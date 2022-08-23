Гран-тур Вся Карелия + Водопады лето 2022
Представляем дополненную версию самой популярной программы “Гран-тур Вся Карелия” с возможностью совершить увлекательный тур в Карелию летом к комплексу лесных водопадов.
Мы проедем вокруг Ладожского озера и покажем все самое стоящее, что должен увидеть каждый гость Карелии. Вы соприкоснетесь с нетронутой природой региона и проедете по продуманному насыщенному маршруту с интерактивами и этнокультурными программами.
Краткие преимущества и особенности тура:
- национальный брендовый маршрут, одобренный советом Ростуризма
- ТОП достопримечательностей региона + возможность увидеть знаменитые лесные водопады и музей-заповедник Кижи
- интерактивные программы в гостях у настоящих карелов
- лучшие отели столицы Карелии в центре или на берегу озера
- встреча с дружелюбными хаски и северными оленями.
Вас ждет:
Программа тура
06:30 – Подача автобуса к пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: гостиница Октябрьская, парковка вдоль тротуара от книжного магазина Буквоед до конца здания. 07:00 – Отправление автобуса от пл. Восстания
07:25 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко. Место посадки: СПб, м. Дыбенко. Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21. 07:35 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
09:00 – Авторская экскурсия «История вепсов и карелов. Два народа – две судьбы»
От самого возникновения Карелии к приходу славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры. Специалист по данному направлению укажет на глубинную взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить.
10:00 – Комплекс “Фермерская усадьба”
В «Фермерской усадьбе» можно найти все, что есть на настоящей ферме – трапезную, пекарню и мини-зоопарк. Здесь выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое. В фермерской усадьбе вы можете устроить себе полноценный сытный завтрак, чтобы набраться сил, впереди все самое интересное.
11:30 – Посещение Александро-Свирского монастыря
На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.
Будучи резиденцией карельских епископов русской православной церкви, Монастырь всю свою историю был под покровительством русских царей и императоров, имел средства на строительство и непрерывно разрастался. Благодаря этому теперь туристы могут своими глазами полюбоваться на один из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России.
12:30 – Обед. В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе. Оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 350-450 руб.
14:00 – Олонец. Музей карелов-ливвиков
Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков. Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов.
Аутентичный облик поселения невозможно представить без знаменитых Олонецких подвесных пешеходных мостов, которые будет возможность осмотреть во время небольшой фотопаузы.
17:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны». Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь - здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово. А после увлекут гостей к столу с дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали. И, конечно же, вас не отпустят без чая с карельской домашней выпечкой на родниковой водичке!
20:00 – Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель.
У вас будет свободный вечер, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью – карельской кухней. Гид подскажет вам, какие рестораны есть неподалеку от вашего отеля, где гостям предлагают попробовать национальные блюда по старинным рецептам.
Во второй день вы можете отправиться по маршруту основной программы или заменить его на посещение музея-заповедника Кижи.
1. Маршрут основной программы (включено в стоимость тура):
09:30 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города - набережную Онежского озера. Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом. Прогуливаясь, сможете сделать забавные фото с кошельком на счастье из Риги или же действительно футуристичные с американскими рыбаками из Дулута.
11:30 – Посещение древнего вулкана Гирвас
В парке Гирвас расположен древний потухший вулкан: 2,5 млрд. лет тому назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы диаметром более 1 метра. От тех времен остались причудливые нагромождения камней, застывшие лавовые языки и жерло палеовулкана. Местность вокруг по-своему красива: красноватые скалы из гранита в обрамлении тихих заводей, небольшие водопады, заброшенные лотки для сплава леса.
Вулкан является памятником международного значения.
13:00 – Заповедник и водопад Кивач, музей природы
Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.
Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любую погоду. Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны, с высоты 11 метров тяжелым литым потоком обрушиваются по ступеням каменной лестницы, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум.
Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника.
15:00 – Обед в туркомплексе Чална. Вам предложат вкусный и горячий комплексный обед. Оплачивается на месте, по желанию (350 руб.).
16:00 – Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Гонки на упряжках - это дух азарта, соревнования, и рассказ опытного каюра приоткроет для вас этот удивительный мир. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с хаски. Животные сами по себе ласковые, очень отзывчивые, и с радостью поделятся с вами позитивной энергией.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа. В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке. Услуга приобретается дополнительно на месте.
В домашнем подворье вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талвиукко и его внучке Снегурочке Лумикки. В их покоях вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции.
18:30 – Возвращение в Петрозаводск. Свободное время
Мы предусмотрели не слишком позднее возвращение в город, чтобы вы могли приятно провести вечер по вашему усмотрению.
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Интересно будет заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру Петроглифов.
2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура):
08:30 – Завтрак в отеле.
09:30 – Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.
Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера. Для посадки на Метеор вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту.
11:00 – Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом
На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).
Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами. Центром знаменитого ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, овеянная множеством легенд.
В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.
Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремесла. Вы сможете прогуляться и насладиться удивительным колокольным звоном, раздающимся над островом.
13:15 – Свободное время на острове Кижи
После экскурсии вас ждет свободное время. Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др. Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет как это можно будет сделать.
15:00 – Трансфер на Метеоре в Петрозаводск.
16:15 – Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.
После возвращения с острова Кижи у вас будет свободное время для ужина в одном из многочисленных ресторанов города и прогулки по городу. Рекомендуем не уходить с Онежской набережной, где помимо невероятных видов на озеро, вы найдете один из самых романтичных ресторанов – Фрегат. Советуем обратить внимание на блюда настоящей карельской кухни.
Внимание: в случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможна отмена рейса на о. Кижи.
08:00 – Завтрак в отеле
12:30 – Обед в кафе на берегу национального парка Ладожские шхеры. По пути мы сделаем остановку на обед в одном из живописных мест на побережье Ладожского озера где вы сможете отдохнуть от переезда, набраться сил и полюбоваться потрясающей природой этих живописных мест.
14:00 – Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
Название реки Тохмайоки, на которой находятся водопады, означает «вращение, превратность, непостоянство». Это небольшие, но живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов. Как и другие подобные водопады, они становятся бурными весной и осенью. Особые виды здешних водопадов привлекают многих кинорежиссеров - здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир».
Вы не пожалеете, если пройдете по экологическому маршруту «Аллея сказок», глядя сверху вниз на бурлящие воды с высоты протянутых над ними подвесных верёвочных мостов. Среди деревьев прячутся фигурки персонажей карельских мифов, легенд и знаменитого эпоса «Калевала». Так что при желании за доплату вы сможете пройтись над водой в поисках красивых кадров на свой фотоаппарат.
15:15 – Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов. Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. По периметру озера проложено несколько километров прогулочных тропинок. К северу от озера расположен заброшенный мраморный завод, чьи кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов. К югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины, где можно посмотреть и приобрести работы карельских мастеров народных промыслов.
На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка, и вы отправитесь на экскурсию, которая посвящена истории Рускеала в качестве памятника горного дела России и Финляндии. Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки, на которых удобно делать фотографии. В конце экскурсии гид расскажет о возможностях горного парка в плане развлечений и подскажет, как обнаружить отдаленные, но красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.
Какие еще есть развлечения:
- «Подземная Рускеала» - новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым спросом. Красочные блики сплетаются с мраморными узорами, под каменным сводом раздается чарующее эхо карельских песнопений - эта прогулка станет поистине фантастическим переживанием.
- Тайные тропы земли Калевала - это интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
- Водная прогулка по мраморному озеру – прокат лодок работает с мая по октябрь. С этого ракурса вашему взору открываются мраморные пещеры, которые не видно сверху.
- Троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал – главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год. От полета над водной гладью сверкающего зеленью озера захватывает дух! А еще можно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок.
17:00 – Отправление Ретропоезда из Рускеала.
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами. В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
Внимание: Если вы покупаете билет на ретро-поезд с более поздним отправлением, то самостоятельно добираетесь и заселяетесь в отель. Багаж необходимо забрать с собой в Горном парке.
18:00 - Выезд автобуса из горного парка. Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.
18:40 – Заселение в отель в городе Сортавала. Свободное время.
Тихий городок Сортавала совсем не похож на Петрозаводск. Воздух еще прозрачнее, а закат, теряющийся в линии лесов Ладоги - ярче. Кафе в городе также будут рады посетителям.
Свободный день в очаровательном северном городке Сортавала с богатой российской-финской историей. Вы можете неспешно прогуляться по городу, вдоль озера, посетить музей Северного Приладожья, музей деревянных картин Кронида Гоголева или другие объекты.
Или же вы можете отправиться на захватывающие экскурсии (за доп. плату).
Первая экскурсия - к комплексу лесных водопадов Карелии. Нетронутая природа, впечатляющая мощь воды и невероятные пейзажи оставят впечатления надолго - особенно если вы сделаете фотографии на память. Ведь здешние виды к этому располагают!
Вторая экскурсия - прогулка на катере по Ладожскому озеру и территории национального парка “Ладожские шхеры” вдоль древнего озерного архипелага и увидеть не только великолепие природы, но и рукотворные достопримечательности - к примеру, дачу Путина!
