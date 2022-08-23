Большое путешествие по Карелии из Санкт-Петербурга 2022
Настоящая экспедиция на Север с погружением в историю, культуру, неповторимую природу, с максимальным охватом всех объектов, которыми славится край.
Продуманная насыщенная программа, в которой вас ждут: более 20 достопримечательностей, 2 города проживания, 7 водопадов, 5 музеев под открытым небом, 2 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Дни, наполненные по-настоящему яркими впечатлениями, и размещение в премиальных отелях заставят забыть о суете будней и позволят вам проникнуться духом путешествия!
Преимущества и особенности тура:
- Самое полное и насыщенное путешествие по Карелии: топ главных объектов
- 3 дня на Соловецких островах и посещение музея-заповедника Кижи включены в стоимость!
- Проживание в отелях Премиум-класса
- Сочетание природных красот, православных святынь, интерактивов
- Покорите на водном транспорте Онежское и Ладожское озера, Белое море!
Маршрут:
1 день: Прибытие в город Кемь - Переход на Соловки - Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю
2 день: Экскурсия История Соловецких лагерей особого назначения 1923 - 1939 гг - программа на выбор или свободное время на Соловках:
1 Вариант: Экскурсия на остров Большая Муксалма
2 Вариант: Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова»
3 Вариант: Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков
3 день: Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» + «Ботанический сад» - Переход в Кемь – Петрозаводск
4 день: Петрозаводск - остров Кижи - Петрозаводск
5 день: Петрозаводск - вулкан Гирвас - заповедник и водопад Кивач - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талвиукко – Петрозаводск
6 день: Петрозаводск – обед на берегу Ладожского озера – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – город Сортавала
7 день. Вариант 1: Сортавала – экскурсионная программа на острове Валаам “Новый Иерусалим”: Центральная усадьба и Воскресенский скит – Сортавала – магазин форелевого хозяйства – Санкт-Петербург
7 день. Вариант 2: Сортавала – Лесные водопады Юканкоски (Белые Мосты) и Койриноя – Ладожские шхеры на катере – магазин форелевого хозяйства – Санкт-Петербург
Вас ждет:
Программа тура
10:38 - Прибытие в г. Кемь поездом №22 в 10:38. Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона с табличкой “Причал”. Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.
Посадка на теплоход. Переход на Соловки. Отправление в рейс на Соловки по Белому морю (2 часа). Во время рейса вы можете полюбоваться живописными островами архипелага Кузова, понаблюдать за морскими утками и полярными крачками, покормить чаек, а если повезет – увидеть беломорских тюленей и белух.
14.30 - Прибытие на Соловецкие острова.
Трансфер в гостиницу. Размещение.
15:30 - Обед в кафе (по желанию за доп. плату на месте).
Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю. Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию Центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Свободное время.
Летом на Соловках белые ночи. Не упустите возможность совершить прогулку в свободное время на Мыс Лабиринтов. Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
08:00 - Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа). На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных. Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
Во второй половине дня предлагаем отправится на одну из экскурсий на выбор (по желанию за доп. плату при бронировании тура):
1. Экскурсия на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов).
Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков.
В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага. Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты. Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.
Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.
В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий. Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро. Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут.
2. Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).
Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
3. Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов).
Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова. Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке. Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро).
Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы. Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции.
08:00 - Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения гостиницы и приезжают к теплоходу за 15 минут до начала посадки.10:00 - Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» + «Ботанический сад» (3,5 часа). Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море. Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных. Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.
09:00-10:30 – Завтрак в ресторане Пауланер при отеле Питер Инн.
Не позднее 40 минут до отправления “Метеора” советуем заказать такси, которое довезет вас до причала, чтобы успеть вовремя к посадке. Номер телефона также смогут подсказать на ресепшене.
12:30 – Отправление на о. Кижи на Метеоре.
В пути вы сможете полюбоваться красотами Онежского озера и сделать несколько незабываемых фотографий. Для посадки на “Метеор” предъявите, пожалуйста, ваучер в распечатанном виде (ваучер мы передадим вам через стойку администратора в отеле).
14:00 – Прибытие на о. Кижи. Экскурсия и свободное время.
Говорят «Если ты был на Кижах – ты видел Карелию». И это абсолютная правда. Кижи – это музей под открытым небом, целый остров, на котором люди живут уже 10 веков. Также сюда свозились образцы деревянного зодчества со всего края. Сейчас Кижский архитектурный ансамбль включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Доминантой ансамбля выступает 22-главая Преображенская церковь, легендарный «храм без единого гвоздя». Подле нее развернулся девятиглавый храм Покрова Богородицы. Также вы увидите один из самых древних храмов – церковь Воскрешения Лазаря Муромского.
