Неделя на Камчатке. Зимнее путешествие 2022
Во время тура вы получите возможность побывать на самых популярных зимних экскурсиях Камчатки, побывать под склоном вулкана, искупаться в термальных источниках зимой под открытым небом, покататься на собачьей упряжке и даже почувствовать себя в роли каюра!
Морозный чистый воздух и великолепные зимние пейзажи дополнят картину и зарядят вас положительными эмоциями на весь год! Также у вас появится уникальная возможность познакомиться с историей Камчаткого края, узнать об этапах его развития , а также побывать в уникальном интерактивном визит-центре, музее вулканов - Вулканариуме.
Возрастное ограничение 5+
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в аэропорт гор. Елизово. Получение багажа.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Во второй половине дня. Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому.
Посещение музея вулканов.
Посещение лежбища сивучей.
Завтрак в гостинице.
Переезд на проходимом транспорте к месту базирования снегоходов. Инструктаж по технике безопасности.
Переезд на снегоходах (нарты) к подножию Авачинского вулкана.
Заброска на снегоходе (по 1 туристу) на сопку Угловая (2300 м).
Угловая - сопка, расположенная с юго-восточной стороны Авачинского вулкана. Это самая высокая точка (2 300 м), куда можно заехать на снегоходе. В солнечный зимний день отсюда можно полюбоваться на конус Авачинского вулкана, вулканы Корякский, Козельский и Жупановский с одной стороны и Тихий океан в с другой.
Для любителей горных лыж и сноуборда есть вариант покататься со склонов сопки.
Спуск с сопки, перекус у подножия вулканов.
Переезд к автотранспорту. Возвращение в гостиницу
Внимание: проведение экскурсии с заездом на сопку Угловая возможно при выпадении достаточного количества снега и хорошей видимости. В случае, если снега на маршруте выпало недостаточно (начала зимы), проводится экскурсия на снегоходах к подножию Авачинского вулкана с восхождением на гору Верблюд. В качестве транспорта могут быть использованы проходимые джипы/микроавтобусы.
Завтрак в гостинице.
Переезд на проходимом транспорте в Южную группу вулканов. В качестве транспорта используются преимущественно проходимые японские джипы и микроавтобусы.
Подъем на машинах на смотровую площадку Вилючинского перевала.
Переезд к замершему водопаду, осмотр.
Обед на маршруте.
Трансфер в бассейн с термальной горячей водой, купание.
Трансфер в гостиницу.
Внимание: в качестве дополнительного транспорта могут быть задействованы снегоходы с нартами.
Завтрак в гостинице.
10:00 Выезд до р-на п. Завойко (40 км).
10:40 Прибытие к месту начала старта путешествия. Пересадка на снегоход в нарты (1 нарта/ 4 – 6 гостей).
-Инструктаж по правилам техники безопасности на маршруте, нахождения на пассажирской нарте, снегоходе.
10:50 Выезд на снегоходе в нарте по заснеженной сопке, вдоль Авачинской губы, в р-нах Малой лагерной, Саловарки, Большой Океанской и Шлюпочной.
Прибытие на смотровую площадку (мыс Вертикальный). Обзор панорамы Авачинской бухты и Тихого океана, скалы «Три Брата», остров Старичков, а также вулканы Вилючинский и Мутновский. Фото - видеосъемка.
Продолжение пути через лесной перевал, к побережью Тихого океана. Прибытие на берег. Осмотр окрестностей.
Перекус (горячий чай, кофе, бутерброды, сладости)
Возвращение к месту начала старта снегохода с нартами.
Выезд на автотранспорте к месту сбора группы.
Внимание: в качестве транспорта при недостаточном количестве снега может быть использован проходимый джип/микроавтобус.
Завтрак в гостинице.
За дополнительную плату возможно организовать экскурсии:
- К Мутновскому вулкану (снегоходы пассажир/самостоятельное управление)
- Заезд на снегоходе влк. Горелый (пассажир/самостоятельное управление)
- Дачные термальные источники + фумарольные поля на снегоходе.
