Зимняя сказка. Приключения на Камчатке 2022
Преимущества этого путешествия этого путешествия - искупаемся в термальном бассейне, прокатимся на нартах и собачьих упряжках, встретимся с Тихим океаном, увидим настоящие вулканы, по желанию покатаемся на горных лыжах, посетим Вилючинский водопад на снегоходе, совершим конные прогулки или облетим южную группу вулканов на вертолете.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском.
Размещение.
Свободное время.
09:00 Завтрак.
10:00-11:00 Трансфер в музей вулканов.
11:00-12:00 Экскурсия в Вулканариуме .
12:00-14:00 Обзорная экскурсия по городу (смотровая, памятники).
14:00-15:00 Обед в одном из ресторанов города.
Посещение сувенирного магазина и рыбного рынка.
16:30-17:30 Возвращение в гостиницу, отдых.
08:00 Завтрак.
Экскурсия на снегоходе к Трем Братьям.
09:00-10:00 Трансфер к месту сбора.
10:00-15:00 Экскурсия на снегоходе: поездка в нартах, гид, питание (чай, бутерброды, сладкое).
15:00-16:00 Возвращение в гостиницу.
09:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в питомник ездовых собак.
11:00-15:00 Ознакомительная экскурсия по питомнику, знакомство с собаками.
Инструктаж по управлению собачьей упряжкой. Прохождение трассы в нарте за снегоходом и управление собачьей упряжкой по очереди.
После катания этническая экскурсионная программа, фото в национальных костюмах коренных народов севера, горячий обед.
15:30-16:00 Трансфер к радоновым источникам Зеленовские озерки.
16:00-17:30 Купание в горячих источниках.
17:30-18:30 Возвращение в гостиницу.
08:00 Завтрак.
10:00-11:30 Трансфер к подножию Авачинского вулкана (машина + ратрак или снегоход в нартах).
12:30-14:30 Экскурсия на ратраке/снегоходе в нартах у подножия Авачинского вулкана.
Прогулка.
14:30-15:30 Чай с закусками на базе.
15:30-17:30 Возвращение в гостиницу, отдых.
Завтрак.
Свободное время или дополнительные экскурсии:
- катание на горнолыжной базе Гора Морозная;
- поездка на Вилючинский водопад на снегоходе;
- конные прогулки;
- вертолетная экскурсия – облет Южной группы вулканов.
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Время выезда из гостиницы и начала экскурсий может быть скорректированно в зависимости от удаленности гостиницы и (или) погодных условий.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостинице п. Паратунка или Петропавловск-Камчатский (на выбор);
- питание по программе;
- услуги сопровождающего (день 2, 4, 5);
- услуги гидов-проводников на маршрутах;
- трансферы по программе;
- экскурсии по программе;
- купание в бассейне (при проживании в Паратунке).
Оплачивается отдельно
- авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно;
- ужины в гостинице;
- при заезде 30.12.2021 – обязательная доплата за Новогодний ужин с программой (при размещении в Лагуне) взрослый – 15 000 руб./чел.; дети до 14 лет – 8000 руб./чел.; дети до 4 лет – 2 000 руб.; выбор столика у окна – 2 000 руб./чел.;
- спиртные напитки;
- дополнительные экскурсии, не включенные в программу (цена примерная, уточняйте при бронировании): катание на горнолыжной базе Гора Морозная – от 4 000 руб/чел; поездка на Вилючинский водопад на снегоходе – от 7 000 руб/чел; конные прогулки – от 3 000р/чел; вертолетная экскурсия – облет Южной группы вулканов – 30 000 руб/чел;
- другие услуги, не указанные в программе.
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Зима на Камчатке (Новый год, зима, весна)
Зимний обзорный тур на Камчатку, 6 дней. Разные виды активности: от классических экскурсии до джип-тура на вулканы и катания на собачьих упряжках. Возможность заказа ве...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 19 декабря
6 дней 5 ночей
от 95000 ₽
Новогодний тур на Камчатке на 8 дней
В программе зимнего тура на Камчатку: поездки на термальные источники, на берег Тихого океана, наблюдение за стадом сивучей, однодневный тур на снегоходах к подножию Ав...
Ближайший заезд:
c 27 декабря по 03 января
8 дней 7 ночей
от 150000 ₽