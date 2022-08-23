Вокруг Толбачиков + сплав в Эссо

Один из самых интересных походов по Камчатке, проходящий среди высочайших вулканов Евразии - вулканов Ключевской группы. По красоте маршрут можно сравнить со знаменитым треккингом вокруг Аннапурны.Вы увидите высочайшие вулканы Евразии, в том числе Ключевскую сопку, лунные пейзажи бескрайних шлаковых и лавовых полей, альпийские луга с цветами и ягодниками, ледники, снежники, горные ручьи и водопады, ощутите жар активного вулканизма. А в конце тура вас ждут горячие источники в Эссо и сплав по красивой и интересной порожистой реке.

В программе:

достопримечательности Толбачинского дола: Мертвый лес, конуса Северного прорыва, лавовые пещеры, лавовые потоки извержения 2012-2013 гг.;

восхождение на влк. Плоский Толбачик;

восхождение на влк. Овальная Зимина;

вулканы Ключевской группы;

Марсово поле, скала Поленница;

каньон реки Студеной, Бараньи скалы;

купания в горячих источниках;

побережье Тихого океана;

сплав по реке Быстрая Эссовская.

средняя по сравнению с другими пешими походами по Камчатке. Дневные переходы с рюкзаком по 10-20 км, общий километраж вместе с радиалками - около 85 км. Проживание на активной части маршрута в палатках.