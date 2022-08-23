Камчатка зимой и весной
Камчатка привлекательна в любое время года, и каждый сезон преподносит свои прекрасные подарки.
Зимой на полуострове снежно, но суровых морозов нет, сказывается дыхание Тихого океана. Завораживающе выглядят белые вершины вулканов, да и вся графика зимней Камчатки очень стильная, элегантная. Снег лежит и в весенние месяцы, но температура воздуха становится выше.
Предлагаемый тур по зимней Камчатке радует интересной программой и несложностью маршрута, который подходит и взрослым, и детям.
Во время путешествия можно увидеть незабываемое зрелище – берег Тихого океана, закованный льдом, полюбоваться Домашними вулканами, понаблюдать за зимним лежбищем сивучей в бухте Моховая. Вы получите удивительный опыт купания в горячем термальном источнике в окружении снега. Незабываемо также катание на собачьих упряжках. А знакомство со своеобразной и интересной культурой коренных народов полуострова делает глубже понимание Камчатки.
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Программа тура
На Камчатку все рейсы прибывают в аэропорт у города Елизово — это в 40 км от столицы края. Уже из иллюминаторов вы увидите ближайшие вулканы, их называют «домашними».
После восьмичасового перелета нужно восстановить силы, поэтому мы встретим Вас и сразу отвезем на базу отдыха в курортный район Паратунка, известный термальными источниками. Он находится в долине реки, окруженной лесами, рядом высится стройный Вилючинский вулкан. Размещаемся в одной из лучших гостиниц с термальным бассейном.
Весь оставшийся день выделен на расслабляющий отдых и акклиматизацию.
Знакомство с зимней Камчаткой начинается с посещения берега Авачинской бухты, которая не замерзает зимой, как и сам океан. Но у берега вода сковывается льдом, а прибрежная территория лежит в снегу. Добраться до берега на машине невозможно из-за сугробов, поэтому туристов ждет снегоход. Им управляет опытный водитель, а пассажиры садятся в нарты, надежно закрепленные за ним. Так Вы с ветерком доберетесь до самой кромки берега, откуда открывается впечатляющий вид.
Снегоходная прогулка продолжается до мыса Маячный. Свое название он получил благодаря маяку, который был поставлен тут еще в XIX веке и с тех пор перестраивался и совершенствовался не раз. Маяк называется Петропавловским. Напротив Маячного расположен мыс Безымянный, расстояние до него три километра. Оба мыса образуют как бы ворота, довольно узкий проход в бухту, через который в нее заходят корабли. Огонь маяка моряки видят издали, он для них – важный ориентир и сигнал о том, что скоро будет порт.
Маяк – режимный охраняемый объект, туристов туда не пускают, но им можно полюбоваться, подойдя достаточно близко. С высокого берега открывается отличный вид на Авачинскую бухту и на стоящие на самой ее границе три вертикальные скалы. Эти кекуры называются «Три брата», потому что есть старая легенда о братьях-богатырях, защищавших берег от цунами и превращенных в эти скалы морским божеством, недовольным их сопротивлением.
Получив незабываемые впечатления и подышав зимним воздухом, возвращаемся на базу отдыха.
В этот день Вы посетите стойбище коренных жителей Камчатки, которое сейчас является этническим музеем под открытым небом. Деревня носит название «Дети Севера». Здесь можно познакомиться с традиционным образом жизни местных народов, попить корякского травяного чая, полюбоваться видами на Домашние вулканы. Обитатели деревни расскажут об особенностях культуры коренных народов Камчатки, покажут свои песни и танцы.
Чтобы полностью погрузиться в местную специфику, предлагаем Вам освоить езду на собачьих упряжках. Этот традиционный для Севера вид транспорта и сейчас используется в обыденной жизни, но он стал и видом спорта. Ежегодно на Камчатке проходят соревнования по гонкам на собачьих упряжках «Берингия». Это международное мероприятие, на него приезжают не только участники из России, но и из других стран.
Также предлагаем Вам попробовать себя в роли каюров. Но, прежде чем Вы сядете в упряжку, опытные погонщики расскажут о повадках собак, их родословной, о правилах, которые соблюдаются при езде в собачьей упряжке. Не всякая собака подходит для такой роли, а только специальные ездовые породы – лайки, хаски. Это очень умные и выносливые животные, бег с упряжкой – их жизнь, от которой они получают удовольствие и испытывают чувство исполненного долга.
Вы проедете по специально утоптанной безопасной трассе в сопровождении снегоходов.
Управляя собаками, которые, впрочем, и сами прекрасно знают, что делать, Вы получите незабываемый опыт и впечатления. Нестись по заснеженным просторам на собачьей упряжке – это то, что заряжает бодростью надолго.
На этом день не заканчивается — Вас ждет купание в целебных горячих источниках. Мы отправимся в оздоровительный комплекс «Зеленовские озерки», путь до него займет не больше часа. Здесь можно расслабиться в горячих купальнях под открытым небом. Вода в них поступает из местных радоновых и сероводородных источников. Такие ванны помогают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной системы, налаживают обмен веществ, укрепляют иммунитет и ускоряют заживление мелких повреждений кожи.
