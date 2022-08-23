Дорога к Ладоге 2022
Северное Приладожье – один из самых популярных районов отдыха в Карелии. Разные виды активного отдыха, путешествие на велосипедах, байдарках и лодках с мотором, объединят в один маршрут удивительные памятники природы этого района. На велосипедах Вы посетите уникальное Мраморное озеро и живописные Рускеальские водопады, сплавитесь на байдарках по самой динамичной реке Приладожья, а легкие надувные катера позволят пройти по самым заповедным проливам и бухтам удивительного мира Ладожских шхер.
- Вы увидите горный парк Рускеала, национальный парк Ладожские шхеры, Ладожское озеро, необыкновенно живописное место, где проходили съёмки знаменитого фильма А зори здесь тихие, финские хутора 1939-1940 гг. и архитектурный комплекс бывшей финской ГЭС (1937 г.).
- Вы совершите 3-х дневное путешествие на велосипедах, 2-х дневный сплав на байдарках по бурной реке Янисйоки и озеру Янисъярви и 3-х дневное погружение в мир Ладожских шхер, а также восхождение на вершину горы Айно, где загадаете желание.
- Вы заберете с собой эмоции, воспоминания о прекрасных моментах и вкусной еде, заряд бодрости и сил для движения вперед, новых друзей и, конечно же, море фотографий и видео!
- Вы почувствуете единение с природой, счастье от нахождения в окружении завораживающих пейзажей Карелии и единомышленников, восторг и вдохновение от всего происходящего.
Вас ждет:
Программа тура
Сбор группы г. Сортавала в 8:28 по прибытии поезда 160В на вокзале со стороны перрона. Трансфер г. Сортавала – п. Харлу.
В пути завтрак на форелеводческом хозяйстве.
Для участников из Санкт-Петербурга возможно организовать индивидуальный трансфер: к «Ласточке» на станцию Сортавала до места старта п.Харлу (в пути 30-40 мин.). Такси: 1000 руб./легковой автомобиль.
Подготовка велоснаряжения к походу, инструктаж по технике безопасности. Перекус.
Все дни велочастит вещи перевозит машина сопровождения.
Выезд на маршрут на велосипедах: п. Харлу – оз. Ятяскелампи, 14 км.
Ужин и ночлег в полевых условиях..
Завтрак.
Выезд по маршруту на велосипедах: оз. Ятяскелампи – д. Саркисюрья – вдп. Рускеала – п. Рускеала – горный парк «Рускеала» – оз. Маткаселькялампи, 25 км.
Перекус с горячим чаем в пути. Осмотр Рускеальского мраморного каньона.
Рускеальские водопады – необыкновенно живописное место, где проходили съёмки знаменитого фильма А зори здесь тихие (1972 г.).
Мраморный каньон – памятник культурного наследия России, официально включенный в этот список в 1998 г. Уникальный природный объект является также и памятником индустриальной истории четырех народов – карелов, шведов, русских и финнов. Подобного памятника, представляющего собой рукотворную чашу в сплошном массиве мрамора, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет. Природное окружение каньона (бывшего карьера по добыче облицовочного и кальцитового мрамора) в значительной части состоит из представителей животного и растительного миров, занесенных в Красную книгу Карелии и России.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Выезд по маршруту на велосипедах: оз. Маткаселькялампи – д. Киркколахти – д. Алалампи – п. Хямекоски (осмотр финской ГЭС), 42 км.
Посещение Единственного зоопарка в Карелии, где вы можете познакомиться с огромным разнообразием фауны России и других стран.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Посетив архитектурный комплекс бывшей финской ГЭС (1937 г.), Вы будете очарованы мощью воды и умением финских строителей использовать природные водопады, не нарушая баланс с природой.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Выезд на велосипедах на начало сплава, 2 км. Велопутешествие заканчивается, начинается сплав на байдарках по реке Янис.
Экипировка, инструктаж по технике безопасности. Тренировочные занятия на воде.
