Вокруг озера Сямозеро 2022
Тур на собачьих упряжках на 100-120 км с ночевками в гостевых домах вокруг озера Сямозеро. Снаряжение, провизия и оборудование везется с собой. В первый день утром обучение на тренировочной трассе, после обеда старт со всей экипировкой.
В этом туре вы прочувствуете настоящую жизнь севера - кормление, уход за своей командой, приготовление обедов на костре, и вечерние посиделки в гостевых домах с рассказами.
Все трассы проходит по живописным диким местам Карелии с разнообразным рельефом: сосновые леса, болота, озера, охотничьи тропы. Гости управляют командой настоящих спортивных собак, силу и скорость упряжки регулируем в зависимости от подготовки участников туров. В распоряжении гостей беседка с огнем, травяными чаями собственного производства, выпечкой и закусками.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча гостей в г.Петрозаводске, трансфер в деревню Кудама (оговаривается заранее, оплачивается отдельно, в стоимость тура не входит)
Размещение. Завтрак.
Гостевой дом и питомник находятся в сосновом лесу на берегу красивейшего Сямозера, за деревней вдали от цивилизации. Владельцы - Чемпионы La Grande Odyssee и Kalevala, вице-чемпионы Европы, победители и призеры международных гонок. В питомнике 100 настоящих спортивных ездовых собак.
Тур начнется с интерактивной экскурсии полного погружения в профессиональный мир гонок на упряжках. Владельцы больше 13 лет профессионально занимаются гонками на собачьих упряжках и узнать об этом редчайшем виде спорта можно из первых уст. В питомнике есть разные линии ездовых собак от борзых и спринтерских метисов до марафонцев аляскинских хаски. С каждым видом можно будет пообщаться и наглядно увидеть разницу. Вы узнаете какие породы приливали и какие качества и способности они вносили в ездовых собак. Чем гонки на собаках в наши дни отличаются от рассказов Джека Лондона. Почему настоящую спортивную собаку не продадут человеку со стороны и почему в ездовых собаках нет волка!
После интерактивной программы в питомнике инструктаж и обучение техникой управления спортивной нартой. Гостей ждет самостоятельное управление командой собак на спортивных нартах.
Первый старт обучающий, на специально подготовленной тренировочной трассе. Проходит по карельскому лесу и содержит в себе все необходимые элементы для отработки техники : повороты, спуски и подъемы.
Обед. Подготовка к и сбор снаряжения для экспедиционного маршрута.
Запряжение команды и выход на маршрут. День пройдет по дикому лесу, озерам и болотам, по глухим охотничьим тропам.
Прибытие в гостевой дом на ночевку. Рапряжение, кормление команды. Обустройство собак на ночь.
Ужин у костра, разговоры и ночевка гостевом доме в п. Инженаволок.
Завтрак.
Кормление, сборы и запряжение команды.
Маршрут второго дня пройдет по завораживающей озерной трассе, замерзшим болотам и многовековым сосновым лесам.
Обед на костре на маршруте.
Прибытие в гостевой дом на Сямозере, обустройство и кормление команды.
Ужин. Баня.
Завтрак, кормление и запряжение упряжки.
Маршрут вокруг озера к старинным часовням в п.Чуйнаволок и на Жилом острове на Сямозере (при благоприятной ледовой обстановке), обед на костре на маршруте.
Возвращение в питомник, кормление и прощание с вашей командой собак.
Ранний ужин.
Трансфер до ж/д вокзала. (по предварительной договоренности, в стоимость тура не входит)
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание
- питание
- профессиональное спортивное оборудование
- инструктаж и обучение техникой управления спортивной нартой
- маршруты тура
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты
- встреча в г. Петрозаводске
- трансфер в деревню Кудама и до ж/д вокзала
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