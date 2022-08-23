Многогранная Камчатка
Отправимся в морское путешествие по Тихому океану навстречу китам, увидим птичьи базары и полакомимся свежими морепродуктами;
Прогуляемся по горячей земле в долине Дачных источников;
Ощутим мощь стихии воды, стоя рядом с 16-метровым водопадом ручья Спокойный;
Поднимемся по склону вулкана Мутновский, с высоты увидим его кратер, где происходит бурная фумарольная активность, обвал 2021 года и новое озеро;
Познакомимся с «коллекцией» кратеров вулкана Горелый;
Увидим последствия извержения вулкана Плоский Толбачик, с его громадными лавовыми потоками;
Во время передышки перед сплавом по реке, погреемся в термальном бассейне в Малках;
Побываем в настоящем Месте Силы – на «Черном пляже»;
А на вершине Авачинского вулкана, перед нами откроется поразительная панорама на город, соседние вулканы и прекрасную Налычевскую долину!
В свободный день, у нас будет возможность посетить знаменитую на весь мир Долину Гейзеров или нерестовое озеро Курильское со множеством бурых медведей
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Вас ждет:
Программа тура
Свободное время для отдыха и акклиматизации.
Сегодня у нас будет возможность отдохнуть в SPA-комплексе, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в одном из ресторанов отеля.
Вечером встреча группы с турлидером: знакомство, обсуждение деталей тура.
Турлидер–это опытный гид и руководитель группы. Сопровождает вас на протяжении всего маршрута, от первого дня до дня вылета, решает все текущие организационные моменты. По всем вопросам в течение тура вы можете обращаться к нему.
Питание за свой счет.
Морская прогулка до бухты "Русская".
6:00* Трансфер на морской причал. Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской. Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире. В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!
После выхода гостям будет предложен завтрак на борту яхты.
По пути следования мы посетим скалы Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков - понаблюдаем за морскими птицами. Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.
В бухте Вилючинская предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг). В это время повар приготовит на обед свежую уху из красной рыбы, подготовит для дегустации морепродукты - краб, сашими из камбалы.
Дальше мы пойдем вдоль побережья до бухты Русская. Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза. Возможна встреча с касатками и горбатыми китами. Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.
Пойманную рыбу повар пожарит на обратном пути и предложит к ужину.
Возвращение в порт к 17:00.
Трансфер в SPA-отель в п. Паратунка.
Переезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов.
Дачные источники, водопад Спокойный.
9:00 Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов.
В пути остановка на смотровой площадке на Вилючинском перевале.
Дачные источники.
Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).
Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины. Все шипит, свистит, клокочет. Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели. На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений - кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.
горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.
Обед – перекус, горячий чай.
Переезд к месту стоянки, установка палаточного лагеря.
Прогулка до 16-метрового водопада на ручье Спокойный.
Возвращение в лагерь. Ужин, отдых.
Палаточный лагерь: в лагере у нас будут 2-местные палатки (одиночным гостям предоставляются отдельные палатки, для семей есть палатки 3-4-местные), палатка-кухня, большая палатка-столовая, где мы будем есть, а по вечерам общаться, за кружечкой чая или кофе из турки. Посуда, кемпинговая мебель, коврик-каремат предоставляется. Теплый спальник и треккинговые палки можно не везти с собой, а взять в аренду на месте. Санитарные условия в лагере: сан.палатка-туалет, походный умывальник.
Подъезд к месту начала маршрута. Максимально близкая точка начала маршрута, в зависимости от состояния дороги – так называемая стоянка «под крестом».
Инструктаж. Восхождение по склону Мутновского вулкана к кромке кратера (высота вулкана 2323 м, подъем примерно до 2000 м, около 2 часов). Тропа проходит по снежнику, который не тает даже летом. Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».
Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов. Сердце вулкана - так называемая Активная Воронка - самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, а также фумарольное поле, где проявляется активная фумарольная деятельность.
После обрушения пород в 2021 году, которое перекрыло часть разлома, где раньше проходила тропа восхождения, образовалось озеро. Движение продолжается до сих пор, меняя ландшафт. Новый маршрут проходит по склону, наблюдать за активностью мы будем с высоты.
