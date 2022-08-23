Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Вокруг озера Сямозеро 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Тур на собачьих упряжках на 100-120 км с ночевками в гостевых домах вокруг озера Сямозеро. Снаряжение, провизия и оборудование везется с собой. В первый день утром обучение на тренировочной трассе, после обеда старт со всей экипировкой.

В этом туре вы прочувствуете настоящую жизнь севера - кормление, уход за своей командой, приготовление обедов на костре, и вечерние посиделки в гостевых домах с рассказами.  

Все трассы проходит по живописным диким местам Карелии  с разнообразным рельефом: сосновые леса, болота, озера, охотничьи тропы. Гости управляют командой настоящих спортивных собак, силу и скорость упряжки регулируем в зависимости от подготовки участников туров. В распоряжении гостей беседка с огнем, травяными чаями собственного производства, выпечкой и закусками.

Программа тура

День 1
Обучение и первый старт. Поселок Инженаволок

Встреча гостей в г.Петрозаводске, трансфер в деревню Кудама (оговаривается заранее, оплачивается отдельно, в стоимость тура не входит)

Размещение. Завтрак.

Гостевой дом и питомник находятся в сосновом лесу на берегу красивейшего Сямозера, за деревней вдали от цивилизации. Владельцы - Чемпионы La Grande Odyssee и Kalevala, вице-чемпионы Европы, победители и призеры международных гонок. В питомнике 100 настоящих спортивных ездовых собак.

Тур начнется с интерактивной экскурсии полного погружения в профессиональный мир гонок на упряжках. Владельцы больше 13 лет профессионально занимаются гонками на собачьих упряжках и узнать об этом редчайшем виде спорта можно из первых уст. В питомнике есть разные линии ездовых собак от борзых и спринтерских метисов до марафонцев аляскинских хаски. С каждым видом можно будет пообщаться и наглядно увидеть разницу. Вы узнаете какие породы приливали и какие качества и способности они вносили в ездовых собак. Чем гонки на собаках в наши дни отличаются от рассказов Джека Лондона. Почему  настоящую спортивную собаку не продадут человеку со стороны и  почему в ездовых собаках нет волка!

После интерактивной программы в питомнике инструктаж и обучение техникой управления спортивной нартой. Гостей ждет самостоятельное управление командой собак на спортивных нартах.

Первый старт обучающий, на специально подготовленной тренировочной трассе. Проходит по карельскому лесу и содержит в себе все необходимые элементы для отработки техники : повороты, спуски и подъемы.

Обед. Подготовка к и сбор снаряжения для экспедиционного маршрута.

Запряжение команды и выход на маршрут. День пройдет по дикому лесу, озерам и болотам, по глухим охотничьим тропам.

Прибытие в гостевой дом на ночевку. Рапряжение, кормление команды. Обустройство собак на ночь.

Ужин у костра, разговоры и ночевка гостевом доме в п. Инженаволок.

День 2
Маршрут по озерной трассе

Завтрак.

Кормление, сборы и запряжение команды.

Маршрут второго дня пройдет по завораживающей  озерной трассе, замерзшим болотам и многовековым сосновым лесам.

Обед на костре на маршруте.

Прибытие в гостевой дом на Сямозере, обустройство и кормление команды.

Ужин. Баня.

День 3
Маршрут к старинным часовням

Завтрак, кормление и запряжение упряжки.

Маршрут вокруг озера к старинным часовням в п.Чуйнаволок и на Жилом острове на Сямозере (при благоприятной ледовой обстановке), обед на костре на маршруте.  

Возвращение в питомник, кормление и прощание с вашей командой собак.

Ранний ужин.

Трансфер до ж/д вокзала.  (по предварительной договоренности, в стоимость тура не входит)

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание
  • питание
  • профессиональное спортивное оборудование
  • инструктаж и обучение техникой управления спортивной нартой
  • маршруты тура

Оплачивается отдельно

  • железнодорожные билеты
  • встреча в г. Петрозаводске
  • ​трансфер в деревню Кудама и до ж/д вокзала

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Карелия 2022 г.2023 г.

Kinfolk in Karelia зима

Программа размеренного отдыха на карельской природе за городом в стиле Kinfolk Hygge. Собачьи упряжки, хаски. Расслабленная программа одыха. Тур начинается и заканчивае...

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 25000 ₽

Карелия 2023 г.

Северный прорыв LIGHT

Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...

Ближайший заезд:

c 21 января по 23 января

3 дня 2 ночи

от 25850 ₽

Карелия 2023 г.
(3)

Карельские путешествия

Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...

Ближайший заезд:

c 23 января по 27 января

5 дней 4 ночи

от 33800 ₽

Карелия 2023 г.
(1)

Северный прорыв

Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.

Ближайший заезд:

c 25 января по 28 января

4 дня 3 ночи

от 41700 ₽

Карелия 2023 г.

Зимние Кижи

Двухдневная снегоходная программа выходного дня на о. Кижи. Проживание в гостевом доме. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Возраст 18+

Ближайший заезд:

c 11 февраля по 12 февраля

2 дня 1 ночь

от 49400 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зимние активные выходные

Комбинированный зимний тур на 3 дня по Ладожским шхерам. Проживание в глэмпинге. Комбинированный тур: снегоходное сафари, на аэросанях по Ладожским шхерам, гастрономиче...

Ближайший заезд:

c 23 декабря по 25 декабря

3 дня 2 ночи

от 49500 ₽

Карелия 2023 г.

Кижские узоры

Прикоснитесь к таланту древних мастеров в путешествии на снегоходе по старинным деревням Карелии! Отправьтесь по ледяным просторам Онежского озера к шедевру деревянного...

Ближайший заезд:

c 10 февраля по 12 февраля

3 дня 2 ночи

от 56000 ₽