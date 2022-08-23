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Романтика нехоженых троп

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Путешествие в Налычевскую долину - один из самых живописных туристских маршрутов!

В Налычевскую долину можно добраться как на вертолете, так и на машине высокой проходимости. Но если Вы хотите не упустить ни малейшей детали, увидеть всю красоту Налычевского природного парка с его богатейшей флорой и фауной, ощутить настоящую романтику путешествий, то пеший маршрут - лучший выбор!

Маршрут пролегает через Пиначевский перевал, с его шикарными пейзажами, к центральной базе Налычево, где для туристов созданы все условия для отдыха, купания в целебных источниках, наблюдения за животными. Размещение на базе осуществляется в уютных домиках. Горячие источники обладают целебными свойствами, а комфортно живущие в них термо-водоросли омолаживают кожу.

Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.

Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.

Трансфер из/в аэропорт, если даты прибытия/вылета не совпадают с датами тура, оплачивается дополнительно: 2000 руб. в одну сторону.

Программа тура

День 1
Прибытие на Камчатку

Встреча в аэропорту г. Елизово. Траснсфер в гостиницу, размещение. Вечером встреча или звонок от представителя компании для обсуждения деталей маршрута. Отдых, акклиматизация.

Питание за свой счет.

День 10
Восхождение на вулкан Мутновский

Завтрак. Подъезд к месту начала маршрута. Инструктаж. Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем до 1650 м, около 1,5-2 часов)

Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки». Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов. Сердце вулкана - так называемая Активная Воронка - самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, где проявляется активная фумарольная деятельность. Необычность маршрута, заключается в том, что он проходит по разлому внутри самого вулкана! Тропа приводит в кратер, где перед Вами откроется потрясающая картина. По красоте и уникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров!

Пешеходная экскурсия по фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке». Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный. Обед – перекус, горячий чай. Возвращение в лагерь. Ужин. Отдых. Ночлег в палатках.

Питание: 3х-разовое.

День 11
 Восхождение на вулкан Горелый

Завтрак. Подъезд к месту начала маршрута. Инструктаж. Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).

Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы. Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль. В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.

Возвращение в лагерь. Обед – перекус, горячий чай. Сбор лагеря. Переезд в г. Петропавловск-Камчатский или поселок Паратунка. Размещение в гостинице. Отдых. Ночлег в гостинице.

Питание: завтрак, обед.

День 12
Вылет <p>Завтрак. Выселение из гостиницы до 12 часов. Трансфер в аэропорт. По пути - посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.</p> <p>Питание: завтрак.</p> <p></p>

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День 2
 Выезд на вахтовке в природный парк Налычево

Завтрак. Выезд на автомобиле повышенной проходимости в природный парк Налычево

Природный парк Налычево внесен в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Своеобразие ландшафта парка связано с непрерывными вулканическими процессами, в результате которых появилось неповторимое сочетание природных объектов: кратерные воронки, ледники, кальдеры, шлаковые конусы, застывшие лавовые потоки.

Размещение в гостевых домиках на базе. Ужин, отдых, купание в горячих источниках. Ночлег в гостевых домиках.

Питание: 3х-разовое.

День 3
 Поход к Таловским горячим источникам

Завтрак. Прогулки по Медвежьей тундре к термальной группе «Котел». Экскурсия в Центре экологического просвещения и туризма имени В. И. Семенова, из которой Вы узнаете особенности Налычевского природного парка.

В Долине удивительным образом собраны все богатства полуострова: целебные термальные и минеральные источники, лазурные реки и озера,  прозрачно-голубые ледники, богатая флора и фауна.

Радиальный пеший выход: ц/база «Налычево» – Таловские горячие источники – Краеведческие горячие источники 12 км (4 ч.).

Таловские горячие источники - одни из самых насыщенных минеральными веществами на Камчатке! Их воды обладают целебными свойствами и прекрасно снимают усталость после трудной дороги. По пути есть лесное озеро, в котором можно искупаться.

В пути обед. Размещение на источниках, ужин. Ночлег в домике в спальных мешках.

Питание: 3х-разовое.

