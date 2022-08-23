Снегоходный тур по Камчатке 6 в 1 2022
Объекты, которые вы посетите в рамках программы:
- Авачинский перевал, гора Верблюд;
- Мыс Маячный, смотровая площадка на скалы Три брата;
- Авачинский перевал, вершина Угловая (2000м);
- Долина Налычево;
- Вилючинский перевал, каньон Опасный, вулканы Мутновский и Горелый.
На маршруте не используются нарты, все гости едут на снегоходах. Большую часть маршрута за рулем будут гиды, на некоторых участках трассы будет доступно самоуправление. Экскурсии внутри программы легко меняются местами по погодным условиям, тем самым значительно сокращается риск отмены выезда.
Теперь мы используем снегоходы Lynx Commander и Lynx Ranger 2020-2022 годов выпуска (новая партия машин уже в пути на Камчатку)! Это самая новая и мощная техника, доступная для экскурсионных маршрутов на Камчатке!
Все экскурсии проводятся в сопровождении опытнейших гидов. В стоимость выезда входит вкусный обед.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в аэропорт гор. Елизово.
Встреча с гидом, трансфер в отель.
Резервный день на случай непогоды или для заказа дополнительной экскурсии.
Сбор группы. Инструктаж по технике безопасности.
Переезд к смотровой площадке на скалы Три брата.
Осмотр окрестностей, обед. Время для фото.
Трансфер к месту сбора группы.
Сбор группы, переезд на проходимом автотранспорте до р. Сухой.
Переезд на снегоходе на Авачинский перевал, заезд на сопку Угловая.
Осмотр окрестностей со смотровой площадки. Здесь открываются завораживающие виды на вулканы Авачинский, Козельский, Корякский, Жупановский и долину Налычево.
Спуск на снегоходе вниз. Обед.
Переезд к машине, трансфер в отель.
Сбор группы, переезд на проходимом автотранспорте до р. Сухой.
Переезд на снегоходах в Налычевскую Долину. Переезд проходит по снежным склонам и неровностям, за рулем будет опытный гид, все туристы едут в качестве пассажиров.
Обед, купание в диких термальных источниках.
Возвращение к машине, трансфер в отель.
Переезд на проходимом транспорте к Вилючинскому перевалу.
Переезд на снегоходе на смотровую площадку Вилючинского перевала, осмотр окрестностей.
Переезд к вулкану Горелый. Осмотр вулкана.
Переезд в Каньон Опасный и к кратеру вулкана Мутновский, осмотр окрестностей.
Обед на маршруте.
Переезд к автомобилю, трансфер в отель.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок по пути следования.
Стоимость
Включено в стоимость
- Проживание в двухместном стандартном номере в оном из отелей в Петропавловске-Камчатском, Елизово или в Паратунке;
- Аренда снегохода;
- Услуги персонала;
- Питание на маршруте;
- Аренда общегруппового снаряжения;
- Автомобильные трансферы по программе.
Оплачивается отдельно
- Дополнительные экскурсии
- Спиртные напитки
- Авиаперелет Москва - Петропавловск-Камчатский – Москва
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