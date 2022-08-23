Зимняя сказка. Приключения на Камчатке 2022

Преимущества этого путешествия этого путешествия - искупаемся в термальном бассейне, прокатимся на нартах и собачьих упряжках, встретимся с Тихим океаном, увидим настоящие вулканы, по желанию покатаемся на горных лыжах, посетим Вилючинский водопад на снегоходе, совершим конные прогулки или облетим южную группу вулканов на вертолете.