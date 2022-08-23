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Огненные Вершины

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Отличная программа для активного путешествия, чтобы увидеть Камчатку в классическом ее представлении – вулканы, океан, рыбалка, горячие источники и что-нибудь еще, по Вашему личному желанию.  Оптимальное соотношение активности и спокойного отдыха.

Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может  понижаться.

Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.

Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.

Трансфер из/в аэропорт, если даты прибытия/вылета не совпадают с датами тура, оплачивается дополнительно: 2000 руб. в одну сторону.

Программа тура

День 1
Прибытие на Камчатку

Встреча в аэропорту г. Елизово. Групповой трансфер в гостиницу. Размещение (заселение в номера с 14:00). Свободное время для отдыха и акклиматизации. Вечером встреча группы с гидом или звонок от представителя компании, обсуждение деталей тура.

День 2
Переезд в район Ключевской группы вулканов

Завтрак. Выселение из гостиницы с вещами (лишние вещи можно оставить на хранение).

8:00* Выезд на оборудованном для туристов автомобиле («вахтовка») в район Ключевской группы вулканов (около 500 км).

Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др. Это крупнейшая группа вулканов в России.

В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).

Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова - Камчатку.

Вечером прибытие в п. Козыревск.

Размещение в гостевом доме (одноместное размещение не предусмотрено).

Ужин.

*Время указано ориентировочно.

День 3
Северный прорыв извержения 1975 г., Мертвый лес, лавовые пещеры

Завтрак.

Переезд к подножию вулкана Плоский Толбачик (около 4 часов по лесной дороге).

Инструктаж. Экскурсия по конусам Северного прорыва (2 часа).

Толбачик - удивительное и сильнейшее по своей энергетике место! В 1975-1976 гг. здесь произошло катастрофическое извержение - крупнейшее в XX веке Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ). На протяжении полутора лет бушевала ни с чем несравнимая и грандиозная стихия. Миллионы тонн пепла и шлака вырывались из образовавшихся трещин и засыпали все живое вокруг на многие десятки километров.

Подъем на один из конусов Северного прорыва – конус Горшкова (около 300 м, 30-40 минут), откуда открывается завораживающий вид на Толбачинский дол.

Обед – перекус, горячий чай.

Переезд  в «Мертвый лес», уничтоженный извержением 70-х годов.

Некогда богатые пастбища и вся растительность в радиусе нескольких километров были уничтожены. Эти места получили мрачное название «Мертвый лес», где высохшие верхушки деревьев виднеются из-под 7-метрового слоя шлака.

Остановка возле места крушения вертолета, где до сих пор лежит его фрагмент, предавая этому месту еще большей драматичности. 

Экскурсия в кратере «Звезда» по лавовым пещерам (1 -1,5 часа). У Вас будет возможность спуститься внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы.

Установка палаточного лагеря в районе «мертвого леса». Ужин, отдых.

День 4
Новое трещинное извержение 2012г. Восхождение на вулкан Плоский Толбачик

Завтрак. одъезд к сопке «Клешня» - отсюда начинается тропа через новые лавовые потоки извержения 2012-2013 гг. Инструктаж. Восхождение на вулкан Плоский Толбачик (высота вулкана 3140 м, подъем до 2850 м, около 5 – 7 часов).

Трещинные извержения характеризуются излиянием большого количества лавы. Их еще называют «туристическими» извержениями, из-за относительной безопасности и фотогеничности текущих лавовых рек. Так было и в 2012 году: громадные лавовые потоки прошлись по долине, засыпали две научно-туристические базы, ручьи с питьевой водой, дороги и близлежащий лес.

Обед – перекус, горячий чай.

Вечером возвращение в лагерь. Ужин, отдых.

 

Восхождение и спуск занимают около 10-12 часов.

День 5
Переезд в п. Малки

Завтрак. Сбор лагеря.

Переезд в п. Малки (430 км).

В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).

Размещение в домиках на базе отдыха в п. Малки (одноместное размещение не предусмотрено).

Отдых, купание в бассейне с термальной водой. Ужин.

День 6
Сплав по реке Быстрая

Завтрак.

Подъезд на реку Быстрая к месту начала сплава.  Подготовка рафтов, упаковка вещей. Начало сплава по одной из самых крупных рек Камчатки с ее живописными берегами, прохождение шивер, а также рыбалка на гольца.

