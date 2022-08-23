Уникальная Камчатка плюс

рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10,

рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;

рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;

рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.

выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;

выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 1733 и 1735.

На детей до 14 лет включительно скидка 10%Внимание! Не приезжайте с чемоданами, так как чемодан на колесиках не влезет в гермомешок на сплаве. Удобно с большими рюкзаками или спортивными сумками.Трансферы из аэропорта / в аэропортТрансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия":(время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.Отказ от трансфера не компенсируется.Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:(точное время трансфера сообщается гидом накануне).Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.Отказ от трансфера не компенсируется.Если вы прилетаете раньше и/или улетаете позжеесли вы прилетаете на 1-2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);Вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.Возможно изменение программы в случае штормовой погоды морская экскурсия к острову Старичков будет заменена на экскурсию по Авачинской бухте.Восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана;При отсутствии подъезда на Мутновский вулкан (такое иногда бывает, обычно в июле), программа трехдневного сегмента тура "Мутновско-Горелая группа вулканов" будет построена следующим образом:День 1. Восхождение на вулкан Горелый.День 2. Малая Долина гейзеров (Дачные горячие источники).День 3. Мини-восхождение к Вилючинскому водопаду (высотой 40 метров), расположенному на склонах вулкана Вилючинский.Программа данного сегмента тура может быть построена и иначе, исходя из погодной и дорожной обстановки. А также в эти 3 дня возможно посещение водопада "Косы Вероники" и лавовых пещер при благоприятных погодных, дорожных и прочих условиях.