Камчатка зимой и весной

В этот день Вы посетите стойбище коренных жителей Камчатки, которое сейчас является этническим музеем под открытым небом. Деревня носит название «Дети Севера». Здесь можно познакомиться с традиционным образом жизни местных народов, попить корякского травяного чая, полюбоваться видами на Домашние вулканы. Обитатели деревни расскажут об особенностях культуры коренных народов Камчатки, покажут свои песни и танцы.

Чтобы полностью погрузиться в местную специфику, предлагаем Вам освоить езду на собачьих упряжках. Этот традиционный для Севера вид транспорта и сейчас используется в обыденной жизни, но он стал и видом спорта. Ежегодно на Камчатке проходят соревнования по гонкам на собачьих упряжках «Берингия». Это международное мероприятие, на него приезжают не только участники из России, но и из других стран.

Также предлагаем Вам попробовать себя в роли каюров. Но, прежде чем Вы сядете в упряжку, опытные погонщики расскажут о повадках собак, их родословной, о правилах, которые соблюдаются при езде в собачьей упряжке. Не всякая собака подходит для такой роли, а только специальные ездовые породы – лайки, хаски. Это очень умные и выносливые животные, бег с упряжкой – их жизнь, от которой они получают удовольствие и испытывают чувство исполненного долга.

Вы проедете по специально утоптанной безопасной трассе в сопровождении снегоходов.

Управляя собаками, которые, впрочем, и сами прекрасно знают, что делать, Вы получите незабываемый опыт и впечатления. Нестись по заснеженным просторам на собачьей упряжке – это то, что заряжает бодростью надолго.

На этом день не заканчивается — Вас ждет купание в целебных горячих источниках. Мы отправимся в оздоровительный комплекс «Зеленовские озерки», путь до него займет не больше часа. Здесь можно расслабиться в горячих купальнях под открытым небом. Вода в них поступает из местных радоновых и сероводородных источников. Такие ванны помогают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной системы, налаживают обмен веществ, укрепляют иммунитет и ускоряют заживление мелких повреждений кожи.

В «Зеленовских озерках» есть один крупный бассейн и несколько небольших на 4-6 человек с водой разной температуры. Рядом находится ледяное озеро, в которое можно окунаться после горячих ванн, если позволяет здоровье.

После такого обильного впечатлениями дня возвращаемся на базу отдыха.