Восхождение на вулкан Авачинский
Вулкан Авачинский является наиболее активным в Корякско-Авачинской группе вулканов и представляет собой сложный, двойной вулкан типа Сомма-Везувий. Путешественники со всего мира восхищаются поразительным сходством с легендарным вулканом Везувий – виновником гибели Помпеи.
Вас ждет:
Программа тура
05:45 Сбор группы 06:00 Выезд из Петропавловска-Камчатского к подножию Авачинского вулкана – 25 км на северо-восток от Петропавловска-Камчатского (1,5-2 часа)
08:00 Прибытие в лагерь у подножия вулкана Авачинская сопка - инструктаж по технике безопасности
09:00 Восхождение на Авачинский вулкан
Обед (ланч - сухой паек) на склоне вулкана, (2200 м).
17:00 Спуск в лагерь. Отдых.
19:00 Ужин. Ночлег в лагере (домиках).
Завтрак.
10:00-13:00 Свободное время, осмотр окрестностей, прогулка к горе Верблюд.
13:00-14:00 Обед в БЛ Авачинский
14:00 Возвращение в Петропавловск-Камчатский. Завершение тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- доставка из города на полноприводном автомобиле
- восхождение на влк. Авачинский в сопровождении гидов-проводников .
- питание по программе тура.
- услуги повара.
- проживание в домике (кровать, матрас, спальник)
Оплачивается отдельно
- авиаперелет до Камчатки и обратно
- спальники и коврики (300 руб в сутки)
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