В «Зеленовских озерках» есть один крупный бассейн и несколько небольших на 4-6 человек с водой разной температуры. Рядом находится ледяное озеро, в которое можно окунаться после горячих ванн, если позволяет здоровье.
После такого обильного впечатлениями дня возвращаемся на базу отдыха.
Камчатка знаменита своими вулканами, которых здесь много, в том числе активно действующих. Вы посетите наиболее интересные вулканы и совершите на них восхождение. В программе тура – посещение подножия Авачинской сопки и небольшое восхождение на гору Верблюд.
Группу вулканов, к которой они относятся, называют Домашней.
Мы доберемся до Авачинского перевала на снегоходах, которые едут по руслу реки и укатанной снежной дороге. Чем ближе горы – тем больше снега. По нему может беспрепятственно передвигаться только снегоход. Вам не придется много ходить пешком, так как это сложно из-за сугробов. Но остановки осуществляются в тех местах, где есть такая возможность, и откуда открываются прекрасные виды на заснеженные горы.
После экскурсии Вы вернетесь на базу отдыха, где Вас всегда готов принять термальный бассейн под открытым небом.
Утром на джипах Вы отправитесь на юг от базы отдыха, в район с высокой вулканической активностью. Через паратунские леса проедете к горному перевалу, что займет меньше часа. Отсюда с километровой высоты будет видна панорама долины и совсем близко — правильный конус Вилючинского вулкана.
Проезжаем еще 20 км и доберемся до сегодняшней цели — действующего вулкана Горелого (1829 м). До вершины предстоит преодолеть всего 300 метров. У вулкана сложное строение с 11 кратерами, Вы увидите три из них: бирюзового цвета Голубое озеро (глубина — 150-200 м) рядом с небольшим ледником; Чашу (глубина — примерно 75 м), ранее заполненную кислотой, а теперь пересохшую после извержения; Активный (глубина — 100 м) с кислотным оранжевым озером, постоянными парогазовыми облаками и со стенками из красивых горных пород.
После экскурсии по кратерам сопки Горелой мы отправимся к водопаду Опасному, который находится на склонах одного из самых активных вулканов на Камчатке — Мутновского. Водопад образует сернистая Вулканная река: она берет начало в кратере, проходит путь в три километра по ущелью и в одном месте срывается мутным потоком с высоты 80 метров. Сочетание в одном месте вулкана, водопада и каньона сделало его памятником природы мирового значения.
Малая Долина гейзеров. Это часть горной долины, которую еще называют Дачными горячими источниками, находится у подножия Мутновского вулкана и считается самой крупной группой комплекса Мутновских источников. Здесь кипят грязевые котлы, дымятся фумаролы. Горячий газ проходит через холодную воду ручья и нагревает ее. Вас проведут по безопасному маршруту и покажут всю эту активность.
В конце дня возвращаемся в Паратунку для восстановления сил и отдыха в термальных бассейнах.
Предпоследний день тура посвящен главному городу Камчатки – Петропавловску-Камчатскому. Экскурсовод расскажет об истории города, о том, чем и как он живет сейчас. Вы полюбуетесь панорамой Авачинской бухты, посмотрите памятники мореплавателям.
После этого посетите интересный интерактивный музей «Вулканариум». Инициатором его создания был известный вулканолог Сергей Самойленко.
Экспозиция рассказывает о процессах, происходящих в земных недрах, показывает особенности вулканизма. Вы сможете стать активными участниками экскурсии, тут можно потрогать экспонаты, смоделировать процессы на макетах.
После музея Вы отправитесь на рыбный рынок. Это впечатляющее место, где можно в обилии увидеть богатство Камчатки – дары моря. Разные виды икры, крабов, лососевых рыб, корюшка, морской окунь, палтус… Всего не перечесть, буквально разбегаются глаза перед таким ассортиментом. Икру, соленую и копченую рыбу можно попробовать с прилавков. Это просто праздник вкуса!
Гид покажет Вам сувенирные магазины города, чтобы можно было приобрести на память какие-то милые вещи, которые потом, вдали от Камчатки, будут напоминать о путешествии в этот край.
Последний день недельного тура.
Проводы в аэропорт.
Всегда есть легкая грусть от расставания с Камчаткой. Но все, кто побывал здесь, навсегда оставляют в этих краях частичку своего сердца.
Стоимость
Спа-отель Лагуна
- теплая верхняя одежда (непромокаемые брюки и куртка)
- термобелье
- шерстяной свитер с воротом
- удобная зимняя обувь
- перчатки
- теплая непродуваемая шапка
- шерстяные носки
- солнцезащитные очки
- средство от обветривания кожи
Включено в стоимость
- групповой трансфер по программе
- экскурсии по программе в группе
- работа гидов и экскурсоводов
- проживание в спа-отель Лагуна 4*, в 2х местных гостевых домиках
- перекусы на маршруте
Оплачивается отдельно
- перелет до Петропавловска-Камчатского и обратно
- обеды и ужины в гостинице (заказываются по меню)
- обед в день 6 (его можно выбрать в кафе в городе)
- страховка (обязательно)
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