С кромки вулкана пред нами откроется панорама на Северо-Мутновский ледник, обвал и новое озеро, активное фумарольное поле с бурлящими грязевыми котлами и парящими фумаролами. В ясную погоду открывается вид на соседние вулканы Южно-Камчатской группы: Вилючинский, Горелый, Ходутка, Опала. Здесь мы проведем около часа и начнем спуск обратно.
Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге каньона Опасный.
Обед – перекус, горячий чай.
Возвращение в лагерь. Ужин. Отдых.
Вечерний отдых у костра: по вечерам мы будем разводить костер, варить аутентичный камчатский чай, общаться и делиться впечатлениями и интересными историями.
Подъезд к месту начала маршрута.
Инструктаж. Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).
Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы. Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль. В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.
Возвращение в лагерь.
Обед – перекус, горячий чай. Сбор лагеря.
Переезд в поселок Паратунка. Размещение в SPA-отеле. Отдых.
В распоряжении гостей: термальные бассейны, SPA-комплекс с программами ухода, 2 ресторана, бар.
Опциональные экскурсии (за доп. плату):
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов). Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося. На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание).
Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик. Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам.
На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках.
Подавать заявку на экскурсию необходимо заранее.
По данному туру гостям предоставляются гарантированные места на вертолетные экскурсии, согласно графику, при условии летной погоды на всех участках маршрута.
При нелетной погоде, экскурсия отменяется с полным возвратом оплаты. Перенос на другой день в рамках программы тура не предусмотрен.
Если вертолетная экскурсия имеет для вас приоритетное значение, рекомендуем забронировать дополнительные дни до или после тура и сделать резервное бронирование экскурсии.
Свободное время.
Опциональные экскурсии (за доп. плату):
1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов). Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося. На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание).
2) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик. Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам. На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках. Подавать заявку на экскурсию необходимо заранее.
По данному туру гостям предоставляются гарантированные места на вертолетные экскурсии, согласно графику, при условии летной погоды на всех участках маршрута. При нелетной погоде, экскурсия отменяется с полным возвратом оплаты. Перенос на другой день в рамках программы тура не предусмотрен.
Если вертолетная экскурсия имеет для вас приоритетное значение, рекомендуем забронировать дополнительные дни до или после тура и сделать резервное бронирование экскурсии.
Завтрак.
Выселение из отеля с вещами (лишние вещи можно оставить на хранениетуропреатору).
8:00 Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Ключевской группы вулканов (около 500 км).
Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др. Это крупнейшая группа вулканов в России. Чтобы добраться до этих уникальных мест, нам предстоит проехать через пол Камчатки, сегодняшний день мы проведем в дороге, но поверьте, оно того стоит!
В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова - Камчатку.
Вечером около 18:00 прибытие в п. Козыревск.
Размещение в гостевых домиках по 2-4 человека, одноместное размещение не предусмотрено – последняя цивилизация осталась за 500 км от нас, впереди дикая природа и это первая перевалочная точка маршрута, отсюдазавтра утром начнется наше путешествие по Ключевскому природному парку.
Гостеприимные хозяева подготовят для нас баньку, чтобы расслабиться после дороги.
Ужин. Отдых, баня.
Переезд на Толбачинский Дол (около 4 часов по лесной дороге).
Инструктаж. Экскурсия по конусам Северного прорыва (2 часа).
Толбачик - удивительное и сильнейшее по своей энергетике место! В 1975-1976 гг. здесь произошло катастрофическое извержение - крупнейшее в XX веке Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ). На протяжении полутора лет бушевала ни с чем несравнимая и грандиозная стихия. Миллионы тонн пепла и шлака вырывались из образовавшихся трещин и засыпали все живое вокруг на многие десятки километров.
Подъем на один из конусов Северного прорыва – конус Горшкова (около 300 м, 30-40 минут), откуда открывается завораживающий вид на последствия сильного извержения 1975 года.
Обед – перекус, горячий чай.
Экскурсия в кратере «Звезда» по лавовым пещерам (1 -1,5 часа). У нас будет возможность спуститься внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы.
