Гран-тур Вся Карелия Лето 2022
Что должен увидеть каждый гость Карелии летом? Ответ - в нашем туре!
Гран-тур - так раньше называлось путешествие, в которое отправлялись аристократы, чтобы увидеть мир. Таким образом они знакомились с другими странами, их обычаями и необычностями. Отсюда и название - Grand Tour, «большое путешествие».
Мы предлагаем совершить ваш личный гран-тур по Карелии! Вас ждут дивная красота природы русского севера и продуманный маршрут с веселыми интерактивами, познавательными экскурсиями, посещением питомника хаски, фермы северных оленей и жемчужины Карелии - Горного парка “Рускеала”!
Краткие преимущества и особенности тура:
- национальный брендовый маршрут, одобренный советом Ростуризма
- победитель Всероссийской туристской премии Маршрут года 2019 в номинации Лучший культурно-познавательный маршрут
- ТОП 15 достопримечательностей Карелии за 3 дня
- все основные билеты и экскурсии включены в стоимость
- участие в программе на культовой интерактивной площадке Карелии - в деревне Киндасово
- северные олени и хаски!
Вас ждет:
Программа тура
06:30 – Подача автобуса к пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: гостиница Октябрьская, парковка вдоль тротуара от книжного магазина Буквоед до конца здания. 07:00 – Отправление автобуса от пл. Восстания.
07:25 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко. Место посадки: СПб, м. Дыбенко. Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21. 07:30 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
09:00 – Авторская экскурсия «История вепсов и карелов. Два народа – две судьбы».
Начало пути - это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида. От самого возникновения Карелии к приходу славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры. Специалист по данному направлению укажет на глубинную взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить. Будет, конечно, и тихое время, чтобы вздремнуть по дороге и набраться сил перед предстоящим насыщенным днем.
10:00 – Комплекс “Фермерская усадьба”.
В «Фермерской усадьбе» можно найти все, что есть на настоящей ферме – трапезную, пекарню и мини-зоопарк. Здесь выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое. В фермерской усадьбе вы можете устроить себе полноценный сытный завтрак, чтобы набраться сил, впереди все самое интересное.
Завтрак и услуги комплекса не входят в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.
12:00 – Посещение Александро-Свирского монастыря.
На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов. Будучи резиденцией карельских епископов русской православной церкви, Монастырь всю свою историю был под покровительством русских царей и императоров, имел средства на строительство и непрерывно разрастался. Благодаря этому теперь туристы могут своими глазами полюбоваться на один из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России.
13:30 – Обед.
В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе. Оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 350-450 руб.
15:00 – Олонец. Музей карелов-ливвиков.
Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков. Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца. Отдельного упоминания заслуживает персонал музея, люди настолько влюбленные в историю края, что непременно заражают своим увлечением всех посетителей. Это точно тот музей, в котором никому не бывает скучно!
Аутентичный облик поселения невозможно представить без знаменитых Олонецких подвесных пешеходных мостов, которые будет возможность осмотреть во время небольшой фотопаузы. Плавные изгибы деревянных конструкций над гладью воды запомнятся вам как воплощение равновесия дел рук человеческих и природной тишины.
18:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны». Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь - здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово. А после увлекут гостей к столу с дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали. И, конечно же, вас не отпустят без чая с карельской домашней выпечкой на родниковой водичке!
20:50 – Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время.
У вас будет свободный вечер, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью – карельской кухней во время ужина. Гид подскажет вам, какие рестораны есть неподалеку от вашего отеля, где гостям предлагают попробовать национальные блюда по старинным рецептам.
Стоимость ужина не входит в стоимость тура.
В этот день предлагаем два варианта эскурсионного обслуживания.
Вариант 1 (входит в стоимость тура): Петрозаводск – вулкан Гирвас – заповедник и водопад Кивач – питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко – Петрозаводск.
08:30 - Завтрак в отеле.
09:30 - Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города - набережную Онежского озера. Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом. Прогуливаясь, вы сможете сделать забавные фото с кошельком на счастье из Риги или же действительно футуристичные - с американскими рыбаками из Дулута.
