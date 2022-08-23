Домашние вулканы

Позавтракав, собрав лагерь, мы отправимся в другую сторону к величественному вулкану Авача. Наш путь будет вновь пролегать по красивейшим смотровым площадкам и видам среди вулканов и гор. Перед выездом на трассу мы посетим замечательное место – дикие Верхнепаратунские горячие источники. Они расположены на горе, нам предстоит небольшая прогулка и неописуемый восторг как с вершины горы бьет ручей горячей воды из-под земли. Небольшая заводь с замечательной лечебной водой. Прогреем наши мышцы и кости перед следующим этапом. После небольшого отдыха продолжим путь к подножию вулкана. Наша дорога будет пролегать по руслу сухой реки, которая наполняется только после зимнего таяния снегов. Разместив наш лагерь, разомнемся прогулкой на вершину горы Верблюд, которая носит такое название из-за своей причудливой формы. В окрестностях вулкана увидим различную альпийскую растительность. Возможно, встретим редкие виды растений, занесенных в Красную книгу. Поднявшись на вершину горы – насладимся видами природы. Место гармонии и звуков природы. Если у нас не получилось познакомиться с местными жителями во время разбивки лагеря, мы их точно не пройдем мимо после прогулки. Маленькие камчатские суслики – Еврашки, живущие в норах возле базового лагеря уже привыкли к людям и с удовольствием будут таскать орешки прямо с наших рук. Ужин у нас будет самый плотный за все время пребывания для завершающего марш броска на вулкан Авачинский. Брифинг будет прямо за ужином. Обязательно следует насытить свой организм глюкозой. Пойдем спать раньше, так как выходить мы будем очень рано. Отдыхаем физически и морально.