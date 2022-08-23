Толбачик. По следам Извержения
Мы побываем на местах предыдущего масштабного извержения, где в 1975-1976 гг. бушевала неуемная стихия! Увидим конуса Северного прорыва 1976 г., лавовые пещеры, «мертвый лес», уничтоженный этим извержением.
Своими глазами увидим новые уже застывшие лавовые потоки, которые растекались в разные стороны от нового прорыва совсем недавно - в 2012-2013 годах.Побываем на новых выросших конусах.
Испытаем весь спектр незабываемых ощущений, которыми щедро одарит столь яркая жемчужина в ожерелье Тихоокеанского Огненного Кольца!
Вас ждет:
Программа тура
Выезд на оборудованном для туристов автомобиле («вахтовка») в район Ключевской группы вулканов (около 500 км).
Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др. Это крупнейшая группа вулканов в России.
Чтобы добраться до этих уникальных мест, нам предстоит проехать через пол Камчатки, сегодняшний день мы проведем в дороге, но поверьте, оно того стоит!
В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова - Камчатку.
Вечером около 18:00 прибытие в п. Козыревск.
Размещение в гостевых домиках по 2-4 человека, одноместное размещение не предусмотрено – последняя цивилизация осталась за 500 км от нас, впереди дикая природа и это перевалочная точка маршрута, отсюда завтра утром начнется наше путешествие по Ключевскому природному парку.
Гостеприимные хозяева подготовят для нас баньку, чтобы расслабиться после дороги.
Ужин. Отдых, баня.
Переезд на Толбачинский Дол (около 4 часов по лесной дороге).
Инструктаж. Экскурсия по конусам Северного прорыва (2 часа).
Толбачик - удивительное и сильнейшее по своей энергетике место!
В 1975-1976 гг. здесь произошло катастрофическое извержение - крупнейшее в XX веке Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ). На протяжении полутора лет бушевала ни с чем несравнимая и грандиозная стихия. Миллионы тонн пепла и шлака вырывались из образовавшихся трещин и засыпали все живое вокруг на многие десятки километров.
Подъем на один из конусов Северного прорыва – конус Горшкова (около 300 м, 30-40 минут), откуда открывается завораживающий вид на последствия сильного извержения 1975 года.
Обед – перекус, горячий чай.
Экскурсия в кратере «Звезда» по лавовым пещерам (1 -1,5 часа). У нас будет возможность спуститься внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы.
Установка палаточного лагеря в районе «мертвого леса».
Ужин, отдых у костра.
Палаточный лагерь: в лагере у нас будут 2-местные палатки (одиночным гостям предоставляются отдельные палатки, для семей есть палатки 3-4-местные), палатка-кухня, большая палатка-столовая, где мы будем есть, а по вечерам общаться, за кружечкой чая или кофе из турки. Посуда, кемпинговая мебель, коврик-каремат предоставляется. Теплый спальник и треккинговые палки можно не везти с собой, а взять в аренду на месте. Санитарные условия в лагере: сан.палатка-туалет, походный умывальник.
Прогулка по «Мертвому лесу», уничтоженному извержением 70-х годов.
Некогда богатые пастбища и вся растительность в радиусе нескольких километров были уничтожены. Эти места получили мрачное название «Мертвый лес», где высохшие верхушки деревьев виднеются из-под 7-метрового слоя шлака.
Остановка возле места, где лежит фрагмент разбившегося вертолета, предавая этому месту еще большей драматичности.
Подъезд к сопке «Клешня» - отсюда начинается тропа через новые лавовые потоки извержения 2012-2013 гг.
Инструктаж. Подъем на склон вулкана Плоский Толбачик до 1800-2000 м (около 3 часов). Подъема до этой высоты достаточно, чтобы не тратить лишние силы и вдоволь насладиться панорамой на весь Толбачинский Дол, распаханный огромными потоками уже застывшей лавы и засыпанный огромным слоем шлака на десятки километров вокруг.
Трещинные извержения характеризуются излиянием большого количества лавы. Их еще называют «туристическими» извержениями, из-за относительной безопасности и фотогеничности текущих лавовых рек. Так было и в 2012 году: громадные лавовые потоки прошлись по долине, засыпали две научно-туристические базы, ручьи с питьевой водой, дороги и близлежащий лес.
Обед – перекус, горячий чай.
Вечером возвращение в лагерь. Ужин, отдых.
Походная кухня: В традициях гостеприимства всегда особое внимание уделяется тому, чтобы вкусно накормить гостя. Поэтому еда в нашем путешествии непременно останется одним из приятных впечатлений после его окончания. Команда поваров разрабатывает сбалансированное походное меню, с учетом активности каждого дня программы. Сытные завтраки, которые дадут необходимую энергию, удобные и легкие перекусы с собой на маршрут, чтобы поддержать силы в пути, полноценные горячие ужины в традициях домашней кухни согреют и порадуют душу и тело после активного дня. Продукты местных производителей, камчатские дикоросы, минеральная вода, морсы из местных ягод, и, конечно же, красная икра и блюда из свежей рыбы.
Сбор лагеря.
Выезд в г. Петропавловск-Камчатский.
В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Возвращение вечером.
Точка высадки – отель Арсеньев, г. Петропавловск-Камчатский.
Стоимость
Проживание в палатках
Включено в стоимость
- Проживание в гостевом доме в п. Козыревск(2,4-местное размещение);
- Услуги гидов - проводников;
- Услуги повара;
- Питание по программе;
- Экскурсии по программе;
- Транспорт по программе;
- Снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, кухонное оборудование, посуда и пр.);
- Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий.
Оплачивается отдельно
- Авиабилеты до Камчатки и обратно;
- Трансферы аэропорт-отель-аэропорт;
- Трансферы к месту начала и после окончания тура;
- Проживание в гостинице (до и после путешествия);
- Другие дополнительные услуги;
- Личные траты, спиртные напитки.
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