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Новогодний бэккантри лагерь

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Во время тура вы покорите горные вершины, почувствуете настоящий адреналин, спускаясь по склонам вулканов, научитесь комфортно отдыхать в горах, приобретете опыт бэккантри и посмотрете уникальный край Дальнего Востока России – Камчатку.

Преимущества этого путешествия:

  • устроим пикник прямо на берегу Тихого океана;
  • покатаемся на снегоходах;
  • покупаемся в термальных источниках;
  • совершим множество спусков по склонам вулканов;
  • посмотрим на Камчатку из окна вертолета;
  • увидим действующие вулканы.

Программа тура

День 1
Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Поездка на побережье Тихого океана.

Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».

Встреча в аэропорту.

Трансфер до средства размещения в Петропавловске-Камчатском.

Заселение.

Знакомство с гидами. Брифинг.

Поездка на побережье Тихого океана на снегоходах или на машинах повышенной проходимости.

День 2
Катание по трассам и вне трасс на горнолыжной базе «Красная сопка».

Лекция по лавинной безопасности в горах, основы пользования лавинным снаряжением.

Катание по трассам и вне трасс на г/к «Красная Сопка» или «Морозная».

Возвращение в отель.

Лекция по снаряжению для ски-тура и бэккантри.

Ужин. Отдых.

День 3
Ски-тур/бэккантри выход в районе Начикинского перевала.

Ски-тур/бэккантри выход в районе Начикинского перевала, отработка полученных накануне информации.

(легкий обед во время катания).

На обратном пути посещение термального бассейна.

Возвращение в город.

Ужин. Отдых.

День 4
Ски-тур/бэккантри на склоны Авачинского перевала.

Ски-тур/бэккантри Авачинский перевал 

(легкий обед во время катания).

Лекция — травмы при катании вне трасс, первая помощь, организация перемещения при легких травмах.

Ужин. Отдых.

День 5
Вертолетная экскурсия на вертолете Ми-8 в кратер одного из действующих вулканов. Купание в термальном бассейне.

Переезд в загородный отель.

Вертолетная экскурсия в кратер действующего вулкана

Практическая тренировка по лавинной безопасности, отработка поиска людей в лавине, обнаружение одной и более целей, тактика работы щупом и лопатой. Разбивка по командам и поиск целей на время.

Отдых и купание в термальном бассейне.

День 6
Фрирайд с забросками снегоходами.

Катание с забросками снегоходами в районе Вилючинского перевала (легкий обед во время катания).

Отдых и купание в термальном бассейне

День 7
Запасной день на случай непогоды.

Лекция по подготовке маршрута: планирование, погода, анализ рисков.

Запасной день на случай непогоды. Выбор дополнительной программы.

Вечеринка в честь завершения программы.

День 8
Завершение тура.

Завершение тура.

 

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок.

Стоимость

Включено в стоимость

  • встреча и проводы в аэропорту
  • трансферы по программе
  • сопровождение группы персональным менеджером на протяжении всей программы
  • размещение в городе и в загородном отеле согласно выбранной программе
  • завтраки и ужины в городе, завтраки и ужины на туристической базе
  • легкие перекусы на маршрутах, обед в день прилета
  • использование снегоходов и вертолета
  • сопровождение гидов
  • работа профессионального фотографа или видеооператора, на выбор организаторов (3 дня)
  • прокат лавинного снаряжения (бипер, щуп, лопата, рация)

Оплачивается отдельно

  • авиабилеты дп г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • прокат снегоступов (1000 рублей на весь период программы) и снаряжение для ски-тура (лыжи, камус, палки 5000 рублей на весь период программы, ботинки свои!)
  • обеды в городе, кроме обеда в день прилёта
  • дополнительная программа
  • билеты на подъёмник и в бассейн вне программы
  • медицинская страховка – является обязательной
    • Для иностранных туристов:
  • оформление необходимых документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествий;
  • англоговорящий сопровождающий и гид;
  • другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.

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