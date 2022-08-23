Гран-тур Вся Карелия + Водопады 2022

06:30 – Подача автобуса к ст. метро пл. Восстания

Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10

Ориентир: гостиница Октябрьская, парковка вдоль тротуара от книжного магазина Буквоед до конца здания.

07:00 – Отправление автобуса от ст. метро пл. Восстания

07:25 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко

Место посадки: СПб, м. Дыбенко Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.

07:30 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко

09:00 – Авторская экскурсия «История вепсов и карелов. Два народа – две судьбы»

В пути наш гид начнет свой рассказ о Карелии, начиная с самых истоков. Как возникла Карелия, какова связь и влияние славянской цивилизации на вепсов и карелов, почему Олонец - это город связующий две цивилизации и культуры – это и многое другое вы узнаете по дороге в Карелию, любуясь пейзажами за окном.

10:00 – Фермерская усадьба

«Фермерская усадьба» – это целый деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком. На ферме выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое. Теплые напитки придутся как нельзя кстати в холодное время года. Сделайте небольшую паузу в фермерской усадьбе, чтобы набраться сил, впереди все самое интересное.

12:00 – Посещение Александро-Свирского монастыря

Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – «место силы» и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов. Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России. Тем, кто не интересуется религией, будет интересно посетить монастырь с исторический и архитектурной точки зрения, а люди верующие смогут поставить свечку и поклониться мощам святого Александра Свирского.

13:30 – Обед по желанию за доп. плату

После осмотра монастыря у вас будет свободное время на обед. Пообедать можно либо в кафе «Паломник», либо в монастырской трапезной.

15:00 – Олонец. Музей карелов-ливвиков

Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков. Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца. Отдельного упоминания заслуживает персонал музея, люди настолько влюбленные в историю края, что непременно заражают своим увлечением всех посетителей. Это точно тот музей, в котором никому не бывает скучно!

Аутентичный облик поселения невозможно представить без знаменитых Олонецких подвесных пешеходных мостов, которые будет возможность осмотреть во время небольшой фотопаузы. Плавные изгибы деревянных конструкций над гладью воды запомнятся вам как воплощение равновесия дел рук человеческих и природной тишины.

18:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово

Деревня Киндасово - это «суверенное государство», которым объявляют себя киндасовцы, и самая веселая деревня в Карелии.

По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и такие слова как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны» приобретут смысл. Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.

Жителями Киндасово являются не только люди, но и куклы – Катти да Василь. Они знакомят гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали. И, конечно же, вас не отпустят без чая на родниковой водичке с карельской домашней выпечкой!

20:00 – Петрозаводск. Заселение в отель и свободное время на ужин

По прибытию в столицу Карелии, город Петрозаводск, у вас будет время, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью - карельской кухней во время ужина. В Петрозаводске существует несколько ресторанов, предлагающих гостям национальную кухню. Мы рекомендуем посетить видовой ресторан «Фрегат», расположенный на берегу Онежского озера. Уютная теплая обстановка дополнена прекрасным меню, в котором Вы найдете разнообразные карельские блюда, чаи из местных трав, настойки из местных ягод.