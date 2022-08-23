10 чудес Карелии лето
Тур максимально полно познакомит Вас с “Краем тысячи озер” за небольшой период времени. За 2 дня Вы сможете увидеть 10 самых популярных достопримечательностей Карелии. Двухдневное путешествие удобно для проведения выходных, которые запомнятся надолго.
Краткие преимущества и особенности тура:
- ТОП-10 достопримечательностей Карелии
- Все программные билеты и экскурсии входят в стоимость тура
- Посещение питомника хаски, оленьей фермы и настоящей саамской деревни
- Отдых в лучших отелях столицы Карелии - Петрозаводска
Маршрут:
1 день: Санкт-Петербург – Александро-Свирский монастырь - Этно-культурный комплекс Талвиукко - Питомник хаски и ферма оленей - водопад и заповедник Кивач – Петрозаводск
2 день: Петрозаводск. Онежская набережная – залив Кирьявалахти – водопады Ахинкоски – горный парк Рускеала – город Сортавала - магазин форелевого хозяйства – Приозерск. Крепость Корела – Санкт-Петербург
Вас ждет:
Программа тура
06:00 – Подача автобуса м. пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин Буквоед
06:30 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания
06:55 – Отправление автобуса от м. Дыбенко Место посадки: ст. м. Улица Дыбенко, пр.Большевиков 21. Ориентир: остановка общественного транспорта пр-т Большевиков, 21
10:50 – Посещение одного из самых впечатляющих монастырей нашего региона – Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря.
Александро-Свирский монастырь известен далеко за пределами России и является одним из признанных мест силы. Тысячи паломников и туристов съезжаются сюда чтобы своими глазами увидеть невероятной красоты монастырь, узнать его богатую историю и конечно поклониться мощам святого Александра Свирского.
Монастырь будет интересен и с религиозной, и с архитектурной, и с исторической точек зрения. При монастыре работает своя чайная. Пирожки, хлеб, морсы – всё изготавливается по старинным рецептам из натуральных продуктов.
14:30 – Прибытие в Чалну. Обед (за доп. плату).
15:30 - Питомник хаски и оленья ферма в этно-культурном комплексе карельского Деда Мороза Талвиукко
Питомник хаски - самый большой в России питомник ездовых собак. Вы познакомитесь и обязательно подружитесь с сибирскими и с аляскинскими хаски, сфотографируетесь со снежно-ослепительным самоедом и большим аляскинским маламутом, попробуете себя в дог-трекинге и понаблюдаете за жизнью целой деревни беговых собак. Море позитива и яркие фотографии на память вам гарантированы!
Особая гордость Талвиукко - северные олени. Вы полюбуетесь красотой и грацией взрослых оленей и подрастающих оленят. Здесь в Чудесном лесу дружно живут сразу несколько видов северных оленей.
Подворье Талвиукко - на территории мини-фермы находятся уютные домики и вольеры для домашних и диких животных: индюшки, утята и гуси снуют по подворью и купаются в здешнем пруду. Непременно пообщайтесь с лошадками-пони, загляните к забавному еноту, полюбуйтесь настоящей норкой и ручными белками.
По соседству с подворьем расположилась самая настоящая Саамская деревня - образец национальных традиций Крайнего Севера, позволяющий увидеть, как жили древние саамы. Вы прогуляетесь по маленькому кочевому посёлку между точных копий ярангов и чумов, которые северные народы до сих пор ставят при кочующих оленьих стадах, и погреетесь у домашнего очага в гостях у саамской семьи. Не упустите возможность сфотографироваться на память в традиционном костюме северных народов!
В фотозоне “Арктика” в Саамской деревне даже летом вы окунётесь в величие Крайнего Севера: снег, моржи, тюлени и белые медведи! Обязательно удивите ваших друзей фотографиями, сделанными в “Арктике”.
