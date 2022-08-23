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Новая Карелия - 3 дня

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Популярный тур, который сочетает комфорт проживания гостевого дома и максимальные впечатления от прохождения трасс на собачьих упряжках. Тур подарит Вам ни с чем не сравнимые ощущения свободы и единения с природой. Это уникальная возможность управлять командой настоящих спортивных собак!

Вас ждёт:

  • интерактив в питомнике ездовых собак,
  • просмотр видео с лучших гонок мира и наглядным погружением в историю ездовых собак, жизнь спортивного питомника
  • обучение управлению командой ездовых собак и спортивными нартами на тренировочной трассе
  • старт на 20 км
  • старт на охотничьи тропы с серьезным рельефом
  • ночное путешествие к озеру
  • посещение старинной деревни Руги, часовни XVII века
  • живописные пейзажи, дикие места Карелии  с разнообразным рельефом: сосновые леса, болота, озера, охотничьи тропы

Программа тура

День 1
Обучение и первый старт

Встреча гостей в г. Петрозаводске, трансфер в деревню Кудама (оговаривается заранее за доп. плату).

Размещение в гостевом доме, завтрак.

Гостевой дом и питомник находятся в сосновом лесу на берегу красивейшего Сямозера, за деревней вдали от цивилизации. Владельцы - Чемпионы La Grande Odyssee и Kalevala, вице-чемпионы Европы, победители и призеры международных гонок. В питомнике 100 настоящих спортивных ездовых собак.

Интерактивная экскурсиия полного погружения в профессиональный мир гонок на упряжках.

В питомнике есть разные линии ездовых собак от борзых и спринтерских метисов до марафонцев аляскинских хаски. С каждым видом можно будет пообщаться и наглядно увидеть разницу. Вы узнаете какие породы приливали и какие качества и способности они вносили в ездовых собак. Чем гонки на собаках в наши дни отличаются от рассказов Джека Лондона. Почему  настоящую спортивную собаку не продадут человеку со стороны и почему в ездовых собаках нет волка!

Инструктаж и обучение техникой управления спортивной нартой.

Вас ждет самостоятельное управление командой собак на спортивных нартах.

Первый старт обучающий, на специально подготовленной тренировочной трассе.

Проходит по карельскому лесу и содержит в себе все необходимые элементы для отработки техники: повороты, спуски и подъемы.

Обед. Подготовка к первому длинному маршруту.

Запряжение команды и выход на маршрут. 20 км пройдет по дикому лесу, с заездом на делянки. После окончания маршрута рапряжение и кормление своей упряжки.

Ужин, свободное время. 

День 2
Охотничьи тропы и ночной маршрут

Завтрак.

Выход на маршрут 25-30 км пройдут по охотничьим тропам и в местах старых карельских поселений. Маршрут будет сложнее технически, но позволит увидеть по-настоящему глухие места.

Обед, свободное время.

Вечерний старт на 15 км. Ночью все по-другому: быстрее, ярче, красивее, страшнее. Тур проходит по дикому карельскому лесу,  вдоль Кудама-озера. Трасса завораживающе красива и технична. Карельский лес ночью в свете фонарей незабываем!

Распряжение, кормление своей команды.

Ужин в беседке у костра.

День 3
Маршрут по озеру к деревне Руга

Завтрак.

Выход на маршрут 35 км. Главная цель маршрута – старинная деревня Руга и старинная часовня XVII века.

По пути перед Вами предстанет завораживающая озерная трасса, замерзшие болота и многовековые сосновые леса.

Возвращение на питомник, кормление и прощание с вашей командой собак.

Обед. Сборы.

Трансфер до ж/д вокзала (по предварительной договоренности за доп. плату).

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание 3дня/2 ночи в гостевом доме
  • 3-х разовое питание, чаепития
  • профессиональное спортивное оборудование
  • интерактивная экскурсия полного погружения в профессиональный мир гонок на упряжках
  • инструктаж и обучение техникой управления спортивной нартой
  • обучающий старт на специально подготовленной тренировочной трассе
  • длинный старт 20 км по дикому лесу, с заездом на делянки
  • заезд 25-30 км по охотничьим тропам и в местах старых карельских поселений
  • ночной старт 15 км по дикому карельскому лесу,  вдоль Кудама-озера
  • маршрут 35 км в старинную деревню Руга с часовней XVII века

Оплачивается отдельно

  • встреча в г. Петрозаводске
  • трансфер в деревню Кудама и до ж/д вокзала
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