11:30 – Посещение древнего вулкана Гирвас.
В парке Гирвас расположен одноименный древний потухший вулкан: 2,5 млрд. лет тому назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы диаметром более 1 метра. От тех времен остались причудливые нагромождения камней, застывшие лавовые языки и жерло палеовулкана. Местность вокруг по-своему красива: красноватые скалы из гранита в обрамлении тихих заводей, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса. Вулкан является памятником международного значения.
13:00 – Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.
Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любую погоду. Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны, с высоты 11 метров тяжелым литым потоком обрушиваются по ступеням каменной лестницы, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум. Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы.
15:00 – Обед в туркомплексе Чална.
Вам предложат вкусный и горячий комплексный обед, который придется как нельзя кстати после прогулок на свежем воздухе. Оплачивается на месте, по желанию (350 руб.).
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу ТалвиУкко и его внучке Снегурочке Лумикки. В их покоях вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции.
16:00 – Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. Это не только объект для показа туристам - здесь собраны собаки из лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Гонки на упряжках - это дух азарта, соревнования, и рассказ опытного каюра приоткроет для вас этот удивительный мир. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с хаски. Животные сами по себе ласковые, очень отзывчивые, и с радостью поделятся с вами позитивной энергией.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа. В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке. Услуга приобретается дополнительно на месте.
В домашнем подворье вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
18:30 – Возвращение в Петрозаводск.
Мы предусмотрели не слишком позднее возвращение в город, чтобы вы могли приятно провести вечер по вашему усмотрению.
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Интересно будет заглянуть в расположенную здесь же иммерсивнуюпещеру Петроглифов.
Вариант 2 (предлагается за дополнительную плату): Экскурсия на остров Кижи.
08:00 – Завтрак в отеле.
10:15 – Отправление на Метеоре на остров Кижи.
Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера. Для посадки на Метеор вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту.
11:30 – Прибытие на остров Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом
На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).
Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами. Центром знаменитого ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, овеянная множеством легенд. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.
Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремесла. Вы сможете прогуляться и насладиться удивительным колокольным звоном, раздающимся над островом.
14:00 – Свободное время на острове Кижи
Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.
Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.
15:45 – Трансфер на Метеоре в Петрозаводск.
После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном Метеоре и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.
17:00 – Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
После возвращения с острова Кижи у вас будет свободное время для ужина в одном из многочисленных ресторанов города и прогулки по городу. Рекомендуем не уходить с Онежской набережной, где помимо невероятных видов на озеро, вы найдете один из самых романтичных ресторанов – “Фрегат”. Советуем обратить внимание на блюда настоящей карельской кухни.
Ужин не включен в стоимость тура и приобретается на месте по желанию
08:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
09:00 – Отправление в сторону Горного парка Рускеала.
12:30 – Обед (за доп. плату) в кафе на берегу национального парка Ладожские шхеры.
По пути мы сделаем остановку на обед в одном из живописных мест на побережье Ладожского озера где вы сможете отдохнуть от переезда, набраться сил и полюбоваться потрясающей природой этих живописных мест.
14:00 – Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.
Название реки Тохмайоки, на которой находятся водопады, означает «вращение, превратность, непостоянство». Это небольшие, но живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов. Как и другие подобные водопады, они становятся бурными весной и осенью. Особые виды здешних водопадов привлекают многих кинорежиссеров - здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир».
Вы не пожалеете, если пройдете по экологическому маршруту «Аллея сказок» (за доп. плату), глядя сверху вниз на бурлящие воды с высоты протянутых над ними подвесных верёвочных мостов. Среди деревьев прячутся фигурки персонажей карельских мифов, легенд и знаменитого эпоса «Калевала». Так что при желании за доплату вы сможете пройтись над водой в поисках красивых кадров на свой фотоаппарат.
15:15 – Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время.
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов. Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. По периметру озера проложено несколько километров прогулочных тропинок. К северу от озера расположен заброшенный мраморный завод, чьи кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов. К югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины, где можно посмотреть и приобрести работы карельских мастеров народных промыслов.