Экскурсии к лесным водопадам и Ладожским шхерам не включены в стоимость тура и оплачивается дополнительно.
08:00 – Завтрак в отеле
Программа 1. Лесные водопады Карелии (приобретается дополнительно пожеланию при оплате тура)
Внимание: В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге. При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.
09:00 – Экскурсия к древним водопадам Карелии
В глубоком лесу, вдалеке от трасс, находится одно из чудес карельской природы: стремительная река Кулисмайоки распадается здесь на два рукава на расстоянии 30 метров друг от друга и ниспадает шумными водопадами Белые Мосты 1 и Белые Мосты 2 Когда-то финны построили здесь мост, сейчас от него остались лишь руины, но от этого моста и происходит название Юканкоски. Высота падения воды составляет почти 20 метров!
Местные реки настолько своенравны, что даже совсем небольшие из них то и дело образуют пороги. Водопада здесь также два, и только один из них рукотворный. Высота падения воды уже не такая, но сила течения впечатляет.
А в завершении экскурсии будет сделана остановка около заброшенного месторождения полудрагоценного камня гранат. С помощью молотка или кирки, которые выдадут на месте, вы сможете самостоятельно добыть себе памятный сувенир.
Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.
Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы предлагаем посетить рыбный магазин недалеко от причала. В наличии имеются калитки, пирожки, горячие блюда и супы.
Программа 2 На катере по ладожским шхерам (приобретается дополнительно по желанию при оплате тура)
15:00 - Прогулка на катере по Ладожским шхерам.
Группа собирается у причала и отправляется в путешествие по изумительно красивым Ладожским шхерам. Это скалистый архипелаг в Ладожском озере, запоминается благодаря впечатляющему виду изрезанного каменистого побережья небольших островов, особенно живописных в солнечную погоду. Вы прокатитесь на катере, приостанавливаясь у самых красивых мест, чтобы дать возможность сделать фото.
Совершая водную прогулку, Вы увидите достопримечательности: церковь Николая Чудотворца и дачу доктора Густава Винтера. Двигаясь дальше, Вы увидите резиденцию Президента с прилегающей к ней территорией. Помимо самих фантастических шхер, встретятся и другие природные красоты: древний остров Хавус и Ястребиная скала, остров Каарнетсаари и Падающая скала. Эти места вдохновили художника Николая Рериха на написание картины Предстоящий.
Во время путешествия по шхерам Вас ждет остановка на необитаемом острове Хонкасало. Этот остров известен как “Крыша Ладоги” благодаря располагающейся на его территории горе Вахтимяки. С ее вершины перед Вами откроется вид на шхеры и Ладожское озеро, который надолго останется в памяти.
Примерная продолжительность прогулки: 2-2,5 часа.
Общее завершение для всех программ:
Посадка на трансфер в Санкт-Петербург для Вас предусмотрена в центре города Сортавала в 18:40-18:50. Место посадки: ул. Суворова, д.1. Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.
18:45 - Отправление на автобусе в Санкт-Петербург. После самостоятельного знакомства с городом Сортавала вы отправитесь на комфортабельном автобусе в Санкт-Петербург.
19:30 – Лахденпохья. Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
Правильным завершением большого и интересного тура в Карелию будет приобретение сувениров родных и близким. Конечно, всегда есть дежурный вариант с магнитами на холодильник, но мы предлагаем вам кое-что более интересное. Привезите из Карелии вкусные сувениры. Фирменный магазин форелевого хозяйства готов предложить не только копченую и соленую красную рыбу, но и большой ассортимент продукции местных фермерских хозяйств. В дороге ничего не испортится, так как всё можно упаковать в термопакеты.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:30 – м. Озерки
Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания
Стоимость
Включено в стоимость
- экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
- входные билеты в Олонецкий музей
- интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- входные билеты в заповедник Кивач
- входные билеты на территорию вулкана Гирвас
- входные билеты в парк Вотчина Талвиукко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета Карелия
- входные билеты в горный парк “Рускеала”
- экскурсия Мраморный каньон по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
- завтраки в отеле
- остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р./взр.
- экскурсия на о. Кижи на Метеоре: 4500 р./взр.; студент 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан - 4100 р./ чел.; 2800 р./ дети от 2 до 17 лет.
- экспедиция к лесным водопадам и к месту добычи граната в четвертый день тура: 1900 р./взр., 1400 дети до 14 лет
- экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 1900 р./чел.
- комплексные обеды в туре: диапазон цен 400-500 р.
- экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 350 руб./чел.; дети до 7 лет - бесплатно; дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), лица, имеющие регистрацию в РК, пенсионеры - 300 руб./чел.
- активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
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