День 4
Восхождение на вулкан Дзензур

Завтрак. Инструктаж. Радиальный маршрут – восхождение к фумарольному полю в кратер действующего вулкана Дзензур. Тропа поднимается по ручью Желоб, протекающему в древнем застывшем лавовом потоке. Протяженность маршрута в одну сторону 15 км. В пути перекус.                                                                                 

Помимо Дзензура Долину окружают еще 3 действующих вулкана: Авачинский, Корякский и Жупановский, защищая ее от резких ветров.

Возвращение в лагерь на Таловских источниках, купание, ужин. Ночевка в домике в спальных мешках.

Питание: 3х-разовое.

День 5
 Возвращение на центральную базу Налычево

Завтрак. Пеший выход: Таловские источники – центральная база «Налычево», 12 км. (4 часа). В пути обед. На базе – отдых, купание в горячих источниках. Для желающих – волейбольная площадка. Ужин.

Ночлег в гостевых домиках.

Питание: 3х-разовое.

День 6
 Аагские нарзаны

Завтрак. Радиальный пеший выход к Аагским нарзанам и водопаду на реке Шумной (13 км).

Аагские нарзаны - холодные минеральные источники, которые бьют из-под земли в районе вулкана Ааг на реке Чистой. Как и многие другие Камчатские источники, нарзаны имеют уникальный химический состав и обладают терапевтическим эффектом.

В пути обед. Возвращение на базу, ужин. Ночлег в гостевых домиках.

Питание: 3х-разовое.

День 7
Переход через перевал «Пиначевский» 

Завтрак. Пеший переход: центральная база «Налычево» – перевал Пиначевский (1160 м) – верховья р. Пиначевской (кордон Семенова), 24 км (8 – 9 часов). В пути обед.

Вдоль туристских троп живописные виды сочетают зеленые горы и белые снежники, цветущие растения и небольшие журчащие речушки. Всю дорогу вас сопровождают своим пением многочисленные птички. С каждым шагом Вы погружаетесь в дикую природу, а все проблемы и заботы остаются где-то позади и больше вас не тревожат.

Ужин, ночлег в домике на кордоне. 

Питание: 3х-разовое.

День 8
Возвращение в Петропавловск-Камчатский - п. Паратунка

Завтрак. Пеший переход: кордон Семенова – п. Пиначево, 23 км (6 – 7 часов). В пути обед. Трансфер от п. Пиначево в Петропавловск-Камчатский / п. Паратунка.

Размещение в гостинице. Отдых, ужин. Ночлег в гостинице.

Питание: завтрак, обед.

День 9
 Морская прогулка

Завтрак. Трансфер на морской причал. Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан (5-6 часов).

Маршрут морского путешествия пролегает мимо бухты Тихая, острова Бабушкин камень, мыса Станицкого, камней «Три брата», скал у мыса Средний. Цель маршрута - уникальный остров «Старичков», получивший свое название благодаря птицам старикам. «Остров Старичков» объявлен памятником природы для сохранения птичьих базаров и создания условий для спокойного гнездования и размножения птиц.

Увлекательная морская рыбалка, уха, дегустация свежевыловленных даров моря. Возвращение в порт. Переезд к вулканам Мутновский, Горелый (100 км). Установка лагеря. Ужин. Ночлег в палатках.

Питание: 3х-разовое.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в гостинице г. Петропавловска-Камчатского и/или в п. Паратунка (двухместное размещение, завтрак);
  • проживание на базе Налычево;
  • услуги гидов - проводников;
  • услуги повара;
  • питание по программе;
  • экскурсии по программе;
  • трансферы по программе;
  • снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, кухонное оборудование, и пр.);
  • медико-транспортная страховка (для активного отдыха);
  • необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий.  

Оплачивается отдельно

  • авиабилеты до Камчатки и обратно;
  • питание во время нахождения в гостинице (в день прилета; ужин в 8, 11 дни);
  • индивидуальный трансфер (раньше или позже дат тура);
  • факультативные экскурсии в свободный день;
  • дополнительное проживание в гостинице (до и после путешествия);
  • другие дополнительные услуги;
  • личные траты, спиртные напитки.

Отзывы

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Марина

Тур обогащен очень большими впечатлениями. Можно увидеть прекрасный парк. Побывать на горячем источнике и поплавать на катере, но больше всего впечатлили вулканы Камчатки, особенно если ты их видел только на картинках. С замиранием сердца ходить возле кратеров, в надежде чтобы он не проснулся. Эмоций много, впечатлений также.

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