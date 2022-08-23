Зима на Камчатке (Новый год, зима, весна)

В программе зимнего тура на Камчатку: поездки на термальные источники, на берег Тихого океана, наблюдение за стадом сивучей, однодневный тур на снегоходах к подножию Ав...

Зимний обзорный тур на Камчатку, 6 дней. Разные виды активности: от классических экскурсии до джип-тура на вулканы и катания на собачьих упряжках. Возможность заказа ве...

✈ Новый год на Камчатку с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы