Огненные Вершины
Отличная программа для активного путешествия, чтобы увидеть Камчатку в классическом ее представлении – вулканы, океан, рыбалка, горячие источники и что-нибудь еще, по Вашему личному желанию. Оптимальное соотношение активности и спокойного отдыха.
Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.
Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.
Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.
Трансфер из/в аэропорт, если даты прибытия/вылета не совпадают с датами тура, оплачивается дополнительно: 2000 руб. в одну сторону.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту г. Елизово. Групповой трансфер в гостиницу. Размещение (заселение в номера с 14:00). Свободное время для отдыха и акклиматизации. Вечером встреча группы с гидом или звонок от представителя компании, обсуждение деталей тура.
Завтрак. Выселение из гостиницы с вещами (лишние вещи можно оставить на хранение).
8:00* Выезд на оборудованном для туристов автомобиле («вахтовка») в район Ключевской группы вулканов (около 500 км).
Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др. Это крупнейшая группа вулканов в России.
В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова - Камчатку.
Вечером прибытие в п. Козыревск.
Размещение в гостевом доме (одноместное размещение не предусмотрено).
Ужин.
*Время указано ориентировочно.
Завтрак.
Переезд к подножию вулкана Плоский Толбачик (около 4 часов по лесной дороге).
Инструктаж. Экскурсия по конусам Северного прорыва (2 часа).
Толбачик - удивительное и сильнейшее по своей энергетике место! В 1975-1976 гг. здесь произошло катастрофическое извержение - крупнейшее в XX веке Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ). На протяжении полутора лет бушевала ни с чем несравнимая и грандиозная стихия. Миллионы тонн пепла и шлака вырывались из образовавшихся трещин и засыпали все живое вокруг на многие десятки километров.
Подъем на один из конусов Северного прорыва – конус Горшкова (около 300 м, 30-40 минут), откуда открывается завораживающий вид на Толбачинский дол.
Обед – перекус, горячий чай.
Переезд в «Мертвый лес», уничтоженный извержением 70-х годов.
Некогда богатые пастбища и вся растительность в радиусе нескольких километров были уничтожены. Эти места получили мрачное название «Мертвый лес», где высохшие верхушки деревьев виднеются из-под 7-метрового слоя шлака.
Остановка возле места крушения вертолета, где до сих пор лежит его фрагмент, предавая этому месту еще большей драматичности.
Экскурсия в кратере «Звезда» по лавовым пещерам (1 -1,5 часа). У Вас будет возможность спуститься внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы.
Установка палаточного лагеря в районе «мертвого леса». Ужин, отдых.
Завтрак. одъезд к сопке «Клешня» - отсюда начинается тропа через новые лавовые потоки извержения 2012-2013 гг. Инструктаж. Восхождение на вулкан Плоский Толбачик (высота вулкана 3140 м, подъем до 2850 м, около 5 – 7 часов).
Трещинные извержения характеризуются излиянием большого количества лавы. Их еще называют «туристическими» извержениями, из-за относительной безопасности и фотогеничности текущих лавовых рек. Так было и в 2012 году: громадные лавовые потоки прошлись по долине, засыпали две научно-туристические базы, ручьи с питьевой водой, дороги и близлежащий лес.
Обед – перекус, горячий чай.
Вечером возвращение в лагерь. Ужин, отдых.
Восхождение и спуск занимают около 10-12 часов.
Завтрак. Сбор лагеря.
Переезд в п. Малки (430 км).
В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Размещение в домиках на базе отдыха в п. Малки (одноместное размещение не предусмотрено).
Отдых, купание в бассейне с термальной водой. Ужин.
Завтрак.
Подъезд на реку Быстрая к месту начала сплава. Подготовка рафтов, упаковка вещей. Начало сплава по одной из самых крупных рек Камчатки с ее живописными берегами, прохождение шивер, а также рыбалка на гольца.
В пути остановка на перекус.
Продолжение сплава.
Вечером установка палаточного лагеря на берегу реки. Ужин, рыбалка с берега.
Завтрак. Сбор лагеря.
Продолжение сплава с рыбалкой.
Обед – перекус, горячий чай.
Выезд в г. Петропавловск-Камчатский.
Возвращение вечером. Размещение в гостинице. Отдых.
Завтрак. Свободное время.
Опциональные экскурсии (за доп. плату):
Подавать заявку на Вертолетную экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2021)! В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется!
При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь.
Морская прогулка. Переезд к вулканам Мутновский, Горелый.
Завтрак. 8:00* Трансфер на морской причал. Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан (5-6 часов).
Маршрут морского путешествия пролегает мимо бухты Тихая, острова Бабушкин камень, мыса Станицкого, камней Три брата, скал у мыса Средний. Цель маршрута - уникальный остров Стáричков, получивший свое название благодаря птицам стáрикам. Остров Стáричков объявлен памятником природы для сохранения птичьих базаров и создания условий для спокойного гнездования и размножения птиц.
Увлекательная морская рыбалка. Обед - уха, дегустация даров моря. Возвращение в порт к 15:00*.
Переезд к вулканам Мутновский, Горелый (100 км). Установка лагеря. Ужин.
*Время указано ориентировочно.
Завтрак. Подъезд к месту начала маршрута. Инструктаж. Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем до 1650 м, около 1,5-2 часов)
Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».
Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов. Сердце вулкана - так называемая Активная Воронка - самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, где проявляется активная фумарольная деятельность.
Необычность маршрута, заключается в том, что он проходит по разлому внутри самого вулкана! Тропа приводит в кратер, где перед Вами откроется потрясающая картина. По красоте и уникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров!
Пешеходная экскурсия по фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке». Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный.
Обед – перекус, горячий чай.
Возвращение в лагерь. Ужин. Отдых.
Завтрак. Подъезд к месту начала маршрута. Инструктаж. Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).
Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы. Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль. В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.
Возвращение в лагерь.
Обед – перекус, горячий чай. Сбор лагеря.
Переезд в поселок Паратунка. Размещение в гостинице. Отдых.
Завтрак. Подъезд к месту начала маршрута. Инструктаж. Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).
Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы. Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль. В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.
Возвращение в лагерь.
Обед – перекус, горячий чай. Сбор лагеря.
Переезд в поселок Паратунка. Размещение в гостинице. Отдых.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостинице г. Петропавловска-Камчатского и/или в п. Паратунка (двухместное размещение, завтрак);
- проживание на базе отдыха в п. Малки (двухместное размещение);
- проживание в гостевом доме в п. Козыревск (двухместное размещение);
- услуги гидов - проводников;
- услуги повара;
- питание по программе;
- экскурсии по программе;
- трансферы по программе;
- снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, резиновые сапоги, кухонное оборудование, посуда, рыболовные снасти и пр.);
- медико-транспортная страховка (для активного отдыха);
- необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий.
Оплачивается отдельно
- авиабилеты до Камчатки и обратно;
- питание во время нахождения в гостинице (в день прилета; ужин в 8, 11 дни; обед, ужин в 11 день);
- индивидуальный трансфер (раньше или позже дат тура);
- факультативные экскурсии в свободный день;
- дополнительное проживание в гостинице (до и после путешествия);
- другие дополнительные услуги;
- личные траты, спиртные напитки.
Отзывы
Эмоций от тура осталось много. Вулканы Камчатки впечатляют своей красотой, от которых не хочется отрываться и постоянно рассматривать их. Можно увидеть как он извергается. Живописная природа не оставит никого равнодушным к этим местам.
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