Сплав на байдарках по р. Янисйоки: оз. Янисъярви – шиверы – каньон Хемякоски (осмотр) – п. Харлу, 10 км. Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.
Озеро Янисъярви расположено на юго-западе Карелии. Озеро уникально в своём роде. Некоторые исследователи считают, что Янисъярви — это разрушенный метеоритный кратер. Но какая бы то ни была древняя история озера Янисъярви, сейчас оно поражает своей красотой и живописностью окрестных островов, коих насчитывается до сорока.
Река Янисйоки берет свое начало в оз. Янисъярви. Названия реки и озера имеют одно происхождение и в переводе с финского «янис» означает «заяц».
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на байдарках по р. Янисйоки: п. Харлу – п. Ляскеля – Ладожское озеро, 12 км. Окончание сплава на байдарках. Выход в Ладожское озеро на мотолодках.
Путешествие на мотолодках по Ладожским шхерам, 10км. Перекус в пути.
Ладожское озеро – это самое крупное озеро Европы. Оно богато островами – до 500 островов площадью до 300 кв.км. Ожерелье островов разделено между собой лабиринтом проливов (шхер). Тридцать две реки несут свои воды в Ладогу. Ладожское озеро без преувеличения можно назвать кладовой энергии солнца.
Ужин и ночлег в полевых условиях на острове в Ладожских шхерах.
Завтрак.
Путешествие на мотолодках по Ладожским шхерам (кольцевой маршрут). Восхождение на самую высокую точку Ладожских шхер, г. Айно, с видом на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг.
Обед в полевых условиях.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые рифовые горы. Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Осмотр островов, где до Зимней войны (1939-1940 гг) находились финские хутора. Сохранились фундаменты, скорее напоминающие ДОТы с бункерами. В 30-е годы XX в. выдавались ссуды на строительство хуторов при условии, что первый этаж будет двойного назначения. Хутора использовались как Долговременные Огневые Точки и как опорные пункты входили в линию обороны.
Ужин и ночлег в палатках на острове в Ладожских шхерах.
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Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для велопохода: велосипеда, шлема, яркой жилетки
- Машина сопровождения на велочасти
- Прокат снаряжения для сплава: байдарок, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, лодок, лодочного мотора
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Оплачивается отдельно
- Железнодорожные билеты до/от ст. Сортавала.
- Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 500 руб. / тур. Оплачивается при бронировании тура.
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки).
Отзывы
Дорога к Ладоге - отличный тур! Впечатления только позитивные и просто замечательные! Карелия незабываема! Наш поход состоялся 19-25 июля. Спасибо большое организаторам и особенно нашим инструкторам Ульяне, Эмилии и Леониду!
Большая благодарность за четкую организацию, за вкусное питание, за внимание и заботу. Машенька - молодец, вкусно варит, Алексей супер велогид, Леонид большой ваще крутой, Леонид маленький все получилось, так держать! Будем рекомендовать друзьям! До встречи!
Замечательный тур. Оченб доюрожелательные инструктора!Обстановка позитива и взаимоподдержки. Мне очень понравилось, поеду еще!
Я в большом восторге от этого тура! В первую очередь все вышло настолько душевно и весело благодаря нашим проводникам. Колян - это находка для таких туров. Так что берегите и цените его :) Маша - мастер организации, у нее всегда есть план и т.д. Анюта - душа компании. Всегда нас веселила и поднимала боевой дух, когда мы приунывали. Все молодцы!
Фоток много.Красота неописуемая.Спасибо Алем-тур,спасибо Елена.Все хорошо.Группа была из москвичей,я одна не их местности,но ребята все классные,мы весело проводили время.Инструкторы Саша и Леня- молодцы,а Никита вкусно готовил и кормил на ,отлично',они все молодцы.Водитель Валера исполнительный и веселый.С ними было здорово.Хотя они говорили,что они от Стеллы,но мне без разницы.Спасибо Вам,спасибо Стелле.
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