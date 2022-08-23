«Горячий край» — это настоящее двухнедельное приключение с акцентом на вулканах и лесной природе. Мы поднимемся на два известных активных вулкана: Горелый, Толбачик. Погуляем по местам катастрофических извержений. Три дня проведем вдали от цивилизации, в глубине камчатских лесов: будем наблюдать за медведями, орланами и нерпами, кататься по нерестовой реке и рыбачить. Кроме того, уделим день на морскую прогулку на яхте и познакомим с историей Камчатки.

Маршрут физически не самый легкий, но альпинистского опыта или специальной подготовки он не требует. Участники от 14 до 60 лет без ограничений по здоровью обычно с успехом справляются со всеми восхождениями.

В остальном тур проходит в комфортных условиях. Таскать тяжелые рюкзаки со снаряжением и спать в палатках не придется. Даже в диких уголках мы будем ночевать в уютных гостевых домиках и глэмпингах с шикарными видами.