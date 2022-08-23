Зима на Камчатке (Новый год, зима, весна)

Маршрут тура: Петропавловск-Камчатский/Паратунка ‒ Тихий океан, Халактырский пляж (посещение лежбища сивучей) - катание на собачьих упряжках - «Мини Долина гейзеров» - вертолетная экскурсия (доп. плата) - Петропавловск-Камчатский/Паратунка

В программе зимнего тура на Камчатку: поездки на термальные источники, на берег Тихого океана, однодневный джип-тур в "Мини Долину гейзеров", катание на собачьих упряжках, вертолетная экскурсия (по желанию).

Подходит для неподготовленных туристов. Людям, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту не рекомендуется.



Количество человек в группе: от 4 человек.



Дисциплина на маршруте: На каждом маршруте работают опытные водитель и инструкторы-проводники.

В стоимость тура в заезды с 27.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12.22 входит новогодний банкет 31.12.22.

