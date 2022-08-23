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Неделя на Камчатке. Зимнее путешествие 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Во время тура вы получите возможность побывать на самых популярных зимних экскурсиях Камчатки, побывать под склоном вулкана, искупаться в термальных источниках зимой под открытым небом, покататься на собачьей упряжке и даже почувствовать себя в роли каюра!

Морозный чистый воздух и великолепные зимние пейзажи дополнят картину и зарядят вас положительными эмоциями на весь год! Также у вас появится уникальная возможность познакомиться с историей Камчаткого края, узнать об этапах его развития , а также побывать в уникальном интерактивном визит-центре, музее вулканов - Вулканариуме.

Возрастное ограничение 5+

Программа тура

День 1
Обзорная экскурсия по Петропавловску-камчатскому

Прибытие в аэропорт гор. Елизово. Получение багажа. 

Трансфер в гостиницу, размещение.

Во второй половине дня. Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому.

Посещение музея вулканов.

Посещение лежбища сивучей.

День 2
Снегоходная экскурсия на сопку Угловая (нарты)

Завтрак в гостинице.

Переезд на проходимом транспорте к месту базирования снегоходов. Инструктаж по технике безопасности.

Переезд на снегоходах (нарты) к подножию Авачинского вулкана.

Заброска на снегоходе (по 1 туристу) на сопку Угловая (2300 м).

Угловая - сопка, расположенная с юго-восточной стороны Авачинского вулкана. Это самая высокая точка (2 300 м), куда можно заехать на снегоходе. В солнечный зимний день отсюда можно полюбоваться на конус Авачинского вулкана, вулканы Корякский, Козельский и Жупановский с одной стороны и Тихий океан в с другой. 

Для любителей горных лыж и сноуборда  есть вариант покататься со склонов сопки.

Спуск с сопки, перекус у подножия вулканов.

Переезд к автотранспорту. Возвращение в гостиницу

Внимание: проведение экскурсии с заездом на сопку Угловая возможно при выпадении достаточного количества снега и хорошей видимости. В случае, если снега на маршруте выпало недостаточно (начала зимы), проводится экскурсия на снегоходах к подножию Авачинского вулкана с восхождением на гору Верблюд. В качестве транспорта могут быть использованы проходимые джипы/микроавтобусы. 

День 3
Экскурсия к замерзшему Вилючинскому водопаду

Завтрак в гостинице.

Переезд на проходимом транспорте в Южную группу вулканов. В качестве транспорта используются преимущественно проходимые японские джипы и микроавтобусы.

Подъем на машинах на смотровую площадку Вилючинского перевала.

Переезд к замершему водопаду, осмотр.

Обед на маршруте.

Трансфер в бассейн с термальной горячей водой, купание.

Трансфер в гостиницу.

Внимание: в качестве дополнительного транспорта могут быть задействованы снегоходы с нартами.

День 4
Экскурсия к Тихому океану, мыс маячный, скалы Три брата

Завтрак в гостинице.

10:00 Выезд до р-на п. Завойко (40 км).

10:40 Прибытие к месту начала старта путешествия. Пересадка на снегоход в нарты (1 нарта/ 4 – 6 гостей).

-Инструктаж по правилам техники безопасности на маршруте, нахождения на пассажирской нарте, снегоходе.

10:50 Выезд на снегоходе в нарте по заснеженной сопке, вдоль Авачинской губы, в р-нах Малой лагерной, Саловарки, Большой Океанской и Шлюпочной.

Прибытие на смотровую площадку (мыс Вертикальный). Обзор панорамы Авачинской бухты и Тихого океана, скалы «Три Брата», остров Старичков, а также вулканы Вилючинский и Мутновский. Фото - видеосъемка.

Продолжение пути через лесной перевал, к побережью Тихого океана. Прибытие на берег. Осмотр окрестностей.

Перекус (горячий чай, кофе, бутерброды, сладости)

Возвращение к месту начала старта снегохода с нартами.                         

Выезд на автотранспорте к месту сбора группы.

Внимание: в качестве транспорта при недостаточном количестве снега может быть использован проходимый джип/микроавтобус.

День 5
Свободный день

Завтрак в гостинице.

