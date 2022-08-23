Новая Карелия - 5 дней
Пятидневный тур, который сочетает в себе размеренный отдых в загородном гостевом доме с активными заездами на профессиональных собачьих упряжках. Тур позволяет познакомиться с профессиональным миром гонок на собачьих упряжках, насладиться природными зимними пейзажами Карелии, увидеть глухие и потаённые живописные места.
Вас ждёт:
- интерактив в питомнике ездовых собак
- просмотр видео с лучших гонок мира и наглядным погружением в историю ездовых собак, жизнь спортивного питомника
- обучение управлению командой ездовых собак и спортивными нартами на тренировочной трассе
- старт на 20 км
- старт на охотничьи тропы с серьезным рельефом
- ночное путешествие к озеру
- маршрут в 20-25 км к старинным часовням в п.Чуйнаволок и на Жилом острове на о. Сямозеро
- посещение старинной деревни Руги, часовни XVII века
- маршрут в 30 км с обедом в лесу на костре
- живописные пейзажи, дикие места Карелии с разнообразным рельефом: сосновые леса, болота, озера, охотничьи тропы
Вас ждет:
Программа тура
Встреча гостей в г. Петрозаводске, трансфер в деревню Кудама (оговаривается заранее за доп. плату).
Размещение в гостевом доме, завтрак. Гостевой дом и питомник находятся в сосновом лесу на берегу красивейшего Сямозера, за деревней вдали от цивилизации. Владельцы - Чемпионы La Grande Odyssee и Kalevala, вице-чемпионы Европы, победители и призеры международных гонок. В питомнике 100 настоящих спортивных ездовых собак.
Интерактивная экскурсия полного погружения в профессиональный мир гонок на упряжках.
В питомнике есть разные линии ездовых собак от борзых и спринтерских метисов до марафонцев аляскинских хаски. С каждым видом можно будет пообщаться и наглядно увидеть разницу. Вы узнаете какие породы приливали и какие качества и способности они вносили в ездовых собак. Чем гонки на собаках в наши дни отличаются от рассказов Джека Лондона. Почему настоящую спортивную собаку не продадут человеку со стороны и почему в ездовых собаках нет волка!
Инструктаж и обучение техникой управления спортивной нартой. Вас ждет самостоятельное управление командой собак на спортивных нартах.
Первый старт обучающий, на специально подготовленной тренировочной трассе. Проходит по карельскому лесу и содержит в себе все необходимые элементы для отработки техники: повороты, спуски и подъемы.
Обед.
Подготовка к первому длинному маршруту. Запряжение команды и выход на маршрут. 20 км пройдет по дикому лесу, с заездом на делянки.
После окончания маршрута рапряжение и кормление своей упряжки.
Ужин, свободное время.
Завтрак.
Выход на маршрут 25-30 км пройдут по охотничьим тропам и в местах старых карельских поселений. Маршрут будет сложнее технически, но позволит увидеть по-настоящему глухие места.
Обед, свободное время.
Вечерний старт на 15 км. Ночью все по-другому: быстрее, ярче, красивее, страшнее. Тур проходит по дикому карельскому лесу, вдоль Кудама-озера. Трасса завораживающе красива и технична. Карельский лес ночью в свете фонарей незабываем!
Распряжение, кормление своей команды.
Ужин в беседке у костра.
Поздний завтрак.
Выход на маршрут в 20-25 км к старинным часовням в п.Чуйнаволок и на Жилом острове на Сямозере (при благоприятной ледовой обстановке).
Возвращение, распряжение и кормление команды.
Обед. Свободное время.
Ужин.
Завтрак.
Выход на маршрут в 30 км с обедом в лесу на костре в середине маршрута.
Возвращение, распряжение и кормление команды.
Ужин.
Завтрак.
Выход на маршрут 35 км. Главная цель маршрута – старинная деревня Руга и старинная часовня XVII века. По пути Вас ждёт завораживающая озерная трасса, замерзшие болота и многовековые сосновые леса.
Возвращение на питомник, кормление и прощание с вашей командой собак.
Обед. Сборы.
Трансфер до ж/д вокзала. (по предварительной договоренности за доп. плату)
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание 5 дней/4 ночи в гостевом доме
- 3-х разовое питание, чаепития
- профессиональное спортивное оборудование
- интерактивная экскурсия полного погружения в профессиональный мир гонок на упряжках
- инструктаж и обучение техникой управления спортивной нартой
- обучающий старт на специально подготовленной тренировочной трассе
- длинный старт 20 км по дикому лесу, с заездом на делянки
- заезд 25-30 км по охотничьим тропам и в местах старых карельских поселений
- ночной старт 15 км по дикому карельскому лесу, вдоль Кудама-озера
- маршрут в 20-25 км к старинным часовням в п.Чуйнаволок и на Жилом острове на о. Сямозеро (при благоприятной ледовой обстановке)
- маршрут в 30 км с обедом в лесу
- маршрут 35 км в старинную деревню Руга с часовней XVII века
Оплачивается отдельно
- встреча в г. Петрозаводске, трансфер в деревню Кудама и до ж/д вокзала
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Kinfolk in Karelia зима
Программа размеренного отдыха на карельской природе за городом в стиле Kinfolk Hygge. Собачьи упряжки, хаски. Расслабленная программа одыха. Тур начинается и заканчивае...
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 25000 ₽
Северный прорыв LIGHT
Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 21 января по 23 января
3 дня 2 ночи
от 25850 ₽
Карельские путешествия
Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...
Ближайший заезд:
c 23 января по 27 января
5 дней 4 ночи
от 33800 ₽
Северный прорыв
Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.
Ближайший заезд:
c 25 января по 28 января
4 дня 3 ночи
от 41700 ₽
Зимние Кижи
Двухдневная снегоходная программа выходного дня на о. Кижи. Проживание в гостевом доме. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Возраст 18+
Ближайший заезд:
c 11 февраля по 12 февраля
2 дня 1 ночь
от 49400 ₽
Зимние активные выходные
Комбинированный зимний тур на 3 дня по Ладожским шхерам. Проживание в глэмпинге. Комбинированный тур: снегоходное сафари, на аэросанях по Ладожским шхерам, гастрономиче...
Ближайший заезд:
c 23 декабря по 25 декабря
3 дня 2 ночи
от 49500 ₽
Кижские узоры
Прикоснитесь к таланту древних мастеров в путешествии на снегоходе по старинным деревням Карелии! Отправьтесь по ледяным просторам Онежского озера к шедевру деревянного...
Ближайший заезд:
c 10 февраля по 12 февраля
3 дня 2 ночи
от 56000 ₽