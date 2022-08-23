Зимний актив в Карелии 2022
Двухдневное путешествие на снегоходах и собачьих упряжках по красивейшим безлюдным местам Южной Карелии с ночевкой в уютном гостевом доме эко-комплекса Husky Moa (Дом полярника или Дом хаски). Программа включает увлекательную экскурсию по питомнику северных ездовых собак, знакомство с настоящими арктическими ветеранами экспедиций на Северный полюс и другие маршруты Арктики. Путешествие, в котором Вы прочувствуете настоящую тишину и безмятежность природы севера и получите незабываемый опыт.
В программе:
- Посетите Дом полярника, познакомитесь с легендарными экспедиционными собаками, покорившими Арктику и прогуляетесь с одним из питомцев к живописному порогу Большой Толли
- Отправитесь в путешествие по живописным лесам Карелии на одной из упряжек
- Совершите мини-экспедицию на снегоходах (при наличии снежного покрова)
- Проведете вечер у камина, наслаждаясь танцем живого огня и карельской кухней
- Осуществите дегустацию карельских настоек на северных травах и ягодах
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в Петрозаводске или аэропорту. Трансфер в Дом полярника.
Размещение в гостевом доме.
Завтрак. Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы, инструктаж по технике безопасности
Экскурсия в питомник северных ездовых собак (4 породы, 85 питомцев)
Прогулка с понравившимся питомцем к смотровой площадке одного из наиболее живописных порогов Карелии – Большой Толли на реке Шуя.
Побор снаряжения, инструктаж.
Обед в Доме полярника.
Старт путешествия на собачьих упряжках – выход на маршрут.
Финиш путешествия - возвращение в Дом полярника.
Ужин у камина – карельская кухня и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах.
Просмотр фильмов про Арктику из ленты международного арктического кинофестиваля «ARCTIC OPEN».
Баня на дровах.
Ночлег в гостевом доме.
Завтрак в Доме полярника.
Брифинг, инструктаж по технике безопасности.
Старт мини-экспедиции – движение на снегоходной технике по маршруту
Привал, приготовление еды на костре. Обед с «дымком». Пикник в лесу.
Возвращение в Дом полярника.
Ужин – северная кухня у камина.
Завершение программы – вручение дипломов.
Трансфер в г. Петрозаводск / аэропорт.
Стоимость
Включено в стоимость
- Все трансферы и экскурсии по программе
- Предоставление специализированного снаряжения
- Прохождение по маршрутам с оборудованными бивуаками (место стоянки)
- Баня на дровах
- Сопровождение профессионального инструктора
- Питание в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре
- Фото и видеосъемка на свою технику
- Проживание в гостевых домах
- Страховка
Оплачивается отдельно
- Железнодорожные билеты
- Дополнительные услуги базы
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