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Зимняя сказка. Приключения на Камчатке 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Преимущества этого путешествия этого путешествия - искупаемся в термальном бассейне, прокатимся на нартах и собачьих упряжках, встретимся с Тихим океаном, увидим настоящие вулканы, по желанию покатаемся на горных лыжах, посетим Вилючинский водопад на снегоходе, совершим конные прогулки или облетим южную группу вулканов на вертолете.

Программа тура

День 1
Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский.

Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском. 

Размещение. 

Свободное время.

День 2
Экскурсии по г. Петропавловск-Камчатский

09:00 Завтрак. 

10:00-11:00 Трансфер в музей вулканов.

11:00-12:00 Экскурсия в Вулканариуме .

12:00-14:00 Обзорная экскурсия по городу (смотровая, памятники).

14:00-15:00 Обед в одном из ресторанов города.

Посещение сувенирного магазина и рыбного рынка. 

16:30-17:30 Возвращение в гостиницу, отдых. 

День 3
Экскурсия на снегоходе к Трем Братьям

08:00 Завтрак. 

Экскурсия на снегоходе к Трем Братьям.

09:00-10:00 Трансфер к месту сбора.

10:00-15:00 Экскурсия на снегоходе: поездка в нартах, гид, питание (чай, бутерброды, сладкое).

15:00-16:00 Возвращение в гостиницу. 

День 4
Катание на собачьих упряжках + Озерки

09:00 Завтрак. 

10:00 Трансфер в питомник ездовых собак. 

11:00-15:00 Ознакомительная экскурсия по питомнику, знакомство с собаками.

Инструктаж по управлению собачьей упряжкой. Прохождение трассы в нарте за снегоходом и управление собачьей упряжкой по очереди. 

После катания этническая экскурсионная программа, фото в национальных костюмах коренных народов севера, горячий обед. 

15:30-16:00 Трансфер к радоновым источникам Зеленовские озерки.

16:00-17:30 Купание в горячих источниках.

17:30-18:30 Возвращение в гостиницу.

День 5
Экскурсия на снегоходе на Авачинский перевал

08:00 Завтрак. 

10:00-11:30 Трансфер к подножию Авачинского вулкана (машина + ратрак или снегоход в нартах).

12:30-14:30 Экскурсия на ратраке/снегоходе в нартах у подножия Авачинского вулкана.

Прогулка.

14:30-15:30 Чай с закусками на базе. 

15:30-17:30 Возвращение в гостиницу, отдых. 

День 6
Свободный день или дополнительные активности/

Завтрак. 

Свободное время или дополнительные экскурсии:

  • катание на горнолыжной базе Гора Морозная;
  • поездка на Вилючинский водопад на снегоходе;
  • конные прогулки;
  • вертолетная экскурсия – облет Южной группы вулканов.
День 7
Завершение тура.

Завтрак.

Трансфер в аэропорт. Время выезда из гостиницы и начала экскурсий может быть скорректированно в зависимости от удаленности гостиницы и (или) погодных условий. 

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в гостинице п. Паратунка или Петропавловск-Камчатский (на выбор);
  • питание по программе;
  • услуги сопровождающего (день 2, 4, 5);
  • услуги гидов-проводников на маршрутах;
  • трансферы по программе;
  • экскурсии по программе;
  • купание в бассейне (при проживании в Паратунке).

Оплачивается отдельно

  • авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно;
  • ужины в гостинице;
  • при заезде 30.12.2021 – обязательная доплата за Новогодний ужин с программой (при размещении в Лагуне) взрослый – 15 000 руб./чел.; дети до 14 лет – 8000 руб./чел.; дети до 4 лет – 2 000 руб.; выбор столика у окна – 2 000 руб./чел.;
  • спиртные напитки;
  • дополнительные экскурсии, не включенные в программу (цена примерная, уточняйте при бронировании): катание на горнолыжной базе Гора Морозная – от 4 000 руб/чел; поездка на Вилючинский водопад на снегоходе – от 7 000 руб/чел; конные прогулки – от 3 000р/чел; вертолетная экскурсия – облет Южной группы вулканов  – 30 000 руб/чел;
  • другие услуги, не указанные в программе.

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