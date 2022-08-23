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Зимняя сказка Камчатки

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Маршрут тура: Петропавловск-Камчатский/Паратунка - катание на собачьих упряжках - Мини Долина гейзеров - перевал Вилючинский - водопад Вилючинский - тур на снегоходах к вулкану Авачинский - Тихий океан, Халактырский пляж (посещение лежбища сивучей) Петропавловск-Камчатский/Паратунка.

В программе зимнего тура на Камчатку: поездки на термальные источники, на берег Тихого океана, джип-тур «Вилючинский перевал, Дачные источники («Мини Долина гейзеров»), каньон Опасный, однодневный тур на снегоходах к подножию Авачинского вулкана, катание на собачьих упряжках, вертолетная экскурсия (по желанию).

Подходит для неподготовленных туристов. Людям, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту не рекомендуется.

Количество человек в группе: от 4 человек.

Дисциплина на маршруте: На каждом маршруте работают опытные водитель и инструкторы-проводники

Программа тура

День 1
Прилет на Камчатку
Встреча в аэропорту Елизово г. Петропавловска-Камчатского, на выходе из зала прилетов к прибытию рейсов.

Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице.

Акклиматизация, отдых.
День 2
Катание на собачьих упряжках на питомнике «Снежные псы»
Попробовать себя в роли каюра, прокатиться по снежным просторам на собачьих упряжках Вы сможете в питомнике ездовых собак «Снежные псы», расположенном всего в 15 км от города Петропавловска-Камчатского.

Содержит питомник территориально соседская община коренных народов Камчатки «Дети Севера». Председатель общины - Андрей Семашкин - мастер спорта по ездовому спорту в дисциплине ски-джоринг, 3-кратный победитель гонки «Берингия» (2012, 2013, 2014 гг.). Анастасия Семашкина - бронзовый призер гонки в 2014 и 2015 году.

«Снежные псы» - это живописное место с ландшафтом лесотундры, откуда открывается великолепный вид на «домашние вулканы» Авачинско-Корякской группы.

Вас ждет теплый прием в национальном жилище, экскурсия по питомнику и знакомство с его обитателями: спортивными норвежскими метисами, аляскинской и сибирской хаски, маламутами и самоедскими лайками, рассказ о ездовых видах спорта, о спортивной жизни ездовых собак, встреча с титулованными чемпионами гонок на собачьих упряжках.

Под скрип полозьев и лай собак на традиционной упряжке Вы отправитесь навстречу снежным приключениям!

Программа экскурсии: 
  • Трансфер на снегоходе до питомника. Прибытие на питомник.
  • Знакомство с каюрами-инструкторами.
  • Прием в национальном жилище с рассказами о народах Севера, их культуре и быте; кинологическая экскурсия по питомнику; посещение оленьего стана, кормление северных оленей и фотосессия.
  • Обучение технике управления упряжкой, инструктаж по технике безопасности, ознакомление с маршрутом, пробное катание на нарте, прицепленной к снегоходу.
  • Прохождение трассы на упряжке в сопровождении снегохода (1 час, 10-15 км) и опытного каюра.
  • Угощение национальными блюдами (лепёшки, чай, печенье), обед – шурпа из оленины.
  • Выставка-продажа камчатских сувениров; фотосессия в национальной одежде и с чучелом медведя.
  • На прощание вручение удостоверения каюра!
  • Сборы, выезд.
День 3
Джип-тур «Вилючинский перевал, Дачные источники («Мини Долина гейзеров»), каньон Опасный»
Мы предлагаем для Вас зимние экскурсии на мощных экспедиционных внедорожниках (вездеходах), специально подготовленных для передвижения на трассах и по заснеженным полям. Зимний джиппинг - это путешествие с комфортом в любую погоду.

«Мини Долина гейзеров» - так жители Камчатки называют Дачные термальные источники, расположенные в 80 км южнее Петропавловска-Камчатского на противоположном берегу Авачинской бухты.

Источники находятся в небольшом овраге у подножья сопки Скалистой к северу от Мутновского вулкана в непосредственной близости от Мутновской геотермальной электростанции. Станция расположена на отметке 780 м и сама по себе является уникальной достопримечательностью.

Фумарольное поле «Мини Долины гейзеров» является местом самого мощного выноса тепла из недр обширного Мутновского гидротермального бассейна. Кипящие и пульсирующие источники, грязевые котлы и фумаролы (выходы горячего вулканического газа и пара в виде струй) группами разбросаны по склонам и оврагам на протяжении более километра.

Вас ждет кусочек лета среди белоснежного зимнего царства: фантастическое ощущение от клубящегося пара, бьющих из-под земли фонтанов и ярких красок окружающего ландшафта. Это «Камчатский полюс снежности» и самый многоснежный район России: мощность снежного покрова здесь более 2500 мм, в долинах – более 3000 мм.

Дорога к Дачным источникам проходит по живописной заснеженной долине реки Паратунка, через Вилючинский перевал, откуда с высоты 825 метров над уровнем моря, открывается завораживающий вид на Вилючинский вулкан, активный Мутновский вулкан, панорама кальдеры вулкана Горелый.

На смотровой площадке Вас встретят три деревянных идола - «духи вулканов» - гамулы, охраняющие Вилючинский перевал.

В пути сделаем остановку на обед-перекус.

Программа экскурсии:

7:30 Выезжаем в район Мутновской геотермальной станции (80 км от Петропавловска-Камчатского).

8:30 Делаем остановку у незамерзающего ручья Зайкин ключ (Серебряного ручья) с родниковой водой.

9:00 Останавливаемся для фотографирования на мосту через реку Паратунка, откуда открывается живописный вид на Вилючинский вулкан.

