Дорога к Ладоге 2022

Сбор группы г. Сортавала в 8:28 по прибытии поезда 160В на вокзале со стороны перрона. Трансфер г. Сортавала – п. Харлу.

В пути завтрак на форелеводческом хозяйстве.

Для участников из Санкт-Петербурга возможно организовать индивидуальный трансфер: к «Ласточке» на станцию Сортавала до места старта п.Харлу (в пути 30-40 мин.). Такси: 1000 руб./легковой автомобиль.

Подготовка велоснаряжения к походу, инструктаж по технике безопасности. Перекус.

Все дни велочастит вещи перевозит машина сопровождения.

Выезд на маршрут на велосипедах: п. Харлу – оз. Ятяскелампи, 14 км.

Ужин и ночлег в полевых условиях..