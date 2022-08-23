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Зима в Карелии. Сафари на собачьих упряжках и снегоходах на о. Кижи

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Активный зимний отдых в Карелии - отличный способ испытать себя и насладиться красотой Русского Севера! Спешите в стремительное путешествие в зимнюю сказку на островах Кижского ожерелья!

Вас ждёт:

  • яркая достопримечательность Карелии – заповедник и водопад «Кивач»
  • 2-х часовое сафари с обучением на снегоходах, ознакомительное сафари с обучением на собачьих упряжках
  • снегоходный маршрут: деревня Горка – местечко Оятевщина – остров Кижи – деревня Сенная Губа
  • сафари на собачьих упряжках к Кижскому историко-архитектурному и этнографическому музею-заповеднику
  • пешая экскурсия по острову, селфи на фоне ансамбля Кижского погоста, посещение усадьбы заонежского крестьянина, церкви Воскрешения Лазаря и Преображения Господня
  • возвращение на материк на собачьих упряжках по маршруту: остров Кижи – местечко Оятевщина – деревня Горка

Программа тура

День 1
Водопад Кивач и обучение управлению собачьими упряжками

07:50 - встреча на ж/д вокзале города Петрозаводск по прибытии поезда №018 у 10 вагона. Гид с табличкой Карелия.

Трансфер (50 км/1 час в пути) в город Кондопога.

09:00 Завтрак в отеле «Карелия». Размещение в номерах.

Трансфер (25 км/30 минут) к музею-заповеднику Кивач. Экскурсия к водопаду Кивач.

 «Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами…» - восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России…

Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении. Полюбоваться на сувениры из «карелки» и приобрести их можно в Музее Природы.  

Трансфер (25 км/30 минут) в отель.                

Обед в кафе отеля.

Знакомство с инструктором и каюром. Подбор экипировки, инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом, собачьей упряжкой.

2-х часовое сафари с обучением езде на снегоходах, ознакомительное сафари с обучением катанию на собачьих упряжках.                                                                            

Ужин с дегустацией карельских алкогольных напитков. Свободное время.                                                                  

Предлагаем за доп. плату посетить концерт органной музыки. Стоимость – 450 рублей/взрослый, 350 рублей/ребенок  (при группе от 15 человек).         

«Главный король Кондопоги» приглашает во Дворец Искусств с мраморными статуями, расписными потолками и светящимися лестничными маршами. Два органа были привезены из Гамбурга и собраны немецкими органными мастерами фирмы Рудольф фон Бэккерат. Один – большой, насчитывает около 4 500 тысяч труб и 67 регистров.

Приобретение гостинцев из Карелии: рыба, икра, сувениры, варенье, настойки и бальзам в местном магазине/отеле.

День 2
Маршрут: д. Горка – м. Оятевщина – о. Кижи – д. Сенная Губа

Завтрак в отеле «Карелия».

Трансфер на микроавтобусе в деревню Горка (25 км/35 минут в пути). Прибытие в д. Горка.

Выезд на снегоходный маршрут: деревня Горка – местечко Оятевщина – остров Кижи – деревня Сенная Губа, 50 км.

Обед-перекус в пути (горячий чай/кофе, бутерброды, сладкое к чаю).

Прибытие в деревню на островах Кижского ожерелья.

Размещение в гостевом доме.

Карельский ужин.                                                                                                                                                                                  

За доп. плату предлагаем попариться в русской бане. Стоимость 3 500 руб./2 часа за группу до 6 человек.

День 3
Сафари на собачьих упряжках, Кондопога, Петрозаводск

08.00 – Деревенский завтрак.

Сафари на собачьих упряжках к Кижскому историко-архитектурному и этнографическому музею-заповеднику (объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года).

Пешая экскурсия по острову, селфи на фоне ансамбля Кижского погоста, посещение усадьбы заонежского крестьянина, церкви Воскрешения Лазаря и Преображения Господня.

Возвращение на материк на собачьих упряжках по маршруту: остров Кижи – местечко Оятевщина – деревня Горка, 50 км.

Обед-перекус в пути (горячий чай/кофе, бутерброды, сладкое к чаю).

Прибытие в д. Горка, трансфер на микроавтобусе в г. Кондопога (25 км/35 минут в пути).

Освобождение номеров. 

Трансфер на ж.д. вокзал города Петрозаводска.

По пути: посещение музыкальных карильонов. Остановимся у главной достопримечательности города – необычных часов (колоколов-карильонов). Своими мелодичными колокольчиками они неспешно отсчитывают городское время. Сегодня они исполнят знакомые мелодии специально для Вас.

Прогулка по набережной Онежского озера в городе Петрозаводске.

Прибытие на жд вокзал г.Петрозаводск в 19:00

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание: в отеле Карелия (г. Кондопога) 3* - 1 ночь, в гостевом доме на островах Кижского ожерелья – 1 ночь
  • питание – 3 завтрака, 1 обед, 1 ужин, 2 перекуса в пути (чай, кофе, бутерброды, сладкое к чаю, карельский бальзам)
  • транспортное обслуживание по программе тура на микроавтобусах туристического класса
  • экскурсионное обслуживание и входные билеты (на остров Кижи и заповедник Кивач)
  • сафари на снегоходах и собачьих упряжках,
  • аренда снаряжения и экипировки (утепленный комбинезон, подшлемник, шлем)

Оплачивается отдельно

  • железнодорожные билеты
  • ужины (от 300 руб./чел.)
  • концерт органной музыки во Дворце Искусств г. Кондопоги. Стоимость – 450 рублей/взрослый, 350 рублей/ребенок  (при группе от 15 человек)
  • русская баня (3 500 руб./2 часа за группу до 6 человек)

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