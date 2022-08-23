Гран-тур Вся Карелия + Водопады 2022
Представляем дополненную версию самой популярной программы “Гран-тур Вся Карелия” с возможностью совершить увлекательную поездку к комплексу лесных водопадов.
Мы проедем вокруг Ладожского озера и покажем все самое стоящее, что должен увидеть каждый гость Карелии. Вы соприкоснетесь с нетронутой природой региона и проедете по продуманному насыщенному маршруту с интерактивами и этнокультурными программами. Откройте свою Карелию вместе с нами!
Приемущества и особенности тура:
- Национальный брендовый маршрут, одобренный советом Ростуризма
- ТОП достопримечательностей региона + возможность увидеть знаменитые лесные водопады и музей-заповедник Кижи!
- Интерактивные программы в гостях у настоящих карелов
- Лучшие отели столицы Карелии в центре или на берегу озера
- Встреча с дружелюбными хаски и северными оленями!
Вас ждет:
Программа тура
06:30 – Подача автобуса к ст. метро пл. Восстания
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Ориентир: гостиница Октябрьская, парковка вдоль тротуара от книжного магазина Буквоед до конца здания.
07:00 – Отправление автобуса от ст. метро пл. Восстания
07:25 – Подача автобуса к ст. метро ДыбенкоМесто посадки: СПб, м. Дыбенко Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.
07:30 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко
09:00 – Авторская экскурсия «История вепсов и карелов. Два народа – две судьбы»
В пути наш гид начнет свой рассказ о Карелии, начиная с самых истоков. Как возникла Карелия, какова связь и влияние славянской цивилизации на вепсов и карелов, почему Олонец - это город связующий две цивилизации и культуры – это и многое другое вы узнаете по дороге в Карелию, любуясь пейзажами за окном.
10:00 – Фермерская усадьба
«Фермерская усадьба» – это целый деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком. На ферме выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое. Теплые напитки придутся как нельзя кстати в холодное время года. Сделайте небольшую паузу в фермерской усадьбе, чтобы набраться сил, впереди все самое интересное.
12:00 – Посещение Александро-Свирского монастыря
Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – «место силы» и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов. Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России. Тем, кто не интересуется религией, будет интересно посетить монастырь с исторический и архитектурной точки зрения, а люди верующие смогут поставить свечку и поклониться мощам святого Александра Свирского.
13:30 – Обед по желанию за доп. плату
После осмотра монастыря у вас будет свободное время на обед. Пообедать можно либо в кафе «Паломник», либо в монастырской трапезной.
15:00 – Олонец. Музей карелов-ливвиков
Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков. Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца. Отдельного упоминания заслуживает персонал музея, люди настолько влюбленные в историю края, что непременно заражают своим увлечением всех посетителей. Это точно тот музей, в котором никому не бывает скучно!
Аутентичный облик поселения невозможно представить без знаменитых Олонецких подвесных пешеходных мостов, которые будет возможность осмотреть во время небольшой фотопаузы. Плавные изгибы деревянных конструкций над гладью воды запомнятся вам как воплощение равновесия дел рук человеческих и природной тишины.
18:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово
Деревня Киндасово - это «суверенное государство», которым объявляют себя киндасовцы, и самая веселая деревня в Карелии.
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и такие слова как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны» приобретут смысл. Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Жителями Киндасово являются не только люди, но и куклы – Катти да Василь. Они знакомят гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали. И, конечно же, вас не отпустят без чая на родниковой водичке с карельской домашней выпечкой!
20:00 – Петрозаводск. Заселение в отель и свободное время на ужин
По прибытию в столицу Карелии, город Петрозаводск, у вас будет время, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью - карельской кухней во время ужина. В Петрозаводске существует несколько ресторанов, предлагающих гостям национальную кухню. Мы рекомендуем посетить видовой ресторан «Фрегат», расположенный на берегу Онежского озера. Уютная теплая обстановка дополнена прекрасным меню, в котором Вы найдете разнообразные карельские блюда, чаи из местных трав, настойки из местных ягод.
08:00 – Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе
09:30 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Столица Карелии, город Петрозаводск, расположен на западном берегу Онежского озера. Этот город, ровесник Санкт-Петербурга, также был основан Петром I.
