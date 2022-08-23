Зима в Карелии. Сафари на собачьих упряжках и снегоходах на о. Кижи

07:50 - встреча на ж/д вокзале города Петрозаводск по прибытии поезда №018 у 10 вагона. Гид с табличкой Карелия.

Трансфер (50 км/1 час в пути) в город Кондопога.

09:00 Завтрак в отеле «Карелия». Размещение в номерах.

Трансфер (25 км/30 минут) к музею-заповеднику Кивач. Экскурсия к водопаду Кивач.

«Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами…» - восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России…

Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении. Полюбоваться на сувениры из «карелки» и приобрести их можно в Музее Природы.

Трансфер (25 км/30 минут) в отель.

Обед в кафе отеля.

Знакомство с инструктором и каюром. Подбор экипировки, инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом, собачьей упряжкой.

2-х часовое сафари с обучением езде на снегоходах, ознакомительное сафари с обучением катанию на собачьих упряжках.

Ужин с дегустацией карельских алкогольных напитков. Свободное время.

Предлагаем за доп. плату посетить концерт органной музыки. Стоимость – 450 рублей/взрослый, 350 рублей/ребенок (при группе от 15 человек).

«Главный король Кондопоги» приглашает во Дворец Искусств с мраморными статуями, расписными потолками и светящимися лестничными маршами. Два органа были привезены из Гамбурга и собраны немецкими органными мастерами фирмы Рудольф фон Бэккерат. Один – большой, насчитывает около 4 500 тысяч труб и 67 регистров.

Приобретение гостинцев из Карелии: рыба, икра, сувениры, варенье, настойки и бальзам в местном магазине/отеле.