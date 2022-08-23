Зимние туры на Камчатку : 5
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Зима на Камчатке (Новый год, зима, весна)
Зимний обзорный тур на Камчатку, 6 дней. Разные виды активности: от классических экскурсии до джип-тура на вулканы и катания на собачьих упряжках. Возможность заказа ве...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 19 декабря
6 дней 5 ночей
от 95000 ₽
Камчатка зимой и весной
Проведите неделю на Камчатке интересно и доступно. Маршрут тура насыщенный, но при этом несложный, подходящий туристам любого возраста и подготовки. Вы обязательно влюб...
Ближайший заезд:
c 24 января по 30 января
7 дней 6 ночей
от 105000 ₽
Зимняя Камчатка
В программе тура есть всё самое яркое и интересное из возможного в зимнее время: купание в горячих термальных источниках, общение с аборигенами, катание на собачьих упр...
Ближайший заезд:
c 02 января по 09 января
8 дней 7 ночей
от 118000 ₽
Зимняя сказка Камчатки
В программе зимнего тура на Камчатку: поездки на термальные источники, на берег Тихого океана, джип-тур Вилючинский перевал, Дачные источники (Мини Долина гейзеров), ка...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 21 декабря
8 дней 7 ночей
от 130000 ₽
Новогодний тур на Камчатке на 8 дней
В программе зимнего тура на Камчатку: поездки на термальные источники, на берег Тихого океана, наблюдение за стадом сивучей, однодневный тур на снегоходах к подножию Ав...
Ближайший заезд:
c 27 декабря по 03 января
8 дней 7 ночей
от 150000 ₽
Прошедшие Зимние туры на Камчатку : 2
Неделя на Камчатке. Зимнее путешествие 2022
Во время тура вы получите возможность побывать на самых популярных зимних экскурсиях Камчатки, побывать под склоном вулкана, искупаться в термальных источниках зимой по...
Ближайший заезд:
c 27 апреля по 03 мая
7 дней 6 ночей
от 94500 ₽
Снегоходный тур по Камчатке 6 в 1 2022
Объекты, которые вы посетите в рамках программы: Авачинский перевал, гора Верблюд;Мыс Маячный, смотровая площадка на скалы Три брата; Авачинский перевал, вершина Углова...
Ближайший заезд:
c 25 апреля по 01 мая
7 дней 6 ночей
от 198000 ₽
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