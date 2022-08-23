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Горячее кольцо Камчатки

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Данный маршрут в основном проходит по горной местности юга Камчатки и включает в себя посещение кратера вулкана Мутновского (2322 м) и восхождение на вулкан Горелый (1829 м) имеющего 11 кратеров различного размера, посещение бухты Жировая на берегу Тихого океана, Вы будите иметь возможность искупаться в горячих различных источниках, а по желанию и в водах Тихого океана, у вас будет возможность наблюдать за дикой природой Камчатки

Даты заезда

по мере формирования групп(не менее 4 х. человек)

Программа тура

День 1
День заезда.

Прибытие на Камчатку. Встреча в аэропорту. Выезд на автомобиле в сторону Мутновского вулкана, остановка на обед у термальных источников, где можно искупаться, наслаждаясь красивыми окружающими пейзажами. Далее остановка у подножия Вилючинского вулкана откуда открывается величественная панорама на долину реки Паратунка. Установка палаточного лагеря у подножия вулкана Горелый.

День 10
В долину реки Вилюча.

Переход через перевал Тенуева (ок. 700 м)в долину реки Вилюча. С перевала открывается великолепный вид на долину реки Жировая, на бухту Жировая, Тихий океан, на окрестные вершины,вулкан Вилючинский. Выход к Вилючинским горячим источникам (12 км). Ночевка в палатках.

 

День 11
Отдых на Вилючинских горячих источниках.

Источники располагаются на слиянии ручья Спокойного и реки Вилюча. Здесь имеется прекрасные бассейны для купания, лечебные грязи. Экскурсия к заброшенной штольне, где раньше добывали золото, рыбалка. Ночевка в палатках

 

День 12
Осмотр водопада на ручье Спокойном.

Пешеходный переход до автомобильной дороги (6 км). По пути осмотр водопада на ручье Спокойном (40 м). Выезд на машине на базу отдыха, размещение, отдых, купание в бассейне с термальной водой.

 

День 13
Экскурсия по городу.

Посещение краеведческого музея, посещение рыбного рынка, покупка Камчатских сувениров. Либо в этот день, возможно, организовать экскурсию в Долину Гейзеров (за отдельную плату), или Морскую прогулку с выходом в Тихий океан, осмотром птичьих базаров, морской рыбалкой.

 

День 14
Завершение тура.

Проводы в аэропорт.

День 2
Восхождение на вулкан Горелый (1829 м).

Завтрак. Восхождение и спуск длится около 6 часов. Вулкан Горелый считается действующим, имеет 11 кратеров. На вершине вулкана в кратерах вулкана имеются озера, в одном из кратеров вы увидите кислотное озеро красивого бирюзового цвета. В ясный, солнечный день с вершины вулканы вы сможете увидеть множество вулканов юга Камчатки.

 

День 3
Переход к подножию вулкана Мутновский.

Переход по кальдере вулкана Горелый к подножию вулкана Мутновский (7 км). Установка палаточного лагеря, осмотр местности, прогулка к водопаду в каньон «Опасный».

 

День 4
Восхождение в кратер вулкана Мутновский.

Восхождение и спуск с вулкана занимает 8-9 часов. Путь на вулкан проходит по снежникам, шлаковым полям. В кратере вулкана открывается грандиозная картина, которая не оставляет равнодушными, даже искушенных путешественников. Выбивающиеся из под земли газо- паровые струи, бурлящие грязевые котлы обрамленные серой. Горное озеро в одном из кратеров вулкана и огромный ледник свисающий в кратер. Ничего подобного вы никогда не видели.

 

 

День 5
Пешеходный переход на Дачные горячие источники (12 км).

Пешеходный переход на Дачные горячие источники (12 км). Маршрут проходит по склону вулкана Мутновский, через небольшой перевал подъём на который занимает около 1 часа, далее спуск к горячим источникам. Дачные источники расположены в непосредственной близости от Мутновской геотермальной станции, осмотр термальной площадки активного котла Дачных источников, где можно увидеть пульсирующие источники, паровые струи, грязевые котлы и множество выходов горячих вод. Отдых , купание в термальных источниках. Ночевка в палатках.

День 6
Пеший переход на Войновские горячие источники (12 км).

Пеший переход на Войновские горячие источники (12 км). Путь проходит по дороге ведущей вниз к реке Жировой, здесь даже в августе лежит снег. По склонам древнего Жировского вулкана спускаемся к реке Мутновской, где и находились до последнего времени Войновские горячие источники, но из-за неразумной деятельности человека, они перестали существовать (надеемся на скорейшее восстановление ) ночевка в палатках.

 

День 7
Пеший переход по долине реки Мутновской

Пеший переход по долине реки Мутновской в бухту Жировая (13 км), к берегу Тихого океана. Живописная бухта Жировая по краям окружена отвесными скалами, а вдали только бескрайняя синь океана, протяженность песчаного пляжа –3 км. Ночевка в палатках.

 

День 8
День отдыха.

День отдыха. Встреча рассвета на океане, наблюдение за морскими животными, прогулка к небольшому водопаду и, конечно же, незабываемое купание в Тихом океане.

День 9
Переход на Жировские горячие источники.

Переход на Жировские горячие источники, путь лежит вдоль дороги, среди высоких трав. На реке Жировой можно наблюдать ход лосося на нерест. Установка палаточного лагеря рядом с небольшим рыборазводным заводом, недалеко от Жировских горячих источников, которые представляют собой два кипящих грифона и множество термальных выходов с естественными лужами. Купание в термальных водах. Ночевка в палатках.

 

Стоимость

Включено в стоимость

  • трёхразовое питание на протяжении всего маршрута
  • услуги гида проводника
  • услуги повара
  • услуги переводчика
  • базовое снаряжение
  • транспортные услуги
  • проживание на базе отдыха и в гостинице
  • экскурсии
  • визовая поддержка
  • регистрация

Оплачивается отдельно

  • авиаперелет до Камчатки и обратно

Отзывы

5 из 5
оценок
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Игорь Николаевич

Тур впечатлил, причем, все и сразу: непередаваемая природная красота Камчатки, четкая организация, интересные экскурсии. Кормили тоже вкусно и разнообразно. Удивительные места и не менее удивительные воспоминания... Огромная благодарность!

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