Гранд-макет “Карелия” - уникальная экспозиция, позволяющая в одном месте увидеть в миниатюре все основные достопримечательности северного края, воспроизведенные с удивительной точностью. Создается ощущение, будто смотришь на всю Карелию с высоты птичьего полета.
18:00 – Посещение заповедника “Кивач” и одноименного водопада.
Водопад Кивач - второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии, на территории одноименного природного заповедника.
Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любую погоду. Воды реки Суны, сжатые базальтовыми скалами, обрушиваются тяжелым литым потоком по ступеням каменной лестницы с высоты 11 метров. Образуется впечатляюще мощный, в клочьях пены, водоворот.
Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в Музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника.
20:00 – Переезд в Петрозаводск, расселение по отелям.
Свободное время.
После расселения по отелям у вас будет свободное время для прогулки по городу или ужина в одном из многочисленных ресторанов.
Рекомендуем сразу пойти на Онежскую набережную. Вы сможете полюбоваться невероятными видами на озеро, сфотографироваться с оригинальными скульптурами и посетить один из самых романтичных ресторанов города – “Фрегат”.
07:30 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
08:30 – Сбор групп по отелям.
09:00 – Петрозаводск. Экскурсия по набережной Онеги. Петрозаводск - славный город, который разросся из заложенного Петром Великим оружейного завода.
Визитная карточка города - Онежская набережная, которая достойна места в ряду музеев современного искусства благодаря подаркам городов-побратимов. Подарки - скульптурные композиции, которые поражают своим разнообразием. Здесь вы увидите и “Дерево желаний”, которое по словам туристов действительно помогает в исполнении желания - попробуйте и вы загадать что-нибудь! Особое очарование имеет ротонда, с которой открывается великолепный вид на озеро.
12:30 – Проезд через самое красивое место Приладожья - пестрый залив Кирьявалахти.
Проезжая по удивительному уголку Карельской природы, мы сделаем небольшую остановку на природной смотровой площадке, где высокие гранитные скалы круто обрываются в глубины Кирьявалахти, самого северного залива Ладоги. Кирьявалахти очень похож на норвежский фьорд. В погожий день его поверхность искрится в лучах солнца - отсюда и название искристый, пёстрый залив.
13:30 – Водопады Ахинкоски на реке Тохмайоки.
Водопады Ахинкоски на реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса. Эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самый известный из которых - военная драма «А зори здесь тихие…».
На территории водопадов и прилегающего леса располагается экологический маршрут “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами. Под дороге Вы встретите сказочных героев и мистических существ, а также сможете прогуляться до домика тетушки Совы.
Прогулка по “Аллее сказок” оплачивается дополнительно по желанию.
14:30 – Посещение горного парка “Рускеала” и мраморного каньона.
Горный парк “Рускеала” - это туристический комплекс, объект культурного наследия и памятник истории, расположенный на территории невероятно красивого мраморного карьера. В прошлом здесь добывали мрамор для строительства известных объектов Санкт-Петербурга - Исаакиевского и Казанского соборов, Эрмитажа, Михайловского замка и др.
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов. Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. По периметру озера проложено несколько километров прогулочных тропинок.
На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка, и вы отправитесь на экскурсию, которая посвящена истории “Рускеала” в качестве памятника горного дела России и Финляндии. Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки, на которых удобно делать фотографии.
В конце экскурсии гид расскажет о возможностях горного парка в плане развлечений. Он также подскажет, как обнаружить стоящие особняком, но красивые места, которые надо увидеть: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.
Другие развлечения Горного парка:
- Тайные тропы земли Калевала : оказаться на страницах карельского эпоса, поможет интерактивная часть парка “Калевала”. Здесь вы сможете познакомитесь с добрыми сказочными героями и их соперниками, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
- Водная прогулка по Мраморному озеру : Каньон выглядит еще более эффектно, если увидеть его во время прогулки по воде. Вы полюбуетесь не только на отвесные скалы, но и заглянете в пещеры, которые лишь немного видны с верхнего ракурса. Воспользоваться прокатом лодок на Мраморном озере можно с мая по октябрь.
