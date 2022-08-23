Зима на Камчатке (Новый год, зима, весна)
Маршрут тура: Петропавловск-Камчатский/Паратунка ‒ Тихий океан, Халактырский пляж (посещение лежбища сивучей) - катание на собачьих упряжках - «Мини Долина гейзеров» - вертолетная экскурсия (доп. плата) - Петропавловск-Камчатский/Паратунка
В программе зимнего тура на Камчатку: поездки на термальные источники, на берег Тихого океана, однодневный джип-тур в "Мини Долину гейзеров", катание на собачьих упряжках, вертолетная экскурсия (по желанию).
Подходит для неподготовленных туристов. Людям, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту не рекомендуется.
Количество человек в группе: от 4 человек.
Дисциплина на маршруте: На каждом маршруте работают опытные водитель и инструкторы-проводники.
В стоимость тура в заезды с 27.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12.22 входит новогодний банкет 31.12.22.
Вас ждет:
Программа тура
Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице. Акклиматизация, отдых.
Встреча с Великим океаном подарит вам незабываемые эмоции: на маршруте вы познакомитесь с необычным миром природных явлений восточного побережья Камчатки, услышите океанический прибой, соберете сувениры, выброшенные приливной волной.
Пески пляжа обогащены магнезитом, титаномагнезитом и темно-цветными минералами, из-за чего имеют черный цвет. Преобладают породы, слагающие постройку Авачинской группы вулканов. Черные пески типичны для многих пляжей вулканических областей Тихого океана. Знаменитые черные пляжи Ваикике на Гавайских островах относятся к этому же типу. Мощность отложений Халактырского пляжа около 20-30 метров, ширина приливно-отливной полосы и береговых валов – до 100 метров.
Содержит питомник территориально соседская община коренных народов Камчатки «Дети Севера». Председатель общины - Андрей Семашкин - мастер спорта по ездовому спорту в дисциплине ски-джоринг, 3-кратный победитель гонки «Берингия». Анастасия Семашкина - бронзовый призер гонки.
«Снежные псы» - это живописное место с ландшафтом лесотундры, откуда открывается великолепный вид на «домашние вулканы» Авачинско-Корякской группы.
Вас ждет теплый прием в национальном жилище, экскурсия по питомнику и знакомство с его обитателями: спортивными норвежскими метисами, аляскинской и сибирской хаски, маламутами и самоедскими лайками, рассказ о ездовых видах спорта, о спортивной жизни ездовых собак, встреча с титулованными чемпионами гонок на собачьих упряжках.
Под скрип полозьев и лай собак на традиционной упряжке вы отправитесь навстречу снежным приключениям!
Программа экскурсии:
- Трансфер на снегоходе до питомника. Прибытие на питомник.
- Знакомство с каюрами-инструкторами.
- Горячий чай.
- Экскурсия по питомнику, во время которой вы познакомитесь с его питомцами: собакой-волком по кличке Смелый, спортивными норвежскими метисами и Аляскинской хаски.
- Рассказ о ездовых видах спорта.
- Инструктаж по технике безопасности, технике управления упряжкой.
- Пробное катание на нарте, прицепленной к снегоходу.
- Прохождение трассы на упряжке в сопровождении снегохода (1 час, 10-15 км). Приём в национальном жилище, рассказ о народах севера, их традициях, быте. Выставка-ярмарка сувениров.
- Фотографирование в национальной одежде, с чучелом медведя.
- Угощение национальными блюдами (лепёшки, чай, печенье).
- На прощание вручение удостоверения каюра!
- Сборы, выезд.
«Мини Долина гейзеров» - так жители Камчатки называют Дачные термальные источники, расположенные в 80 км южнее Петропавловска-Камчатского на противоположном берегу Авачинской бухты. Источники находятся в небольшом овраге у подножья сопки Скалистой к северу от Мутновского вулкана в непосредственной близости от Мутновской геотермальной электростанции. Станция расположена на отметке 780 м и сама по себе является уникальной достопримечательностью.
Фумарольное поле «Мини Долины гейзеров» является местом самого мощного выноса тепла из недр обширного Мутновского гидротермального бассейна. Кипящие и пульсирующие источники, грязевые котлы и фумаролы (выходы горячего вулканического газа и пара в виде струй) группами разбросаны по склонам и оврагам на протяжении более километра.
Вас ждет кусочек лета среди белоснежного зимнего царства: фантастическое ощущение от клубящегося пара, бьющих из-под земли фонтанов и ярких красок окружающего ландшафта. Это «Камчатский полюс снежности» и самый многоснежный район России: мощность снежного покрова здесь более 2500 мм, в долинах – более 3000 мм.
Дорога к Дачным источникам проходит по живописной заснеженной долине реки Паратунка, через Вилючинский перевал, откуда с высоты 825 метров над уровнем моря, открывается завораживающий вид на Вилючинский вулкан, активный Мутновский вулкан, панорама кальдеры вулкана Горелый. На смотровой площадке Вас встретят три деревянных идола - «духи вулканов» - гамулы, охраняющие Вилючинский перевал.
В пути сделаем остановку на обед-перекус, а по окончании экскурсии Вас ждет горячий бассейн с термальной водой.
Программа экскурсии:
7:30 Выезжаем в район Мутновской геотермальной станции (80 км от Петропавловска-Камчатского).
8:30 Делаем остановку у незамерзающего ручья Зайкин ключ (Серебряного ручья) с родниковой водой.
9:00 Останавливаемся для фотографирования на мосту через реку Паратунка, откуда открывается живописный вид на Вилючинский вулкан.
10:00 Преодолев серпантин, поднимаемся на оборудованную смотровую площадку на Вилючинском перевале. Фотосессия.
12:00 Прибытие к Мутновской ГеоЭС, осмотр окрестностей станции. Перекус. Непродолжительный переход на площадку «Мини Долины гейзеров». Подъем несложен и приемлем для любого возраста.
12:30 Переезд к каньону Опасный.
15:30 Пикник – ланч-боксы, чай, сладости.
19:00 Возвращение в город.
Облет вулканов Горелый и Мутновский. Этот маршрут позволит вам с высоты птичьего полета полюбоваться живописными кратерами действующих вулканов Мутновского и Горелого.
Экскурсия в кальдере древнего вулкана Ксудач включает в себя осмотр двух озер: Штюбеля и Ключевого, отделенных друг от друга узкой перемычкой.
На Ходуткинских источниках вас ждет обед. Здесь можно насладиться чудесными видами вулканов Ходутка и Приёмыш, искупаться в горячей реке и прекрасно отдохнуть после увлекательной экскурсии.
Стоимость
Гостиница Спутник
Важно:
- В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Встреча и проводы в аэропорту Елизово г. Петропавловска-Камчатского. Время местное! разница с Москвой + 9 часов (когда в Москве ‒ 12:00, на Камчатке ‒ 21:00).
Включено в стоимость
- транспортные услуги по программе тура
- услуги инструктора-проводника
- размещение в гостинице (по выбору)
- завтраки в гостинице
- питание на маршруте согласно программе тура
- страховка на весь период программы
- новогодний банкет 31.12.2022
Оплачивается отдельно
- авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- экскурсии не по программе тура
- трансфер не по программе тура
- вертолетная экскурсия (Облет вулканов Горелый и Мутновский + Кальдера вулкана Ксудач + Ходуткинские горячие источники) - ориентировочно 35000 руб./чел. Оплата вертолетных экскурсий (бронируются заранее, проводятся при наборе группы и благоприятных погодных условиях) производится наличными (карты не принимаются) на месте перед проведением.
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