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Дорога к Ладоге 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Северное Приладожье – один из самых популярных районов отдыха в Карелии. Разные виды активного отдыха, путешествие на велосипедах, байдарках и лодках с мотором, объединят в один маршрут удивительные памятники природы этого района. На велосипедах Вы посетите уникальное Мраморное озеро и живописные Рускеальские водопады, сплавитесь на байдарках по самой динамичной реке Приладожья, а легкие надувные катера позволят пройти по самым заповедным проливам и бухтам удивительного мира Ладожских шхер. 

  • Вы увидите горный парк Рускеала, национальный парк Ладожские шхеры, Ладожское озеро, необыкновенно живописное место, где проходили съёмки знаменитого фильма А зори здесь тихие, финские хутора 1939-1940 гг. и архитектурный комплекс бывшей финской ГЭС (1937 г.).
  • Вы совершите 3-х дневное путешествие на велосипедах, 2-х дневный сплав на байдарках по бурной реке Янисйоки и озеру Янисъярви и 3-х дневное погружение в мир Ладожских шхер, а также восхождение на вершину горы Айно, где загадаете желание.
  • Вы заберете с собой эмоции, воспоминания о прекрасных моментах и вкусной еде, заряд бодрости и сил для движения вперед, новых друзей и, конечно же, море фотографий и видео!
  • Вы почувствуете единение с природой, счастье от нахождения в окружении завораживающих пейзажей Карелии и единомышленников, восторг и вдохновение от всего происходящего.

Программа тура

День 1
День заезда

Сбор группы г. Сортавала в 8:28 по прибытии поезда 160В на вокзале со стороны перрона. Трансфер г. Сортавала – п. Харлу.

В пути завтрак на форелеводческом хозяйстве.

Для участников из Санкт-Петербурга возможно организовать индивидуальный трансфер: к «Ласточке» на станцию Сортавала до места старта п.Харлу (в пути 30-40 мин.). Такси: 1000 руб./легковой автомобиль.

Подготовка велоснаряжения к походу, инструктаж по технике безопасности. Перекус.

Все дни велочастит вещи перевозит машина сопровождения.

Выезд на маршрут на велосипедах: п. Харлу – оз. Ятяскелампи, 14 км.

Ужин и ночлег в полевых условиях..

День 2
Путешествие в горный парк Рускеала

Завтрак.

Выезд по маршруту на велосипедах: оз. Ятяскелампи – д. Саркисюрья – вдп. Рускеала – п. Рускеала – горный парк «Рускеала» – оз. Маткаселькялампи, 25 км.

Перекус с горячим чаем в пути. Осмотр Рускеальского мраморного каньона.

Рускеальские водопады – необыкновенно живописное место, где проходили съёмки знаменитого фильма А зори здесь тихие (1972 г.).

Мраморный каньон – памятник культурного наследия России, официально включенный в этот список в 1998 г. Уникальный природный объект является также и памятником индустриальной истории четырех народов – карелов, шведов, русских и финнов. Подобного памятника, представляющего собой рукотворную чашу в сплошном массиве мрамора, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет. Природное окружение каньона (бывшего карьера по добыче облицовочного и кальцитового мрамора) в значительной части состоит из представителей животного и растительного миров, занесенных в Красную книгу Карелии и России.

Ужин и ночлег в полевых условиях. 

День 3
Финская ГЭС

Завтрак. 

Выезд по маршруту на велосипедах: оз. Маткаселькялампи – д. Киркколахти – д. Алалампи – п. Хямекоски (осмотр финской ГЭС), 42 км. 

Посещение Единственного зоопарка в Карелии, где вы можете познакомиться с огромным разнообразием фауны России и других стран.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Посетив архитектурный комплекс бывшей финской ГЭС (1937 г.), Вы будете очарованы мощью воды и умением финских строителей использовать природные водопады, не нарушая баланс с природой.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 4
Сплав на байдарках по реке Янис

Завтрак. 

Выезд на велосипедах на начало сплава, 2 км. Велопутешествие заканчивается, начинается сплав на байдарках по реке Янис.

Экипировка, инструктаж по технике безопасности. Тренировочные занятия на воде. 

Сплав на байдарках по р. Янисйоки: оз. Янисъярви – шиверы – каньон Хемякоски (осмотр) – п. Харлу, 10 км. Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.

