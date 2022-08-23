Гран-тур Вся Карелия 2022

06:30 – Подача автобуса к пл. Восстания

Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10

Ориентир: гостиница Октябрьская, парковка вдоль тротуара от книжного магазина Буквоед до конца здания

07:00 – Отправление автобуса от пл. Восстания

07:25 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко

Место посадки: СПб, м. Дыбенко, остановка общественного транспорта

Ориентир: на стороне м. Дыбенко, вдоль трамвайных путей

07:30 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко

08:00 – Авторская экскурсия «История вепсов и карелов. Два народа – две судьбы»

Начало пути - это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида. От самого возникновения Карелии к приходу славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры. Специалист по данному направлению укажет на глубинную взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить. Будет, конечно, и тихое время, чтобы вздремнуть по дороге и набраться сил перед предстоящим насыщенным днем.

10:00 – Комплекс “Фермерская усадьба”

В «Фермерской усадьбе» можно найти все, что есть на настоящей ферме – трапезную, пекарню и мини-зоопарк. Здесь выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое. В фермерской усадьбе вы можете устроить себе полноценный сытный завтрак, чтобы набраться сил, впереди все самое интересное.

12:00 – Посещение Александро-Свирского монастыря

На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов. Будучи резиденцией карельских епископов русской православной церкви, Монастырь всю свою историю был под покровительством русских царей и императоров, имел средства на строительство и непрерывно разрастался. Благодаря этому теперь туристы могут своими глазами полюбоваться на один из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России.

13:30 – Обед

После осмотра монастыря у вас будет свободное время на обед. Пообедать можно либо в кафе «Паломник», либо в монастырской трапезной. Оплачивается на месте по желанию.

15:00 – Олонец. Музей карелов-ливвиков

Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков. Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца. Отдельного упоминания заслуживает персонал музея, люди настолько влюбленные в историю края, что непременно заражают своим увлечением всех посетителей. Это точно тот музей, в котором никому не бывает скучно!

Колорит поселения дополняют знаменитые Олонецкие подвесные пешеходные мосты. Их можно будет осмотреть и сфотографировать во время небольшой остановки. Плавные изгибы деревянных конструкций над замерзающим полотном рек запомнятся вам как воплощение равновесия дел рук человеческих и природной тишины.

18:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово

Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».

По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны». Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.

Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь - здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово. А после увлекут гостей к столу с дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали. И, конечно же, вас не отпустят без чая с карельской домашней выпечкой на родниковой водичке!

20:00 – Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, ужин и отдых

У вас будет свободный вечер, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью – карельской кухней во время ужина. Гид подскажет вам, какие рестораны есть неподалеку от вашего отеля, где гостям предлагают попробовать национальные блюда по старинным рецептам.