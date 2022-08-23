Зимняя сказка Камчатки
Маршрут тура: Петропавловск-Камчатский/Паратунка - катание на собачьих упряжках - Мини Долина гейзеров - перевал Вилючинский - водопад Вилючинский - тур на снегоходах к вулкану Авачинский - Тихий океан, Халактырский пляж (посещение лежбища сивучей) Петропавловск-Камчатский/Паратунка.
В программе зимнего тура на Камчатку: поездки на термальные источники, на берег Тихого океана, джип-тур «Вилючинский перевал, Дачные источники («Мини Долина гейзеров»), каньон Опасный, однодневный тур на снегоходах к подножию Авачинского вулкана, катание на собачьих упряжках, вертолетная экскурсия (по желанию).
Подходит для неподготовленных туристов. Людям, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту не рекомендуется.
Количество человек в группе: от 4 человек.
Дисциплина на маршруте: На каждом маршруте работают опытные водитель и инструкторы-проводники
Вас ждет:
Программа тура
Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице.
Акклиматизация, отдых.
Содержит питомник территориально соседская община коренных народов Камчатки «Дети Севера». Председатель общины - Андрей Семашкин - мастер спорта по ездовому спорту в дисциплине ски-джоринг, 3-кратный победитель гонки «Берингия» (2012, 2013, 2014 гг.). Анастасия Семашкина - бронзовый призер гонки в 2014 и 2015 году.
«Снежные псы» - это живописное место с ландшафтом лесотундры, откуда открывается великолепный вид на «домашние вулканы» Авачинско-Корякской группы.
Вас ждет теплый прием в национальном жилище, экскурсия по питомнику и знакомство с его обитателями: спортивными норвежскими метисами, аляскинской и сибирской хаски, маламутами и самоедскими лайками, рассказ о ездовых видах спорта, о спортивной жизни ездовых собак, встреча с титулованными чемпионами гонок на собачьих упряжках.
Под скрип полозьев и лай собак на традиционной упряжке Вы отправитесь навстречу снежным приключениям!
Программа экскурсии:
- Трансфер на снегоходе до питомника. Прибытие на питомник.
- Знакомство с каюрами-инструкторами.
- Прием в национальном жилище с рассказами о народах Севера, их культуре и быте; кинологическая экскурсия по питомнику; посещение оленьего стана, кормление северных оленей и фотосессия.
- Обучение технике управления упряжкой, инструктаж по технике безопасности, ознакомление с маршрутом, пробное катание на нарте, прицепленной к снегоходу.
- Прохождение трассы на упряжке в сопровождении снегохода (1 час, 10-15 км) и опытного каюра.
- Угощение национальными блюдами (лепёшки, чай, печенье), обед – шурпа из оленины.
- Выставка-продажа камчатских сувениров; фотосессия в национальной одежде и с чучелом медведя.
- На прощание вручение удостоверения каюра!
- Сборы, выезд.
«Мини Долина гейзеров» - так жители Камчатки называют Дачные термальные источники, расположенные в 80 км южнее Петропавловска-Камчатского на противоположном берегу Авачинской бухты.
Источники находятся в небольшом овраге у подножья сопки Скалистой к северу от Мутновского вулкана в непосредственной близости от Мутновской геотермальной электростанции. Станция расположена на отметке 780 м и сама по себе является уникальной достопримечательностью.
Фумарольное поле «Мини Долины гейзеров» является местом самого мощного выноса тепла из недр обширного Мутновского гидротермального бассейна. Кипящие и пульсирующие источники, грязевые котлы и фумаролы (выходы горячего вулканического газа и пара в виде струй) группами разбросаны по склонам и оврагам на протяжении более километра.
Вас ждет кусочек лета среди белоснежного зимнего царства: фантастическое ощущение от клубящегося пара, бьющих из-под земли фонтанов и ярких красок окружающего ландшафта. Это «Камчатский полюс снежности» и самый многоснежный район России: мощность снежного покрова здесь более 2500 мм, в долинах – более 3000 мм.
Дорога к Дачным источникам проходит по живописной заснеженной долине реки Паратунка, через Вилючинский перевал, откуда с высоты 825 метров над уровнем моря, открывается завораживающий вид на Вилючинский вулкан, активный Мутновский вулкан, панорама кальдеры вулкана Горелый.
На смотровой площадке Вас встретят три деревянных идола - «духи вулканов» - гамулы, охраняющие Вилючинский перевал.
В пути сделаем остановку на обед-перекус.
Программа экскурсии:
7:30 Выезжаем в район Мутновской геотермальной станции (80 км от Петропавловска-Камчатского).