- Активные развлечения : круглый год в парке работает троллейная трасса, которая является самой длинной на Северо-Западе (400 м.). Прокатитесь с адреналином на высоте 30 метров от поверхности озера.
- Экскурсия «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному озеру: поразительной красоты маршрут был открыт относительно недавно, в 2017 году. В течение часа под присмотром гида вас проведут по расчищенным штольням, покажут мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро. Пространство пещер оформлено разноцветной динамической подсветкой, создающей волшебную атмосферу.
Экскурсии и развлечения приобретаются на месте по желанию.
17:00 - Отправление из парка “Рускеала” на ретро-поезде
Желающие могут отправиться из парка “Рускеала” на ретро-поезде, с паровым двигателем в стиле 19 века, который разбавит ваше сказочное путешествие по Карелии. На вокзале города Сортавала вас встретит наш гид на автобусе и вы сможете продолжить тур в составе группы.
Билеты на ретро-поезд приобретаются самостоятельно до начала тура.
18:00 - Отправление из парка “Рускеала” на автобусе.
Если вы отправитесь из горного парка не на ретро-поезде, а на автобусе, то у вас будет чуть больше времени на самостоятельную программу в “Рускеала”.
18:30 – Прибытие автобуса в город Сортавала.
В городе Сортавала мы проедем по центральным улицам, и вы увидите такие достопримечательности как Дом Леандера, памятник рунопевцу, Храм Николая Чудотворца. Этими местами славится город. Наш гид расскажет самые интересные факты об этих памятниках.
Фирменный магазин форелевого хозяйства в городе.
Мы сделаем небольшую остановку у фирменного магазина форелевого хозяйства с еще одной достопримечательностью Карелии - рыбой и дарами леса. Здесь в продаже копченая и соленая форель из Ладожского озера, а также различные варенья и соленья местных фирменных хозяйств. Прекрасный вариант сувенира из Карелии для родных и близких.
21:00 - Остановка у крепости Корела.
Каменная крепость в городе Приозерске играла значительную роль в истории Карельского перешейка и имеет очень непростую судьбу. Мы сделаем небольшую остановку для ее внешнего осмотра.
Внимание: остановка у крепости Корела может осуществляться только в светлое время суток и может быть отменена из-за ситуации на дороге.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
- Первая остановка: 23:30 – м. Озерки
- Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания
Стоимость
Включено в стоимость
- трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- входные билеты в горный парк “Рускеала”
- экскурсия Мраморный каньон по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- входные билеты в парк Вотчина Талвиукко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета Карелия
- входные билеты в заповедник Кивач и Музей природы
- экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
- завтрак в отеле
- свободное посещение Александро-Свирского монастыря
- посещение самого крупного равнинного водопада Кивач
- живописная дорога до Горного парка “Рускеала”. Осмотр пестрого залива Кирьявалахти (остановка в зависимости от дорожной ситуации)
- после экскурсии по Мраморному каньону – свободное время
- посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски - посещение мест съемок фильмов А зори здесь тихие, Темный мир
- посещение фирменного форелевого магазина
- при наличии времени – внешний осмотр крепости Корела (может быть отменен в связи с дорожной ситуацией)
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты на «ретро-поезд» Рускеала – Сортавала
- активные развлечения в горном парке Рускеала (экскурсия Подземный космос по пещерам Рускеала, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка
- комплексные обеды в туре: диапазон цен 400 - 500 р./чел.
- экологическая тропа у водопадов Ахинкоски: Полный билет - 350 руб./чел.; Дети до 7 лет - бесплатно; Дети от 7 до 14 лет - 300 руб./чел.; Студенты (очн.) - 300 руб./чел.; Пенсионеры - 300 руб./чел.
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