Местный гид встретит вас на причале и с ним вы отправитесь на экскурсию. Вы сможете ознакомиться с крестьянским бытом, восхититься шедеврами карельской иконописи.
В свободное время Вы можете организовать развлечение по своему усмотрению (по желанию за доп. плату на месте):
- прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде
- мастер-класс по традиционным ремеслам
- изучить таинство реставрации и многое другое
08:00 – Завтрак в отеле.
09:30 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Вы послушаете обзорную экскурсию и узнаете об истории столицы Карелии.
Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города - набережную Онежского озера. Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом. Прогуливаясь, вы сможете сделать забавные фото с кошельком на счастье из Риги или же действительно футуристичные - с американскими рыбаками из Дулута.
11:30 – Посещение древнего вулкана Гирвас. В парке Гирвас расположен одноименный древний потухший вулкан: 2,5 млрд. лет тому назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы диаметром более 1 метра.
От тех времен остались причудливые нагромождения камней, застывшие лавовые языки и жерло палеовулкана. Местность вокруг по-своему красива: красноватые скалы из гранита в обрамлении тихих заводей, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса. Вулкан является памятником международного значения.
13:00 – Заповедник и водопад Кивач, музей природы. Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.
Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любую погоду. Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны, с высоты 11 метров тяжелым литым потоком обрушиваются по ступеням каменной лестницы, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум. Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы.
15:00 – Обед в туркомплексе Чална (по желанию за доп. плату на месте).
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талвиукко и его внучке Снегурочке Лумикки. В их вотчине вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции. В частности, именно на территории туркомплекса располагаются наши следующие объекты посещения.
16:00 – Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. Это не только объект для показа туристам - здесь собраны собаки из лучших международных питомников.
Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Гонки на упряжках - это дух азарта, соревнования, и рассказ опытного каюра приоткроет для вас этот удивительный мир. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с хаски. Животные сами по себе ласковые, очень отзывчивые, и с радостью поделятся с вами позитивной энергией.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа. В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке. Услуга приобретается дополнительно на месте.
В домашнем подворье вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
18:30 – Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
Не откажите себе в удовольствии прогуляться по затихающему вечернему городу, ведь белые ночи в Карелии еще светлее, чем в Петербурге. И нельзя обойти вниманием национальную карельскую кухню, ее предлагает множество ресторанов и кафе города. Самый известный и романтичный из них - видовой ресторан Фрегат.
08:00 – Завтрак в отеле.
09:00 – Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.
12:30 – Обед в кафе (по желанию за доп. плату на месте).
14:00 – Остановка у рускеальских водопадов Ахинкоски. Название реки Тохмайоки, на которой находятся водопады, означает «вращение, превратность, непостоянство». Это небольшие, но живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов. Как и другие подобные водопады, они становятся бурными весной и осенью. Особые виды здешних водопадов привлекают многих кинорежиссеров - здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир».
Эко-маршрут «Аллея сказок» (по желанию за доп. плату на месте). Пройдите, глядя сверху вниз на бурлящие воды с высоты протянутых над ними подвесных верёвочных мостов. Среди деревьев прячутся фигурки персонажей карельских мифов, легенд и знаменитого эпоса «Калевала». Вы сможете пройти над водой в поисках красивых кадров на свой фотоаппарат.
15:00 – Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов. Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров Санкт-Петербурга.
По периметру озера проложено несколько километров прогулочных тропинок. К северу от озера расположен заброшенный мраморный завод, чьи кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов. К югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины, где можно посмотреть и приобрести работы карельских мастеров народных промыслов.
На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка, и вы отправитесь на экскурсию, которая посвящена истории Рускеала в качестве памятника горного дела России и Финляндии.
Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки, на которых удобно делать фотографии. В конце экскурсии гид расскажет о возможностях горного парка в плане развлечений и подскажет, как обнаружить отдаленные, но красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.
Что еще вы можете посетить (по желанию за доп. плату на месте по ценам парка):
- «Подземная Рускеала» - новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым спросом. Красочные блики сплетаются с мраморными узорами, под каменным сводом раздается чарующее эхо карельских песнопений - эта прогулка станет поистине фантастическим переживанием.
- Тайные тропы земли Калевала - это интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
- Водная прогулка по мраморному озеру – прокат лодок работает с мая по октябрь. С этого ракурса вашему взору открываются мраморные пещеры, которые не видно сверху.
- Троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал – главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год. От полета над водной гладью сверкающего зеленью озера захватывает дух! А еще можно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок.