Озеро Янисъярви расположено на юго-западе Карелии. Озеро уникально в своём роде. Некоторые исследователи считают, что Янисъярви — это разрушенный метеоритный кратер. Но какая бы то ни была древняя история озера Янисъярви, сейчас оно поражает своей красотой и живописностью окрестных островов, коих насчитывается до сорока.

Река Янисйоки берет свое начало в оз. Янисъярви. Названия реки и озера имеют одно происхождение и в переводе с финского «янис» означает «заяц». 

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 5
Выход в Ладожское озеро на мотолодках

Завтрак. 

Сплав на байдарках по р. Янисйоки: п. Харлу – п. Ляскеля – Ладожское озеро, 12 км. Окончание сплава на байдарках. Выход в Ладожское озеро на мотолодках.

Путешествие на мотолодках по Ладожским шхерам, 10км. Перекус в пути.

Ладожское озеро – это самое крупное озеро Европы. Оно богато островами – до 500 островов площадью до 300 кв.км. Ожерелье островов разделено между собой лабиринтом проливов (шхер). Тридцать две реки несут свои воды в Ладогу. Ладожское озеро без преувеличения можно назвать кладовой энергии солнца.

Ужин и ночлег в полевых условиях на острове в Ладожских шхерах.

День 6
Путешествие на мотолодках по Ладожским шхерам

Завтрак. 

Путешествие на мотолодках по Ладожским шхерам (кольцевой маршрут). Восхождение на самую высокую точку Ладожских шхер, г. Айно, с видом на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг. 

Обед в полевых условиях.

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые рифовые горы. Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров. 

Осмотр островов, где до Зимней войны (1939-1940 гг) находились финские хутора. Сохранились фундаменты, скорее напоминающие ДОТы с бункерами. В 30-е годы XX в. выдавались ссуды на строительство хуторов при условии, что первый этаж будет двойного назначения. Хутора использовались как Долговременные Огневые Точки и как опорные пункты входили в линию обороны.

Ужин и ночлег в палатках на острове в Ладожских шхерах.

День 7
Выход на моторафтах в п. Ляскеля <p>Завтрак.</p> <p>Выход на моторафтах в п. Ляскеля, 12 км. В пути перекус.</p> <p></p> <p>В пути ужин на форелеводческом хозяйстве.</p> <p>Отправление вечерними поездами.</p>

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Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание по программе
  • Работа инструкторов
  • Прокат снаряжения для велопохода: велосипеда, шлема, яркой жилетки
  • Машина сопровождения на велочасти
  • Прокат снаряжения для сплава: байдарок, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, лодок, лодочного мотора
  • Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков

Оплачивается отдельно

  • Железнодорожные билеты до/от ст. Сортавала.
  • Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 500 руб. / тур. Оплачивается при бронировании тура.
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки).

Отзывы

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Ольга

Дорога к Ладоге - отличный тур! Впечатления только позитивные и просто замечательные! Карелия незабываема! Наш поход состоялся 19-25 июля. Спасибо большое организаторам и особенно нашим инструкторам Ульяне, Эмилии и Леониду!

Медведева Ирина

Большая благодарность за четкую организацию, за вкусное питание, за внимание и заботу. Машенька - молодец, вкусно варит, Алексей супер велогид, Леонид большой ваще крутой, Леонид маленький все получилось, так держать! Будем рекомендовать друзьям! До встречи!

Степанова Ксения

Замечательный тур. Оченб доюрожелательные инструктора!Обстановка позитива и взаимоподдержки. Мне очень понравилось, поеду еще!

Маша

Я в большом восторге от этого тура! В первую очередь все вышло настолько душевно и весело благодаря нашим проводникам. Колян - это находка для таких туров. Так что берегите и цените его :) Маша - мастер организации, у нее всегда есть план и т.д. Анюта - душа компании. Всегда нас веселила и поднимала боевой дух, когда мы приунывали. Все молодцы!

Зыкова Любовь, 01-07 июля

Фоток много.Красота неописуемая.Спасибо Алем-тур,спасибо Елена.Все хорошо.Группа была из москвичей,я одна не их местности,но ребята все классные,мы весело проводили время.Инструкторы Саша и Леня- молодцы,а Никита вкусно готовил и кормил на ,отлично&#39;,они все молодцы.Водитель Валера исполнительный и веселый.С ними было здорово.Хотя они говорили,что они от Стеллы,но мне без разницы.Спасибо Вам,спасибо Стелле.

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