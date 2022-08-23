Автобусные туры в Карелию : 4
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Новогодний пир у викингов
Новогодний автобусный тур на 3 дня из Санкт-Петербурга с банкетом и праздничной программой в музее живой истории викингов Бастион. Тур для семей с детьми от 9 лет. Разм...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 02 января
3 дня 2 ночи
от 21450 ₽
Колоритный Новый год в самой веселой деревне
Три дня, насыщенные событиями, смехом и весельем, вокруг Ладожского озера с празднованием Нового года в карельской глубинке – деревне Киндасово!
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 02 января
3 дня 2 ночи
от 22550 ₽
Новогодняя сказка в Рускеала
Трехдневное путешествие по Карелии с празднованием Нового года в Мраморном каньоне. Новогодний автобусный тур из Санкт-Петербурга .В программе тура посещение Северного ...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 02 января
3 дня 2 ночи
от 34950 ₽
Царский Новый год в Карелии
Все виды царских развлечений и угощений в новогоднем автобусном экскурсионном туре из Санкт-Петербурга на 4 дня с размещением в отелях Петрозаводска 4* и возможностью у...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 41450 ₽
Прошедшие Автобусные туры в Карелию : 8
10 чудес Карелии лето
Двухдневный экскурсионный автобусный тур. Тур начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге.В программе тура не только значимые достопримечательности Карелии, но и возм...
Ближайший заезд:
c 15 октября по 16 октября
2 дня 1 ночь
от 8650 ₽
Рускеальская сказка лето
Трёхдевный автобусный тур в район Северного Приладожья. Тур начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге.В основном объекты показа - природные достопримечательности6 г...
Ближайший заезд:
c 15 октября по 17 октября
3 дня 2 ночи
от 12950 ₽
Гран-тур Вся Карелия Лето 2022
Трёхдневный автобусный экскурсионный тур из Санкт-Петербурга с размещением в отелях 3* или 4* в Петрозаводске - столице Карелии. Тур является победителем Всероссийской ...
Ближайший заезд:
c 31 августа по 02 сентября
3 дня 2 ночи
от 13350 ₽
Гран-тур Вся Карелия осень
3-х дневный автобусный тур из Санкт-Петербурга с насыщенной экскурсионной программой, который предполагает длительные переезды. В программе - посещение основных достопр...
Ближайший заезд:
c 30 ноября по 02 декабря
3 дня 2 ночи
от 15750 ₽
Гран-тур Вся Карелия + Водопады лето 2022
Четырёхдневный автобусный экскурсионный тур, основная программа которого, совпадает с программой тура Гран-тур Вся Карелия, а вариативная часть за доп. плату - это посе...
Ближайший заезд:
c 14 октября по 17 октября
4 дня 3 ночи
от 21250 ₽
Летние хиты Карелии 2022
Пятидневный экскурсионный автобусный тур из Спб с насыщенной, но размеренной программой. Содержит длительные переезды. В программе тура - посещение таких достопримечате...
Ближайший заезд:
c 14 октября по 18 октября
5 дней 4 ночи
от 23950 ₽
Карельская сага 2022
5-ти дневный автобусный экскурсионный тур из Спб с возможностью провести время активно и разнообразить отдых по своему усмотрению (за доп. плату), приняв участие в спла...
Ближайший заезд:
c 14 октября по 18 октября
5 дней 4 ночи
от 28450 ₽
Большое путешествие по Карелии из Санкт-Петербурга 2022
7-ми дневный экскурсионный тур в Карелию из Санкт-Петербурга. Насыщенная программа тура позволяет посетить основные достопримечательности Карелии, также предусмотрен вы...
Ближайший заезд:
c 04 сентября по 10 сентября
7 дней 6 ночей
от 62950 ₽
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Автобусные туры в Карелию. С 2002 года мы организуем множество интересных туров в Карелию на автобусе. Это путешествия на разный вкус: есть программы для любителей оздоровительного, активного отдыха, архитектуры, природы, истории. Карельская природа неповторима. Ее красота завораживает, погружает в мир первозданной чистоты и величия. Отдыхать и наслаждаться пейзажами можно в любое время года, но наиболее выразительна летняя и зимняя Карелия.