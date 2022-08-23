Гран-тур Вся Карелия 2022
За 3 дня мы проедем вокруг Ладожского озера и покажем все самое стоящее, что должен увидеть каждый гость Карелии. Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд, а тщательно продуманный и насыщенный маршрут тура с интерактивной и этно-культурной программой станет увлекательным путешествием по вехам истории. Заглянем в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям и узнаем, как поживает летом карельский дед мороз Талвиукко с внучкой Лумикки в своей резиденции. Откройте свою Карелию вместе с нами!
Преимущества и особенности тура:
- Более 15 достопримечательностей за 3 дня
- Вся природа Карелии в одном туре: живописные водопады, заповедники, озера, Мраморный каньон
- Интерактивные программы в гостях у настоящих коренных жителей
- Невероятные эмоции от общения с северными собаками хаски и оленями в резиденции Талвиукко
- Размещение в лучших отелях столицы Карелии в историческом центре или на берегу озера
- Самая выгодная цена без скрытых доплат!
Вас ждет:
Программа тура
06:30 – Подача автобуса к пл. Восстания
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Ориентир: гостиница Октябрьская, парковка вдоль тротуара от книжного магазина Буквоед до конца здания
07:00 – Отправление автобуса от пл. Восстания
07:25 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко
Место посадки: СПб, м. Дыбенко, остановка общественного транспорта
Ориентир: на стороне м. Дыбенко, вдоль трамвайных путей
07:30 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко
08:00 – Авторская экскурсия «История вепсов и карелов. Два народа – две судьбы»
Начало пути - это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида. От самого возникновения Карелии к приходу славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры. Специалист по данному направлению укажет на глубинную взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить. Будет, конечно, и тихое время, чтобы вздремнуть по дороге и набраться сил перед предстоящим насыщенным днем.
10:00 – Комплекс “Фермерская усадьба”
В «Фермерской усадьбе» можно найти все, что есть на настоящей ферме – трапезную, пекарню и мини-зоопарк. Здесь выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое. В фермерской усадьбе вы можете устроить себе полноценный сытный завтрак, чтобы набраться сил, впереди все самое интересное.
12:00 – Посещение Александро-Свирского монастыря
На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов. Будучи резиденцией карельских епископов русской православной церкви, Монастырь всю свою историю был под покровительством русских царей и императоров, имел средства на строительство и непрерывно разрастался. Благодаря этому теперь туристы могут своими глазами полюбоваться на один из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России.
13:30 – Обед
После осмотра монастыря у вас будет свободное время на обед. Пообедать можно либо в кафе «Паломник», либо в монастырской трапезной. Оплачивается на месте по желанию.
15:00 – Олонец. Музей карелов-ливвиков
Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков. Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца. Отдельного упоминания заслуживает персонал музея, люди настолько влюбленные в историю края, что непременно заражают своим увлечением всех посетителей. Это точно тот музей, в котором никому не бывает скучно!
Колорит поселения дополняют знаменитые Олонецкие подвесные пешеходные мосты. Их можно будет осмотреть и сфотографировать во время небольшой остановки. Плавные изгибы деревянных конструкций над замерзающим полотном рек запомнятся вам как воплощение равновесия дел рук человеческих и природной тишины.
18:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны». Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь - здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово. А после увлекут гостей к столу с дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали. И, конечно же, вас не отпустят без чая с карельской домашней выпечкой на родниковой водичке!
20:00 – Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, ужин и отдых
У вас будет свободный вечер, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью – карельской кухней во время ужина. Гид подскажет вам, какие рестораны есть неподалеку от вашего отеля, где гостям предлагают попробовать национальные блюда по старинным рецептам.
08:30 – Завтрак в отеле
09:30 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Вас встретит свежесть раннего утра и уютный автобус, в котором вы послушаете обзорную экскурсию и узнаете об истории столицы Карелии. Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города - набережную Онежского озера. Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом. Прогуливаясь, вы сможете сделать забавные фото с кошельком на счастье из Риги или же действительно футуристичные с американскими рыбаками из Дулута.
11:30 – Заповедник и водопад Кивач, музей природы
Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.
Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любую погоду. Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны, с высоты 11 метров тяжелым литым потоком обрушиваются по ступеням каменной лестницы, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум. Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника.
14:00 – Обед в туркомплексе Чална
08:00 – Завтрак в отеле
09.00 – Отправление в сторону горного парка Рускеала.12:30 – Обед в кафе на берегу Ладожского озера по желанию за доп. плату.
По пути мы сделаем остановку на обед в одном из живописных мест на побережье Ладожского озера где вы сможете отдохнуть от переезда, набраться сил и полюбоваться потрясающей природой этих живописных мест.
