Зимняя сказка Камчатки

Маршрут тура: Петропавловск-Камчатский/Паратунка - катание на собачьих упряжках - Мини Долина гейзеров - перевал Вилючинский - водопад Вилючинский - тур на снегоходах к вулкану Авачинский - Тихий океан, Халактырский пляж (посещение лежбища сивучей) Петропавловск-Камчатский/Паратунка.

В программе зимнего тура на Камчатку: поездки на термальные источники, на берег Тихого океана, джип-тур «Вилючинский перевал, Дачные источники («Мини Долина гейзеров»), каньон Опасный, однодневный тур на снегоходах к подножию Авачинского вулкана, катание на собачьих упряжках, вертолетная экскурсия (по желанию).

Подходит для неподготовленных туристов. Людям, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту не рекомендуется.

Количество человек в группе: от 4 человек.

Дисциплина на маршруте: На каждом маршруте работают опытные водитель и инструкторы-проводники