17:00 – Отправление ретро-поезда из “Рускеала” (по желанию за доп. плату до начала тура). Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.
18:00 - Выезд автобуса из горного парка. Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, а не на ретро-поезде, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.
18:40 – Заселение в отель 4* в городе Сортавала. Свободное время.
Тихий городок Сортавала совсем не похож на Петрозаводск. Воздух еще прозрачнее, а закат, теряющийся в линии лесов Ладоги - ярче. Кафе в городе также будут рады посетителям.
Проведение программы 7 дня зависит от погодных условий, поэтому эта услуга не включена в стоимость, бронируется при заказе тура и оплачивается дополнительно. В случае невозможности отправления на Валаам/водопады/Ладожские шхеры мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий или свободное время (на ваш выбор).
Свободный день в г. Сортавала или программа на выбор (за доп. плату при бронировании тура).
08:00 - Завтрак в отеле.
1. Экскурсия на скоростном теплоходе на о. Валаам.09:00 – Отправление на остров Валаам на Метеоре. 10:00 – Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия (2 часа).
Ваше знакомство с этим местом начинается с причала Монастырской бухты. С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский собор, расположенный на самой высокой точке острова. Через гору Фавор, возвышенность у бухты, поднимаемся к многовековому монастырскому саду. А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню иконы Божией Матери «Знамение». Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.
К впечатлениям от первой части прогулки добавится и восхищение от старейшей на острове Успенской церкви и монастыря, основателями которого считаются Чудотворцы - преподобные Сергий и Герман Валаамские, их мощи и сейчас находятся в обители.
У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения. Концерты проходят по выходным, праздникам и не только. А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира. Даты проведения вы можете уточнить на официальном сайте монастыря.12:30 – Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги).
13:30 – Заключительная часть экскурсии по Валааму (2 часа). В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро. Мы проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима - река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора.
Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за красного кирпича его называют Красным. Внутреннее убранство храма носит в себе прообраз Храма Гроба Господня в Иерусалиме. В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой, Вы узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой богородицы.
16:00 - Возвращение в Сортавала. Свободное время.
2. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната.
08:45 - Сбор на экскурсию от Вашего отеля.
09:00 - Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия.
По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавале и Карелии в целом.
Чем знаменит этот небольшой город? И почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона? Что интересного можно - нет, нужно - увидеть путешественнику, который остановился в Сортавале? И почему про карельскую природу местные жители говорят «У нас в Карелии воды хоть упейся, камней хоть убейся»?
Карелия - это маленькая страна, которую лучше и 100 раз увидеть, и 100 раз о ней услышать.
Посещение ГЭС в Ляскеля, которая работает с 1899 года.
Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики. Особенно примечательными считаются 2 вещи: ГЭС Ляскела в данный момент полностью автоматизирована и работает без постоянного персонала; гремящий водопад, на котором стоит гидроэлектростанция. Сверху вам откроется интересный вид на волнующиеся потоки воды.
Остановка у Импилахтинское железной дороги. Этот участок железной дороги также появилась благодаря бумажной фабрике в Ляскеля - чтобы удобнее было вывозить материалы. Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень. Так появился небольшой, но очень красивый “каньон”. Посмотреть на него вы сможете с высоты моста - это одно из самых “фотогеничных” мест в окрестностях Сортавалы.
Еще одна диковинка - сохранившаяся в действии электрожезловая система и семафоры. Система простая и надежная - если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов.
Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.
Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиалковым оттенком, гранаты-альмандины. В 16-17 веках шведы даже принимали эти камни за рубины!
Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины. Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!
Остановка у руин финской церкви. После заряжающего энергией интерактива у месторождения граната познакомимся с Карелией тихой, глубокой, созерцательной. Для этого пройдем вглубь вековых лесов к руинам церкви во имя Пророка Илии и Архангела Михаила. Храм был разрушен в 1940-м году - находился на линии фронта и оказался в зоне артобстрела. Несмотря на это, место не заброшено, хотя из-за отдаленности туристы редко тут бывают.
Сквозь карельский лес мы пройдем до широкой каменной лестницы, обвитой мхами. Она поднимается вверх, к холму, где расположился остов церкви, а также памятные символы на месте храма и могилы священников Алексея и Михаила Шепелевских.
Это место, где хочется хранить безмолвие, наслаждаться единением природы и духовности, отдыхать душой и проникаться спокойствием скрытой от глаз карельской истории.
Посещение водопада Койриноя II (Верхний).
Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС. Водопад похож на горку - шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком. Над плотиной - самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.
Посещение водопада Койриноя I (Нижний). Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью. Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых - нижняя - достигает 4-х метров. А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода - в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.
Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы.
Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски).
Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена. Но по наиболее правдоподобной версии название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski (речной порог).
“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое. В результате образовались 2 водопада - 18-метровый и 11-метровый. Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу. К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.
14:00 - Возвращение в Сортавала. Ваша экскурсия по Южной Карелии окончится в Сортавале. Наш автобус привезет Вас в центр города.
3. Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.
15:00 - Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.
Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала. Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы предлагаем посетить рыбный магазин недалеко от причала. В наличии имеются калитки, пирожки, горячие блюда и супы.
На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек. Увидите фантастические природные красоты Ладоги:
- Остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой»
- Остров Каарнетсаари
- «Падающую скалу»
а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало. Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг. А после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный мост и беседка, в которой наш президент иногда отдыхает.
17:00 - Свободное время в городе.
Общее завершение для всех программ.
Вы можете прогуляться по городу, купить сувениры и познакомиться с достопримечательностями Сортавалы, о которых Вам расскажет наш гид.
В Карелии трепетно хранят традиции и историю. В центре Вы увидите памятник Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей.
Сортавала долгое время была населена финнами, что отразилось на облике города. Влияние Финляндии, до которой отсюда всего час езды, чувствуется прежде всего в архитектуре. Например, к финским постройкам относится здание национального акционерного банка - Дом Леандера.
Историческая часть Сортавалы связана религиозной жизнью населения. Здесь располагается один из старейших православных храмов города - Храм Николая Чудотворца.
Внимание: посадка на трансфер в Санкт-Петербург для Вас предусмотрена в центре города Сортавала в 18:40-18:50. Место посадки: ул. Суворова, д.1. Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”
18:45 - Отправление на автобусе в Санкт-Петербург.
21:00 - Техническая остановка в Приозерске.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
- Первая остановка: 23:00 – м. Озерки
- Вторая остановка: 23:30 – м. Площадь Восстания
Стоимость
Включено в стоимость
- Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю
- Экскурсия на Секирную гору
- Экскурсия в Ботанический сад Соловецких островов
- Трансфер на метеоре Петрозаводск - Кижи - Петрозаводск
- Экскурсия по острову Кижи с местным гидом
- Входные билеты в заповедник Кивач
- Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
- Входные билеты в парк Вотчина Талвиукко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета Карелия
- Входные билеты в горный парк “Рускеала”
- Экскурсия Мраморный каньон по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Трансферы на комфортабельном автобусе по программе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Трансферы на теплоходе по программе тура
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 3 ночи
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
- Проживание в отеле на Соловецких островах (2 ночи)
- Завтраки в отеле
- Посещение древнего вулкана Гирвас
- Посещение водопада Кивач
- Остановка у рускеальских водопадов Ахинкоски
- Увеличенное свободное время в парке
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р./взр., из Санкт-Петербурга до г. Кемь, из г. Кемь до Петрозаводска
- Экскурсия на о. Валаам: 4100 р./взр., 2050 р./дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет. При отправлении на экскурсию на о. Валаам по субботам: 4600 р./взр., 2300 р./дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
- Прогулка на катере по Ладожским шхерам – 1900 р./чел.
- Экспедиция к лесным водопадам: 1900 р./взр., 1400 р./дети до 9 лет включительно
- Экскурсия на Заяцкий остров: 900 руб
- Экспозиция Соловецкий лагерь особого назначения 500 руб
- Морской музей 200 р./чел.
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400-500 руб
- Экологическая тропа у водопадов Ахинкоски: 350 р./взр., дети от 7 до 14 лет - 300 руб./чел.; Лица, имеющие регистрацию в РК - 250 руб./чел.; Студенты (очн.) - 300 руб./чел.; Пенсионеры - 300 руб./чел..
- Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Отзывы
Я даже не могу описать словами, что из всего увиденного меня повергло в приятный шок. Какая красота, какие места это отдельный вид искусства. Наши сопровожлаюшие большие молодцы, все подсказывали, рассказывали. Транспортировка отличная, еда вкусная, условия и желать лучшего даже не захочешь. Тур очень увлекательный, мне так понравилось, что я подумываю не поехать ли через месяц другой опять. Мне понравилось, в ем большой привет, все умнички.
Отлично организованный тур, который оставил реально неизгладимые впечатления. Такие красивые места редко где увидишь. Запомнился и прекрасный отель, который нам предоставили, и автобус тоже просто шикарный... Спасибо огромное!
Тур запомнился надолго. Красивые места и гиду спасибо, благодаря которому узнали много чего интересного. Словно в сказке побывали. Впечатлений целая куча.
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