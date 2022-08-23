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Активный отдых в Карелию : 7

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Карелия 2022 г.2023 г.

Kinfolk in Karelia зима

Программа размеренного отдыха на карельской природе за городом в стиле Kinfolk Hygge. Собачьи упряжки, хаски. Расслабленная программа одыха. Тур начинается и заканчивае...

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 25000 ₽

Карелия 2023 г.

Северный прорыв LIGHT

Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...

Ближайший заезд:

c 21 января по 23 января

3 дня 2 ночи

от 25850 ₽

Карелия 2023 г.
(3)

Карельские путешествия

Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...

Ближайший заезд:

c 23 января по 27 января

5 дней 4 ночи

от 33800 ₽

Карелия 2023 г.
(1)

Северный прорыв

Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.

Ближайший заезд:

c 25 января по 28 января

4 дня 3 ночи

от 41700 ₽

Карелия 2023 г.

Зимние Кижи

Двухдневная снегоходная программа выходного дня на о. Кижи. Проживание в гостевом доме. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Возраст 18+

Ближайший заезд:

c 11 февраля по 12 февраля

2 дня 1 ночь

от 49400 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зимние активные выходные

Комбинированный зимний тур на 3 дня по Ладожским шхерам. Проживание в глэмпинге. Комбинированный тур: снегоходное сафари, на аэросанях по Ладожским шхерам, гастрономиче...

Ближайший заезд:

c 23 декабря по 25 декабря

3 дня 2 ночи

от 49500 ₽

Карелия 2023 г.

Кижские узоры

Прикоснитесь к таланту древних мастеров в путешествии на снегоходе по старинным деревням Карелии! Отправьтесь по ледяным просторам Онежского озера к шедевру деревянного...

Ближайший заезд:

c 10 февраля по 12 февраля

3 дня 2 ночи

от 56000 ₽

Прошедшие Активный отдых в Карелию : 3

Карелия

Ладожские шхеры на байдарках 2022

Девятидневный активный тур по Ладоге для всех, кто любит наслаждаться красотой природы, любит активный отдых, водные походы. Тур предполагает посещение таких островов Л...

Ближайший заезд:

c 11 августа по 19 августа

9 дней 8 ночей

от 23990 ₽

Карелия

Зимний актив в Карелии 2022

Активное путешествие 1 день на снегоходах по снежной тайге + 1 день на собачьих упряжках

Ближайший заезд:

c 26 апреля по 27 апреля

2 дня 1 ночь

от 25700 ₽

Карелия
(7)

Дорога к Ладоге 2022

Активный отдых в Карелии для любителей путешествовать на велосипедах, сплавляться по рекам и кататься на мотолодках – тур Дорогак Ладоге. Проживание в полевых условиях...

Ближайший заезд:

c 19 августа по 25 августа

7 дней 6 ночей

от 27500 ₽

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