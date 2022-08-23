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Новогодний тур на Камчатке на 8 дней

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Маршрут тура: Петропавловск-Камчатский/Паратунка ‒ Тихий океан, Халактырский пляж (посещение лежбища сивучей) - тур на снегоходах к влк. Авачинский - катание на собачьих упряжках - «Мини Долина гейзеров» - вертолетная экскурсия (доп. плата) - Петропавловск-Камчатский/Паратунка

В программе зимнего тура на Камчатку: поездки на термальные источники, на берег Тихого океана, наблюдение за стадом сивучей, однодневный тур на снегоходах к подножию Авачинского вулкана, катание на собачьих упряжках, вертолетная экскурсия (по желанию).

Подходит для неподготовленных туристов. Людям, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту не рекомендуется.

Количество человек в группе: от 4 человек.

Дисциплина на маршруте: На каждом маршруте работают опытные водитель и инструкторы-проводники. 

Программа тура

День 1
Прилет на Камчатку
Встреча в аэропорту Елизово г. Петропавловска-Камчатского, на выходе из зала прилетов к прибытию рейсов.

Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице. Акклиматизация, отдых.


День 2
Экскурсия к берегу Тихого океана.
Встреча с Великим океаном подарит Вам незабываемые эмоции: на маршруте Вы познакомитесь с необычным миром природных явлений восточного побережья Камчатки, услышите океанический прибой, соберете сувениры, выброшенные приливной волной.

Пески пляжа обогащены магнезитом, титаномагнезитом и темно-цветными минералами, из-за чего имеют черный цвет. Преобладают породы, слагающие постройку Авачинской группы вулканов.

Черные пески типичны для многих пляжей вулканических областей Тихого океана. Знаменитые черные пляжи Ваикике на Гавайских островах относятся к этому же типу.

Мощность отложений Халактырского пляжа около 20-30 метров, ширина приливно-отливной полосы и береговых валов – до 100 метров.
День 3
Путешествие к Авачинскому вулкану на снегоходах (в нарте) или на джипах
Вулкан Авачинский является наиболее активным в Корякско-Авачинской группе вулканов и представляет собой сложный, двойной вулкан типа Сомма-Везувий. Путешественники со всего мира восхищаются поразительным сходством с легендарным вулканом Везувий – виновником гибели Помпеи.

Высота вулкана 2741 м над уровнем моря. Авачинский вулкан является одним из наиболее доступных, и с его вершины открывается вид на океан, Петропавловск и вулканы Вилючинский, Горелый, Мутновский, а в хорошую погоду виден белоснежный конус вулкана Опала - на юге; с запада возвышается массивный конус вулкана Корякская сопка; с севера – долина реки Налычевой и вулканы Жупановский и Дзензур.

Программа экскурсии:
  • Сбор группы, переезд на автотранспорте + снегоходе к подножию влк. Авачинский. 
  • Прогулка к горе «Верблюд» (по состоянию снега, возможно, восхождение на экструзию).
  • Осмотр.
  • Ланч.
  • Возвращение в гостиницу.
День 4
Катание на собачьих упряжках на питомнике «Снежные псы»
Попробовать себя в роли каюра, прокатиться по снежным просторам на собачьих упряжках Вы сможете в питомнике ездовых собак «Снежные псы», расположенном всего в 15 км от города Петропавловска-Камчатского.

Содержит питомник территориально соседская община коренных народов Камчатки «Дети Севера». Председатель общины - Андрей Семашкин - мастер спорта по ездовому спорту в дисциплине ски-джоринг, 3-кратный победитель гонки «Берингия». Анастасия Семашкина - бронзовый призер гонки.

«Снежные псы» - это живописное место с ландшафтом лесотундры, откуда открывается великолепный вид на «домашние вулканы» Авачинско-Корякской группы.

Вас ждет теплый прием в национальном жилище, экскурсия по питомнику и знакомство с его обитателями: спортивными норвежскими метисами, аляскинской и сибирской хаски, маламутами и самоедскими лайками, рассказ о ездовых видах спорта, о спортивной жизни ездовых собак, встреча с титулованными чемпионами гонок на собачьих упряжках.

Под скрип полозьев и лай собак на традиционной упряжке вы отправитесь навстречу снежным приключениям!

Программа экскурсии: 
  • Трансфер на снегоходе до питомника. Прибытие на питомник.
  • Знакомство с каюрами-инструкторами.
  • Горячий чай.
  • Экскурсия по питомнику, во время который вы познакомитесь с его питомцами: собакой-волком по кличке Смелый, спортивными норвежскими метисами и Аляскинской хаски.
  • Рассказ о ездовых видах спорта.
  • Инструктаж по технике безопасности, технике управления упряжкой.
  • Пробное катание на нарте, прицепленной к снегоходу.
  • Прохождение трассы на упряжке в сопровождении снегохода (1 час, 10-15 км).
  • Приём в национальном жилище, рассказ о народах севера, их традициях, быте. 
  • Выставка-ярмарка сувениров.
  • Фотографирование в национальной одежде, с чучелом медведя.
  • Угощение национальными блюдами (лепёшки, чай, печенье).
  • На прощание вручение удостоверения каюра!
  • Сборы, выезд.
День 5
Джип-тур «Вилючинский перевал, Дачные источники («Мини Долина гейзеров»), каньон Опасный»
Мы предлагаем для Вас зимние экскурсии на мощных экспедиционных внедорожниках (вездеходах), специально подготовленных для передвижения на трассах и по заснеженным полям. Зимний джиппинг - это путешествие с комфортом в любую погоду.

