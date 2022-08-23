Новая Карелия - 5 дней

Встреча гостей в г. Петрозаводске, трансфер в деревню Кудама (оговаривается заранее за доп. плату).

Размещение в гостевом доме, завтрак. Гостевой дом и питомник находятся в сосновом лесу на берегу красивейшего Сямозера, за деревней вдали от цивилизации. Владельцы - Чемпионы La Grande Odyssee и Kalevala, вице-чемпионы Европы, победители и призеры международных гонок. В питомнике 100 настоящих спортивных ездовых собак.

Интерактивная экскурсия полного погружения в профессиональный мир гонок на упряжках.

В питомнике есть разные линии ездовых собак от борзых и спринтерских метисов до марафонцев аляскинских хаски. С каждым видом можно будет пообщаться и наглядно увидеть разницу. Вы узнаете какие породы приливали и какие качества и способности они вносили в ездовых собак. Чем гонки на собаках в наши дни отличаются от рассказов Джека Лондона. Почему настоящую спортивную собаку не продадут человеку со стороны и почему в ездовых собаках нет волка!

Инструктаж и обучение техникой управления спортивной нартой. Вас ждет самостоятельное управление командой собак на спортивных нартах.

Первый старт обучающий, на специально подготовленной тренировочной трассе. Проходит по карельскому лесу и содержит в себе все необходимые элементы для отработки техники: повороты, спуски и подъемы.

Обед.

Подготовка к первому длинному маршруту. Запряжение команды и выход на маршрут. 20 км пройдет по дикому лесу, с заездом на делянки.

После окончания маршрута рапряжение и кормление своей упряжки.

Ужин, свободное время.