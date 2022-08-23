Горячее кольцо Камчатки
Данный маршрут в основном проходит по горной местности юга Камчатки и включает в себя посещение кратера вулкана Мутновского (2322 м) и восхождение на вулкан Горелый (1829 м) имеющего 11 кратеров различного размера, посещение бухты Жировая на берегу Тихого океана, Вы будите иметь возможность искупаться в горячих различных источниках, а по желанию и в водах Тихого океана, у вас будет возможность наблюдать за дикой природой КамчаткиДаты заезда
по мере формирования групп(не менее 4 х. человек)
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие на Камчатку. Встреча в аэропорту. Выезд на автомобиле в сторону Мутновского вулкана, остановка на обед у термальных источников, где можно искупаться, наслаждаясь красивыми окружающими пейзажами. Далее остановка у подножия Вилючинского вулкана откуда открывается величественная панорама на долину реки Паратунка. Установка палаточного лагеря у подножия вулкана Горелый.
Переход через перевал Тенуева (ок. 700 м)в долину реки Вилюча. С перевала открывается великолепный вид на долину реки Жировая, на бухту Жировая, Тихий океан, на окрестные вершины,вулкан Вилючинский. Выход к Вилючинским горячим источникам (12 км). Ночевка в палатках.
Источники располагаются на слиянии ручья Спокойного и реки Вилюча. Здесь имеется прекрасные бассейны для купания, лечебные грязи. Экскурсия к заброшенной штольне, где раньше добывали золото, рыбалка. Ночевка в палатках
Пешеходный переход до автомобильной дороги (6 км). По пути осмотр водопада на ручье Спокойном (40 м). Выезд на машине на базу отдыха, размещение, отдых, купание в бассейне с термальной водой.
Посещение краеведческого музея, посещение рыбного рынка, покупка Камчатских сувениров. Либо в этот день, возможно, организовать экскурсию в Долину Гейзеров (за отдельную плату), или Морскую прогулку с выходом в Тихий океан, осмотром птичьих базаров, морской рыбалкой.
Проводы в аэропорт.
Завтрак. Восхождение и спуск длится около 6 часов. Вулкан Горелый считается действующим, имеет 11 кратеров. На вершине вулкана в кратерах вулкана имеются озера, в одном из кратеров вы увидите кислотное озеро красивого бирюзового цвета. В ясный, солнечный день с вершины вулканы вы сможете увидеть множество вулканов юга Камчатки.
Переход по кальдере вулкана Горелый к подножию вулкана Мутновский (7 км). Установка палаточного лагеря, осмотр местности, прогулка к водопаду в каньон «Опасный».
Восхождение и спуск с вулкана занимает 8-9 часов. Путь на вулкан проходит по снежникам, шлаковым полям. В кратере вулкана открывается грандиозная картина, которая не оставляет равнодушными, даже искушенных путешественников. Выбивающиеся из под земли газо- паровые струи, бурлящие грязевые котлы обрамленные серой. Горное озеро в одном из кратеров вулкана и огромный ледник свисающий в кратер. Ничего подобного вы никогда не видели.
Пешеходный переход на Дачные горячие источники (12 км). Маршрут проходит по склону вулкана Мутновский, через небольшой перевал подъём на который занимает около 1 часа, далее спуск к горячим источникам. Дачные источники расположены в непосредственной близости от Мутновской геотермальной станции, осмотр термальной площадки активного котла Дачных источников, где можно увидеть пульсирующие источники, паровые струи, грязевые котлы и множество выходов горячих вод. Отдых , купание в термальных источниках. Ночевка в палатках.
Пеший переход на Войновские горячие источники (12 км). Путь проходит по дороге ведущей вниз к реке Жировой, здесь даже в августе лежит снег. По склонам древнего Жировского вулкана спускаемся к реке Мутновской, где и находились до последнего времени Войновские горячие источники, но из-за неразумной деятельности человека, они перестали существовать (надеемся на скорейшее восстановление ) ночевка в палатках.
Пеший переход по долине реки Мутновской в бухту Жировая (13 км), к берегу Тихого океана. Живописная бухта Жировая по краям окружена отвесными скалами, а вдали только бескрайняя синь океана, протяженность песчаного пляжа –3 км. Ночевка в палатках.
День отдыха. Встреча рассвета на океане, наблюдение за морскими животными, прогулка к небольшому водопаду и, конечно же, незабываемое купание в Тихом океане.
Переход на Жировские горячие источники, путь лежит вдоль дороги, среди высоких трав. На реке Жировой можно наблюдать ход лосося на нерест. Установка палаточного лагеря рядом с небольшим рыборазводным заводом, недалеко от Жировских горячих источников, которые представляют собой два кипящих грифона и множество термальных выходов с естественными лужами. Купание в термальных водах. Ночевка в палатках.
Стоимость
Включено в стоимость
- трёхразовое питание на протяжении всего маршрута
- услуги гида проводника
- услуги повара
- услуги переводчика
- базовое снаряжение
- транспортные услуги
- проживание на базе отдыха и в гостинице
- экскурсии
- визовая поддержка
- регистрация
Оплачивается отдельно
- авиаперелет до Камчатки и обратно
Отзывы
Тур впечатлил, причем, все и сразу: непередаваемая природная красота Камчатки, четкая организация, интересные экскурсии. Кормили тоже вкусно и разнообразно. Удивительные места и не менее удивительные воспоминания... Огромная благодарность!
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