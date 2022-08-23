Ладожские шхеры на байдарках 2022

06:34 Прибытие в г. Сортавала поездом №160 В (отправлением из Москвы в 16:00, из Санкт-Петербурга в 00:29).

Встреча в г. Сортавала в 06:45 у главного входа в железнодорожный вокзал. Вас будет ждать водитель автобуса с табличкой «Ладожские шхеры» за 15 минут до отправления автобуса.

Время отправления автобуса на маршрут – 07:00. Телефон водителя автобуса: +7 (921) 521-98-00.

Трансфер ж\д вокзал г.Сортавала - п.Мейери (15 км.). Прибытие в п.Мейери, стартовая поляна на берегу залива Отсойстенлахти.

Завтрак.

Знакомство, информация по маршруту, комплектование экипажей байдарок, выдача снаряжения. Инструктаж по технике безопасности. Подготовка к выходу на маршрут (укладка личного и общественного снаряжения, загрузка байдарок).

Обед.

Выход на маршрут. Переход - 4 км. Техническая остановка.

Переход – о. Самматсари – 9 км. Посещение останков финской школы, датируемой 19 веком, (кладка стен из тесаного камня, рассказ о жизни финских хуторов, «школа финских диверсантов»).

Полдник.

Посещение оборонительных сооружений 30-40 годов (уникальные сооружения для орудий, блиндажи ит.п. сложенных из камней и прорубленных в скалах), фотосессия на скальном берегу с возможностью увидеть «каменные вены», «хребет дракона», «дорогу в рай» и т.п., растение хищник – росянка, редкие мхи и лишайники.

Можно провести сеанс релаксации на «краю света».

Ужин.

Рыбалка, отдых.