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Толбачик. По следам Извержения

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Программа тура полностью посвящена грандиозному и невероятно фееричному событию, которое началось в ноябре 2012 года - Новому трещинному извержению на Толбачинском долу.
Мы побываем на местах предыдущего масштабного извержения, где в 1975-1976 гг. бушевала неуемная стихия! Увидим конуса Северного прорыва 1976 г., лавовые пещеры, «мертвый лес», уничтоженный этим извержением.

Своими глазами увидим новые уже застывшие лавовые потоки, которые растекались в разные стороны от нового прорыва совсем недавно - в 2012-2013 годах.Побываем на новых выросших конусах.

Испытаем весь спектр незабываемых ощущений, которыми щедро одарит столь яркая жемчужина в ожерелье Тихоокеанского Огненного Кольца!

Программа тура

День 1
Переезд в район Ключевской группы вулканов.
8:30 Встреча с группой в г. Елизово (точное время и место выезда сообщит турлидер группы накануне выезда).

Выезд на оборудованном для туристов автомобиле («вахтовка») в район Ключевской группы вулканов (около 500 км).

Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др. Это крупнейшая группа вулканов в России.

Чтобы добраться до этих уникальных мест, нам предстоит проехать через пол Камчатки, сегодняшний день мы проведем в дороге, но поверьте, оно того стоит!

В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).

Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова - Камчатку.

Вечером около 18:00 прибытие в п. Козыревск.

Размещение в гостевых домиках по 2-4 человека, одноместное размещение не предусмотрено – последняя цивилизация осталась за 500 км от нас, впереди дикая природа и это перевалочная точка маршрута, отсюда завтра утром начнется наше путешествие по Ключевскому природному парку.

Гостеприимные хозяева подготовят для нас баньку, чтобы расслабиться после дороги.

Ужин. Отдых, баня.
День 2
Северный прорыв извержения 1975 г., кратер «Звезда», лавовые пещеры.
Завтрак.

Переезд на Толбачинский Дол (около 4 часов по лесной дороге).

Инструктаж. Экскурсия по конусам Северного прорыва (2 часа).

Толбачик - удивительное и сильнейшее по своей энергетике место!
В 1975-1976 гг. здесь произошло катастрофическое извержение - крупнейшее в XX веке Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ). На протяжении полутора лет бушевала ни с чем несравнимая и грандиозная стихия. Миллионы тонн пепла и шлака вырывались из образовавшихся трещин и засыпали все живое вокруг на многие десятки километров.

Подъем на один из конусов Северного прорыва – конус Горшкова (около 300 м, 30-40 минут), откуда открывается завораживающий вид на последствия сильного извержения 1975 года.

Обед – перекус, горячий чай.

Экскурсия в кратере «Звезда» по лавовым пещерам (1 -1,5 часа). У нас будет возможность спуститься внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы.

Установка палаточного лагеря в районе «мертвого леса».

Ужин, отдых у костра.

Палаточный лагерь: в лагере у нас будут 2-местные палатки (одиночным гостям предоставляются отдельные палатки, для семей есть палатки 3-4-местные), палатка-кухня, большая палатка-столовая, где мы будем есть, а по вечерам общаться, за кружечкой чая или кофе из турки. Посуда, кемпинговая мебель, коврик-каремат предоставляется. Теплый спальник и треккинговые палки можно не везти с собой, а взять в аренду на месте. Санитарные условия в лагере: сан.палатка-туалет, походный умывальник.
День 3
Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м).Новое трещинное извержение 2012г. «Мертвый лес».
Завтрак.

Прогулка по «Мертвому лесу», уничтоженному извержением 70-х годов.
Некогда богатые пастбища и вся растительность в радиусе нескольких километров были уничтожены. Эти места получили мрачное название «Мертвый лес», где высохшие верхушки деревьев виднеются из-под 7-метрового слоя шлака.
Остановка возле места, где лежит фрагмент разбившегося вертолета, предавая этому месту еще большей драматичности.

Подъезд к сопке «Клешня» - отсюда начинается тропа через новые лавовые потоки извержения 2012-2013 гг.

Инструктаж. Подъем на склон вулкана Плоский Толбачик до 1800-2000 м (около 3 часов). Подъема до этой высоты достаточно, чтобы не тратить лишние силы и вдоволь насладиться панорамой на весь Толбачинский Дол, распаханный огромными потоками уже застывшей лавы и засыпанный огромным слоем шлака на десятки километров вокруг.

Трещинные извержения характеризуются излиянием большого количества лавы. Их еще называют «туристическими» извержениями, из-за относительной безопасности и фотогеничности текущих лавовых рек. Так было и в 2012 году: громадные лавовые потоки прошлись по долине, засыпали две научно-туристические базы, ручьи с питьевой водой, дороги и близлежащий лес.

Обед – перекус, горячий чай.

Вечером возвращение в лагерь. Ужин, отдых.

Походная кухня: В традициях гостеприимства всегда особое внимание уделяется тому, чтобы вкусно накормить гостя. Поэтому еда в нашем путешествии непременно останется одним из приятных впечатлений после его окончания. Команда поваров разрабатывает сбалансированное походное меню, с учетом активности каждого дня программы. Сытные завтраки, которые дадут необходимую энергию, удобные и легкие перекусы с собой на маршрут, чтобы поддержать силы в пути, полноценные горячие ужины в традициях домашней кухни согреют и порадуют душу и тело после активного дня. Продукты местных производителей, камчатские дикоросы, минеральная вода, морсы из местных ягод, и, конечно же, красная икра и блюда из свежей рыбы.
День 4
Возвращение в Петропавловск-Камчатский.
Завтрак.

Сбор лагеря.

Выезд в г. Петропавловск-Камчатский.

В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).

Возвращение вечером.

Точка высадки – отель Арсеньев, г. Петропавловск-Камчатский.

Стоимость

Проживание в палатках

Item 1 of 1
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
62 000 ₽

Включено в стоимость

  • Проживание в гостевом доме в п. Козыревск(2,4-местное размещение);
  • Услуги гидов - проводников;
  • Услуги повара;
  • Питание по программе;
  • Экскурсии по программе;
  • Транспорт по программе;
  • Снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, кухонное оборудование, посуда и пр.);
  • Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий.

Оплачивается отдельно

  • Авиабилеты до Камчатки и обратно;
  • Трансферы аэропорт-отель-аэропорт;
  • Трансферы к месту начала и после окончания тура;
  • Проживание в гостинице (до и после путешествия);
  • Другие дополнительные услуги;
  • Личные траты, спиртные напитки.

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