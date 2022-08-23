Зима в Карелии. Сафари на собачьих упряжках и снегоходах на о. Кижи
Активный зимний отдых в Карелии - отличный способ испытать себя и насладиться красотой Русского Севера! Спешите в стремительное путешествие в зимнюю сказку на островах Кижского ожерелья!
Вас ждёт:
- яркая достопримечательность Карелии – заповедник и водопад «Кивач»
- 2-х часовое сафари с обучением на снегоходах, ознакомительное сафари с обучением на собачьих упряжках
- снегоходный маршрут: деревня Горка – местечко Оятевщина – остров Кижи – деревня Сенная Губа
- сафари на собачьих упряжках к Кижскому историко-архитектурному и этнографическому музею-заповеднику
- пешая экскурсия по острову, селфи на фоне ансамбля Кижского погоста, посещение усадьбы заонежского крестьянина, церкви Воскрешения Лазаря и Преображения Господня
- возвращение на материк на собачьих упряжках по маршруту: остров Кижи – местечко Оятевщина – деревня Горка
Вас ждет:
Программа тура
07:50 - встреча на ж/д вокзале города Петрозаводск по прибытии поезда №018 у 10 вагона. Гид с табличкой Карелия.
Трансфер (50 км/1 час в пути) в город Кондопога.
09:00 Завтрак в отеле «Карелия». Размещение в номерах.
Трансфер (25 км/30 минут) к музею-заповеднику Кивач. Экскурсия к водопаду Кивач.
«Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами…» - восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России…
Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении. Полюбоваться на сувениры из «карелки» и приобрести их можно в Музее Природы.
Трансфер (25 км/30 минут) в отель.
Обед в кафе отеля.
Знакомство с инструктором и каюром. Подбор экипировки, инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом, собачьей упряжкой.
2-х часовое сафари с обучением езде на снегоходах, ознакомительное сафари с обучением катанию на собачьих упряжках.
Ужин с дегустацией карельских алкогольных напитков. Свободное время.
Предлагаем за доп. плату посетить концерт органной музыки. Стоимость – 450 рублей/взрослый, 350 рублей/ребенок (при группе от 15 человек).
«Главный король Кондопоги» приглашает во Дворец Искусств с мраморными статуями, расписными потолками и светящимися лестничными маршами. Два органа были привезены из Гамбурга и собраны немецкими органными мастерами фирмы Рудольф фон Бэккерат. Один – большой, насчитывает около 4 500 тысяч труб и 67 регистров.
Приобретение гостинцев из Карелии: рыба, икра, сувениры, варенье, настойки и бальзам в местном магазине/отеле.
Завтрак в отеле «Карелия».
Трансфер на микроавтобусе в деревню Горка (25 км/35 минут в пути). Прибытие в д. Горка.
Выезд на снегоходный маршрут: деревня Горка – местечко Оятевщина – остров Кижи – деревня Сенная Губа, 50 км.
Обед-перекус в пути (горячий чай/кофе, бутерброды, сладкое к чаю).
Прибытие в деревню на островах Кижского ожерелья.
Размещение в гостевом доме.
Карельский ужин.
За доп. плату предлагаем попариться в русской бане. Стоимость 3 500 руб./2 часа за группу до 6 человек.
08.00 – Деревенский завтрак.
Сафари на собачьих упряжках к Кижскому историко-архитектурному и этнографическому музею-заповеднику (объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года).
Пешая экскурсия по острову, селфи на фоне ансамбля Кижского погоста, посещение усадьбы заонежского крестьянина, церкви Воскрешения Лазаря и Преображения Господня.
Возвращение на материк на собачьих упряжках по маршруту: остров Кижи – местечко Оятевщина – деревня Горка, 50 км.
Обед-перекус в пути (горячий чай/кофе, бутерброды, сладкое к чаю).
Прибытие в д. Горка, трансфер на микроавтобусе в г. Кондопога (25 км/35 минут в пути).
Освобождение номеров.
Трансфер на ж.д. вокзал города Петрозаводска.
По пути: посещение музыкальных карильонов. Остановимся у главной достопримечательности города – необычных часов (колоколов-карильонов). Своими мелодичными колокольчиками они неспешно отсчитывают городское время. Сегодня они исполнят знакомые мелодии специально для Вас.
Прогулка по набережной Онежского озера в городе Петрозаводске.
Прибытие на жд вокзал г.Петрозаводск в 19:00
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание: в отеле Карелия (г. Кондопога) 3* - 1 ночь, в гостевом доме на островах Кижского ожерелья – 1 ночь
- питание – 3 завтрака, 1 обед, 1 ужин, 2 перекуса в пути (чай, кофе, бутерброды, сладкое к чаю, карельский бальзам)
- транспортное обслуживание по программе тура на микроавтобусах туристического класса
- экскурсионное обслуживание и входные билеты (на остров Кижи и заповедник Кивач)
- сафари на снегоходах и собачьих упряжках,
- аренда снаряжения и экипировки (утепленный комбинезон, подшлемник, шлем)
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты
- ужины (от 300 руб./чел.)
- концерт органной музыки во Дворце Искусств г. Кондопоги. Стоимость – 450 рублей/взрослый, 350 рублей/ребенок (при группе от 15 человек)
- русская баня (3 500 руб./2 часа за группу до 6 человек)
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Kinfolk in Karelia зима
Программа размеренного отдыха на карельской природе за городом в стиле Kinfolk Hygge. Собачьи упряжки, хаски. Расслабленная программа одыха. Тур начинается и заканчивае...
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 25000 ₽
Северный прорыв LIGHT
Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 21 января по 23 января
3 дня 2 ночи
от 25850 ₽
Карельские путешествия
Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...
Ближайший заезд:
c 23 января по 27 января
5 дней 4 ночи
от 33800 ₽
Северный прорыв
Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.
Ближайший заезд:
c 25 января по 28 января
4 дня 3 ночи
от 41700 ₽
Зимние Кижи
Двухдневная снегоходная программа выходного дня на о. Кижи. Проживание в гостевом доме. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Возраст 18+
Ближайший заезд:
c 11 февраля по 12 февраля
2 дня 1 ночь
от 49400 ₽
Зимние активные выходные
Комбинированный зимний тур на 3 дня по Ладожским шхерам. Проживание в глэмпинге. Комбинированный тур: снегоходное сафари, на аэросанях по Ладожским шхерам, гастрономиче...
Ближайший заезд:
c 23 декабря по 25 декабря
3 дня 2 ночи
от 49500 ₽
Кижские узоры
Прикоснитесь к таланту древних мастеров в путешествии на снегоходе по старинным деревням Карелии! Отправьтесь по ледяным просторам Онежского озера к шедевру деревянного...
Ближайший заезд:
c 10 февраля по 12 февраля
3 дня 2 ночи
от 56000 ₽