В рамках автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете об истории города и увидите главные достопримечательности, среди которых особое место занимает набережная Онежского озера, вдоль которой можно увидеть необычные памятники, подаренные городами-побратимами. Вид утренней Онеги украсит вашу прогулку.
Наш гид расскажет их значение и покажет знаменитое Древо желаний. Не забудьте прошептать ему заветную мечту! По словам наших туристов, желания исполняются.
11:30 – Заповедник и водопад Кивач
Водопад Кивач второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой. Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок.
На территории одноименного заповедника находится дендрарий с многочисленными деревьями и кустарниками и музей природы, где представлена экспозиция растительного и животного мира, а также старые фотографии водопада, сделанные в разные годы.
14:00 - Обед
В туркомплексе вам также предложат вкусный и горячий комплексный обед, который приобретается на месте, по желанию.
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки. В их вотчине вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции. В частности, именно на территории туркомплекса располагаются наши следующие объекты посещения.
Входные билеты туркомплекса “Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко” включены в стоимость тура.
Вотчина Талвиукко – это большой туристический комплекс, который включает в себя питомник ездовых собак, ферму северных оленей, резиденцию карельского Деда Мороза, горницу Карельской Снегурочки, саамскую деревню и многое другое.
Гостям с детьми будет интересно заглянуть в резиденцию Талвиукко и горницу Карельской Снегурочки – Лумикки, где можно увидеть много удивительных вещей. Посещение резиденции оплачивается на месте по желанию.
15:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме
Питомник ездовых собак Вам покажет местный опытный каюр, расскажет интересные факты о дружелюбных собаках. В рамках экскурсии, которая включена в стоимость тура, вы сможете пообщаться и сфотографироваться с аляскинскими и сибирскими хаски, маламутами и самоедами. Все желающие смогут прокатиться на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира.
Ферма северных оленей также входит в экскурсию и очень интересна для посещения. Эти удивительные животные – главные жители севера и гидам есть что рассказать о их жизни в суровых условиях. Все желающие также могут прокатиться и на оленьей упряжке.
Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика». Катание на собачьих и оленьих упряжках по желанию за дополнительную плату.
17:00 – Интерактивная программа “Вселенная Калевала” в музее изобразительных искусств Республики Карелия
Эпос «Калевала» — визитная карточка культуры Карелии. Выставка — брендовый культурный туристический продукт, разработанный специально для гостей республики и представляющий «жемчужины» музейной коллекции, которые сформируют неповторимый образ северного края — мира тайн, волшебства, самобытных обрядов и традиций.
Слышали ли вы звуки карельского музыкального инструмента кантеле? Отправляйтесь в путешествие по рунопевческому лесу и погрузитесь в звуки песнопений. Именно так передавались древние предания испокон веков от прадедов к сыновьям.
Знаете ли вы, что по калевальской легенде мир появился из яйца? Разбившись — желток стал солнцем, а белок месяцем и звездами на небосводе, скорлупки образовали землю. Рождение мира — тайна, которая откроется по-новому. Взгляните на луну, камни, гигантское гнездо вокруг Вас. Здесь начинается жизнь!
Ловили ли Вы когда-нибудь трехметровую щуку? Самое время встретиться лицом к лицу и познакомиться с карельскими традициями и обрядами! Для чего нужен был валек и рубель, как варили пиво по старинному рецепту, что надевали на свадьбу? Сделайте глубокий вдох и погрузитесь в мир ароматов Севера!
18:00 – Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
Петрозаводск – большой город. Кроме множества кафе и ресторанов заслуживают внимания и местные театры. Рекомендуем обратить внимание на Национальный театр Карелии и Театр драмы «Творческая Мастерская». Вы можете заранее посмотреть будут ли интересные для вас спектакли в этот день и приобрести билеты онлайн. Либо на месте наши гиды всегда с радостью готовы подсказать, куда можно сходить вечером.
Истинным ценителям гастротуризма советуем посетить музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов: дичи, выловленной в карельской тайге, рыбы из ближайших озер и Белого моря. Яства щедро сдабриваются разнообразием трав и дарами леса - ягодами-грибами, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Также интересны расположенные здесь же экспозиции местных художников, изо-студия и иммерсивная пещера Петроглифов.
08:00 – Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе09:00 – Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”
12:30 – Обед в кафе на берегу Ладожского озера (по желанию за доп. плату).
