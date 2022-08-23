Неделя на Камчатке. Зимнее путешествие 2022

Завтрак в гостинице.

Трансфер на питомник ездовых собак.

Этно-блок. Знакомство с питомником начнётся со встречи в национальном жилище – юрте. Гостей ждет рассказ аборигенов о жизни северных народов Камчатки. Вы узнаете о том, зачем северянки собирали мох, как раньше заготавливали на зиму ягоды и рыбу, и многое другое. В тёплой юрте под треск горящих поленьев в печи, вас научат северным танцам и исполнят древнейшие родовые песни с элементами горлового пения.

Экскурсия по питомнику «Снежные псы».

Продолжим экскурсию знакомством с его обитателями, в том числе со знаменитыми собаками, участвующими в самой протяженной и экстремальной гонки на собачьих упряжках «Берингия». На питомнике живут 130 собак и у каждой из них есть своя история. Вы познакомитесь с собаками, которые побили все рекорды, пройдя самую протяженную гонку на собачьих упряжках в мире. Эти удивительные животные преодолели более 2100 километров по заснеженной тундре. Владельцы питомника – Андрей и Анастасия Семашкины – многократные участники гонки «Берингия». Андрей – четырехкратный победитель и многократный призер этого экстремального марафона, а Анастасия – единственная женщина-каюр, ставшая призёром марафонской гонки. Вы увидите сибирских хаски, аляскинских маламутов, самоедов, ездовых метисов и познакомитесь с настоящим волкособом Грейтом. Все северные собаки ориентированы на человека и с ними можно пообниматься и сфотографироваться.

Посещение оленьей фермы.

На питомнике «Снежные псы» живут 8 северных оленей – своенравный и самоуверенный вожак маленького оленьего стада Север, очень скромный и воспитанный Ромбик, нежная северная красавица Весна и другие. Вы сможете не только покормить животных, но и сфотографироваться с ними.

Катание на собачьих упряжках.

Это самое экстремальное приключение, которое ждёт вас на питомнике «Снежные псы». Перед началом катания пройдет инструктаж по правилам управления упряжкой и технике безопасности. Ну а дальше начнётся самое интересное – инструкторы будут запрягать упряжки, а больше сотни собак в едином порыве начнут завывать. На питомнике 130 собак, и каждая хочет оказаться в упряжке. Их основное предназначение – бег. Поэтому когда начинают готовить нарту и собирать упряжь даже маленькие щенки, которые ещё ни разу не выходили на трассу, начинают поскуливать и подвывать, упрашивая человека взять их в упряжку. Каждый из гостей, по желанию, сможет либо прокатиться в нарте пассажиром, либо самостоятельно проехать на упряжке, запряженной шестью собаками. Безопасность гостей это один из приоритетов в нашей работе. Поэтому во время катания на трассе работают инструкторы. Они на снегоходах сопровождают упряжки, обеспечивая безопасность прохождения маршрута.

Обед. После катаний наших гостей ждет горячий обед – уха/шурпа/барбекю из красной рыбы (на выбор) + национальные корякские лепешки, приготовленные на огне и знаменитый «тундровый» чай из трав и ягод, собранных на полуострове.

Фотосессия в национальных костюмах.

И в завершении тура – фотосессия в национальных костюмах. Вы сможете примерить на себя корякские кухлянки и малахаи, сшитые из оленьих шкур вручную, умелицами из северных районов Камчатки и сфотографироваться в них, как в национальном жилище, так и на улице.

Отъезд. Трансфер на рыбный рынок, сувенирные лавки.

Вечером трансфер в ресторан на ужин .