В пути остановка на перекус.

Продолжение сплава.

Вечером установка палаточного лагеря на берегу реки. Ужин, рыбалка с берега.

День 7
Продолжение сплава по реке Быстрая

Завтрак. Сбор лагеря.

Продолжение сплава с рыбалкой.

Обед – перекус, горячий чай.

Выезд в г. Петропавловск-Камчатский.

Возвращение вечером. Размещение в гостинице. Отдых.

День 8
Свободный день.

Завтрак. Свободное время.

Опциональные экскурсии (за доп. плату):

  • Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов). Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося. На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание).
  • Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик. Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам. На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках.

    •  

    Подавать заявку на Вертолетную экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2021)! В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется!

    При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь.

    День 9

    Морская прогулка. Переезд к вулканам Мутновский, Горелый.

    Завтрак. 8:00* Трансфер на морской причал. Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан (5-6 часов).

    Маршрут морского путешествия пролегает мимо бухты Тихая, острова Бабушкин камень, мыса Станицкого, камней Три брата, скал у мыса Средний. Цель маршрута - уникальный остров Стáричков, получивший свое название благодаря птицам стáрикам. Остров Стáричков объявлен памятником природы для сохранения птичьих базаров и создания условий для спокойного гнездования и размножения птиц.

    Увлекательная морская рыбалка. Обед - уха, дегустация даров моря. Возвращение в порт к 15:00*.

    Переезд к вулканам Мутновский, Горелый (100 км). Установка лагеря. Ужин.

    *Время указано ориентировочно.

    День 10
    Восхождение на вулкан Мутновский.

    Завтрак. Подъезд к месту начала маршрута. Инструктаж. Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем до 1650 м, около 1,5-2 часов)

    Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».

    Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов. Сердце вулкана - так называемая Активная Воронка - самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, где проявляется активная фумарольная деятельность.

    Необычность маршрута, заключается в том, что он проходит по разлому внутри самого вулкана! Тропа приводит в кратер, где перед Вами откроется потрясающая картина. По красоте и уникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров!

     

    Пешеходная экскурсия по фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке». Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный.

    Обед – перекус, горячий чай.

    Возвращение в лагерь. Ужин. Отдых.

    День 11
    Восхождение на вулкан Горелый.

    Завтрак. Подъезд к месту начала маршрута. Инструктаж. Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).

    Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы. Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль. В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.

    Возвращение в лагерь.

    Обед – перекус, горячий чай. Сбор лагеря.

    Переезд в поселок Паратунка. Размещение в гостинице. Отдых.

    День 12
    Восхождение на вулкан Горелый.

    Завтрак. Подъезд к месту начала маршрута. Инструктаж. Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).

    Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы. Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль. В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.

    Возвращение в лагерь.

    Обед – перекус, горячий чай. Сбор лагеря.

    Переезд в поселок Паратунка. Размещение в гостинице. Отдых.

    Стоимость

    Включено в стоимость

    • проживание в гостинице г. Петропавловска-Камчатского и/или в п. Паратунка (двухместное размещение, завтрак);
    • проживание на базе отдыха в п. Малки (двухместное размещение);
    • проживание в гостевом доме в п. Козыревск (двухместное размещение);
    • услуги гидов - проводников;
    • услуги повара;
    • питание по программе;
    • экскурсии по программе;
    • трансферы по программе;
    • снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, резиновые сапоги, кухонное оборудование, посуда, рыболовные снасти и пр.);
    • медико-транспортная страховка (для активного отдыха);
    • необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий.

    Оплачивается отдельно

    • авиабилеты до Камчатки и обратно;
    • питание во время нахождения в гостинице (в день прилета; ужин в 8, 11 дни; обед, ужин в 11 день);
    • индивидуальный трансфер (раньше или позже дат тура);
    • факультативные экскурсии в свободный день;
    • дополнительное проживание в гостинице (до и после путешествия);
    • другие дополнительные услуги;
    • личные траты, спиртные напитки. 

    Отзывы

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    Нина Николаевна

    Эмоций от тура осталось много. Вулканы Камчатки впечатляют своей красотой, от которых не хочется отрываться и постоянно рассматривать их. Можно увидеть как он извергается. Живописная природа не оставит никого равнодушным к этим местам.

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