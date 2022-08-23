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Зимние туры на Камчатку : 5

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Камчатка 2022 г.2023 г.

Зима на Камчатке (Новый год, зима, весна)

Зимний обзорный тур на Камчатку, 6 дней. Разные виды активности: от классических экскурсии до джип-тура на вулканы и катания на собачьих упряжках. Возможность заказа ве...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 19 декабря

6 дней 5 ночей

от 95000 ₽

Камчатка 2023 г.

Камчатка зимой и весной

Проведите неделю на Камчатке интересно и доступно. Маршрут тура насыщенный, но при этом несложный, подходящий туристам любого возраста и подготовки. Вы обязательно влюб...

Ближайший заезд:

c 24 января по 30 января

7 дней 6 ночей

от 105000 ₽

Камчатка 2023 г.

Зимняя Камчатка

В программе тура есть всё самое яркое и интересное из возможного в зимнее время: купание в горячих термальных источниках, общение с аборигенами, катание на собачьих упр...

Ближайший заезд:

c 02 января по 09 января

8 дней 7 ночей

от 118000 ₽

Камчатка 2022 г.2023 г.

Зимняя сказка Камчатки

В программе зимнего тура на Камчатку: поездки на термальные источники, на берег Тихого океана, джип-тур Вилючинский перевал, Дачные источники (Мини Долина гейзеров), ка...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 21 декабря

8 дней 7 ночей

от 130000 ₽

Камчатка 2022 г.2023 г.

Новогодний тур на Камчатке на 8 дней

В программе зимнего тура на Камчатку: поездки на термальные источники, на берег Тихого океана, наблюдение за стадом сивучей, однодневный тур на снегоходах к подножию Ав...

Ближайший заезд:

c 27 декабря по 03 января

8 дней 7 ночей

от 150000 ₽

Прошедшие Зимние туры на Камчатку : 2

Камчатка

Неделя на Камчатке. Зимнее путешествие 2022

Во время тура вы получите возможность побывать на самых популярных зимних экскурсиях Камчатки, побывать под склоном вулкана, искупаться в термальных источниках зимой по...

Ближайший заезд:

c 27 апреля по 03 мая

7 дней 6 ночей

от 94500 ₽

Камчатка

Снегоходный тур по Камчатке 6 в 1 2022

Объекты, которые вы посетите в рамках программы: Авачинский перевал, гора Верблюд;Мыс Маячный, смотровая площадка на скалы Три брата; Авачинский перевал, вершина Углова...

Ближайший заезд:

c 25 апреля по 01 мая

7 дней 6 ночей

от 198000 ₽

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