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Зимний актив в Карелии 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Двухдневное путешествие на снегоходах и собачьих упряжках по красивейшим безлюдным местам Южной Карелии с ночевкой в уютном гостевом доме эко-комплекса Husky Moa (Дом полярника или Дом хаски). Программа включает увлекательную экскурсию по питомнику северных ездовых собак, знакомство с настоящими арктическими ветеранами экспедиций на Северный полюс и другие маршруты Арктики. Путешествие, в котором Вы прочувствуете настоящую тишину и безмятежность природы севера и получите незабываемый опыт.

В программе:

  • Посетите Дом полярника, познакомитесь с легендарными экспедиционными собаками, покорившими  Арктику и прогуляетесь с одним из питомцев к живописному порогу Большой Толли
  • Отправитесь в путешествие по живописным лесам Карелии на одной из упряжек
  • Совершите мини-экспедицию на снегоходах (при наличии снежного покрова)
  • Проведете вечер у камина, наслаждаясь танцем живого огня и карельской кухней
  • Осуществите дегустацию карельских настоек на северных травах и ягодах

Программа тура

День 1
Ездовые собаки и путешествие на собачьих упряжках

Встреча в Петрозаводске или аэропорту. Трансфер в Дом полярника.

Размещение в гостевом доме.

Завтрак. Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы, инструктаж по технике безопасности

Экскурсия в питомник северных ездовых собак (4 породы, 85 питомцев)

Прогулка с понравившимся питомцем к смотровой площадке одного из наиболее живописных порогов Карелии – Большой Толли на реке Шуя.

Побор снаряжения, инструктаж.

Обед в Доме полярника.

Старт путешествия на собачьих упряжках – выход на маршрут.

Финиш путешествия - возвращение в Дом полярника.

Ужин у камина – карельская кухня и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах.

Просмотр фильмов про Арктику из ленты международного арктического кинофестиваля «ARCTIC OPEN».

Баня на дровах.

Ночлег в гостевом доме.

День 2
Мини-экспедиция на снегоходах (при наличии снежного покрова)

Завтрак в Доме полярника.

Брифинг, инструктаж по технике безопасности.

Старт мини-экспедиции – движение на снегоходной технике по маршруту

Привал, приготовление еды на костре. Обед с «дымком». Пикник в лесу.

Возвращение в Дом полярника.

Ужин – северная кухня у камина.

Завершение программы – вручение дипломов.

Трансфер в г. Петрозаводск / аэропорт.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Предоставление специализированного снаряжения
  • Прохождение по маршрутам с оборудованными бивуаками  (место стоянки)
  • Баня на дровах
  • Сопровождение профессионального  инструктора
  • Питание в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре
  • Фото и видеосъемка на свою технику
  • Проживание в гостевых домах
  • Страховка

Оплачивается отдельно

  • Железнодорожные билеты
  • Дополнительные услуги базы

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