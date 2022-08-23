Горячее кольцо Камчатки

Данный маршрут в основном проходит по горной местности юга Камчатки и включает в себя посещение кратера вулкана Мутновского (2322 м) и восхождение на вулкан Горелый (1829 м) имеющего 11 кратеров различного размера, посещение бухты Жировая на берегу Тихого океана, Вы будите иметь возможность искупаться в горячих различных источниках, а по желанию и в водах Тихого океана, у вас будет возможность наблюдать за дикой природой Камчатки

Даты заезда

по мере формирования групп(не менее 4 х. человек)