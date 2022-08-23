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Новый год на Камчатку : 2

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Камчатка 2022 г.2023 г.

Зима на Камчатке (Новый год, зима, весна)

Зимний обзорный тур на Камчатку, 6 дней. Разные виды активности: от классических экскурсии до джип-тура на вулканы и катания на собачьих упряжках. Возможность заказа ве...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 19 декабря

6 дней 5 ночей

от 95000 ₽

Камчатка 2022 г.2023 г.

Новогодний тур на Камчатке на 8 дней

В программе зимнего тура на Камчатку: поездки на термальные источники, на берег Тихого океана, наблюдение за стадом сивучей, однодневный тур на снегоходах к подножию Ав...

Ближайший заезд:

c 27 декабря по 03 января

8 дней 7 ночей

от 150000 ₽

Прошедшие Новый год на Камчатку : 1

Камчатка

Новогодний бэккантри лагерь

Ближайший заезд:

c 06 января по 13 января

8 дней 7 ночей

от 79000 ₽

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✈ Новый год на Камчатку   с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы