Домашние вулканы
Экскурсионная программа отлично подойдет, как для опытных туристов, так и для начинающих. Если Вы любите горы и Вам не наскучивает ходьба, то этот маршрут не оставит Вас без ярких эмоций и прекрасных воспоминаний о Камчатском Крае.Даты заезда
При сборе группы от 4-х человек: 19.07.21 - 23.07.21 01.08.21 - 05.08.21 14.08.21 - 18.08.21 27.08.21 - 31.08.21 Другие даты и индивидуальная программа по запросу.
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Программа тура
Позавтракав, пройдя инструктаж по технике безопасности, выедем на машинах высокой проходимости к нашему первому вулкану. По дороге будем наблюдать самые разные пейзажи. Снег среди зеленых цветов и деревьев. Сделаем остановку у Серебряного ручья «Зайкин ключ» - памятник природы и попьем холодной воды текущей прямо с гор, этот ключ не замерзает даже зимой. Здесь произрастает каменноберезовый лес с подлеском из рябины бузинолистной, бузины камчатской, кедровый и ольховый стланики, а также разнообразная растительность, в том числе занесенная в Красную книгу России. Продолжив путь, следующая фото остановка будет на мосту, с красивейшим видом гор. На этом мосту может посчастливиться сделать фотографию медведя или лисы. Затем увидим невообразимые виды в процессе подъёма на Вилючинский перевал с восхитительной фото-остановкой на облагороженной смотровой площадке с информацией о флоре и фауне местности. Хранители площадки – гамулы. Согласно поверьям коренных народов эти духи обитали на вулканах и умели посылать дожди. Далее нас ждет не менее завораживающие виды, пересекая кальдеру вулканов. Добравшись к подножию вулкана разобьем лагерь. Прогулявшись по окрестности, устроимся у костра, наслаждаясь первым ужином в дикой природе.
Позавтракав, пройдя инструктаж по технике безопасности во время восхождения, мы начнем наш пеший путь к вершине вулкана Мутновский (2323 м над уровнем моря). Мы пройдем по вулканическим породам, снегу. Увидим своими глазами как из-под земли выходит газ, как бурлит земля под ногами. Ощутим жар разгоряченного воздуха. Откроем для себя, что такое фумаролы, как выглядят водяные и грязевые котлы. Особенно выделяется водногрязевый «Черный котел», в котором интенсивно бурлит высокоминерализованная вода ультракислого состава с большим содержанием взвеси черного цвета, представленной в основном сульфидами. Тут надо быть предельно осторожными, температуры невероятно высокие. Увидим знаменитый кратер «Активная воронка» и молодой кратер, который образовался после извержения в 2000 г., на дне которого сейчас находится голубое озеро. После перекуса поразимся как река Вулканная, прорезая дно и западные стенки северного кратера, на выходе образует 80-метровый водопад, а ниже увидим, как формируется глубокий каньон - овраг Опасный. Вернувшись к базовому лагерю, поужинаем. За брифингом у костра обсудим наш день и впечатления от геологического памятника природы, вулкана Мутновский, и отправимся спать.
Позавтракав, мы соберем наш лагерь и отправимся к следующему вулкану Горелый (1829 м над уровнем моря). Расположимся у его подножия и начнем наше восхождение. За вытянутую форму конуса вулкан иногда называют Горелый хребет. Когда-то это был щитовидный вулкан с диаметром подножия около 30 км. Узнаем его историю, и как в результате извержений образовался современный вытянутый массив. Увидим остатки старого вулкана окружающего кальдеру невысоким хребтом покрытый песком, шлаком и обломками лавы. Посетим кратер Активный – является основным местом активности в наше время. Он имеет воронку правильной формы диаметром около 250 м и глубину около 200 м. Именно в нем нашему взору предстает расположено кислотное озеро, на дне и по стенкам которого бьют фумаролы (выходы сернистого газа). Перейдем к южному склону вулкана, где лежит ровная, засыпанная шлаком площадка шириной около 150 м. Сфотографируем неглубокий кратер правильной формы - Цилиндр. Дальше переместимся к востоку, где расположен самый большой и самый красивый кратер – Голубое озеро. Его неправильной формы воронка около полукилометра в поперечнике, окружена отвесными стенами высотой 150-200 м. Дно занято озером голубого цвета, частично припайным льдом и плавающими льдинами. После увидим кратер Чаша диаметром около 200 м и начнем наш спуск к базовому лагерю. Ужин, брифинг и костер – наше время отдыха перед следующим этапом.
