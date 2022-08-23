Вулканы Камчатки
Тур «Вулканы Камчатки» длится 11 дней и предлагает интересную программу с восхождением на вулканы Плоский Толбачик, конусы Северного прорыва, Горелый, где можно воочию видеть активный кратер и другие процессы, характерные для «дышащих» вулканов.
По ходу экскурсии можно наблюдать последствия Большого Трещинного Толбачинского извержения, которые наступили в 70-х годах прошлого века: образовавшиеся после него пещеры, мертвый лес и застывшие лавы. Недавние извержения 2012-13 годов тоже внесли свой вклад в изменение ландшафта. Среди впечатляющих природных объектов, которые посещают участники тура – три водопада, каждый из которых замечателен по-своему.
Тихоокеанское огненное кольцо, в которое входит Камчатка, предполагает большую вулканическую и сейсмическую активность. Она меняет облик полуострова, поэтому, даже посещая одно и то же место в разное время, можно заметить изменения в пейзаже.Вам не нужно будет таскать на себе тяжелые рюкзаки. Все переезды осуществляются на машинах, а во время пеших экскурсий достаточно носить с собой немного вещей. Ночевок в палатках в туре нет, на природе ночуем в глэмпингах, несколько ночей – в гостинице в Паратунке (завтраки включены).
Все сборы за посещение платных территорий входят в стоимость тура, также, как и проживание в гостинице и питание во время похода. Гид и повар сопровождают группу. Однако, обеды и ужины в кафе в Мильково и в гостиницах по меню оплачиваются самостоятельно. Вы также сами должны позаботиться о страховке и оплатить ее. Это обязательное условие любого тура на Камчатке.
Чем интересен тур:
- Проведем три ночи в глэмпинге под вулканом Толбачик
- Подъем на вершину Толбачика
- Изучим южные вулканы - Мутновский и Горелый
- Посетим два величественных водопада
- Не нужно носить рюкзаки
Вас ждет:
Программа тура
В аэропорту вас встретит гид и доставит на базу отдыха в курортной зоне Паратунка. Размещаемся в гостинице в двухместных номерах, в каждом есть холодильник, душ и туалет. На территории находится кафе-столовая, ресторан и бассейн под открытым небом с горячей минеральной водой.
С туристами, прибывшими до 12:00, мы едем на экскурсию к Тихому океану. Здесь можно погулять по пляжу из черного вулканического песка или даже окунуться в холодные волны — все зависит от вашей смелости. Под вечер возвращаемся на базу отдыха.
Туристы, прилетающие после 12.00, сразу заселяются в гостиницу.
Покидаем гостиничные номера и отправляемся в путешествие к Ключевской группе вулканов, расположенной в центральной части полуострова.
В этот день мы проедем больше 600 километров, а в пути остановимся на обед в столовой в селе Мильково. Дорога непростая — часть маршрута проходит по гравию, а последние четыре часа мы будем двигаться по пересеченной местности и бездорожью, переедем вброд несколько речек.
К вечеру мы доберемся до района Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ), произошедшего 1975-1976 годах и сильно повлиявшего на окружающий ландшафт. В ближайшие несколько дней нам предстоит изучить наиболее значимые точки активности — Северный и Южный прорывы 1975 года, пещеры и конусы нового извержения 2012-2013 годов, а также сам вулкан Плоский Толбачик.
Выезжаем из леса на покрытую шлаком землю и двигаемся дальше вдоль застывших потоков лавы, между молодыми, образованных совсем недавно конусами к местоположению базового лагеря «Клешня».
Ночевать будем на высоте 1200-1300 метров над уровнем моря в теплых глэмпингах.Открывающиеся виды сглаживают тяготы дороги, усталость забывается. За окном машины – застывшая лава и растущие конусы новых вулканов.
День посвящен восхождению на стратовулкан Плоский Толбачик, который является частью массива, образовавшегося на месте когда-то бывшего здесь щитового вулкана в результате слияния двух стратовулканов. Один из них – Острый Толбачик – уже потухший, а Плоский – действующий.
Восхождение на него является не самым простым маршрутом, какие проходят туристы на Камчатке. Специального альпинистского снаряжения не требуется. Но определенная физическая подготовленность участников должна быть. Вершина Плоского Толбачика находится выше 3000 м над уровнем моря. Подъем на нее достаточно пологий, сильно крутых участков нет.