Установка палаточного лагеря в районе «мертвого леса». Ужин, отдых у костра.
Походная кухня: В традициях гостеприимства всегда особое внимание уделяется тому, чтобы вкусно накормить гостя. Поэтому еда в нашем путешествии непременно останется одним из приятных впечатлений после его окончания. Команда поваров разрабатывает сбалансированное походное меню, с учетом активности каждого дня программы. Сытные завтраки, которые дадут необходимую энергию, удобные и легкие перекусы с собой на маршрут, чтобы поддержать силы в пути, полноценные горячие ужины в традициях домашней кухни согреют и порадуют душу и тело после активного дня. Продукты местных производителей, камчатские дикоросы, минеральная вода, морсы из местных ягод, и, конечно же, красная икра и блюда из свежей рыбы.
Условия в лагере те же.
Прогулка по «Мертвому лесу», уничтоженному извержением 70-х годов.
Некогда богатые пастбища и вся растительность в радиусе нескольких километров были уничтожены. Эти места получили мрачное название «Мертвый лес», где высохшие верхушки деревьев виднеются из-под 7-метрового слоя шлака.
Остановка возле места, где лежит фрагмент разбившегося вертолета, предавая этому месту еще большей драматичности.
Подъезд к сопке «Клешня» - отсюда начинается тропа через новые лавовые потоки извержения 2012-2013 гг.
Инструктаж. Подъем на склон вулкана Плоский Толбачик до 1800-2000 м (около 3 часов). Подъема до этой высоты достаточно, чтобы не тратить лишние силы и вдоволь насладиться панорамой на весь Толбачинский Дол, распаханный огромными потоками уже застывшей лавы и засыпанный огромным слоем шлака на десятки километров вокруг.
Трещинные извержения характеризуются излиянием большого количества лавы. Их еще называют «туристическими» извержениями, из-за относительной безопасности и фотогеничности текущих лавовых рек. Так было и в 2012 году: громадные лавовые потоки прошлись по долине, засыпали две научно-туристические базы, ручьи с питьевой водой, дороги и близлежащий лес.
Обед – перекус, горячий чай.
Переезд в п. Малки (430 км).
В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Вечером прибытие в п. Малки. Размещение в частном гостевом доме «Горячий ключ» со своим термальным бассейном.
Это вторая перевалочная точка на маршруте. До цивилизации еще далеко, но есть возможность отмокнуть в бассейне и привести себя в порядок после палаточной жизни и утомительной дороги!
В доме есть 2-местные номера, коттедж с 3-, 4-местными комнатами, санузлы, столовая и бассейн, одноместное размещение не предусмотрено.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой. Ужин.
Подъезд на реку Быстрая к месту начала сплава. Подготовка рафтов, упаковка вещей (гермо-баулы, спас-жилеты, резиновые сапоги предоставляются).
Начало сплава по одной из самых крупных рек Камчатки с ее живописными берегами, прохождение шивер, а также рыбалка на гольца.
Река Малкинская Быстрая является типичной горной рекой, имеет три несложных порога (2-й категории сложности в среднем течении), протекает среди живописных лесистых гор, и среди островов- в нижнем течении.
В пути остановка на перекус.
Продолжение сплава.
Опытные гиды, управляя рафтами, рассказывают об особенностях местной рыбалки и обучают новичков
рыболовному ремеслу. Весь маршрут проходит вне населенных пунктов, среди дикой природы.
Вечером установка палаточного лагеря на берегу реки.
Ужин, рыбалка с берега, отдых у костра.
Как правило, к этому дню в группе складывается самая теплая атмосфера, все мы становимся одной сплоченной командой, ведь позади уже столько всего пройдено. И если восхождения могут быть испытанием нашей силы духа, то на сплаве можно расслабиться и просто наслаждаться дикой природой еще некоторое время перед возвращением в цивилизацию к электричеству, интернету и прочему.
Продолжение сплава. Второй участок сплава к месту, откуда нас сможет забрать машина, мы преодолеем к обеду. Сегодня также будет возможность порыбачить. Рыбная река является местом притяжения бурого медведя. Во время сплава мы увидим их почти со стопроцентной вероятностью.
