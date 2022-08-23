Романтика нехоженых троп

Путешествие в Налычевскую долину - один из самых живописных туристских маршрутов!

В Налычевскую долину можно добраться как на вертолете, так и на машине высокой проходимости. Но если Вы хотите не упустить ни малейшей детали, увидеть всю красоту Налычевского природного парка с его богатейшей флорой и фауной, ощутить настоящую романтику путешествий, то пеший маршрут - лучший выбор!

Маршрут пролегает через Пиначевский перевал, с его шикарными пейзажами, к центральной базе Налычево, где для туристов созданы все условия для отдыха, купания в целебных источниках, наблюдения за животными. Размещение на базе осуществляется в уютных домиках. Горячие источники обладают целебными свойствами, а комфортно живущие в них термо-водоросли омолаживают кожу.

Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.

Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.

Трансфер из/в аэропорт, если даты прибытия/вылета не совпадают с датами тура, оплачивается дополнительно: 2000 руб. в одну сторону.