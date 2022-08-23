Новогодний пир у викингов

Все виды царских развлечений и угощений в новогоднем автобусном экскурсионном туре из Санкт-Петербурга на 4 дня с размещением в отелях Петрозаводска 4* и возможностью у...

Новогодний автобусный тур на 3 дня из Санкт-Петербурга с банкетом и праздничной программой в музее живой истории викингов Бастион. Тур для семей с детьми от 9 лет. Разм...

5-ти дневный автобусный экскурсионный тур из Спб с возможностью провести время активно и разнообразить отдых по своему усмотрению (за доп. плату), приняв участие в спла...

Автобусные туры в Карелию. С 2002 года мы организуем множество интересных туров в Карелию на автобусе. Это путешествия на разный вкус: есть программы для любителей оздоровительного, активного отдыха, архитектуры, природы, истории. Карельская природа неповторима. Ее красота завораживает, погружает в мир первозданной чистоты и величия. Отдыхать и наслаждаться пейзажами можно в любое время года, но наиболее выразительна летняя и зимняя Карелия.