Ладожские шхеры на байдарках 2022
Девятидневный активный тур по Ладоге для всех, кто любит наслаждаться красотой природы, любит активный отдых, водные походы. За время путешествия вы:
- увидите Ладожские шхеры - удивительный мир скалистых бухт и узких проливов
- научитесь управлять байдаркой
- почувствуете прелесть походной экзотики
- попаритесь в «туристской бане»
- увидите множество интересных архитектурных и исторических объектов
Вас ждет:
Программа тура
06:34 Прибытие в г. Сортавала поездом №160 В (отправлением из Москвы в 16:00, из Санкт-Петербурга в 00:29).
Встреча в г. Сортавала в 06:45 у главного входа в железнодорожный вокзал. Вас будет ждать водитель автобуса с табличкой «Ладожские шхеры» за 15 минут до отправления автобуса.
Время отправления автобуса на маршрут – 07:00. Телефон водителя автобуса: +7 (921) 521-98-00.
Трансфер ж\д вокзал г.Сортавала - п.Мейери (15 км.). Прибытие в п.Мейери, стартовая поляна на берегу залива Отсойстенлахти.
Завтрак.
Знакомство, информация по маршруту, комплектование экипажей байдарок, выдача снаряжения. Инструктаж по технике безопасности. Подготовка к выходу на маршрут (укладка личного и общественного снаряжения, загрузка байдарок).
Обед.
Выход на маршрут. Переход - 4 км. Техническая остановка.
Переход – о. Самматсари – 9 км. Посещение останков финской школы, датируемой 19 веком, (кладка стен из тесаного камня, рассказ о жизни финских хуторов, «школа финских диверсантов»).
Полдник.
Посещение оборонительных сооружений 30-40 годов (уникальные сооружения для орудий, блиндажи ит.п. сложенных из камней и прорубленных в скалах), фотосессия на скальном берегу с возможностью увидеть «каменные вены», «хребет дракона», «дорогу в рай» и т.п., растение хищник – росянка, редкие мхи и лишайники.
Можно провести сеанс релаксации на «краю света».
Ужин.
Рыбалка, отдых.
Завтрак.
Переход о. Самматсари – о. Рахкасари – 5 км.
Обед на песчаном пляже, кристально чистый, вкусный родник.
Посещение памятника морякам Ладожской флотилии, которая организовывала эвакуацию советских войск с залива Рауталахти в августе 1941 года.
Обзорная точка для организации фотосессии Ладожских островов.
Переход о. Рахкасари - о. Миконсари (9 км.).
Ужин.
Отдых, рыбалка, фотосессия.
Вечерний чай.
Завтрак.
Подготовка туристской бани, прогулка среди островных ладожских лабиринтов.
Обед.
Туристская баня.
Ужин. Вечер отдыха, рыбалка.
Завтрак.
Переход на о. Путсари - 6 км.
Посещение Сергиевского скита Валаамского монастыря, поклонный каменный крест 1879 г., «пещера одинокого монаха», финские оборонительные сооружения (окопы прорубленные в скалах, огневые точки для орудий), монашеские каменоломни 19 века.
Прогулка по отполированным ледником скалам, где можно сделать редкие кадры.
Обед.
Переход – о. Самматсари - 8 км.
Полдник.
Восхождение на обзорную точку о. Сури-Хепосари. Фотосессия на фоне Валаамского архипелага.
Ужин.
Вечер отдыха, рыбалка.
Завтрак.
Переход о. Самматсари – о.Хонкасало - 8 км.
Обед.
Посещение видовых точек острова, являющегося самым красивым «шхерным» уголком Ладожского озера, самый популярный природный объект финского экскурсионного маршрута 20-40 годов 20 века.
На этих берегах в 1917-18 годах Н. К. Рерих создавал свои картины «Эскиз двух островов», «Приказ».
Переход о. Хонкасало – о. Орьятсари – 6 км.
Завтрак.
Переход о. Орьятсари – о. Хейкурисенсари – 8 км.
Посещение горы Айно на о. Карнетсари.
Обед.
Экскурсия на гору Риутавуори – вид с этой горы был изображен на банкноте в 500 финских марок.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия на гору Вяхтимяки.
Дозорная гора - Крыша Ладоги - 82 м над уровнем моря.
Вся Ладога как на ладони, дорога на гору ведет через старый лес, напоминающий декорации фильмов сказок Рома – лес бабы Яги, леших, ламбушка с белыми кувшинками.
В 2019 году здесь снимались сцены фильма «Последний богатырь-2» (5 км.).
Обед.
Отдых, рыбалка. Возможна установка мобильной бани или походного душа.
Ужин.
Завтрак.
Переход - о. Хейкурисенсари - о. Хавус – 7 км.
Обед.
Экскурсия на о.Тамханка оз. Хилконлампи.
Ключевое озеро с теплой и прозрачной водой и скалами для любителей прыжков в воду, названное туристами Русалочьим за возможность купаться без купальников.
Переход о.Хавус – Мейери – 7 км.
Возвращение (по погодным условиям) на поляну п. Мейери (возможна ночевка на островах по согласованию с участниками группы).
Ужин.
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Стоимость
Включено в стоимость
- питание (кроме последнего дня): чай, кофе, сыр, сырокопченая колбаса, свежие овощи и фрукты, зелень, супы, крупяные и макаронные блюда с тушенкой, кондитерские изделия, копченая рыба и другие деликатесы
- транспортное обслуживание
- аренда снаряжения: 2х местные байдарки (возможна посадка третьего человека - ребенка), каски, спасжилеты, гермоупаковки, спальные мешки с вкладышами, теплоизоляционные коврики, 2х-3х местные палатки, столовая посуда, бензопила, групповые тенты, коптилка, костровое оборудование
- походная баня
- работа инструкторов
Оплачивается отдельно
- жд билеты
- экскурсионная программа на выбор за доп. плату: г. Сортавала, выставочный зал К. Гоголева, о.Валаам, Горный парк «Рускеала», Военно-исторический комплекс «Гора Филина», Исторический парк «Бастионъ», Карельский зоопарк, г. Лахденпохья, п. Лумивара и др.
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