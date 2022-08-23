7 чудес Карелии на Ретропоезде
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Программа тура
06:15 – Отправление на поезде повышенной комфортности «Ласточка». На современном скоростном поезде с удобными сидениями и столиками, с кондиционером, с электророзетками и баром под приятный стук колес вы отправитесь в старинный карельский город Сортавала. Место посадки: СПб, Финляндский вокзал. 10:20 – Прибытие на станцию «Сортавала». По прибытию в карельский город Сортавала вас встретит наш гид. 10:30 – Экскурсия в музее Северного Приладожья. Музей северного Приладожья является главным краеведческим музеем Сортавалы и располагается в купеческом здании с более чем вековой историей. Экспозиция музея включает в себя горные породы и минералы, а также разнообразные экспонаты, которые рассказывают об обычаях и особенностях быта местных жителей. Здесь хранятся такие древние предметы, как наконечник копья 13 века и фрагменты шведских доспехов 12 столетия. Никого не оставит равнодушным зал с иллюстрациями из эпоса «Калевала». 11:30 – Музей живой истории и деревня викингов «Бастионъ». Всех, кто желает погрузиться в эпоху викингов, приглашаем посетить музей живой истории эпохи викингов «Крепость черного медведя». Это интерактивный проект, где все можно потрогать руками, переодеться в древние одежды и сесть за весло настоящего драккара викингов. На входе у ворот «Крепости Черного медведя» вас встретит местный викинг и во время экскурсии расскажет о быте, вооружении и ремеслах древних жителей крепости, покажет территорию парка и панораму ладожских шхер со сторожевых башен. Затем покажет воссозданное жилище викингов - «Медовый зал», где вам предложат дегустацию медовухи, сваренной по старинным рецептам. В местных действующих кузницах можно пройти мастер-класс по чеканке монет, а в тировой зоне пострелять из лука и арбалета или попробовать силы в метании копий и топоров. Если игры в викингов придутся вам по душе, закажите историческую фотосессию на память. Вы получите не только яркие и необычные снимки, но и весело проведете время. Экскурсия, дегустация, мастер-класс, тир и фотосессия за дополнительную плату по желанию. 13:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов. Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки стали особенно популярными среди туристов после съемок таких фильмов как: «А зори здесь тихие…» и «Темный мир», которые запечатлели красоту карельской природы. Тропинки экологического маршрута «Аллея сказок» проходят по территории вокруг водопада, а среди деревьев прячутся фигурки персонажей карельских мифов, легенд и знаменитого эпоса «Калевала». Подвесные канатные мосты смонтированы над самими водопадами, и по ним стоит прогуляться, чтобы сделать красивые снимки. Прогулку по экотропе и мостикам можно приобрести на месте по желанию (200 р./чел.). 14:30 – Карельский зоопарк. Обед. У вас есть замечательная возможность посетить Карельский зоопарк, самый большой зоопарк на Северо-Западе, на огромной территории которого собраны редкие виды животных, хищники, а также ласковые звери, которых можно погладить. Условия содержания животных в зоопарке максимально приближены к естественной среде обитания, благодаря чему они чувствуют себя комфортно. Общение с животными, за некоторым исключением, приветствуется: вы можете их погладить и покормить. На территории зоопарка есть небольшое кафе, где живут сурикаты и семья феников, а гости могут выпить кофе с выпечкой, наблюдая за этими забавными зверьками. Заказать полноценный обед вы можете по желанию в ресторане «Плакучая ива». 18:00 – Сортавала. Заселение в отель, свободное время для ужина и отдыха. После насыщенного дня вас ждет отдых в отеле и свободное время. Вы можете поужинать в одном из уютных кафе города, прогуляться по улочкам Сортавалы или отдохнуть вечером в номере и как следует выспаться перед новым днем, полным впечатлений.
09:00 – Завтрак в отеле, сбор группы. 10:00 – Авторская экскурсия «Древний город Сортавала». Во время обзорной экскурсии по Сортавале вы познакомитесь с историей и архитектурой старинного карельского города, который абсолютно не похож на исконно русские города и имеет свой уникальный облик. Наиболее известные здания Сортавалы имеют культурную и историческую значимость: здания бывшего банка Финляндии, бывшего «Объединенного Банка Северных Стран», «Дом Леандера» и старинные деревянные постройки, которых осталось совсем немного. Зимой архитектура «северного модерна» выглядит особенно гармонично. Помимо архитектурных памятников вы увидите известный памятник рунопевцу и Карельский мост, соединяющий две части города. 10:30 – Парк Ваккосалми и гора Кухавуори. Далее вы отправитесь в природный парк «Ваккосалми», который по праву считается одним из красивейших мест Сортавалы. Это не парк развлечений, а уголок нетронутой северной природы. Наивысшей точкой парка является гора Кухавуори, на которую при благоприятных погодных условиях вы поднимитесь с гидом, чтобы увидеть всю панораму города и Ладожского озера. Чистейший воздух и потрясающие виды могут вскружить вам голову.
