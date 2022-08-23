Тур «Вулканы Камчатки» длится 11 дней и предлагает интересную программу с восхождением на вулканы Плоский Толбачик, конусы Северного прорыва, Горелый, где можно воочию видеть активный кратер и другие процессы, характерные для «дышащих» вулканов.

По ходу экскурсии можно наблюдать последствия Большого Трещинного Толбачинского извержения, которые наступили в 70-х годах прошлого века: образовавшиеся после него пещеры, мертвый лес и застывшие лавы. Недавние извержения 2012-13 годов тоже внесли свой вклад в изменение ландшафта. Среди впечатляющих природных объектов, которые посещают участники тура – три водопада, каждый из которых замечателен по-своему.

Тихоокеанское огненное кольцо, в которое входит Камчатка, предполагает большую вулканическую и сейсмическую активность. Она меняет облик полуострова, поэтому, даже посещая одно и то же место в разное время, можно заметить изменения в пейзаже.

Вам не нужно будет таскать на себе тяжелые рюкзаки. Все переезды осуществляются на машинах, а во время пеших экскурсий достаточно носить с собой немного вещей. Ночевок в палатках в туре нет, на природе ночуем в глэмпингах, несколько ночей – в гостинице в Паратунке (завтраки включены).Все сборы за посещение платных территорий входят в стоимость тура, также, как и проживание в гостинице и питание во время похода. Гид и повар сопровождают группу. Однако, обеды и ужины в кафе в Мильково и в гостиницах по меню, это оплачивается самостоятельно. Вы также сами должны позаботиться о страховке и оплатить ее. Это обязательное условие любого тура на Камчатке.