14:00 – Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
Название реки Тохмайоки, на которой находятся водопады, означает «вращение, превратность, непостоянство». Это небольшие, но живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов. Особые виды здешних водопадов привлекают многих кинорежиссеров - здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир».
Вы не пожалеете, если пройдете по экологическому маршруту «Аллея сказок», глядя сверху вниз на бурлящие воды с высоты протянутых над ними подвесных верёвочных мостов. Среди деревьев прячутся фигурки персонажей карельских мифов, легенд и знаменитого эпоса «Калевала». Так что при желании за доплату вы сможете пройтись над водой в поисках красивых кадров на свой фотоаппарат.
15:00 – Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов. Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. По периметру озера проложено несколько километров прогулочных тропинок. К северу от озера расположен заброшенный мраморный завод, чьи кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов. К югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины, где можно посмотреть и приобрести работы карельских мастеров народных промыслов.
На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка, и вы отправитесь на экскурсию, которая посвящена истории Рускеала в качестве памятника горного дела России и Финляндии. Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки, на которых удобно делать фотографии. В конце экскурсии гид расскажет о возможностях горного парка в плане развлечений и подскажет, как обнаружить отдаленные, но красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.
Какие еще есть развлечения:
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«Подземная Рускеала» - новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым спросом. Красочные блики сплетаются с мраморными узорами, под каменным сводом раздается чарующее эхо карельских песнопений - эта прогулка станет поистине фантастическим переживанием.
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Тайные тропы земли Калевала - это интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
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Водная прогулка по мраморному озеру – прокат лодок работает с мая по октябрь. С этого ракурса вашему взору открываются мраморные пещеры, которые не видно сверху.
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Троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал – главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год. От полета над водной гладью сверкающего зеленью озера захватывает дух! А еще можно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок.
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«Обитель Ангелов» - музей деревянной скульптуры. Не имеющая аналогов экспозиция на 30 кв метрах, соединяющая в себе два мира - людей и ангелов, позволит взглянуть с разных сторон на привычные истины о времени, силе, благополучии, творчестве. При внимательном взгляде, дав волю воображению, вы откроете для себя “говорящую” пластику дерева, затаенное волшебство эмоций, которые вложил в свои творения скульптор.
17:20 – Отправление Ретропоезда из Рускеала
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами. В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.17:30 - Выезд автобуса из горного парка
Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.19:00 - Встреча у вокзала в Сортавале туристов с поезда 20:00 – Лахденпохья. Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
Правильным завершением большого и интересного тура в Карелию будет приобретение сувениров родных и близким. Конечно, всегда есть дежурный вариант с магнитами на холодильник, но мы предлагаем вам кое-что более интересное. Привезите из Карелии вкусные сувениры! Фирменный магазин форелевого хозяйства готов предложить не только копченую и соленую красную рыбу, но и большой ассортимент продукции местных фермерских хозяйств. В дороге ничего не испортится, так как всё можно упаковать в термопакеты.Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: Первая остановка: 23:30 – м. Озерки Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Стоимость
Включено в стоимость
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение признанными в профессиональной среде гидами на протяжении всей поездки
- 2 ночи в лучших отеле выбранной категории в Петрозаводске
- Завтраки в отеле
- Посещение Александро-Свирского монастыря
- Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- Обзорная экскурсия по столице Карелии – Петрозаводску
- Входные билеты в заповедник Кивач
- Посещение водопада Кивач
- Посещение музея природы в заповеднике Кивач
- Посещение туркомплекса Вотчина карельского Деда Мороза Талвиукко
- Экскурсия по питомнику хаски с входными билетами
- Посещение оленьей фермы, саамской деревни и подворья
- Осмотр пестрого залива Кирьявалахти
- Входные билеты в горный парк Рускеала
- Экскурсия по горному парку Рускеала “Мраморный каньон” с местным лицензированным гидом
- Остановка у водопадов Ахвенкоски - мест съемок фильмов А зори здесь тихие, Темный мир
- Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
- Посещение музея карелов-ливвиков в Олонце
Оплачивается отдельно
- При желании поехать на Ретропоезде приобретается самостоятельно перед поездкой:
- Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р./взр. Оплачивается по желанию на месте:
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен 450-650 р. В период с 01.01.2022 по 09.01.2022 диапазон цен на комплексные обеды - 450-650 р./чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 300 р./взр., 200 - шк., студ., дети до 7 лет - бесплатно
- Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
- Активные развлечения в вотчине карельского Деда Мороза: по ценам туркомплекса.
Отзывы
Отличная программа, спасибо организаторам за такие эмоции. Карелия - это просто сказка! Первозданная природа, неописуемая красота на каждом шаге! Оленья ферма - это просто что-то! Даже в монастыре удалось побывать. Огромная благодарность всем организаторам!
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