11:30 – Авторская экскурсия «Пестрый залив Кирьявалахти». После знакомства с историческим и природным наследием Сортавалы вы отправитесь к Ладожскому озеру, чтобы увидеть всю красоту северной природы. Совсем недалеко от города открываются красивые виды Ладоги с разбросанными по водной глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. Даже зимой в окружении снега эти пейзажи поражают воображение.
12:00 – Музей деревянного зодчества «Северная Фиваида». Музей под открытым небом «Северная Фиваида» – это скалистый мыс, на склонах которого построены деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен. Побывав здесь, вы не только полюбуетесь на северные пейзажи, но и узнаете об истории распространения монашества и православия на русском севере. 13:00 – Музей «У мастера». В экспозиции музея У Мастера представлены образцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала. Здесь можно купить сувениры из бересты и дерева, изготовленные умелыми руками мастера-краснодеревщика Сергея Волова и познакомиться с основными его работами. 14:00 – Горный парк «Рускеала». Экскурсия и свободное время. Горный парк «Рускеала» – один из основных туристических объектов южной Карелии. Круглый год сюда приезжают туристы, чтобы полюбоваться на Мраморный каньон и интересно провести время на свежем воздухе. Это одновременно и красивейший природный парк, и уникальный парк развлечений на свежем воздухе. Полноценная экскурсия по горному парку с местным гидом, включенная в стоимость тура, открывает множество любопытных фактов о Рускеале, как о горнодобывающей исторической территории. Художественная подсветка, которая освещает изрезанные скалы Мраморного каньона в темное время суток не оставит вас равнодушными. Многие приезжают в Рускеалу зимой именно ради этого фантастического зрелища. Свободное время, которое останется в достатке после экскурсии, можно использовать по вашему желанию. Предложений в парке масса. Огромная его территория – это километры прогулочных дорожек среди мраморных скал и карельского леса. Здесь есть и туристские маршруты, и уединенные тропинки ко всяким интересным объектам. Заброшенный мраморный завод можно найти как раз прогулявшись нехожеными тропами. Раньше здесь кипела жизнь и работа, а сейчас атмосферные руины как будто застыли во времени и являются отличным фоном для необычной фотосессии. Экскурсия «Подземный космос» даст вам возможность в сопровождении экскурсовода пройти вырубленными под мраморной скалой туннелями к подземному миру Рускеалы, полному тайн. Всё подземное пространство имеет световое оформление, на которое стоит посмотреть. Для любителей активного отдыха зимой в парке продолжает работать троллей ZIP-line, по которому можно пролететь над Мраморным каньоном, а также зимние сани «веселый банан». Различные кафе и рестораны на территории горного парка всегда ждут гостей, чтобы накормить их и согреть после зимней стужи. Здесь каждый турист найдет как интересно провести время. 17:30 – Отправление в Сортавалу на Ретропоезде. «Ретропоезд» – настоящая изюминка путешествия в Карелию. Интерьеры купейных вагонов и вагона-ресторана старинного паровоза выполнены в стиле «Николаевского экспресса» конца XIX – начала XX веков. Таким образом на борту Ретропоезда пассажиры совершают еще и путешествие во времени и могут насладиться атмосферой эпохи имперской России. Внимание! В высокий сезон и в праздничные дни билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают. Если на ваши даты уже нет билетов на «Ретропоезд», наш гид довезет вас до станции «Сортавала» на автобусе. 18:42 – Отправление на поезде «Ласточка» в Санкт-Петербург из Сортавалы. Даже у Сортавальского вокзала богатая история, связанная с рускеальским мрамором! Поподробнее об этом вам, конечно же, расскажет наш гид. По окончанию программы гид проводит вас на вокзал, и вы с комфортом отправитесь в Санкт-Петербург на поезде «Ласточка». 22:43 – Прибытие на Финляндский вокзал.
Стоимость
Включено в стоимость
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Сопровождение профессиональным гидом
- Проживание в отеле в регионе города Сортавала
- Сытный завтрак в отеле
- Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
- Входные билеты в горный парк Рускеала
- Тематическая экскурсия по горному парку Рускеала с местным гидом
- Авторская экскурсия по городу Сортавала
- Посещение природного парка Ваккосалми и горы Кухавуори
- Подъем на Чертову гору - Хийденвуори. Лучшие виды на Карелию (не входит в стоимость при поездке на о. Валаам и при посещение древних водопадов Белые мосты)
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоек
- Входной билет в музей под открытым небом «Бастионъ» с экскурсией и дегустацией
Оплачивается отдельно
- Приобретается самостоятельно перед поездкой ж/д билеты: Ж/д билеты:
- Ласточка Санкт-Петербург - Сортавала: от 300 р.
- Ретропоезд Сортавала - Рускеала: от 420 р. (по желанию. Если вы не хотите ехать на Ретропоезде, то наш гид встретит вас на станции в Сортавале и довезет до парка на автобусе)
- Сортавала - Санкт-Петербург: от 300 р. Оплачивается по желанию на месте:
- Экскурсия на о. Валаам из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям): от 3 500 р./взр, от 1 750 р./реб. до 12 лет, дети до 6 лет вкл. - бесплатно. Выезды по пятницам: доплата 350 р.
- Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 1 600 р./чел.
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен 300-450 р.
- Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: от 250 р./взр., от 150 р./дет.
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