- Подледная рыбалка.
Завтрак в гостинице.
Трансфер на питомник ездовых собак.
Этно-блок. Знакомство с питомником начнётся со встречи в национальном жилище – юрте. Гостей ждет рассказ аборигенов о жизни северных народов Камчатки. Вы узнаете о том, зачем северянки собирали мох, как раньше заготавливали на зиму ягоды и рыбу, и многое другое. В тёплой юрте под треск горящих поленьев в печи, вас научат северным танцам и исполнят древнейшие родовые песни с элементами горлового пения.
Экскурсия по питомнику «Снежные псы».
Продолжим экскурсию знакомством с его обитателями, в том числе со знаменитыми собаками, участвующими в самой протяженной и экстремальной гонки на собачьих упряжках «Берингия». На питомнике живут 130 собак и у каждой из них есть своя история. Вы познакомитесь с собаками, которые побили все рекорды, пройдя самую протяженную гонку на собачьих упряжках в мире. Эти удивительные животные преодолели более 2100 километров по заснеженной тундре. Владельцы питомника – Андрей и Анастасия Семашкины – многократные участники гонки «Берингия». Андрей – четырехкратный победитель и многократный призер этого экстремального марафона, а Анастасия – единственная женщина-каюр, ставшая призёром марафонской гонки. Вы увидите сибирских хаски, аляскинских маламутов, самоедов, ездовых метисов и познакомитесь с настоящим волкособом Грейтом. Все северные собаки ориентированы на человека и с ними можно пообниматься и сфотографироваться.
Посещение оленьей фермы.
На питомнике «Снежные псы» живут 8 северных оленей – своенравный и самоуверенный вожак маленького оленьего стада Север, очень скромный и воспитанный Ромбик, нежная северная красавица Весна и другие. Вы сможете не только покормить животных, но и сфотографироваться с ними.
Катание на собачьих упряжках.
Это самое экстремальное приключение, которое ждёт вас на питомнике «Снежные псы». Перед началом катания пройдет инструктаж по правилам управления упряжкой и технике безопасности. Ну а дальше начнётся самое интересное – инструкторы будут запрягать упряжки, а больше сотни собак в едином порыве начнут завывать. На питомнике 130 собак, и каждая хочет оказаться в упряжке. Их основное предназначение – бег. Поэтому когда начинают готовить нарту и собирать упряжь даже маленькие щенки, которые ещё ни разу не выходили на трассу, начинают поскуливать и подвывать, упрашивая человека взять их в упряжку. Каждый из гостей, по желанию, сможет либо прокатиться в нарте пассажиром, либо самостоятельно проехать на упряжке, запряженной шестью собаками. Безопасность гостей это один из приоритетов в нашей работе. Поэтому во время катания на трассе работают инструкторы. Они на снегоходах сопровождают упряжки, обеспечивая безопасность прохождения маршрута.
Обед. После катаний наших гостей ждет горячий обед – уха/шурпа/барбекю из красной рыбы (на выбор) + национальные корякские лепешки, приготовленные на огне и знаменитый «тундровый» чай из трав и ягод, собранных на полуострове.
Фотосессия в национальных костюмах.
И в завершении тура – фотосессия в национальных костюмах. Вы сможете примерить на себя корякские кухлянки и малахаи, сшитые из оленьих шкур вручную, умелицами из северных районов Камчатки и сфотографироваться в них, как в национальном жилище, так и на улице.
Отъезд. Трансфер на рыбный рынок, сувенирные лавки.
Вечером трансфер в ресторан на ужин .
Завтрак в гостинице, выписка из номеров.
Трансфер в аэропорт.
Стоимость
Включено в стоимость
- Экскурсии по программе
- Рекреационные сборы на посещение охраняемых природных территорий, по программе
- Обслуживание во время тура гидами, поварами, координаторами группы
- Трансферы по программе
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
Оплачивается отдельно
- Авиаперелет до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Спиртные напитки
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