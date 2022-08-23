Новогодний бэккантри лагерь

Переезд в загородный отель.

Вертолетная экскурсия в кратер действующего вулкана

Практическая тренировка по лавинной безопасности, отработка поиска людей в лавине, обнаружение одной и более целей, тактика работы щупом и лопатой. Разбивка по командам и поиск целей на время.

Отдых и купание в термальном бассейне.