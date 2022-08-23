Многогранная Камчатка

Завтрак.9:00 Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов.В пути остановка на смотровой площадке на Вилючинском перевале.Дачные источники.Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины. Все шипит, свистит, клокочет. Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели. На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений - кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.

Обед – перекус, горячий чай.Переезд к месту стоянки, установка палаточного лагеря.Прогулка до 16-метрового водопада на ручье Спокойный.Возвращение в лагерь. Ужин, отдых.Палаточный лагерь: в лагере у нас будут 2-местные палатки (одиночным гостям предоставляются отдельные палатки, для семей есть палатки 3-4-местные), палатка-кухня, большая палатка-столовая, где мы будем есть, а по вечерам общаться, за кружечкой чая или кофе из турки. Посуда, кемпинговая мебель, коврик-каремат предоставляется. Теплый спальник и треккинговые палки можно не везти с собой, а взять в аренду на месте. Санитарные условия в лагере: сан.палатка-туалет, походный умывальник.