Трудности могут возникнуть из-за каменисто-песчаного покрытия склонов, поэтому так важно быть обутым правильно и иметь гамаши, которые спасут ноги от попадания песка и мелких камешков. С собой туристы берут небольшой рюкзак с минимумом необходимых вещей. Надо, поднимаясь вверх, преодолеть 20 км. На это уходит 6-8 часов в зависимости от темпа передвижения. Спуск преодолевается быстрее на пару часов.
В процессе восхождения туристы идут среди слоев лавы, видят следы упавших когда-то вулканических бомб. Сверху открывается удивительное зрелище – долина, покрытая слоем пепла после мощного извержения вулкана, и образовавшиеся новые конусы. Последний участок перед вершиной – самый крутой, и преодолев его, путешественники оказываются перед огромной воронкой, диаметр которой после извержения увеличился в более чем пять раз – до 1700 метров.
Вечером группа возвращается в глэмпинг, где всех ждет горячий ужин.
Этот день выделен для Северного и Южного прорывов, образовавшихся в середине 70-х годов ХХ века в результате трещинного извержения. Катаклизм привел к образованию семи новых сооружений. Эти шлаковые конусы и называют Северным прорывом.
Поднявшись на небольшую высоту, туристы любуются Толбачинским долом – удивительной картиной вулканической деятельности. Конусы стоят в ряд, образуя цепочку. Подъем на другой конус дает возможность полюбоваться разнообразием горных пород. Они разного цвета, вплоть до ярко-красного; некоторые камни невозможно взять в руки, так они горячи.
На Южном прорыве извержение было менее мощным, поэтому его последствия не стали причиной активного строительства новых конусов, но зато образовались лавовые пещеры. Здесь есть и впечатляющий мертвый лес – абсолютно выжженная территория, на котором погибли все растения. Сейчас можно наблюдать, что жизнь берет свое, и начинает расти новая зелень.
Вечером возвращение в лагерь и ужин.
Продолжается знакомство с Плоским Толбачиком. На этот раз туристы посещают то место, где очевидны последствия извержения 2012-2013 годов. Этот недавний природный катаклизм привел к выбрасыванию в атмосферу большого количества пепла. Дыма тоже было много. Для трещинных извержений (каким было и это) характерно обильное изливание лавы. В результате образовались эффектные лавовые реки, которые сейчас уже застыли, но кое-где еще сохранили тепло.
Открывающийся глазам пейзаж воистину фантастический. Кажется нереальным существование такого места на Земле, возникают мысли о космическом ландшафте. Извержение образовало большие пещеры, непременно осматриваемые туристами, и новые конусы. Здесь много объектов для поистине футуристических снимков.
Полные впечатлений, туристы возвращаются в глэмпинг, повар уже приготовил для них ужин.
Почти весь день группа проводит в дороге обратно, делая короткие остановки. На автомобилях путешественники возвращаются в гостиницу в Паратунку.
Туристы совершают морской круиз по Авачинской бухте с посещением острова Старичков и бухты Русской.
Это путешествие займет около 10 часов, в течение которых участники тура увидят потрясающие картины природы. Выходя из Авачинской бухты на катере, можно любоваться горным пейзажем с нового ракурса, со стороны моря. Невозможно не обратить внимание на скалы «Три брата», которые, как стражи, стоят у входа в бухту. С ними связана древняя легенда, о которой непременно расскажет гид.
Над бухтой летают птицы, которые выхватывают рыбу прямо из воды. Чем ближе к острову Старичков, тем больше разных пернатых, а на самом острове – их шумная резиденция. Это заповедная территория, где располагаются птичьи базары и лежбища ластоногих. Любоваться животными можно только издали, высадка на остров запрещена. Посмотреть на лежбища сивуча и секача можно также на мысе Кекурный, мимо которого катер проходит на пути к бухте Русская.
Эта бухта раньше по-ительменски называлась Ахомен. Переименовали ее в 1952 году. Ее особенность – в очень удобном расположении и защищенности, что делает ее надежным пристанищем для кораблей. Еще в XVIII веке здесь от шторма прятались парусники. В годы Второй мировой войны в этой бухте располагалась морская база. Помимо стратегического значения бухта имеет и просто эстетическую значимость. Это одно из красивейших мест Камчатки. Прямо над бухтой располагается озеро с большим содержанием серебра в воде – еще один уникальный штрих в палитру камчатской природы.
