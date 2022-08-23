Зимний актив в Карелии 2022

Встреча в Петрозаводске или аэропорту. Трансфер в Дом полярника.

Размещение в гостевом доме.

Завтрак. Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы, инструктаж по технике безопасности

Экскурсия в питомник северных ездовых собак (4 породы, 85 питомцев)

Прогулка с понравившимся питомцем к смотровой площадке одного из наиболее живописных порогов Карелии – Большой Толли на реке Шуя.

Побор снаряжения, инструктаж.

Обед в Доме полярника.

Старт путешествия на собачьих упряжках – выход на маршрут.

Финиш путешествия - возвращение в Дом полярника.

Ужин у камина – карельская кухня и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах.

Просмотр фильмов про Арктику из ленты международного арктического кинофестиваля «ARCTIC OPEN».

Баня на дровах.

Ночлег в гостевом доме.