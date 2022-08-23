Новогодний бэккантри лагерь
Во время тура вы покорите горные вершины, почувствуете настоящий адреналин, спускаясь по склонам вулканов, научитесь комфортно отдыхать в горах, приобретете опыт бэккантри и посмотрете уникальный край Дальнего Востока России – Камчатку.
Преимущества этого путешествия:
- устроим пикник прямо на берегу Тихого океана;
- покатаемся на снегоходах;
- покупаемся в термальных источниках;
- совершим множество спусков по склонам вулканов;
- посмотрим на Камчатку из окна вертолета;
- увидим действующие вулканы.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча в аэропорту.
Трансфер до средства размещения в Петропавловске-Камчатском.
Заселение.
Знакомство с гидами. Брифинг.
Поездка на побережье Тихого океана на снегоходах или на машинах повышенной проходимости.
Лекция по лавинной безопасности в горах, основы пользования лавинным снаряжением.
Катание по трассам и вне трасс на г/к «Красная Сопка» или «Морозная».
Возвращение в отель.
Лекция по снаряжению для ски-тура и бэккантри.
Ужин. Отдых.
Ски-тур/бэккантри выход в районе Начикинского перевала, отработка полученных накануне информации.
(легкий обед во время катания).
На обратном пути посещение термального бассейна.
Возвращение в город.
Ужин. Отдых.
Ски-тур/бэккантри Авачинский перевал
(легкий обед во время катания).
Лекция — травмы при катании вне трасс, первая помощь, организация перемещения при легких травмах.
Ужин. Отдых.
Переезд в загородный отель.
Вертолетная экскурсия в кратер действующего вулкана
Практическая тренировка по лавинной безопасности, отработка поиска людей в лавине, обнаружение одной и более целей, тактика работы щупом и лопатой. Разбивка по командам и поиск целей на время.
Отдых и купание в термальном бассейне.
Катание с забросками снегоходами в районе Вилючинского перевала (легкий обед во время катания).
Отдых и купание в термальном бассейне
Лекция по подготовке маршрута: планирование, погода, анализ рисков.
Запасной день на случай непогоды. Выбор дополнительной программы.
Вечеринка в честь завершения программы.
Завершение тура.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок.
Стоимость
Включено в стоимость
- встреча и проводы в аэропорту
- трансферы по программе
- сопровождение группы персональным менеджером на протяжении всей программы
- размещение в городе и в загородном отеле согласно выбранной программе
- завтраки и ужины в городе, завтраки и ужины на туристической базе
- легкие перекусы на маршрутах, обед в день прилета
- использование снегоходов и вертолета
- сопровождение гидов
- работа профессионального фотографа или видеооператора, на выбор организаторов (3 дня)
- прокат лавинного снаряжения (бипер, щуп, лопата, рация)
Оплачивается отдельно
- авиабилеты дп г. Петропавловск-Камчатский и обратно
- прокат снегоступов (1000 рублей на весь период программы) и снаряжение для ски-тура (лыжи, камус, палки 5000 рублей на весь период программы, ботинки свои!)
- обеды в городе, кроме обеда в день прилёта
- дополнительная программа
- билеты на подъёмник и в бассейн вне программы
- медицинская страховка – является обязательной Для иностранных туристов:
- оформление необходимых документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествий;
- англоговорящий сопровождающий и гид;
- другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.
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