На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка, и вы отправитесь на экскурсию, которая посвящена истории Рускеала в качестве памятника горного дела России и Финляндии. Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки, на которых удобно делать фотографии. В конце экскурсии гид расскажет о возможностях горного парка в плане развлечений и подскажет, как обнаружить отдаленные, но красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.
Какие еще есть развлечения (за доп. плату):
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Подземная Рускеала» - новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым спросом. Красочные блики сплетаются с мраморными узорами, под каменным сводом раздается чарующее эхо карельских песнопений - эта прогулка станет поистине фантастическим переживанием.
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Тайные тропы земли Калевала- это интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
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Водная прогулка по мраморному озеру – прокат лодок работает с мая по октябрь. С этого ракурса вашему взору открываются мраморные пещеры, которые не видно сверху.
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Троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал – главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год. От полета над водной гладью сверкающего зеленью озера захватывает дух! А еще можно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок.
17:00 – Отправление Ретропоезда из Рускеала.
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами. В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
18:00 - Выезд автобуса из горного парка. Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.
18:40 - Встреча у вокзала в Сортавале туристов с поезда.
19:50 – Лахденпохья. Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства.
Правильным завершением большого и интересного тура в Карелию будет приобретение сувениров родных и близким. Конечно, всегда есть дежурный вариант с магнитами на холодильник, но мы предлагаем вам кое-что более интересное. Привезите из Карелии вкусные сувениры! Фирменный магазин форелевого хозяйства готов предложить не только копченую и соленую красную рыбу, но и большой ассортимент продукции местных фермерских хозяйств. В дороге ничего не испортится, так как всё можно упаковать в термопакеты.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
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Первая остановка: 23:20 – м. Озерки
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Конечная остановка: 23:50 – м. Площадь Восстания
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное.
Стоимость
Включено в стоимость
- экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
- входные билеты в Олонецкий музей
- интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- входные билеты в заповедник Кивач
- входные билеты на территорию вулкана Гирвас
- входные билеты в парк Вотчина ТалвиУкко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета Карелия
- входные билеты в горный парк “Рускеала”
- экскурсия Мраморный каньон по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тур
- трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- проживание в лучших отелях Петрозаводска (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- завтраки в отеле
- посещение Александро-Свирского монастыря
- посещение древнего вулкана Гирвас
- посещение водопада Кивач
- остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
Оплачивается отдельно
- Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р./взр.
- Экскурсия на о. Кижи на Метеоре - 4500 руб./взр., 4100 руб./студенты 17+, пенсионеры, 2800 руб./дети от 2 до 17 лет
- активные развлечения в горном парке Рускеала (экскурсия Подземный космос по пещерам Рускеала, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое: по ценам парка
- комплексные обеды в туре: диапазон цен 400-500 р.
- экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 350 р./взр., 300 р./дет.
Отзывы
В начале августа ездили в Тур Гран-тур Вся Карелия Лето (3 дня). Спасибо компании за оперативное оформление тура и обратную связь. Программа очень насыщенная, но интересная, действительно, позволяет познакомиться не только с красотами, но и с историей Карелии. Приятно поразил Петрозаводск, потрясающий вид на набережной. Как и в любом экскурсионном туре, иногда не хватало свободного времени, но без этого не получится, если хочется все посмотреть за 3 дня. Жилье в Петрозаводске понравилось. Автобус комфортный, с кондиционером и зарядками, но на обратном пути автобус заглох на одной горке. Негативного впечатления не осталось, так как до Петербурга добрались благополучно, хотя и поздно из-за пробок.
О красотах Карелии знаю от родственников, проживающих в Костомукше. Летом прошлого года удалось посетить этот удивительный край. Приобрели автобусный тур Гран-тур вся Карелия на троих. Стоимость доступная, а насыщенность программы и мероприятий поразили. Три дня пролетели как один, впечатлений масса, даже первый раз прыгнула с тарзанки. Карелия прекрасна и удивительна, равнодушным не оставит никого. Вот куда надо ехать отдыхать и набираться сил, сама природа способствует этому.
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