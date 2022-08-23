Зимняя Камчатка
Маршрут тура: Петропавловск-Камчатский - Паратунка - Малкинские термальные источники - тур на снегоходах к вулкану Авачинский - горнолыжный комплекс "Гора Морозная" - термальные источники Зеленовские озерки - тур на собачьих упряжках - Петропавловск-Камчатский.
В программе тура есть всё самое яркое и интересное из возможного в зимнее время: купание в горячих термальных источниках, общение с аборигенами, катание на собачьих упряжках, панорамные виды вулканов–исполинов, экскурсия к вулканам на снегоходе, чёрный пляж Тихого океана, катание на сноуборде, горных или беговых лыжах, музей и смотровые площадки, дополнительно - вертолётные, морские, индивидуальные экскурсии, морские и рыбные деликатесы в проверенных лучших ресторанах города.
Каждый вечер Вы будете возвращаться в уютный номер комфортабельной гостиницы, со всеми основными удобствами (телевизор, интернет, душ, туалет, кафе-ресторан и пр.).
Вас ждет:
Программа тура
Переезд в г. Петропавловск (25 км).
По дороге фотосессия на фоне вулканов Корякский, Авачинский и легендарной скульптурной композиции «Медведи. Здесь начинается Россия».
При желании, заезд на рыбный рынок.
Размещение в комфортабельной гостинице, недалеко от исторического центра, небольшой отдых после перелёта.
Во второй половине дня поездка в курортно–санаторную зону «Паратунка» (40 км, 45 минут). Купание в открытом бассейне с горячей термальной водой - расслабляющий отдых.
Вечером возвращение в гостиницу, при желании, по дороге заезд в ресторан или кафе.
Купание в природных диких термальных «ваннах-лужах» никого не оставит равнодушным.
По опыту знаем, что нередко гости сначала с недоверием смотрят на эти источники, но потом долго вспоминают те ощущения, которые получаешь от струек горяченной воды, бьющей со дна между камней и гальки (к сожалению, доступных, не «облагороженных», природных источников, где термальная вода поступает прямо из глубин земли, даже на Камчатке осталось немного).
В 10 метрах от горячих ванн протекает горная речка «Ключевка». Особо отважные смогут чередовать купание в горячей и ледяной воде.
Перед купанием поместим в источник «Кипящий котёл» мешочек с сырыми куриными яйцами, которые после купания можно будет уже съесть.
На обратном пути остановимся в посёлке Сокоч, который местными водителями прозван «Пирожковый рай». Здесь, нагуляв на купании аппетит, можно отведать знаменитые «сокочинские» пирожки / беляши / чебуреки (выбор в многочисленных кафе и пирожковых огромен).
К вечеру возвращение в город, в гостиницу.
Проехав от автомобильной дороги по заснеженным просторам «сухой речки» (19 км), мы подъедем на северный склон экструзии «Верблюд» (1210 м), откуда сделаем несложное (10-15 минут) восхождение на седловину между «горбами» «Верблюда».
Отсюда открываются потрясающие виды на окружающие вулканы, панорамы на Налычевскую долину и на просторы Авачинской бухты с окружающими её населёнными пунктами.
Перекусим бутербродами с чаем в уютном домике альпийского лагеря «Три вулкана». Желающие смогут покататься на горных лыжах со склонов вулкана, или на верёвке за снегоходом.
К вечеру вернёмся в гостиницу. При желании, по дороге заедем в ресторан или кафе, где можно отведать камчатских деликатесов.
Катание на горных лыжах, сноуборде или по специальной трассе на беговых лыжах.
После катания и обеда (самостоятельно) поездка (22 км) на термальные источники «Зеленовские озерки».
Источники очень популярны своими лечебными свойствами, среди местного населения и тех, кто приезжает на Камчатку не в первый раз. Сюда приезжают, чтобы, не только искупаться, но и оздоровить организм.
В 15 метрах от горячих ванн находится незамерзающее озеро, оборудованное купальными мостками. Особо отважные чередуют прогрев в сероводородных, термальных водах с погружением в холодное озеро, и эта процедура сказочно омолаживает организм на 3-5 лет.
Вечером возвращение в гостиницу.
Обучающий инструктаж и самостоятельное управление собачьей упряжкой, в сопровождении инструкторов на снегоходах.
На обеде в питомнике Вы испробуете уху из лосося, или шурпу из оленины, каюрский чай и национальные угощения.
Во второй половине дня мы совершим поездку на берег Тихого океана, на пляж из чёрного вулканического песка. Прогулки по берегу вдоль бушующего незамерзающего океана, наблюдение за морскими птицами.
Вечером возвращение в гостиницу.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
- Вертолетную экскурсию по Южной группе вулканов (Мутновский, Горелый, Вилючинский, Ходутка, Ксудач) или в Долину Гейзеров, при наличии набираемых групп.
- Снегоходную экскурсию к вулкану Вилючинский или на Мыс Маячный.
- Однодневный выезд на вездеходе на пневмо-шинах в район вулканов Мутновский – Горелый – Вилючинский.
- Индивидуальную вертолётную экскурсия в Налычевскую долину + «Домашние вулканы» /или По восточному побережью Тихого океана и по южной группе вулканов (вертолёты: МИ2, Робинсон, Газель, Еврокоптер, МИ8).
- Экскурсию в музей «Вулканариум».
Доставка в аэропорт, проводы.
Стоимость
Проживание по программе
Возможно индивидуальное проведение программы тура с произвольными датами заезда. Стоимость тура с человека при индивидуальном проведении, при группе:
- 10 человек и более - 105 000 руб.
- 8 человек - 107 000 руб.
- 6 человек - 111 000 руб.
- 4 человека - 125 000 руб.
- 2 человека - 169 000 руб.
Важно:
- В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Встреча и проводы в аэропорту Елизово г. Петропавловска-Камчатского. Время местное! разница с Москвой + 9 часов (когда в Москве ‒ 12:00, на Камчатке ‒ 21:00).
- Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров – от 45000 руб.
- Вертолетная экскурсия "Облёт вулканов Мутновский, Горелый, кальдера вулкана Ксудач + Ходуткинское горячее озеро" - 30000 руб.
- Самолётная экскурсия «Облёт Корякско-Авачинской группы вулканов» - 13500 руб.
- Снегоходная экскурсия – 7500 руб.
- Экскурсия на вездеходе на плато Мутновского - от 14000 руб.
- Музей Вулканариум – от 800 до 1200 руб.
- Индивидуальные вертолётные экскурсии - от 90 000 до 900 000 руб. с группы (зависит от маршрута, размера группы, марки вертолёта).
Включено в стоимость
- проживание в гостинице 3* (DBL)
- завтраки
- услуги гида на всей протяженности тура
- обеспечение транспортом на все дни
- посещение музея
- тур на собачьих упряжках
- тур на снегоходах (с питанием)
- купание в термальных бассейнах (по программе 2 раза)
Оплачивается отдельно
- Перелет до/от г. Петропавловска-Камчатского.
- Размещение в номерах другой категории.
- Обеды и ужины (300-400 руб. в кафе), (1000-1500 руб. в ресторане).
- Аренда горнолыжного снаряжения (500-750 руб/час), оплата подъемников (200 - 350 руб/подъем).
- Посещение бассейнов (500-700 руб).
- Стоимость дополнительных экскурсий
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