В гостях у Кутха

Завтрак. Поездка на внедорожнике к вулкану Вачкажец.

В древности Вачкажец был единым вулканом, но в результате сильного извержения он взорвался, что привело к разделению на три основные четко выраженные части. Наивысшая точка составляет 1556 м над уровнем моря.

Прогулка начинается у ледникового озера Тахколоч. Тропа плавно поднимается вверх по долине, окруженной высокими скалистыми склонами древнего вулкана, к горному водопаду.

По пути Вы можете любоваться богатым цветением камчатский растений, в т.ч. и краснокнижных. А на обратном пути перед Вами откроется живописный вид первозданной природы, где для полной картины не хватает только огромных динозавров.

Впечатления от поездки усиливает экстремальное прохождение машины по бездорожью, грязи, через бурелом, часто с использованием лебедки.

Обед - ланч-бокс, горячие напитки.

На обратном пути - посещение термальных ванн Зеленовские озерки (50 км от Петропавловска-Камчатского).

На базе отдыха построен один большой бассейн и 10 специальных ванн, оборудованные раздевалки, рядом находится прохладное озеро, в которое приятно окунуться после горячей ванны. Воды источников являются смесью радоновых и сероводородных. Благоприятно влияют на организм, улучшают обмен веществ и укрепляют иммунную систему.

Купание около 1 часа.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ночлег в гостинице.