«Мини Долина гейзеров» - так жители Камчатки называют Дачные термальные источники, расположенные в 80 км южнее Петропавловска-Камчатского на противоположном берегу Авачинской бухты. Источники находятся в небольшом овраге у подножья сопки Скалистой к северу от Мутновского вулкана в непосредственной близости от Мутновской геотермальной электростанции. Станция расположена на отметке 780 м и сама по себе является уникальной достопримечательностью.

Фумарольное поле «Мини Долины гейзеров» является местом самого мощного выноса тепла из недр обширного Мутновского гидротермального бассейна. Кипящие и пульсирующие источники, грязевые котлы и фумаролы (выходы горячего вулканического газа и пара в виде струй) группами разбросаны по склонам и оврагам на протяжении более километра.

Вас ждет кусочек лета среди белоснежного зимнего царства: фантастическое ощущение от клубящегося пара, бьющих из-под земли фонтанов и ярких красок окружающего ландшафта. Это «Камчатский полюс снежности» и самый многоснежный район России: мощность снежного покрова здесь более 2500 мм, в долинах – более 3000 мм.

Дорога к Дачным источникам проходит по живописной заснеженной долине реки Паратунка, через Вилючинский перевал, откуда с высоты 825 метров над уровнем моря, открывается завораживающий вид на Вилючинский вулкан, активный Мутновский вулкан, панорама кальдеры вулкана Горелый. На смотровой площадке Вас встретят три деревянных идола - «духи вулканов» - гамулы, охраняющие Вилючинский перевал.

Программа:

7:30 Выезжаем в район Мутновской геотермальной станции (80 км от Петропавловска-Камчатского).

8:30 Делаем остановку у незамерзающего ручья Зайкин ключ (Серебряного ручья) с родниковой водой.

9:00 Останавливаемся для фотографирования на мосту через реку Паратунка, откуда открывается живописный вид на Вилючинский вулкан.

10:00 Преодолев серпантин, поднимаемся на оборудованную смотровую площадку на Вилючинском перевале. Фотосессия.

12:00 Прибытие к Мутновской ГеоЭС, осмотр окрестностей станции. Перекус. Непродолжительный переход на площадку «Мини Долины гейзеров». Подъем несложен и приемлем для любого возраста.

12:30 Переезд к каньону Опасный.

15:30 Пикник – ланч-боксы, чай, сладости.

19:00 Возвращение в город.
День 6
Вертолетные экскурсии (по желанию)
Вертолетные экскурсии (по желанию за доп. плату, оплата на месте): Облет вулканов Горелый и Мутновский + Кальдера вулкана Ксудач + Ходуткинские горячие источники.

Этот маршрут позволит вам с высоты птичьего полета полюбоваться живописными кратерами действующих вулканов Мутновского и Горелого.

Экскурсия в кальдере древнего вулкана Ксудач включает в себя осмотр двух озер: Штюбеля и Ключевого, отделенных друг от друга узкой перемычкой.

На Ходуткинских источниках вас ждет обед. Здесь можно насладиться чудесными видами вулканов Ходутка и Приёмыш, искупаться в горячей реке и прекрасно отдохнуть после увлекательной экскурсии.
День 7
Свободный день
На случай непогоды, Вы можете посетить рыбный рынок.
День 8
Проводы в аэропорт
До новых встреч на Камчатке!

Стоимость

Гостиница Спутник

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Стандарт
за 8 дней с человека
Двухместное размещение
150 000 ₽
Одноместное размещение
193 750 ₽
Размещение по программе: отель "Спутник", Паратунка.

Важно:
  • В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
  • Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
  • Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
  • В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
  • Встреча и проводы в аэропорту Елизово г. Петропавловска-Камчатского. Время местное! разница с Москвой + 9 часов (когда в Москве ‒ 12:00, на Камчатке ‒ 21:00).

Включено в стоимость

  • транспортные услуги по программе тура
  • услуги инструктора-проводника
  • размещение в гостинице 
  • завтраки в гостинице
  • питание на маршруте согласно программе тура
  • страховка на весь период программы
  • новогодний банкет 31.12.2022 

Оплачивается отдельно

  • авиа билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • экскурсии не по программе тура
  • трансфер не по программе тура
  • вертолетная экскурсия на выбор (Облет вулканов Горелый и Мутновский / Кальдера вулкана Ксудач / Ходуткинские горячие источники) - ориентировочно 30000 руб/чел. Оплата вертолетных экскурсий (бронируются заранее, проводятся при наборе группы и благоприятных погодных условиях) производится наличными (карты не принимаются) на месте перед проведением.

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