10:00 Преодолев серпантин, поднимаемся на оборудованную смотровую площадку на Вилючинском перевале. Фотосессия.

12:00 Прибытие к Мутновской ГеоЭС, осмотр окрестностей станции. Перекус. Непродолжительный переход на площадку «Мини Долины гейзеров». Подъем несложен и приемлем для любого возраста.

12:30 Переезд к каньону Опасный.

15:30 Пикник – ланч-боксы, чай, сладости.

19:00 Возвращение в город.
День 4
Обзорная экскурсия по городу
Панорамное путешествие по городу сопровождается рассказом о природе Петропавловска, об окружающих город вулканах и сопках. Вы посетите памятные исторические места города и домашние сопки, откуда Петропавловск откроется Вам, как на ладони.

После экскурсии посещение музея вулканов «Вулканариум».

Интерактивная экскурсия по музею позволит прикоснуться к действующим физическим моделям лавовых потоков, передающие необычную атмосферу природных чудес Камчатки, а также даст посетителям современное научное представление об явлениях, происходящих в удивительном крае вулканов Камчатки и других мест на планете Земля.
День 5
Экскурсия к берегу Тихого океана
Встреча с Великим океаном подарит вам незабываемые эмоции: на маршруте вы познакомитесь с необычным миром природных явлений восточного побережья Камчатки, услышите океанический прибой, соберете сувениры, выброшенные приливной волной.

Пески пляжа обогащены магнезитом, титаномагнезитом и темно-цветными минералами, из-за чего имеют черный цвет. Преобладают породы, слагающие постройку Авачинской группы вулканов.

Черные пески типичны для многих пляжей вулканических областей Тихого океана. Знаменитые черные пляжи Ваикике на Гавайских островах относятся к этому же типу.

Мощность отложений Халактырского пляжа около 20-30 метров, ширина приливно-отливной полосы и береговых валов – до 100 метров.
День 6
Путешествие к Авачинскому вулкану на снегоходах (в нарте)
Предлагаем Вам провести незабываемый зимний день у подножия двух камчатских исполинов - действующих вулканов: Авачинский (2751 м) и Корякский (3456 м). Их называют «домашними» из-за близости к городу, они первыми в аэропорту встречают гостей.

Вулкан Авачинский является самым живописным и наиболее активным в Корякско-Авачинской группе вулканов. Во время извержения 1991 года его кратер, диаметром 400 м и глубиной 220 м заполнился застывшей лавой, над которой поднимаются пары фумарол.

Представляет собой сложный, двойной вулкан типа Сомма-Везувий.
Путешественники со всего мира восхищаются поразительным сходством с легендарным вулканом Везувий – виновником гибели Помпеи.

Авачинский вулкан – своеобразная визитная карточка города Петропавловска-Камчатского.

В нарте за снегоходом Вы подниметесь на Авачинский перевал до отметки 1100 метров над уровнем моря. Если позволит погода, совершите легкое восхождение на живописный геологический памятник природы - гору Верблюд.

Экструзия Верблюд - небольшой скальный массив с двумя острыми вершинами, внешне похож на одноименное животное. Абсолютная высота над уровнем моря - 1167 м. Чтобы подняться на вершину, необходимо набрать всего 200 м высоты.

С вершины Верблюда Вы сможете сделать красивые фото на память. При ясной погоде отсюда открываются прекрасные панорамные виды на Налычевскую долину, окрестности города Петропавловска и Елизово, Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан.

Программа:

10:00 - 11:30 Трансфер из г. Петропавловска-Камчатского к подножию влк. Авачинский (50 км). Сначала на автомобиле к началу снегоходной трассы, затем пересаживаемся в нарты за снегоходом, которым управляет опытный гид. В пути - остановки в наиболее интересных местах для фотосессии.

11:30 - 12:00 По прибытии - чай

12:00-15:00 Пешая прогулка к экструзии Верблюд (по погоде). Восхождение на гору Верблюд. Набор высоты 200 м. Подъем несложен: занимает меньше 1 часа.

15:00 -16:00 Обед в уютном домике альпийского лагеря «Три вулкана».

16:00 -18:00 Возвращение в город.

Примечание: В зависимости от снежного покрова, возможна замена транспорта на джип.
День 7
Свободный день
На случай непогоды, посещение рыбного рынка или вертолётной экскурсии.
День 8
Возвращение домой
Проводы в аэропорт.

Стоимость

Гостиница Спутник

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Стандарт
за 8 дней с человека
Двухместное размещение
130 000 ₽
Одноместное размещение
173 750 ₽

Размещение по программе: отель "Спутник", Паратунка.

Важно:

  • В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
  • Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
  • Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
  • В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
  • Встреча и проводы в аэропорту Елизово г. Петропавловска-Камчатского. Время местное! разница с Москвой + 9 часов (когда в Москве ‒ 12:00, на Камчатке ‒ 21:00).

Включено в стоимость

  • транспортные услуги по программе тура
  • услуги инструктора-проводника
  • размещение в гостинице
  • завтраки в гостинице 
  • питание на маршруте согласно программе тура
  • рекреационные сборы
  • страховка на весь период программы

Оплачивается отдельно

  • авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • экскурсии не по программе тура
  • трансфер не по программе тура
  • вертолетная экскурсия - облет вулканов Горелый и Мутновский + Кальдера вулкана Ксудач + Ходуткинские горячие источники - ориентировочно 30000 руб./чел. Оплата вертолетных экскурсий (бронируются заранее, проводятся при наборе группы и благоприятных погодных условиях) производится наличными (карты не принимаются) на месте перед проведением.

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