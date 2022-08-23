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Ладожские шхеры на байдарках 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Девятидневный активный тур по Ладоге для всех, кто любит наслаждаться красотой природы, любит активный отдых, водные походы. За время  путешествия вы:

  • увидите Ладожские шхеры - удивительный мир скалистых бухт и узких проливов
  • научитесь управлять байдаркой
  • почувствуете прелесть походной экзотики
  • попаритесь в «туристской бане»
  • увидите множество интересных архитектурных и исторических объектов

Программа тура

День 1
Сортавала - п. Мейери - о. Самматсари

06:34 Прибытие в г. Сортавала поездом №160 В (отправлением из Москвы в 16:00, из Санкт-Петербурга в 00:29).

Встреча в г. Сортавала в 06:45 у главного входа в железнодорожный вокзал. Вас будет ждать водитель автобуса с табличкой «Ладожские шхеры» за 15 минут до отправления автобуса.

Время отправления автобуса на маршрут – 07:00. Телефон водителя автобуса: +7 (921) 521-98-00.

Трансфер ж\д вокзал г.Сортавала - п.Мейери (15 км.). Прибытие в п.Мейери, стартовая поляна на берегу залива Отсойстенлахти.

Завтрак.

Знакомство, информация по маршруту, комплектование экипажей байдарок, выдача снаряжения. Инструктаж по технике безопасности. Подготовка к выходу на маршрут (укладка личного и общественного снаряжения, загрузка байдарок).

Обед.

Выход на маршрут. Переход - 4 км. Техническая остановка.

Переход – о. Самматсари – 9 км. Посещение останков финской  школы, датируемой 19 веком, (кладка стен из тесаного камня, рассказ о жизни финских хуторов, «школа финских диверсантов»).

Полдник.

Посещение оборонительных сооружений 30-40 годов (уникальные сооружения для орудий, блиндажи ит.п. сложенных из камней и прорубленных в скалах), фотосессия на скальном берегу с возможностью увидеть «каменные вены», «хребет дракона», «дорогу в рай» и т.п., растение хищник – росянка, редкие мхи и лишайники.

Можно провести сеанс релаксации на «краю света».

Ужин.

Рыбалка, отдых.

День 2
о. Самматсари – о. Рахкасари - о. Миконсари

Завтрак.

Переход о. Самматсари – о. Рахкасари – 5 км.

Обед на песчаном пляже, кристально чистый, вкусный родник.

Посещение памятника морякам Ладожской флотилии, которая организовывала эвакуацию советских войск с залива Рауталахти в августе 1941 года.

Обзорная точка для организации фотосессии Ладожских островов.

Переход о. Рахкасари - о. Миконсари (9 км.).

Ужин.

Отдых, рыбалка, фотосессия.

Вечерний чай.

День 3
Дневка на о. Миконсари

Завтрак.

Подготовка туристской бани, прогулка среди островных ладожских лабиринтов.

Обед.

Туристская баня.

Ужин. Вечер отдыха, рыбалка.

День 4
о. Миконсари - о. Путсари - о. Самматсари

Завтрак.

Переход на о. Путсари - 6 км.

Посещение Сергиевского скита Валаамского монастыря,  поклонный каменный крест 1879 г., «пещера одинокого монаха», финские оборонительные сооружения (окопы прорубленные в скалах, огневые точки для орудий), монашеские каменоломни 19 века.

Прогулка по отполированным ледником скалам, где можно сделать редкие кадры.

Обед.

Переход – о. Самматсари - 8 км.

Полдник.

Восхождение на обзорную точку о. Сури-Хепосари. Фотосессия на фоне Валаамского архипелага.

Ужин.

Вечер отдыха, рыбалка.

День 5
о. Самматсари – о. Хонкасало – о. Орьятсари

Завтрак.

Переход о. Самматсари – о.Хонкасало - 8 км.

Обед.

Посещение видовых точек острова, являющегося самым красивым «шхерным» уголком Ладожского озера, самый популярный природный объект финского экскурсионного маршрута 20-40 годов 20 века.

На этих берегах в 1917-18 годах Н. К. Рерих создавал свои картины «Эскиз двух островов», «Приказ».

Переход о. Хонкасало – о. Орьятсари – 6 км.

День 6
о. Орьятсари – о. Хейкурисенсари - о. Карнетсари

Завтрак.

Переход о. Орьятсари – о. Хейкурисенсари – 8 км.

Посещение горы Айно на о. Карнетсари.

Обед.

Экскурсия на гору Риутавуори – вид с этой горы был изображен на банкноте в 500 финских марок.

 Ужин.

День 7
Экскурсия на гору Вяхтимяки

Завтрак.

Экскурсия на гору Вяхтимяки.

Дозорная гора - Крыша Ладоги - 82 м над уровнем моря.

Вся Ладога как на ладони, дорога на гору ведет через старый лес, напоминающий декорации фильмов сказок Рома – лес бабы Яги, леших, ламбушка с белыми кувшинками.

В 2019 году здесь снимались сцены фильма «Последний богатырь-2» (5 км.).

Обед.

Отдых, рыбалка. Возможна установка мобильной бани или походного душа.

Ужин.

День 8
о. Хейкурисенсари - о. Хавус – п. Мейери

Завтрак.

Переход - о. Хейкурисенсари - о. Хавус – 7 км.

Обед.

Экскурсия на о.Тамханка оз. Хилконлампи.

Ключевое озеро с теплой и прозрачной водой и скалами для любителей прыжков в воду, названное туристами Русалочьим за возможность купаться без купальников.

Переход о.Хавус – Мейери – 7 км.

Возвращение (по погодным условиям) на поляну п. Мейери (возможна ночевка на островах по согласованию с участниками группы).

Ужин.

День 9
День отъезда <p style="text-align: justify;"><strong>Завтрак.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Баня &laquo;на дорожку&raquo;, возврат снаряжения, &laquo;сбор чемоданов&raquo;. Экскурсионная программа.</p> <p style="text-align: justify;

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Стоимость

Включено в стоимость

  • питание (кроме последнего дня): чай, кофе, сыр, сырокопченая колбаса, свежие овощи и фрукты, зелень, супы, крупяные и макаронные блюда с тушенкой, кондитерские изделия, копченая рыба и другие деликатесы
  • транспортное обслуживание
  • аренда снаряжения: 2х местные байдарки (возможна посадка третьего человека - ребенка), каски, спасжилеты, гермоупаковки, спальные мешки с вкладышами, теплоизоляционные коврики, 2х-3х местные палатки, столовая посуда, бензопила, групповые тенты, коптилка, костровое оборудование 
  • походная баня
  • работа инструкторов

Оплачивается отдельно

  • жд билеты
  • экскурсионная программа на выбор за доп. плату: г. Сортавала, выставочный зал К. Гоголева, о.Валаам, Горный парк «Рускеала», Военно-исторический комплекс «Гора Филина», Исторический парк «Бастионъ», Карельский зоопарк, г. Лахденпохья, п. Лумивара и др.

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