Стражи далекого города

6:00 Трансфер на морской причал.



Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.



Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире. В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!



После выхода гостям будет предложен завтрак на борту яхты.



По пути следования мы посетим скалы Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков - понаблюдаем за морскими птицами.



Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.

В бухте Вилючинская предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).



В это время повар приготовит на обед свежую уху из красной рыбы, подготовит для дегустации морепродукты - краб, сашими из камбалы.



Дальше мы пойдем вдоль побережья до бухты Русская. Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучамина лежбище у камней Лаперуза.

Возможна встреча с косатками и горбатыми китами.Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.

Пойманную рыбу повар пожарит на обратном пути и предложит к ужину.

Возвращение в порт к 17:00.

Трансфер в SPA-отель в п. Паратунка.