В районе бухты иногда можно увидеть китов и касаток, которые подплывают достаточно близко, чтобы их плавники были заметны над водой.
В бухте прекрасная рыбалка. Мы оснащаем туристов необходимыми снастями, и они сами ловят рыбу на ужин, и после поедания вкусной ухи и отдыха возвращаются обратно в Петропавловск-Камчатский.
Этот день связан с вулканом Горелый. Восхождение на него не относится к сложным и проходит между шлаковыми полями и застывшими потоками лавы. У Горелого несколько конусов и с десяток кратеров. Наиболее интересны для туристов два из них – «Активный» и «Голубое озеро». Первый полностью оправдывает свое название, не прекращая свою вулканическую деятельность, и второй тоже не отстает, открывая взорам пораженных туристов на своем дне изумительное по красоте озеро.
Туристы проходят по кромке этих кратеров, поражаясь геологическому богатству их строения и любуясь открывающимися видами. Спуск проходит быстрее, чем подъем.
После восхождения заселяемся в глэмпинг на Вилючинском перевале, и путешественники ужинают, отдыхают и ложатся спать.
Просыпаемся, завтракаем, и переезжаем к подножию Мутновского вулкана. На сегодня запланировано посещение Дачных источников и водопада Косы Вероники.
Дачные термальные источники расположились на востоке между Двугорбовой и Скалистой горами, на северном склоне Мутновского.
Вулканические проявления раскиданы широкой полосой, которая тянется более километра. Выделяют 5 источников и паровых выбросов, наиболее сильная из которых Активная воронка. Горячие источники, кипящие котлы и паровые струи мы можем наблюдать на стенках этой котловины.
Далее наше путешествие продолжится к верховью Вилючинской долины, откуда мы прогуляемся к величественному водопаду Косы Вероники. Это один из красивейших водопадов полуострова, расположенный на ручье Спокойном. Он берет начало на склоне вулкана Горелого.
Высота водопада составляет 16 м, а ширина падающего потока 5 м. Водопад обрамляют крутые скалистые берега, покрытые кустами ольховника и каменной березы.
Вечером возвращаемся в гостиницу.
В предпоследний день перед завершением тура гостям на выбор предлагается два маршрута: экскурсия в Долину гейзеров с посещением вулкана Узон и термальных источников Налычево, а также экскурсия на Курильское озеро с посещением вулкана Ксудач и Ходуткинских термальных вод. Оба маршрута дальние и предполагают полет на вертолете. Оба предлагают незабываемое зрелище и красивейшие виды. Трудный выбор.
Про Долину гейзеров слышали, кажется, все. Это памятник природы мирового значения, одно из самых впечатляющий мест на Земле. Расположенная в каньоне в бассейне реки Гейзерная, долина богата разнообразными выходами термальных вод и пара. Здесь есть булькающие грязевые ванны, но больше всего – пульсирующих фонтанов, выстреливающих из недр земли горячую воду. В Долине гейзеров сложилась своя экосистема, которую тщательно изучают ученые. Здесь есть такие организмы и растения, которых больше нигде не встретить. Чтобы не навредить хрупкой природе долины, туристы передвигаются только по специально проложенным тропам.
Полюбовавшись Долиной гейзеров, туристы на вертолете прибывают прямо в кальдеру вулкана Узон. Она имеет в диаметре 10 км и, на первый взгляд, выглядит как равнина. Однако при ближайшем знакомстве открываются всякие чудеса вулканического происхождения – горячие фумаролы, грязевые котлы и красивейшие озера, наполненные водой или кислотой, отчего вода приобретает красивый яркий цвет. Поэтому, находясь в кальдере, надо вести себя очень осторожно. Здесь тоже сложилась своя экосистема, в которую встроены и животные. Можно увидеть, как мелкие виды, так и лисиц и даже медведей. При встрече с медведем надо создать как можно больше шума, это отпугнет косолапого.
После таких приключений самое время расслабиться и отдохнуть. В природном парке «Налычево» все устроено для этого. Тут есть горячие источники, в которых можно искупаться и получить заряд бодрости. Они имеют также оздоравливающий эффект. После ужина группа возвращается в город, чтобы ночевать в гостинице.
