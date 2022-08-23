7 чудес Карелии на Ретропоезде

09:00 – Завтрак в отеле, сбор группы. 10:00 – Авторская экскурсия «Древний город Сортавала». Во время обзорной экскурсии по Сортавале вы познакомитесь с историей и архитектурой старинного карельского города, который абсолютно не похож на исконно русские города и имеет свой уникальный облик. Наиболее известные здания Сортавалы имеют культурную и историческую значимость: здания бывшего банка Финляндии, бывшего «Объединенного Банка Северных Стран», «Дом Леандера» и старинные деревянные постройки, которых осталось совсем немного. Зимой архитектура «северного модерна» выглядит особенно гармонично. Помимо архитектурных памятников вы увидите известный памятник рунопевцу и Карельский мост, соединяющий две части города. 10:30 – Парк Ваккосалми и гора Кухавуори. Далее вы отправитесь в природный парк «Ваккосалми», который по праву считается одним из красивейших мест Сортавалы. Это не парк развлечений, а уголок нетронутой северной природы. Наивысшей точкой парка является гора Кухавуори, на которую при благоприятных погодных условиях вы поднимитесь с гидом, чтобы увидеть всю панораму города и Ладожского озера. Чистейший воздух и потрясающие виды могут вскружить вам голову.

11:30 – Авторская экскурсия «Пестрый залив Кирьявалахти». После знакомства с историческим и природным наследием Сортавалы вы отправитесь к Ладожскому озеру, чтобы увидеть всю красоту северной природы. Совсем недалеко от города открываются красивые виды Ладоги с разбросанными по водной глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. Даже зимой в окружении снега эти пейзажи поражают воображение.

12:00 – Музей деревянного зодчества «Северная Фиваида». Музей под открытым небом «Северная Фиваида» – это скалистый мыс, на склонах которого построены деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен. Побывав здесь, вы не только полюбуетесь на северные пейзажи, но и узнаете об истории распространения монашества и православия на русском севере. 13:00 – Музей «У мастера». В экспозиции музея У Мастера представлены образцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала. Здесь можно купить сувениры из бересты и дерева, изготовленные умелыми руками мастера-краснодеревщика Сергея Волова и познакомиться с основными его работами. 14:00 – Горный парк «Рускеала». Экскурсия и свободное время. Горный парк «Рускеала» – один из основных туристических объектов южной Карелии. Круглый год сюда приезжают туристы, чтобы полюбоваться на Мраморный каньон и интересно провести время на свежем воздухе. Это одновременно и красивейший природный парк, и уникальный парк развлечений на свежем воздухе. Полноценная экскурсия по горному парку с местным гидом, включенная в стоимость тура, открывает множество любопытных фактов о Рускеале, как о горнодобывающей исторической территории. Художественная подсветка, которая освещает изрезанные скалы Мраморного каньона в темное время суток не оставит вас равнодушными. Многие приезжают в Рускеалу зимой именно ради этого фантастического зрелища. Свободное время, которое останется в достатке после экскурсии, можно использовать по вашему желанию. Предложений в парке масса. Огромная его территория – это километры прогулочных дорожек среди мраморных скал и карельского леса. Здесь есть и туристские маршруты, и уединенные тропинки ко всяким интересным объектам. Заброшенный мраморный завод можно найти как раз прогулявшись нехожеными тропами. Раньше здесь кипела жизнь и работа, а сейчас атмосферные руины как будто застыли во времени и являются отличным фоном для необычной фотосессии. Экскурсия «Подземный космос» даст вам возможность в сопровождении экскурсовода пройти вырубленными под мраморной скалой туннелями к подземному миру Рускеалы, полному тайн. Всё подземное пространство имеет световое оформление, на которое стоит посмотреть. Для любителей активного отдыха зимой в парке продолжает работать троллей ZIP-line, по которому можно пролететь над Мраморным каньоном, а также зимние сани «веселый банан». Различные кафе и рестораны на территории горного парка всегда ждут гостей, чтобы накормить их и согреть после зимней стужи. Здесь каждый турист найдет как интересно провести время. 17:30 – Отправление в Сортавалу на Ретропоезде. «Ретропоезд» – настоящая изюминка путешествия в Карелию. Интерьеры купейных вагонов и вагона-ресторана старинного паровоза выполнены в стиле «Николаевского экспресса» конца XIX – начала XX веков. Таким образом на борту Ретропоезда пассажиры совершают еще и путешествие во времени и могут насладиться атмосферой эпохи имперской России. Внимание! В высокий сезон и в праздничные дни билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают. Если на ваши даты уже нет билетов на «Ретропоезд», наш гид довезет вас до станции «Сортавала» на автобусе. 18:42 – Отправление на поезде «Ласточка» в Санкт-Петербург из Сортавалы. Даже у Сортавальского вокзала богатая история, связанная с рускеальским мрамором! Поподробнее об этом вам, конечно же, расскажет наш гид. По окончанию программы гид проводит вас на вокзал, и вы с комфортом отправитесь в Санкт-Петербург на поезде «Ласточка». 22:43 – Прибытие на Финляндский вокзал.