10 чудес Карелии лето

06:00 – Подача автобуса м. пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин Буквоед

06:30 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания

06:55 – Отправление автобуса от м. Дыбенко Место посадки: ст. м. Улица Дыбенко, пр.Большевиков 21. Ориентир: остановка общественного транспорта пр-т Большевиков, 21

10:50 – Посещение одного из самых впечатляющих монастырей нашего региона – Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря.

Александро-Свирский монастырь известен далеко за пределами России и является одним из признанных мест силы. Тысячи паломников и туристов съезжаются сюда чтобы своими глазами увидеть невероятной красоты монастырь, узнать его богатую историю и конечно поклониться мощам святого Александра Свирского.

Монастырь будет интересен и с религиозной, и с архитектурной, и с исторической точек зрения. При монастыре работает своя чайная. Пирожки, хлеб, морсы – всё изготавливается по старинным рецептам из натуральных продуктов.

14:30 – Прибытие в Чалну. Обед (за доп. плату).

15:30 - Питомник хаски и оленья ферма в этно-культурном комплексе карельского Деда Мороза Талвиукко

Питомник хаски - самый большой в России питомник ездовых собак. Вы познакомитесь и обязательно подружитесь с сибирскими и с аляскинскими хаски, сфотографируетесь со снежно-ослепительным самоедом и большим аляскинским маламутом, попробуете себя в дог-трекинге и понаблюдаете за жизнью целой деревни беговых собак. Море позитива и яркие фотографии на память вам гарантированы!

Особая гордость Талвиукко - северные олени. Вы полюбуетесь красотой и грацией взрослых оленей и подрастающих оленят. Здесь в Чудесном лесу дружно живут сразу несколько видов северных оленей.

Подворье Талвиукко - на территории мини-фермы находятся уютные домики и вольеры для домашних и диких животных: индюшки, утята и гуси снуют по подворью и купаются в здешнем пруду. Непременно пообщайтесь с лошадками-пони, загляните к забавному еноту, полюбуйтесь настоящей норкой и ручными белками.

По соседству с подворьем расположилась самая настоящая Саамская деревня - образец национальных традиций Крайнего Севера, позволяющий увидеть, как жили древние саамы. Вы прогуляетесь по маленькому кочевому посёлку между точных копий ярангов и чумов, которые северные народы до сих пор ставят при кочующих оленьих стадах, и погреетесь у домашнего очага в гостях у саамской семьи. Не упустите возможность сфотографироваться на память в традиционном костюме северных народов!

В фотозоне “Арктика” в Саамской деревне даже летом вы окунётесь в величие Крайнего Севера: снег, моржи, тюлени и белые медведи! Обязательно удивите ваших друзей фотографиями, сделанными в “Арктике”.

Гранд-макет “Карелия” - уникальная экспозиция, позволяющая в одном месте увидеть в миниатюре все основные достопримечательности северного края, воспроизведенные с удивительной точностью. Создается ощущение, будто смотришь на всю Карелию с высоты птичьего полета.

18:00 – Посещение заповедника “Кивач” и одноименного водопада.

Водопад Кивач - второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии, на территории одноименного природного заповедника.

Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любую погоду. Воды реки Суны, сжатые базальтовыми скалами, обрушиваются тяжелым литым потоком по ступеням каменной лестницы с высоты 11 метров. Образуется впечатляюще мощный, в клочьях пены, водоворот.

Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в Музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника.

20:00 – Переезд в Петрозаводск, расселение по отелям.

Свободное время.

После расселения по отелям у вас будет свободное время для прогулки по городу или ужина в одном из многочисленных ресторанов.

Рекомендуем сразу пойти на Онежскую набережную. Вы сможете полюбоваться невероятными видами на озеро, сфотографироваться с оригинальными скульптурами и посетить один из самых романтичных ресторанов города – “Фрегат”.