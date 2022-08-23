Снегоходный тур по Камчатке 6 в 1 2022

Объекты, которые вы посетите в рамках программы:

Авачинский перевал, гора Верблюд;

Мыс Маячный, смотровая площадка на скалы Три брата;

Авачинский перевал, вершина Угловая (2000м);

Долина Налычево;

Вилючинский перевал, каньон Опасный, вулканы Мутновский и Горелый.

На маршруте не используются нарты, все гости едут на снегоходах. Большую часть маршрута за рулем будут гиды, на некоторых участках трассы будет доступно самоуправление. Экскурсии внутри программы легко меняются местами по погодным условиям, тем самым значительно сокращается риск отмены выезда.

Теперь мы используем снегоходы Lynx Commander и Lynx Ranger 2020-2022 годов выпуска (новая партия машин уже в пути на Камчатку)! Это самая новая и мощная техника, доступная для экскурсионных маршрутов на Камчатке!

Все экскурсии проводятся в сопровождении опытнейших гидов. В стоимость выезда входит вкусный обед.