подсветки на скалах пейзаж получается действительно сказочным!
Ваше посещение парка начнется с экскурсии с лицензированным местным гидом. Вам расскажут не только историю этого места, но и предоставят полную информацию о том, чем можно заняться в парке в свободное время после экскурсии:
- На территории Горного парка есть множество развлечений и мест для посещения:
- Фантастическая экскурсия «Подземный космос» пользуется большим спросом среди гостей. В ходе экскурсии вы спуститесь в самом сердце горного парка: к штольням и пещерам в глубинах мраморной горы.
- Тайные тропы земли Калевала. Рядом с обзорной площадкой на озеро Светлое расположена интерактивная часть парка, посвященная карельскому эпосу. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки и это далеко не всё.
- Заброшенный мраморный завод, чьи конические кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов, является частью истории горного парка. Здесь получаются очень атмосферные снимки.
- Круглый год работает главное экстремальное развлечение парка – троллей ZIP-line, на котором можно прокатиться над заснеженным каньоном вдоль мраморных скал. Для тех же, кто не любит адреналин, только зимой появляется возможность прокатиться на зимних санях «веселый банан».
- К югу от каньона расположены сувенирные магазины и кафе, где можно перекусить и согреться горячими напитками.
17:30 - Выезд автобуса из горного парка. Если вы не приобрели билеты на ретропоезд, то далее вы отправитесь на автобусе в Сортавала в сопровождении нашего гида.
Встреча с гидом в Сортавала туристов с поезда (если вы приобретали билет на ретропоезд).
Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства. На обратном пути мы заедем за карельскими дарами, которые понравятся вашей семье и друзьям больше, чем магнит на холодильник. Фирменный магазин форелевого хозяйства готов предложить не только копченую и соленую красную рыбу, но и большой ассортимент продукции местных фермерских хозяйств. В дороге ничего не испортится, так как всё можно упаковать в термопакеты.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: первая остановка: 23:30 – ст. м. «Озерки», конечная остановка: 00:00 – ст. м. «Площадь Восстания».
Стоимость
Гостиница комфорт класса
Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Одноместное размещение
27 900 ₽
Двухместное размещение
24 450 ₽
Взрослый на доп.месте
23 550 ₽
Гостиница премиум класса
Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Одноместное размещение
32 100 ₽
Двухместное размещение
26 650 ₽
Взрослый на доп.месте
25 750 ₽
Гостиница класса люкс
Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Одноместное размещение
42 850 ₽
Двухместное размещение
32 550 ₽
Взрослый на доп.месте
31 650 ₽
Скидки:
- Дети до 6 лет включительно - 850 руб/чел
- Школьники до 16 лет включительно - 600 руб/чел
- Студенты, люди старше 60 лет - 450 руб/чел
- Ветераны ВОВ, Блокадники, Инвалиды - 850 руб/чел.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Включено в стоимость
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы);
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера, 2 ночи;
- Завтраки в отеле
- Индивидуальный трансфер к месту проведения мастер-классов;
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски;
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом;
- Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово;
- Входные билеты и экскурсия по Олонецкому музею;
- Индивидуальный мастер-класс по приготовлению лохикейто;
- Индивидуальный мастер-класс по приготовлению красной рыбы на бревне;
- Входные билеты и экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку «Рускеала» с аттестованным местным гидом;
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске;
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Оплачивается отдельно
- Ж/д билеты: ретропоезд «Рускеала» – Сортавала: от 420 руб./взр.
- Комплексные обеды в туре: 450–550 руб./чел.Стоимость комплексных обедов в период январских праздников (01.01–08.01.2023) составляет 650–850 руб./чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 400 руб./чел.; дети до 7 лет – бесплатно; дети от 7 до 14 лет – 300 руб./чел., студенты (очн.) – 300 руб./чел.; пенсионеры – 300 руб./чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка.
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