В гостях у Кутха
Главная особенность тура - отсутствие ночлегов в палатках. Вас разместят в уютной гостинице, откуда и будут совершаться все радиальные однодневные выезды на экскурсии. Вы побываете у подножий домашних вулканов - Корякского и Авачинского, которые находятся в непосредственной близости к городу (Природный парк «Налычево»), познакомитесь с активной вулканической деятельностью на Дачных источниках в районе вулкана Мутновский (Южно-Камчатский природный парк).
Вас ждет захватывающий джип-тур по лесному бездорожью к древнему вулкану Вачкажец с его живописными окрестностями.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту г. Елизово. Трансфер в гостиницу.
Размещение. Свободное время для отдыха и акклиматизации. Вечером встреча или звонок от представителя компании, обсуждение деталей тура.
Ночлег в гостинице.
Питание за свой счет.
Завтрак. Свободное время.
Опциональные экскурсии (за доп. плату):
1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (7 часов). Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося. На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание).
2) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик. Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам. На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках.
Ночлег в гостинице.
Завтрак. Поездка на автомобиле повышенной проходимости на Дачные источники через Вилючинский перевал, плато вулканов Горелый, в район Мутновского вулкана.
Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).
Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины. Все шипит, свистит, клокочет. Здесь же бурлящиесерые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели. На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений - кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй. Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.
Обед - ланч-бокс, горячие напитки.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ночлег в гостинице.
Завтрак. Поездка в общину коренных малочисленных народов Камчатки, развлекательная программа с участием народного ансамбля, кинологическая экскурсия по питомнику ездовых собак. Наблюдение за нерестом лосося.
Обед с камчатским народным колоритом и деликатесами.
Обзорная экскурсия по городу: Центральная площадь, набережная, смотровая площадка, исторический центр города. Музей вулканов на Камчатке «Вулканариум».
Возвращение в гостиницу.
Ночлег в гостинице.
Завтрак. Трансфер на морской причал. Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан (5-6 часов).
Маршрут морского путешествия пролегает мимо бухты Тихая, острова Бабушкин камень, мыса Станицкого, камней «Три брата», скал у мыса Средний.
Цель маршрута - уникальный остров Стáричков, получивший свое название благодаря птицам стáрикам.
Остров Стáричков объявлен памятником природы для сохранения птичьих базаров и создания условий для спокойного гнездования и размножения птиц.
Увлекательная морская рыбалка.
Обед - уха, дегустация свежих даров моря.
Возвращение в порт.
Поездка на берег Тихого Океана. Прогулка по черному пляжу.
Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет.
Ночлег в гостинице.
Завтрак. Поездка на внедорожнике к вулкану Вачкажец.
В древности Вачкажец был единым вулканом, но в результате сильного извержения он взорвался, что привело к разделению на три основные четко выраженные части. Наивысшая точка составляет 1556 м над уровнем моря.
Прогулка начинается у ледникового озера Тахколоч. Тропа плавно поднимается вверх по долине, окруженной высокими скалистыми склонами древнего вулкана, к горному водопаду.
По пути Вы можете любоваться богатым цветением камчатский растений, в т.ч. и краснокнижных. А на обратном пути перед Вами откроется живописный вид первозданной природы, где для полной картины не хватает только огромных динозавров.
Впечатления от поездки усиливает экстремальное прохождение машины по бездорожью, грязи, через бурелом, часто с использованием лебедки.
Обед - ланч-бокс, горячие напитки.
На обратном пути - посещение термальных ванн Зеленовские озерки (50 км от Петропавловска-Камчатского).
На базе отдыха построен один большой бассейн и 10 специальных ванн, оборудованные раздевалки, рядом находится прохладное озеро, в которое приятно окунуться после горячей ванны. Воды источников являются смесью радоновых и сероводородных. Благоприятно влияют на организм, улучшают обмен веществ и укрепляют иммунную систему.
Купание около 1 часа.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ночлег в гостинице.
Завтрак. Выезд на автомобиле повышенной проходимости к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа).
Огнедышащий страж города - Авачинский вулкан один из наиболее активных на Камчатке. Жизнь вулкана не останавливается ни на день: постоянно пыхтящие фумаролы, желтая сера, клубы газа и пара.
Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана. Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.
Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус. Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м. Вершина венчается кратером. Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.
Прогулка к горной экструзии «Верблюд». Ботаническая экскурсия по альпийской растительности Авачинского перевала.
Цветение здесь начинается сразу после схода снега и продолжается до новых снегов. Встречаются редкие виды растений, занесенных в Красную книгу.
Возле базового лагеря можно покормить с рук и пофотографировать камчатских сусликов – евражек.
Обед в базовом лагере.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ночлег в гостинице.
Завтрак. Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт. По пути - посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
Стоимость
Возраст: 5+.
Важно: Последовательность экскурсионных дней определяется Туроператором и проходит строго по графику, день для вертолетных экскурсий фиксированный. Точная последовательность программы будет сообщена гостям не ранее чем за 5 дней до начала тура.
Включено в стоимость
- проживание в гостинице г. Петропавловска-Камчатского и/или в п. Паратунка (двухместное размещение, завтрак)
- услуги гидов - проводников
- питание по программе
- экскурсии по программе
- трансферы по программе
- групповое снаряжение и инвентарь (посуда, кемпинговая мебель и пр.)
- медико-транспортная страховка (для активного отдыха)
- необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Оплачивается отдельно
- авиабилеты до Камчатки и обратно
- питание во время нахождения в гостинице (в день прилета, ужины во все дни)
- дополнительный трансфер (раньше или позже дат тура)
- опциональные экскурсии в свободный день
- дополнительное проживание в гостинице (до и после путешествия)
- другие дополнительные услуги
- личные траты, спиртные напитки
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