По пути мы сделаем остановку на обед в одном из живописных мест на побережье Ладожского озера где вы сможете отдохнуть от переезда, набраться сил и полюбоваться потрясающей природой этих живописных мест.
14:00 – Рускеальские водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски, небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки, привлекли в свое время многих кинорежиссеров: здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие…» и «Темный мир».
Экологический маршрут, который вьется вокруг водопадов, приглашает любителей природы на прогулку на свежем воздухе, чтобы познакомиться с окружающим ландшафтом поближе и найти сказочных персонажей на «Алее сказок».
Подвесные мостики, протянутые прямо над водопадами, завершают маршрут и позволяют сделать самые потрясающие кадры. Прогулка по экотропе предлагается на месте по желанию.
15:00 – Горный парк «Рускеала». Обзорная экскурсия и свободное время
Горный парк «Рускеала» - это и комплексный памятник природы, и музей горного дела России и Финляндии под открытым небом, и большой туристический комплекс с разнообразными развлечениями для туристов.
Мраморный каньон является центром парка и представляет собой огромное озеро в высоких мраморных берегах, которое в холодное время года покрывается льдом и снегом. Во время экскурсии, которая включена в тур, местный гид проведет вас по прогулочным тропинкам, проложенным по периметру каньона. По пути встретится множество обзорных площадок, с которых будет удобно сделать фотографии. В конце экскурсии гид расскажет о возможностях горного парка в плане развлечений, так как территория огромная, и самостоятельно сориентироваться здесь сложно.
- Фантастическая экскурсия «Подземный космос» пользуется большим спросом среди гостей. В ходе экскурсии вы спуститесь в самом сердце горного парка: к штольням и пещерам в глубинах мраморной горы.
- Тайные тропы земли Калевала. Рядом с обзорной площадкой на озеро Светлое расположена интерактивная часть парка, посвященная карельскому эпосу. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки и это далеко не всё.
- Заброшенный мраморный завод, чьи конические кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов, является частью истории горного парка. Здесь получаются очень атмосферные снимки.
- Круглый год работает главное экстремальное развлечение парка – троллей ZIP-line, на котором можно прокатиться над заснеженным каньоном вдоль мраморных скал. Для тех же, кто не любит адреналин, только зимой появляется возможность прокатиться на зимних санях «веселый банан».
- К югу от каньона расположены сувенирные магазины и кафе, где можно перекусить и согреться горячими напитками.
17:20 – Отправление “Ретропоезда” из Рускеала
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами. В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
17:30 - Выезд автобуса из горного парка
Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, у вас будет на полчаса больше свободного времени в парке.
18:30 - Размещение в отеле. Свободное время
Мы понимаем, что качество отдыха так же важно, как и экскурсионная программа. Поэтому подготовили для Вас лучшие отели в уютном городе Сортавала. Только самые проверенные варианты, представляющие свои услуги на туристском рынке Карелии не один год.
На четвертый день вашего приключения вы можете провести свободный день в очаровательном северном городке Сортавала с богатой российской-финской историей, неспешно прогуляться по городу, вдоль озера, посетить музей Северного Приладожья, музей деревянных картин Кронида Гоголева или другие объекты.
Или же вы можете отправиться на захватывающую экскурсию к комплексу лесных водопадов Карелии. Нетронутая природа, впечатляющая мощь воды и невероятные пейзажи оставят впечатления надолго - особенно если вы сделаете фотографии на память. Ведь здешние виды к этому располагают!
Экскурсии к лесным водопадам и Ладожским шхерам не включены в стоимость тура и оплачивается дополнительно. Эту экскурсию вы можете приобрести у менеджеров во время бронирования тура.
08:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров
INFO! Если вы выбираете свободный день в Сортавала, просим вас обратить внимание на то что освобождение номеров в отелях региона Сортавала осуществляется по мировым стандартам - в 12:00.
10:00 – Сбор группы в автобусе. Отправление из Сортавала
По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавале и Карелии в целом. Чем знаменит этот небольшой город? И почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона? Что интересного можно - нет, нужно - увидеть путешественнику, который остановился в Сортавале? И почему про карельскую природу местные жители говорят «У нас в Карелии воды хоть упейся, камней хоть убейся»? Карелия - это маленькая страна, которую лучше и 100 раз увидеть, и 100 раз о ней услышать!