Обед – перекус, горячий чай.
Выезд в г. Петропавловск-Камчатский.
Возвращение вечером около 18:00 часов.
Размещение в городском отеле 3*.
Отдых, свободный вечер в городе.
Рекомендуем посетить один из ресторанов города. При необходимости, турлидер порекомендует рестораны, которые предлагают аутентичные камчатские блюда и морепродукты (столик лучше забронировать заранее).
Завтрак.
Поздний выезд (в 12:00*) из отеля, поездка на берег Тихого Океана на Халактырский пляж. Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем.
Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет. На ягоднике вдоль береговой линии в августе-сентябре можно пособирать шикшу, голубику, княженику.
Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа).
Хоть расстояние небольшое, но дорога непростая. Проходит она по руслу сухой речки – застывшим грязевым потокам, которые сходят весной во время таяния снега.
Размещение в базовом лагере (комнаты по 4-8 мест).
Ужин в столовой базового лагеря.
По желанию можно заказать баню за доп.плату.
Восхождение на Авачинский вулкан – самое сложное из данной программы. Предварительная ночь под вулканами позволяет нам не только посвятить весь следующий день восхождению со свежими силами, но и дает возможность организму акклиматизироваться на высоте, во избежание синдрома «горной болезни».
Если повезет с погодой, то мы станем зрителями потрясающего заката, вида на ночной город, и звездного небосвода, ведь звезды здесь почти на километр ближе к нам.
6:00 Завтрак.
7:00 Инструктаж. Выход на восхождение к кратеру Авачинского вулкана (2751 м, подъем начинается с 800 м, 6 – 8 часов).
Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана. Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.
Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус. Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м. Вершина венчается кратером. Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.
Обзорная экскурсия вокруг кратера, осмотр фумарол и лавовой пробки.
В малооблачную погоду с вулкана открывается потрясающая панорама на город, бухту и соседние вулканы!
В пути перекус.
Необходимо осознавать, что восхождение и спуск с вулкана без сопровождения опытного гида-проводника может быть опасным, особенно в туманную погоду. Поэтому на маршруте нужно четко следовать указаниям гида, не уходить вперед и не отставать от группы. Гид оценивает возможности группы и может принять решение развернуть группу вниз, не дойдя до вершины, если на это будут причины (например, ухудшение погоды, плохое самочувствие участников, выбивание из тайминга и др.)
Возвращение в базовый лагерь. Ужин.
Возвращение в г. Петропавловск-Камчатский.
Размещение в отеле 3*.
Выселение из отеля до 12:00.
Трансфер в аэропорт. По пути - посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
Стоимость
Проживание по программе
Включено в стоимость
- проживание в гостинице г. Петропавловска-Камчатского и/или в п. Паратунка (двухместное размещение, завтрак);
- проживание на базе отдыха в с. Малки (двухместное размещение);
- проживание в гостевом доме в п. Козыревск (двухместное размещение);
- проживание в базовом лагере под Авачинским вулканом (двухместное размещение);
- услуги гидов - проводников;
- услуги повара;
- питание по программе;
- экскурсии по программе;
- трансферы по программе;
- снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, резиновые сапоги, кухонное оборудование, посуда, рыболовные снасти, спсательные жилеты и пр.);
- медико-транспортная страховка (для активного отдыха);
- необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий.
Оплачивается отдельно
- Авиабилеты до Камчатки и обратно;
- Дополнительный или индивидуальный трансфер;
- Питание во время нахождения в отеле(см. Программу).
- Опциональные экскурсии в свободный день;
- Дополнительное проживание в отеле (до и после путешествия);
- Другие дополнительные услуги;
- Личные траты, спиртные напитки.
Отзывы
Столько впечатлений за один тур - такое со мной впервые! Камчатка реально очень многолика и разнообразна! Ключевская сопка - это, конечно, самые сильные эмоции. Спасибо организаторам, они постарались сделать все для нашего беспроблемного отдыха. Размещение, питание, трансферы - все на самом высоком уровне... Спасибо от всей души!
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