8:30 Делаем остановку у незамерзающего ручья Зайкин ключ (Серебряного ручья) с родниковой водой.
9:00 Останавливаемся для фотографирования на мосту через реку Паратунка, откуда открывается живописный вид на Вилючинский вулкан.
10:00 Преодолев серпантин, поднимаемся на оборудованную смотровую площадку на Вилючинском перевале. Фотосессия.
12:00 Прибытие к Мутновской ГеоЭС, осмотр окрестностей станции. Перекус. Непродолжительный переход на площадку «Мини Долины гейзеров». Подъем несложен и приемлем для любого возраста.
12:30 Переезд к каньону Опасный.
15:30 Пикник – ланч-боксы, чай, сладости.
19:00 Возвращение в город.
После экскурсии посещение музея вулканов «Вулканариум».
Интерактивная экскурсия по музею позволит прикоснуться к действующим физическим моделям лавовых потоков, передающие необычную атмосферу природных чудес Камчатки, а также даст посетителям современное научное представление об явлениях, происходящих в удивительном крае вулканов Камчатки и других мест на планете Земля.
Пески пляжа обогащены магнезитом, титаномагнезитом и темно-цветными минералами, из-за чего имеют черный цвет. Преобладают породы, слагающие постройку Авачинской группы вулканов.
Черные пески типичны для многих пляжей вулканических областей Тихого океана. Знаменитые черные пляжи Ваикике на Гавайских островах относятся к этому же типу.
Мощность отложений Халактырского пляжа около 20-30 метров, ширина приливно-отливной полосы и береговых валов – до 100 метров.
Вулкан Авачинский является самым живописным и наиболее активным в Корякско-Авачинской группе вулканов. Во время извержения 1991 года его кратер, диаметром 400 м и глубиной 220 м заполнился застывшей лавой, над которой поднимаются пары фумарол.
Представляет собой сложный, двойной вулкан типа Сомма-Везувий.
Путешественники со всего мира восхищаются поразительным сходством с легендарным вулканом Везувий – виновником гибели Помпеи.
Авачинский вулкан – своеобразная визитная карточка города Петропавловска-Камчатского.
В нарте за снегоходом Вы подниметесь на Авачинский перевал до отметки 1100 метров над уровнем моря. Если позволит погода, совершите легкое восхождение на живописный геологический памятник природы - гору Верблюд.
Экструзия Верблюд - небольшой скальный массив с двумя острыми вершинами, внешне похож на одноименное животное. Абсолютная высота над уровнем моря - 1167 м. Чтобы подняться на вершину, необходимо набрать всего 200 м высоты.
С вершины Верблюда Вы сможете сделать красивые фото на память. При ясной погоде отсюда открываются прекрасные панорамные виды на Налычевскую долину, окрестности города Петропавловска и Елизово, Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан.
Программа:
10:00 - 11:30 Трансфер из г. Петропавловска-Камчатского к подножию влк. Авачинский (50 км). Сначала на автомобиле к началу снегоходной трассы, затем пересаживаемся в нарты за снегоходом, которым управляет опытный гид. В пути - остановки в наиболее интересных местах для фотосессии.
11:30 - 12:00 По прибытии - чай
12:00-15:00 Пешая прогулка к экструзии Верблюд (по погоде). Восхождение на гору Верблюд. Набор высоты 200 м. Подъем несложен: занимает меньше 1 часа.
15:00 -16:00 Обед в уютном домике альпийского лагеря «Три вулкана».
16:00 -18:00 Возвращение в город.
Примечание: В зависимости от снежного покрова, возможна замена транспорта на джип.
Стоимость
Гостиница Спутник
Размещение по программе: отель "Спутник", Паратунка.
Важно:
- В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Встреча и проводы в аэропорту Елизово г. Петропавловска-Камчатского. Время местное! разница с Москвой + 9 часов (когда в Москве ‒ 12:00, на Камчатке ‒ 21:00).
Включено в стоимость
- транспортные услуги по программе тура
- услуги инструктора-проводника
- размещение в гостинице
- завтраки в гостинице
- питание на маршруте согласно программе тура
- рекреационные сборы
- страховка на весь период программы
Оплачивается отдельно
- авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- экскурсии не по программе тура
- трансфер не по программе тура
- вертолетная экскурсия - облет вулканов Горелый и Мутновский + Кальдера вулкана Ксудач + Ходуткинские горячие источники - ориентировочно 30000 руб./чел. Оплата вертолетных экскурсий (бронируются заранее, проводятся при наборе группы и благоприятных погодных условиях) производится наличными (карты не принимаются) на месте перед проведением.
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