Стражи далекого города
Огнедышащий страж города - Авачинский вулкан один из наиболее активных на Камчатке. Жизнь вулкана не останавливается ни на день: постоянно пыхтящие фумаролы, желтая сера, клубы газа и пара. Вид, открывающийся с кромки кратера, на город, Налычевскую долину и соседние вулканы — потрясающий!
На противоположной стороне город стережет Мутновский вулкан.Мы поднимемся по его склону к кромке, увидим с высоты самый центр его активности - фумарольное поле, ледник, обвал 2021 года и новое озеро. По красоте и уникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров!
Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы.
Помимо восхождений, нас ждет морская рыбалка на прогулке по Тихому океану с дегустацией морепродуктов, прогулка по «черному пляжу». В свободный день, у нас будет возможность посетить знаменитую на весь мир Долину Гейзеров или нерестовое озеро Курильское со множеством бурых медведей.
Вас ждет:
Программа тура
Размещение в SPA-отеле в термальной курортной зоне Паратунка (заселение в номера с 14:00).
Свободное время для отдыха и акклиматизации.
Сегодня у нас будет возможность отдохнуть в SPA-комплексе, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в одном из ресторанов отеля.
Вечером встреча группы с турлидером: знакомство, обсуждение деталей тура.
Турлидер–это опытный гид и руководитель группы. Сопровождает вас на протяжении всего маршрута, от первого дня до дня вылета, решает все текущие организационные моменты. По всем вопросам в течение тура вы можете обращаться к нему.
Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.
Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире. В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!
После выхода гостям будет предложен завтрак на борту яхты.
По пути следования мы посетим скалы Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков - понаблюдаем за морскими птицами.
Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.
В бухте Вилючинская предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).
В это время повар приготовит на обед свежую уху из красной рыбы, подготовит для дегустации морепродукты - краб, сашими из камбалы.
Дальше мы пойдем вдоль побережья до бухты Русская. Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучамина лежбище у камней Лаперуза.
Возможна встреча с косатками и горбатыми китами.Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.
Пойманную рыбу повар пожарит на обратном пути и предложит к ужину.
Возвращение в порт к 17:00.
Трансфер в SPA-отель в п. Паратунка.
9:00 Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов.
В пути остановка на смотровой площадке на Вилючинском перевале.
Дачные источники. Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).
Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины. Все шипит, свистит, клокочет. Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели. На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений - кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй. Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.
Обед – перекус, горячий чай.
Переезд к месту стоянки, установка палаточного лагеря.
Прогулка до 16-метрового водопада на ручье Спокойный.
Палаточный лагерь: в лагере у нас будут 2-местные палатки (одиночным гостям предоставляются отдельные палатки, для семей есть палатки 3-4-местные), палатка-кухня, большая палатка-столовая, где мы будем есть, а по вечерам общаться, за кружечкой чая или кофе из турки. Посуда, кемпинговая мебель, коврик-каремат предоставляется. Теплый спальник и треккинговые палки можно не везти с собой, а взять в аренду на месте. Санитарные условия в лагере: сан.палатка-туалет, походный умывальник.
Подъезд к месту начала маршрута. Максимально близкая точка начала маршрута, в зависимости от состояния дороги – так называемая стоянка «под крестом».
Инструктаж. Восхождение по склону Мутновского вулкана к кромке кратера (высота вулкана 2323 м, подъем примерно до 2000 м, около 2 часов). Тропа проходит по снежнику, который не тает даже летом.
Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».
Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов страто вулканов. Сердце вулкана - так называемая Активная Воронка - самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, а также фумарольное поле, где проявляется активная фумарольная деятельность.
После обрушения пород в 2021 году, которое перекрыло часть разлома, где раньше проходила тропа восхождения, образовалось озеро. Движение продолжается до сих пор, меняя ландшафт. Новый маршрут проходит по склону, наблюдать за активностью мы будем с высоты.
С кромки вулкана пред нами откроется панорама на Северо-Мутновский ледник, обвал и новое озеро, активное фумарольное поле с бурлящими грязевыми котлами и парящими фумаролами. В ясную погоду открывается вид на соседние вулканы Южно-Камчатской группы: Вилючинский, Горелый, Ходутка, Опала.
Здесь мы проведем около часа и начнем спуск обратно.
Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге каньона Опасный.
Обед – перекус, горячий чай.
Возвращение в лагерь. Ужин. Отдых.
Вечерний отдых у костра: по вечерам мы будем разводить костер, варить аутентичный камчатский чай, общаться и делиться впечатлениями и интересными историями
Подъезд к месту начала маршрута.