Второй маршрут – на Курильское озеро, столь же интересен, как и первый. Это заповедное место славится своей красотой и тем, что тут всегда можно встретить медведей. Особенно много этих животных в августе, когда начинается большой нерест. В Курильское озеро впадает река Озерная, и ее устье – как раз то место, которое соединяет озеро с океаном, и это единственный путь для нерестящейся рыбы, чтобы добраться до пресной воды. На этом месте находится научно-исследовательская база, специалисты которой изучают рыб и отслеживают процесс нереста. Они охотно знакомят туристов со своей работой и рассказывают о повадках и образе жизни обитающих тут животных.
Покинув берег Курильского озера, путешественники летят к разрушенной взрывом кальдере вулкана Ксудач, облетая по дороге впечатляющие вершины вулканов Карымский и Малый Семячик. В кальдере можно наблюдать несколько кратеров, в одном из них расположилось Горячее озеро, вокруг которого туристы совершают пешую прогулку. Открывающиеся виды неизменно вызывают восторг у каждого, кто их видит. Приятным и расслабляющим завершением дня является посещение Ходуткинских горячих источников, купание в которых восстанавливает силы. После ужина группа возвращается на место ночевки.
Окончание тура.
Трансфер в аэропорт, прощание.
Наши гости, полные впечатлений, уезжают домой. Те, кто хочет остаться на Камчатке еще на несколько дней, имеют возможность заказать однодневные экскурсии, чтобы увидеть другие прекрасные места нашего удивительного полуострова.
Стоимость
Проживание по программе
В последний день мы также объединяем туристов, улетающих рейсами с разницей в полтора часа.
- трекинговая обувь (для тяжелого трекинга – высокие ботинки)
- термобелье (теплое)
- непромокаемые штаны
- ветро-влагозащитная куртка (желательно с мембраной и капюшоном)
- плащ-дождевик (по желанию)
- куртка из полартекса (флиска)
- шапка
- перчатки (лучше флисовые, но хотя бы тряпичные иметь необходимо)
- головной убор от солнца
- солнцезащитные очки
- теплые носки
- купальные принадлежности
- спальник, с температурой комфорта не выше -5 градусов, если мерзнете, можно более теплый
- рюкзак с объемом не менее 75 литров. Используется только для перевозки вещей. Носить его не придется. Туристический чемодан не подходит!
- вкладыш в рюкзак (большой пакет, куда укладывается спальник и сухие вещи для защиты от влаги)
- крем от загара
- фонарик
- термос
- средство от комаров
- накомарник
- гамаши
- личная аптечка
Важная информация:
В программу включено два восхождения на вулканы Толбачик и Горелый. Восхождения хоть и не имеют альпинистской категории, но все равно требуют физическую выносливость, в особенности вулкан Толбачик! Подъем затяжной, а во время спусков основная нагрузка приходится на коленный сустав. Ниже представлена информация о восхождениях.Вулкан Толбачик: Восхождение и спуск по времени занимает около 10-12 часов. Протяженность маршрута – около 20 километров. Набор высоты – около 1 500 метров.
Вулкан Горелый: Восхождение и спуск по времени занимает около 6 часов в зависимости от темпа группы. Маршрут в одну сторону - около 6 километров. Наборы высоты – около 900 метров.
Включено в стоимость
- групповые экскурсии по программе
- групповой трансфер по программе на базе автомобилей КАМаз/Урал/ЗИЛ
- проживание в гостинице СПА-Лагуна, двухместное размещение
- многоместное размещение в глэмпинге на территории вулкана Толбачик
- многоместное размещение в глэмпинге на Вилючинском перевале
- завтраки в гостинице
- завтраки на активной части маршрута
- обед/перекус и ужины на активной части маршрута
- работа гидов
- посещение особо охраняемых территорий
- базовое туристское снаряжение (палатки, костровое оборудование и т.д.)
Оплачивается отдельно
- перелет до Петропавловска-Камчатского и обратно
- питание в дни 1 и 10, два обеда в кафе в поселке Мильково, ужины в гостинице
- дополнительные экскурсии
- посещение аквацентра в гостинице СПА-Лагуна
- страховка (обязательно)
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