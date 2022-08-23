Осенние контрасты Камчатки
Сентябрь, по мнению многих, является самым красивым временем на Камчатке. В это время горная тундра окрашивается в самые яркие цвета, а вулканы одеваются в белые шапки. При этом в сентябре стоят еще достаточно теплые дни – эта пора считается камчатским бархатным сезоном.
Осенний тур на основе маршрута "Контрасты Камчатки", но скорректированный с учетом сентябрьской погоды.
В программе:
- Восхождение на вулкан Мутновский;
- Восхождение на вулкан Горелый;
- Горный массив Вачкажец;
- Морская прогулка к острову Старичков;
- Малкинские горячие источники;
- Дачные горячие источники (Малая долина гейзеров);
- Сплав по реке Быстрая (Малкинская) с рыбалкой;
- Термальный бассейн в Паратунке;
- Побережье Тихого океана;
- Опционально - вертолетная экскурсия (требуется дополнительный день).
По сложности: 3 ночевки в палатках; особой физической подготовки не требуется.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице.
В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.
В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы. Обед и ужин в этот день самостоятельно.
Время возможных встреч в аэропорту указано.
Утром отправляемся на морскую прогулку на комфортабельном катере к острову Старичков, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, познакомиться с морскими животными, порыбачить и отведать морепродуктов.
Обед на катере.
После морской экскурсии отправляемся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия. Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.
К вечеру возвращаемся в гостиницу в Петропавловске-Камчатском, ужин в этот день самостоятельно.
Внимание! Если вы знаете, что вас может укачивать в море (или в транспорте), то приобретите заранее средства от укачивания (например, Драмина) и примите согласно инструкции до начала морской прогулки.
Утром выезжаем в район начала сплава, но по пути знакомимся с уникальным местом камчатской природы - Вачкажцом, который является высочайшей вершиной Южно-Быстринского хребта.
Вачкажец – это горный массив и в то же время древний потухший вулкан, главная его вершина высотой 1576 м. Туристические тропы здесь ведут не к вершинам, а к водопадам и горным циркам. Маршруты довольно легкие и не занимают много времени, дают возможность в полной мере насладиться красивейшими видами на горное озеро и возвышающиеся острые пики.
Ландшафт Вачкажца заметно отличается от районов активного вулканизма, сам он напоминает скорее швейцарские Альпы. На склонах его можно наблюдать множество субальпийских цветов. А в сентябре альпийские луга окрашиваются яркими оттенками от оранжевого до бордового.
Вачкажец - это одно из красивейших мест камчатской первозданной природы и рай для людей увлекающихся ботаникой.
Вечером переезжаем к популярным на Камчатке Малкинским горячим источникам, где остаемся на ночевку. Купание в источниках, ночлег в палатках.
Утром небольшой переезд на реку Быструю (Малкинскую) к месту начала сплава, подготавливаем рафты, снаряжение и начинаем сплав. Река достаточно спокойная, сплав не спортивный и по силам всем желающим, в том числе и детям, а несколько несложных порогов добавят легкого адреналина и впечатлений.
Рыбалка на спиннинг. Сентябрь - время нереста кижуча, одного из самых интересных для рыбалки видов лосося.
Ночевка в палатках на берегу реки. Вечерние посиделки у костра.
Утром снова становимся на воду и продолжаем сплавляться, наслаждаясь живописными видами проплывающих мимо сопок, поросших кедровым и ольховым стлаником. Прохождение первого порога.
Рыбалка.
Во время сплава есть большая вероятность увидеть медведей, ловящих рыбу на берегу.
Ночевка в палатках на берегу реки.
Проходим оставшиеся пороги, и до обеда подходим к месту окончания сплава, где нас встречает машина.
Собираем снаряжение и переезжаем в гостиницу в курортной зоне Паратунка.
Купание в бассейне с термальной водой.
Утром после завтрака выезжаем в район «Мутновки».
Дорога очень интересна: будем проезжать у самого подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды.
Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся на нашу турбазу, расположенную возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, спать в спальниках на двухъярусных кроватях).
После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники). Здесь вдоль горного ручья из-под земли бьют множество горячих ключей и фумарол. При желании можно принять ванну в купальне с голубой глиной.
Возвращаемся в турприют. Ужин, костер, возможно гитара.
Выезжаем к вулкану Мутновский по труднопроходимой дороге.
Восхождение на кромку кратера занимает обычно около 2 часов, перепад высоты - 700 метров. Нам откроется вид на фумарольные поля кратера, на ледник, нависающий с восточных стен кратера, на Активную воронку, откуда вырывается огромный столб парогазовой смеси.
На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 метров в каньон Опасный мощным водопадом. К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку.
Если к Мутновскому вулкану невозможно проехать, то программа будет изменена.
После завтрака выезжаем к вулкану Горелый. Путь к вершине занимает обычно не более 2,5-3 часов, высота вулкана 1829 м. над уровнем моря.
Горелый имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие - это кратеры Голубое озеро и Активный. Оба кратера представляют собой воронки с отвесными стенами.
Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию - на дне его находится озеро ярко-голубого цвета. В кратере Активный находится небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого «дымят» мощные фумаролы.
Осмотрев кратеры, спускаемся к машине и заезжаем на турбазу пообедать, после чего переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице.
Ужин в этот день самостоятельно.
День вылета домой. Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.
До новых встреч на Камчатке!Время возможных трансферов в аэропорт указано.
Стоимость
Проживание по программе
- Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия": рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30; рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10; рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30 (время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями). Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам. Отказ от трансфера не компенсируется.
- Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок: выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731; выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 1733 и 1735 (точное время трансфера сообщается гидом накануне). Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам. Отказ от трансфера не компенсируется.
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в случае штормовой погоды морская экскурсия к острову Старичков будет заменена на экскурсию по Авачинской бухте.
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восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана;
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программа трехдневного сегмента тура "Мутновско-Горелая группа вулканов" может быть построена и иначе, исходя из погодной и дорожной обстановки, а также в эти 3 дня возможно посещение водопада "Косы Вероники" и лавовых пещер при благоприятных погодных, дорожных и прочих условиях.
Внимание! Не приезжайте с чемоданами, так как чемодан на колесиках не влезет в гермомешок на сплаве. Удобно с большими рюкзаками или спортивными сумками.
Включено в стоимость
- Транспортные услуги по программе (на вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66);
- Двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском - 3 ночи;
- Двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) - 1 ночь;
- Многоместное размещение в домике в районе вулканов Горелый и Мутновский (2 ночи);
- Морская прогулка на яхте к острову Старичков;
- Питание;
- Услуги гидов-инструкторов и повара;
- Групповое снаряжение (палатки, коврики-пенки, водное снаряжение, кемпинговая кухня и т.д.).
Оплачивается отдельно
- Ужины в городе (во время 2 ночевок в начале тура, а также 1 ночевки в конце тура);
- Туристическая страховка;
- Спиртные напитки;
- Авиабилеты.
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