11:20 – Посещение месторождения полудрагоценного камня граната
Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиалковым оттенком, гранаты-альмандины. В 16-17 веках шведы даже принимали эти камни за рубины!
Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины. Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!
12:00 – Экскурсия к древним водопадам Карелии
Посещение водопада Койриноя II (Верхний)
Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС. Водопад похож на горку - шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.
Над плотиной - самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.
Посещение водопада Койриноя I (Нижний)
Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью.
Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых - нижняя - достигает 4-х метров. А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода - в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.
Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!
Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски)
Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена. Но по наиболее правдоподобной версии название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski (речной порог).
“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое. В результате образовались 2 водопада - 18-метровый и 11-метровый. Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.
К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.
15:00 – Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро
После посещения завораживающих красот Карельской природы вы отправитесь на сытный обед в ресторан с завораживающими видами на Ладожское озеро.
Обед оплачивается на месте по желанию.
16:30 - Посещение питомника хаски
Интерактивная экскурсия по питомнику хаски Вас ждет увлекательная экскурсия по питомнику собак ездовых пород. Опытный каюр расскажет много интересного об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для Вас удивительный мир ездового спорта. Затем Вы сможете пообщаться с дружелюбными хаски и сделать с ними фотографии.
Экскурсия по экспозиции “Северные Народы”
Помимо знакомства с хаски, на территории питомника вас ждет еще много интересного! Вам проведут увлекательную экскурсию по экспозиции “Северные Народы” в традиционной саамской юрте. Во время экскурсии Вы погрузитесь в мир мифов и легенд древних карел, саамов и других народов севера, увидите и потрогайте одежду и оружие героев Калевалы и магические артефакты северных шаманов. Кроме того, Вас ждет интересный рассказ об освоении Севера и истории Золотой Лихорадки.
18:15 – Возвращение в г.Сортавала
INFO! По вашему желанию мы привезем вас или в центр Сортавала или сразу на ж/д вокзал Сортавала, что бы вы могли отдохнуть и неспеша совершить посадку на поезд до нужного вам города. В случае если вы остаетесь в центре Сортавалы, до ж/д вокзала вы добираетесь самостоятельно пешком или на такси (1,7 км.)
Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу. Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки как: «дом Леандера», бывшее здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран.
У вас будет немного времени, чтобы прогуляться по центру города и зайти в рыбный магазин, чтобы приобрести рыбы: свежей, соленой, копченой.
18:45 – Отправление в Санкт-Петербург с ж/д вокзала Сортавалы
Рекомендуем прийти на вокзал не менее, чем за 15 минут до отправления.
20:20 – Отправление на поезде в Москву из Сортавала
Оптимальным вариантом станет поезд №926, следующий по маршруту Сортавала - Москва.
Стоимость
Включено в стоимость
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- Входные билеты в заповедник Кивач»
- Входные билеты в парк Вотчина Талвиукко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета Карелия
- Входные билеты в горный парк “Рускеала”
- Экскурсия Мраморный каньон по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
- Завтраки в отеле
- Посещение Александро-Свирского монастыря
- Посещение водопада Кивач
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
- Посещение музея карелов-ливвиков в Олонце
Оплачивается отдельно
- Оплачивается по желанию при заказе тура:
- Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р./взр. (приобретается самостоятельно)
- Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната с посещением питомника северных хаски: 2600 р./взр. 2100 дети до 12 лет (включительно).
- Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро: 500 руб./чел. В период: 01.01.22 – 09.01.22
- Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната с посещение питомника северных хаски: 2800 р./взр. 2300 дети до 12 лет (включительно).
- Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро: 650 руб./чел. Оплачивается по желанию на месте:
- Комплексные обеды в туре: 450-650 р./взр.;
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 300 руб./чел.; Дети до 7 лет - бесплатно; Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры - 250 руб./чел.
- Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка.
Отзывы
Ездили в Гран-тур Вся Карелия на Рождество. Увлекательно, весело и не дорого. Понравились места: красивые водопады Юканкоски, маленькие деревушки, густые леса. Тур легкий, не утомляет. Гиды и жители Карелии гостеприимные и веселые. Понравилось кататься на собачьих упряжках, есть рыбу и икру. Впечатления остались незабываемыми!
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