Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26
Камчатка
Все
Все
Камчатка
На вулканы
Сбросить все

На вулканы на Камчатку : 14

Сортировать:

Дешевле
Камчатка 2023 г.

Треккинг в Налычевскую долину

Пеший поход с рюкзаками по природному парку Налычево. 13 дней, проживание - палатки, домики, гостиница. Вас ждет преодоление перевалов, восхождения на вулканы, горячие ...

Ближайший заезд:

c 09 июля по 21 июля

13 дней 12 ночей

от 49000 ₽

Камчатка 2023 г.

Вокруг Толбачиков + сплав в Эссо

14-ти дневный пеший тур по Камчатке с рюкзаками. Один из самых интересных походов. Восхождения на вулканы, Толбачинский дол, горячие источники, сплав.

Ближайший заезд:

c 03 июля по 16 июля

14 дней 13 ночей

от 71000 ₽

Камчатка 2023 г.

Осенние контрасты Камчатки

Активный тур на Камчатку в сентябре на 10 дней. 3 дня сплава, морская прогулка, восхождение на вулканы, треккинг. Проживание в палатках, домиках, гостиницах.

Ближайший заезд:

c 01 сентября по 10 сентября

10 дней 9 ночей

от 89000 ₽

Камчатка 2023 г.

В гостях у Кутха

Восьмидневный городской тур. Сочетание максимальной концентрации впечатлений и комфорта. Никаких палаток и сложных восхождений.

Ближайший заезд:

c 27 июня по 04 июля

8 дней 7 ночей

от 92800 ₽

Камчатка 2022 г.2023 г.

Зима на Камчатке (Новый год, зима, весна)

Зимний обзорный тур на Камчатку, 6 дней. Разные виды активности: от классических экскурсии до джип-тура на вулканы и катания на собачьих упряжках. Возможность заказа ве...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 19 декабря

6 дней 5 ночей

от 95000 ₽

Камчатка 2023 г.

В сердце Камчатки

Активный экскурсионный тур в самое сердце Камчатки. Насыщенная 12-дневная программа с проживанием на базе отдыха; в гостинице и палатках. Треккинги к вулканам и сплав.

Ближайший заезд:

c 18 июля по 29 июля

12 дней 11 ночей

от 110000 ₽

Камчатка 2023 г.
(1)

Огненные Вершины

Отличная программа для активного путешествия, чтобы увидеть Камчатку в классическом ее представлении – вулканы, океан, рыбалка, горячие источники и что-нибудь еще, по В...

Ближайший заезд:

c 06 июля по 17 июля

12 дней 11 ночей

от 110700 ₽

Камчатка 2023 г.

Контрасты Камчатки

Активный летний тур на Камчатку на 12 дней. Тур без рюкзаков. 3 дня сплава, восхождения на вулканы, треккинги, морская прогулка, экскурсии. Проживание в гостиницах, дом...

Ближайший заезд:

c 03 июля по 14 июля

12 дней 11 ночей

от 115000 ₽

Камчатка 2023 г.

Зимняя Камчатка

В программе тура есть всё самое яркое и интересное из возможного в зимнее время: купание в горячих термальных источниках, общение с аборигенами, катание на собачьих упр...

Ближайший заезд:

c 02 января по 09 января

8 дней 7 ночей

от 118000 ₽

Камчатка 2023 г.

Земля огнедышащих гор

Активный тур к самым интересным и и доступным для посещения вулканам Камчатки: Мутновский, Плоский Толбачик, Горелый, Авачинский. 13 дней. Тур без рюкзаков с проживание...

Ближайший заезд:

c 03 июля по 15 июля

13 дней 12 ночей

от 129000 ₽

Камчатка 2023 г.

Вулканы Камчатки

Тур без рюкзаков с восхождением на вулканы Плоский Толбачик, конусы Северного прорыва, Мутновский, Горелый. Возрастное ограничение 14+. Проживание в глэмпингах и гостин...

Ближайший заезд:

c 01 августа по 11 августа

11 дней 10 ночей

от 170000 ₽

Камчатка 2023 г.

Горячий край

Насыщенный и активный тур с акцентом на вулканической и лесной природе. В маршруте восхождения на два действующих вулкана, катания по нерестовой реке и морская прогулка...

Ближайший заезд:

c 11 июля по 23 июля

13 дней 12 ночей

от 205000 ₽

Камчатка 2023 г.

Легенды Севера

Полное погружение в контрастную Камчатку: Вы проведете по несколько дней в вулканической пустыне, в гостях у медведей и в Тихом океане. Путешествие по дикой природе раз...

Ближайший заезд:

c 19 июля по 01 августа

14 дней 13 ночей

от 240000 ₽

Камчатка 2023 г.

Медведи, вулканы, косатки

Все богатства Камчатского края только для Вас этом туре. Вы увидите все самое интересное в Южно-Камчатском федеральном заказнике. Посмотрите, как рыбачат в Курильском о...

Ближайший заезд:

c 11 августа по 24 августа

14 дней 13 ночей

от 260000 ₽

Прошедшие На вулканы на Камчатку : 4

Камчатка

Восхождение на вулкан Авачинский

Ближайший заезд:

c 06 сентября по 07 сентября

2 дня 1 ночь

от 16000 ₽

Камчатка
(1)

Горячее кольцо Камчатки

Ближайший заезд:

c 26 сентября по 09 октября

14 дней 13 ночей

от 45000 ₽

Камчатка
(1)

Домашние вулканы

Ближайший заезд:

c 27 августа по 31 августа

5 дней 4 ночи

от 50000 ₽

Камчатка
(1)

Романтика нехоженых троп

Маршрут пролегает через Пиначевский перевал, с его шикарными пейзажами, к центральной базе Налычево, где для туристов созданы все условия для отдыха, купания в целебных...

Ближайший заезд:

c 10 августа по 21 августа

12 дней 11 ночей

от 96000 ₽

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

✈ На вулканы на Камчатку   с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы