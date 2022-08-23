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Восхождение на вулкан Авачинский

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Вулкан Авачинский является наиболее активным в Корякско-Авачинской группе вулканов и представляет собой сложный, двойной вулкан типа Сомма-Везувий. Путешественники со всего мира восхищаются поразительным сходством с легендарным вулканом Везувий – виновником гибели Помпеи.

Программа тура

День 1
День заезда.

05:45 Сбор группы  06:00 Выезд из Петропавловска-Камчатского к подножию Авачинского вулкана – 25 км на северо-восток от Петропавловска-Камчатского (1,5-2 часа)

08:00 Прибытие в лагерь у подножия вулкана Авачинская сопка - инструктаж по технике безопасности

09:00 Восхождение на Авачинский вулкан

 Обед (ланч - сухой паек) на склоне вулкана, (2200 м).

17:00 Спуск в лагерь. Отдых.

19:00 Ужин. Ночлег в лагере (домиках).

День 2
Завершение тура.

Завтрак.

10:00-13:00 Свободное время, осмотр окрестностей, прогулка к горе Верблюд.

13:00-14:00 Обед в БЛ Авачинский

14:00 Возвращение в Петропавловск-Камчатский. Завершение тура.

Стоимость

Включено в стоимость

  • доставка из города на полноприводном автомобиле
  • восхождение на влк. Авачинский в сопровождении гидов-проводников .
  • питание по программе тура.
  • услуги повара.
  • проживание в домике (кровать, матрас, спальник)

Оплачивается отдельно

  • авиаперелет до Камчатки и обратно
  • спальники и коврики (300 руб в сутки)

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