За дополнительную плату возможно организовать экскурсии:

- К Мутновскому вулкану (снегоходы пассажир/самостоятельное управление)

- Заезд на снегоходе влк. Горелый (пассажир/самостоятельное управление)

- Дачные термальные источники  + фумарольные поля на снегоходе.

- Подледная рыбалка.

День 6
Экскурсия на собачьих упряжках «Путь Каюра», шоппинг, ужин в ресторане

Завтрак в гостинице.

Трансфер на питомник ездовых собак.

Этно-блок. Знакомство с питомником начнётся со встречи в национальном жилище – юрте. Гостей ждет рассказ аборигенов о жизни северных народов Камчатки. Вы узнаете о том, зачем северянки собирали мох, как раньше заготавливали на зиму ягоды и рыбу, и многое другое. В тёплой юрте под треск горящих поленьев в печи, вас научат северным танцам и исполнят древнейшие родовые песни с элементами горлового пения.

Экскурсия по питомнику «Снежные псы».

Продолжим экскурсию знакомством с его обитателями, в том числе со знаменитыми собаками, участвующими в самой протяженной и экстремальной гонки на собачьих упряжках «Берингия». На питомнике живут 130 собак и у каждой из них есть своя история. Вы познакомитесь с собаками, которые побили все рекорды, пройдя самую протяженную гонку на собачьих упряжках в мире. Эти удивительные животные преодолели более 2100 километров по заснеженной тундре. Владельцы питомника – Андрей и Анастасия Семашкины – многократные участники гонки «Берингия». Андрей – четырехкратный победитель и многократный призер этого экстремального марафона, а Анастасия – единственная женщина-каюр, ставшая призёром марафонской гонки. Вы увидите сибирских хаски, аляскинских маламутов, самоедов, ездовых метисов и познакомитесь с настоящим волкособом Грейтом. Все северные собаки ориентированы на человека и с ними можно пообниматься и сфотографироваться.

Посещение оленьей фермы.

На питомнике «Снежные псы» живут 8 северных оленей – своенравный и самоуверенный вожак маленького оленьего стада Север, очень скромный и воспитанный Ромбик, нежная северная красавица Весна и другие. Вы сможете не только покормить животных, но и сфотографироваться с ними.

Катание на собачьих упряжках.

Это самое экстремальное приключение, которое ждёт вас на питомнике «Снежные псы». Перед началом катания пройдет инструктаж по правилам управления упряжкой и технике безопасности. Ну а дальше начнётся самое интересное – инструкторы будут запрягать упряжки, а больше сотни собак в едином порыве начнут завывать. На питомнике 130 собак, и каждая хочет оказаться в упряжке. Их основное предназначение – бег. Поэтому когда начинают готовить нарту и собирать упряжь даже маленькие щенки, которые ещё ни разу не выходили на трассу, начинают поскуливать и подвывать, упрашивая человека взять их в упряжку. Каждый из гостей, по желанию, сможет либо прокатиться в нарте пассажиром, либо самостоятельно проехать на упряжке, запряженной шестью собаками. Безопасность гостей это один из приоритетов в нашей работе. Поэтому во время катания на трассе работают инструкторы. Они на снегоходах сопровождают упряжки, обеспечивая безопасность прохождения маршрута.

Обед. После катаний наших гостей ждет горячий обед – уха/шурпа/барбекю из красной рыбы (на выбор) + национальные корякские лепешки, приготовленные на огне и знаменитый «тундровый» чай из трав и ягод, собранных на полуострове.

Фотосессия в национальных костюмах.

И в завершении тура – фотосессия в национальных костюмах. Вы сможете примерить на себя корякские кухлянки и малахаи, сшитые из оленьих шкур вручную, умелицами из северных районов Камчатки и сфотографироваться в них, как в национальном жилище, так и на улице.

Отъезд. Трансфер на рыбный рынок, сувенирные лавки.

Вечером трансфер в ресторан на ужин .

День 7
День вылета

Завтрак в гостинице, выписка из номеров.

Трансфер в аэропорт.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Экскурсии по программе
  • Рекреационные сборы на посещение охраняемых природных территорий, по программе
  • Обслуживание во время тура гидами, поварами, координаторами группы
  • Трансферы по программе
  • Проживание в гостинице
  • Питание по программе

Оплачивается отдельно

  • Авиаперелет до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Спиртные напитки

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