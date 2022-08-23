Новый год на Камчатку : 2
Сортировать:
Зима на Камчатке (Новый год, зима, весна)
Зимний обзорный тур на Камчатку, 6 дней. Разные виды активности: от классических экскурсии до джип-тура на вулканы и катания на собачьих упряжках. Возможность заказа ве...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 19 декабря
6 дней 5 ночей
от 95000 ₽
Новогодний тур на Камчатке на 8 дней
В программе зимнего тура на Камчатку: поездки на термальные источники, на берег Тихого океана, наблюдение за стадом сивучей, однодневный тур на снегоходах к подножию Ав...
Ближайший заезд:
c 27 декабря по 03 января
8 дней 7 ночей
от 150000 ₽
Прошедшие Новый год на Камчатку : 1
Ближайший заезд:
c 06 января по 13 января
8 дней 7 ночей
от 79000 ₽
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
✈ Новый год на Камчатку с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы