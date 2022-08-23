Гран-тур Вся Карелия + Водопады лето 2022

06:30 – Подача автобуса к пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: гостиница Октябрьская, парковка вдоль тротуара от книжного магазина Буквоед до конца здания. 07:00 – Отправление автобуса от пл. Восстания

07:25 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко. Место посадки: СПб, м. Дыбенко. Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21. 07:35 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.

09:00 – Авторская экскурсия «История вепсов и карелов. Два народа – две судьбы»

От самого возникновения Карелии к приходу славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры. Специалист по данному направлению укажет на глубинную взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить.

10:00 – Комплекс “Фермерская усадьба”

В «Фермерской усадьбе» можно найти все, что есть на настоящей ферме – трапезную, пекарню и мини-зоопарк. Здесь выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое. В фермерской усадьбе вы можете устроить себе полноценный сытный завтрак, чтобы набраться сил, впереди все самое интересное.

11:30 – Посещение Александро-Свирского монастыря

На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.

Будучи резиденцией карельских епископов русской православной церкви, Монастырь всю свою историю был под покровительством русских царей и императоров, имел средства на строительство и непрерывно разрастался. Благодаря этому теперь туристы могут своими глазами полюбоваться на один из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России.

12:30 – Обед. В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе. Оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 350-450 руб.

14:00 – Олонец. Музей карелов-ливвиков

Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков. Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов.

Аутентичный облик поселения невозможно представить без знаменитых Олонецких подвесных пешеходных мостов, которые будет возможность осмотреть во время небольшой фотопаузы.

17:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово

Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».

По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны». Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.

Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь - здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово. А после увлекут гостей к столу с дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали. И, конечно же, вас не отпустят без чая с карельской домашней выпечкой на родниковой водичке!

20:00 – Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель.

У вас будет свободный вечер, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью – карельской кухней. Гид подскажет вам, какие рестораны есть неподалеку от вашего отеля, где гостям предлагают попробовать национальные блюда по старинным рецептам.