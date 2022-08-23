Зимняя Камчатка

Маршрут тура: Петропавловск-Камчатский - Паратунка - Малкинские термальные источники - тур на снегоходах к вулкану Авачинский - горнолыжный комплекс "Гора Морозная" - термальные источники Зеленовские озерки - тур на собачьих упряжках - Петропавловск-Камчатский.

В программе тура есть всё самое яркое и интересное из возможного в зимнее время: купание в горячих термальных источниках, общение с аборигенами, катание на собачьих упряжках, панорамные виды вулканов–исполинов, экскурсия к вулканам на снегоходе, чёрный пляж Тихого океана, катание на сноуборде, горных или беговых лыжах, музей и смотровые площадки, дополнительно - вертолётные, морские, индивидуальные экскурсии, морские и рыбные деликатесы в проверенных лучших ресторанах города.

Каждый вечер Вы будете возвращаться в уютный номер комфортабельной гостиницы, со всеми основными удобствами (телевизор, интернет, душ, туалет, кафе-ресторан и пр.).