Вокруг озера Сямозеро 2022

Встреча гостей в г.Петрозаводске, трансфер в деревню Кудама (оговаривается заранее, оплачивается отдельно, в стоимость тура не входит)

Размещение. Завтрак.

Гостевой дом и питомник находятся в сосновом лесу на берегу красивейшего Сямозера, за деревней вдали от цивилизации. Владельцы - Чемпионы La Grande Odyssee и Kalevala, вице-чемпионы Европы, победители и призеры международных гонок. В питомнике 100 настоящих спортивных ездовых собак.

Тур начнется с интерактивной экскурсии полного погружения в профессиональный мир гонок на упряжках. Владельцы больше 13 лет профессионально занимаются гонками на собачьих упряжках и узнать об этом редчайшем виде спорта можно из первых уст. В питомнике есть разные линии ездовых собак от борзых и спринтерских метисов до марафонцев аляскинских хаски. С каждым видом можно будет пообщаться и наглядно увидеть разницу. Вы узнаете какие породы приливали и какие качества и способности они вносили в ездовых собак. Чем гонки на собаках в наши дни отличаются от рассказов Джека Лондона. Почему настоящую спортивную собаку не продадут человеку со стороны и почему в ездовых собаках нет волка!

После интерактивной программы в питомнике инструктаж и обучение техникой управления спортивной нартой. Гостей ждет самостоятельное управление командой собак на спортивных нартах.

Первый старт обучающий, на специально подготовленной тренировочной трассе. Проходит по карельскому лесу и содержит в себе все необходимые элементы для отработки техники : повороты, спуски и подъемы.

Обед. Подготовка к и сбор снаряжения для экспедиционного маршрута.

Запряжение команды и выход на маршрут. День пройдет по дикому лесу, озерам и болотам, по глухим охотничьим тропам.

Прибытие в гостевой дом на ночевку. Рапряжение, кормление команды. Обустройство собак на ночь.

Ужин у костра, разговоры и ночевка гостевом доме в п. Инженаволок.