Позавтракав, собрав лагерь, мы отправимся в другую сторону к величественному вулкану Авача. Наш путь будет вновь пролегать по красивейшим смотровым площадкам и видам среди вулканов и гор. Перед выездом на трассу мы посетим замечательное место – дикие Верхнепаратунские горячие источники. Они расположены на горе, нам предстоит небольшая прогулка и неописуемый восторг как с вершины горы бьет ручей горячей воды из-под земли. Небольшая заводь с замечательной лечебной водой. Прогреем наши мышцы и кости перед следующим этапом. После небольшого отдыха продолжим путь к подножию вулкана. Наша дорога будет пролегать по руслу сухой реки, которая наполняется только после зимнего таяния снегов. Разместив наш лагерь, разомнемся прогулкой на вершину горы Верблюд, которая носит такое название из-за своей причудливой формы. В окрестностях вулкана увидим различную альпийскую растительность. Возможно, встретим редкие виды растений, занесенных в Красную книгу. Поднявшись на вершину горы – насладимся видами природы. Место гармонии и звуков природы. Если у нас не получилось познакомиться с местными жителями во время разбивки лагеря, мы их точно не пройдем мимо после прогулки. Маленькие камчатские суслики – Еврашки, живущие в норах возле базового лагеря уже привыкли к людям и с удовольствием будут таскать орешки прямо с наших рук. Ужин у нас будет самый плотный за все время пребывания для завершающего марш броска на вулкан Авачинский. Брифинг будет прямо за ужином. Обязательно следует насытить свой организм глюкозой. Пойдем спать раньше, так как выходить мы будем очень рано. Отдыхаем физически и морально.
Позавтракав, мы направимся покорять наш последний вулкан Авачинский (2741 м над уровнем моря) Узнаем, что оказывается это «двойной» вулкан. Его современный действующий конус сформировался внутри более древнего и сильно разрушенного кратера. Расширим наши познания, дополнив кругозор понятием «лавовая пробка» На 2/3 вершины передохнем, перекусим, насладимся видами и пойдем на штурм вершины вулкана. И нам откроется захватывающий вид. На севере мы сможем увидеть - котловину Налычевской долины, вулканы Жупановской группы; на востоке - вулкан Козельский, просторы Тихого океана; на западе величественный сосед Авачи - Корякский вулкан; на юге - город на берегу Авачинской бухты, вулканы Вилючинский, Горелый, Мутновский. Сделав множество замечательных фотографий и видео, насладившись пейзажами, которые навсегда оставят след в душе, мы с гордостью смело начнем спуск к базовому лагерю. После такого пути скушаем наш замечательный ужин, поделившись впечатлениями, если на это останутся силы. Собрав лагерь вновь двинемся по руслу сухой реки в обратный путь к асфальтовым дорогам. Мы заедем в облагороженные лечебные источники Зеленовские озерки. Весь наш организм будет благодарен за процедуры прогрева. Полностью расслабленные, вернувшись в гостиницу / хостел, всем обеспечен шикарный сон.
Стоимость
Включено в стоимость
- трансфер (автомобиль высокой проходимости)
- питание на маршруте: завтрак, обед (ланч/перекус) и ужин, включая пользование кухонным инвентарем (походная посуда)
- услуги гида/экскурсовода со знанием английского языка, повара
- регистрация участников группы на маршрут
- по запросу группы компания предоставит: туристические палатки, спальные мешки, кариматы / коврики
Оплачивается отдельно
- Авиабилет на Камчатку и обратно,
- завтрак 1-го дня маршрута,
- проживание в гостинице / домиках на/вне маршрута программы,
- прочие личные траты.
Отзывы
Шикарный тур по Камчатке с продуманным маршрутом. Столько красивейших мест за один раз посмотреть еще не удавалось. Особенно впечатлил вулкан Горелый с озером. Питание по всему маршруту было очень добротное и вкусное...
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