Инструктаж. Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).
Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы. Ведь он обладает целой «коллекцией»кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль. В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.
Возвращение в лагерь.
Обед – перекус, горячий чай. Сбор лагеря.
Переезд в поселок Паратунка. Размещение в SPA-отеле. Отдых.
В распоряжении гостей: термальные бассейны, SPA-комплекс с программами ухода, 2 ресторана, бар.
Свободное время.
Опциональные экскурсии (за доп. плату):
1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов). Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося. На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание).
2) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик. Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам. На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках.
Подавать заявку на экскурсию необходимо заранее.
По данному туру гостям предоставляются гарантированные места на вертолетные экскурсии, согласно графику, при условии летной погоды на всех участках маршрута.
При нелетной погоде, экскурсия отменяется с полным возвратом оплаты. Перенос на другой день в рамках программы тура не предусмотрен.
Если вертолетная экскурсия имеет для вас приоритетное значение, рекомендуем забронировать дополнительные дни до или после тура и сделать резервное бронирование экскурсии.
Завтрак.
Поздний выезд (в 11:00*) из отеля, поездка на берег Тихого Океана на Халактырский пляж. Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем.
Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет. На ягоднике вдоль береговой линии можно пособирать шикшу, голубику, книжнику.
Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа).
Восхождение на Авачинский вулкан – самое сложное из данной программы. Предварительная ночь под вулканами позволяет нам не только посвятить весь следующий день восхождению со свежими силами, но и дает возможность организму акклиматизироваться на высоте, во избежание синдрома «горной болезни».
Если повезет с погодой, то мы станем зрителями потрясающего заката, вида на ночной город, и звездного небосвода, ведь звезды здесь почти на километр ближе к нам.
Сегодня нам нужно отдохнуть и выспаться, а завтра нас ждет ранний подъем и выход на вулкан.
Хоть расстояние небольшое, но дорога непростая. Проходит она по руслу сухой речки – застывшим грязевым потокам, которые сходят весной во время таяния снега.
Размещение в базовом лагере (комнаты по 4-8 мест).
Ужин в столовой базового лагеря.
По желанию можно заказать баню за доп.плату.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский.
6:00 Завтрак.
7:00 Инструктаж. Выход на восхождение к кратеру Авачинского вулкана (2751 м, подъем начинается с 800 м, 6 – 8 часов).
Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана. Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км. Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус. Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м. Вершина венчается кратером. Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.
Обзорная экскурсия вокруг кратера, осмотр фумарол и лавовой пробки.
В малооблачную погоду с вулкана открывается потрясающая панорама на город, бухту и соседние вулканы!
В пути перекус.
Необходимо осознавать, что восхождение и спуск с вулкана без сопровождения опытного гида-проводника может быть опасным, особенно в туманную погоду. Поэтому на маршруте нужно четко следовать указаниям гида, не уходить вперед и не отставать от группы. Гид оценивает возможности группы и может принять решение развернуть группу вниз, не дойдя до вершины, если на это будут причины (например, ухудшение погоды, плохое самочувствие участников, выбивание из тайминга и др.)
Возвращение в базовый лагерь. Ужин.
Возвращение в г. Петропавловск-Камчатский.
Размещение в отеле 3*.
Завтрак.
Выселение из отеля до 12:00.
Трансфер в аэропорт.
По пути - посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
Стоимость
Проживание по программе
Включено в стоимость
- Проживание в SPA-отеле в п. Паратункаи отеле 3* г. Петропавловск-Камчатский (2-местное размещение, завтрак; 1-местное размещение с доплатой);
- Проживание в базовом лагере под Авачинским вулканом (4-8-местное размещение);
- Услуги гидов - проводников;
- Услуги повара;
- Питание по программе;
- Экскурсии по программе;
- Групповые трансферы по программе;
- Снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, резиновые сапоги, кухонное оборудование, посуда, рыболовные снасти, спасательные жилеты, гермо-баулыи пр.) За доп.плату можно взять снаряжение в аренду: спальные мешки, треккинговые палки;
- Медико-транспортная страховка (для активного отдыха);
- Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий.
Оплачивается отдельно
- Авиабилеты до Камчатки и обратно;
- Дополнительный или индивидуальный трансфер;
- Питание во время нахождения в отеле (см. Программу).
- Опциональные экскурсии в свободный день;
- Дополнительное проживание в отеле (до и после путешествия);
- Другие дополнительные услуги;
- Личные траты, спиртные напитки.
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