Земля огнедышащих гор

Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице. В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.

В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы. Обед и ужин в этот день самостоятельно.

Время возможных встреч в аэропорту указано.