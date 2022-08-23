Вокруг Толбачиков + сплав в Эссо
Вы увидите высочайшие вулканы Евразии, в том числе Ключевскую сопку, лунные пейзажи бескрайних шлаковых и лавовых полей, альпийские луга с цветами и ягодниками, ледники, снежники, горные ручьи и водопады, ощутите жар активного вулканизма. А в конце тура вас ждут горячие источники в Эссо и сплав по красивой и интересной порожистой реке.
В программе:
- достопримечательности Толбачинского дола: Мертвый лес, конуса Северного прорыва, лавовые пещеры, лавовые потоки извержения 2012-2013 гг.;
- восхождение на влк. Плоский Толбачик;
- восхождение на влк. Овальная Зимина;
- вулканы Ключевской группы;
- Марсово поле, скала Поленница;
- каньон реки Студеной, Бараньи скалы;
- купания в горячих источниках;
- побережье Тихого океана;
- сплав по реке Быстрая Эссовская.
Вас ждет:
Программа тура
В этот день мы отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия. Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.
Здесь же, на удобной поляне среди прибрежной лесотундры, остаемся на ночевку. Ночлег в палатках.
На рассвете при благоприятной погоде можно увидеть, как солнце всплывает из-за горизонта водной глади бескрайнего океана.
Время возможных встреч в аэропорту указано.
Примерно в середине пути обедаем в столовой пос. Мильково.
Затем пересаживаемся в автобус высокой проходимости (вахтовка) и забрасываемся к начальной точке пешеходного маршрута - к кордону Копыто природного парка Ключевской.
Ночлег в палатках.
Разбиваем лагерь рядом с живописным водопадом.
После обеда радиальный выход к Бараньим скалам и на поляну эдельвейсов (цветут в начале июля).
По пути переходим вброд реку Студеная. В некоторых местах при хорошей погоде можно наблюдать 8 вулканов одновременно.
Останавливаемся на ночлег в районе конусов Марс и Юпитер или скалы Поленница.
Преодолеваем перевал Толбачинский. Дневной переход составит около 15 км. По пути продолжаем наблюдать вулканы Острый и Плоский Толбачики, Большая и Малая Удина, Овальная Зимина.
По пути преодолеваем перевал Толуд. Дневной переход около 12 км.
На протяжении пути ландшафт постепенно переходит из альпийских лугов в вулканическую пустыню. Пройдем через гигантский лавовый поток извержения 2012-13 г.
На кордоне Клешня нас ждет заброска продуктов.
Наверху нас ждет огромный по размерам кратер - 2 км в диаметре и глубиной 500 м, с обрывистыми вовнутрь стенами.
При хорошей погоде открываются панорамы на вулканы Ключевской группы и на безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками.
Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака.
Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород.
Затем переезжаем до поселка Козыревск, где пересаживаемся в автобус, который отвезет нас в городок Эссо.
Размещаемся в частном хостеле. Купание в термальном бассейне.
Сплав очень активный и увлекательный, но требует внимания и четких исполнений команд гида-инструктора.
Река протекает в необычайно красивом ущелье с растущими на обрывистых скальных берегах лиственницами. Во время сплава также будет и рыбалка, снасти предоставляются.
Возвращение в домики в Эссо.
По пути обедаем в пос. Мильково.
Ночлег в гостинице.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт. До новых встреч на Камчатке!
Время возможных трансферов в аэропорт указано.
Стоимость
Проживание в палатках
- Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия": рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30; рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10; рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30 (время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями). Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам. Отказ от трансфера не компенсируется.
- Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок: выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731; выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 1733 и 1735 (точное время трансфера сообщается гидом накануне). Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам. Отказ от трансфера не компенсируется.
- приготовление пищи в походной кухне осуществляется в порядке дежурства по 2-3 человека и при содействии гида-инструктора;
- провизия и групповое снаряжение равномерно распределяется между участниками на время похода;
- программа маршрута может быть изменена при неблагоприятных погодных условиях или по другим объективным причинам.
Включено в стоимость
- транспортные услуги по программе;
- двухместное размещение в гостинице (1 ночь в конце тура);
- питание на активной части маршрута;
- услуги гида-инструктора;
- групповое снаряжение (палатки, кухонное снаряжение и т.д.);
- разрешение на посещение природного парка;
- проживание в частном хостеле в Эссо (2 ночи);
- сплав по реке Быстрой Эссовской.
Оплачивается отдельно
- питание в городе;
- обед в столовой пос. Мильково (2-й и 13-й дни);
- туристическая страховка
- спиртные напитки;
- авиабилеты;
- индивидуальный трансфер.
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Треккинг в Налычевскую долину
Пеший поход с рюкзаками по природному парку Налычево. 13 дней, проживание - палатки, домики, гостиница. Вас ждет преодоление перевалов, восхождения на вулканы, горячие ...
Ближайший заезд:
c 09 июля по 21 июля
13 дней 12 ночей
от 49000 ₽
Камчатка лайт
Летний активный тур по главным красотам Камчатки. 9 дней без палаток и рюкзаков! Сплав, морская прогулка, восхождения к вулканам, этническая экскурсия и Малая долина ге...
Ближайший заезд:
c 15 июля по 23 июля
9 дней 8 ночей
от 99000 ₽
В сердце Камчатки
Активный экскурсионный тур в самое сердце Камчатки. Насыщенная 12-дневная программа с проживанием на базе отдыха; в гостинице и палатках. Треккинги к вулканам и сплав.
Ближайший заезд:
c 18 июля по 29 июля
12 дней 11 ночей
от 110000 ₽
Контрасты Камчатки
Активный летний тур на Камчатку на 12 дней. Тур без рюкзаков. 3 дня сплава, восхождения на вулканы, треккинги, морская прогулка, экскурсии. Проживание в гостиницах, дом...
Ближайший заезд:
c 03 июля по 14 июля
12 дней 11 ночей
от 115000 ₽
Топ 5 мест с комфортом
Тур по Камчатке без палаток по наиболее интересным и посещаемым достопримечательностям, которые, по нашему мнению, входят в топ 5 мест Камчатки. Это рыбалка, восхождени...
Ближайший заезд:
c 02 июля по 08 июля
7 дней 6 ночей
от 120000 ₽
Земля огнедышащих гор
Активный тур к самым интересным и и доступным для посещения вулканам Камчатки: Мутновский, Плоский Толбачик, Горелый, Авачинский. 13 дней. Тур без рюкзаков с проживание...
Ближайший заезд:
c 03 июля по 15 июля
13 дней 12 ночей
от 129000 ₽
На Камчатку - Легко!
Недельный тур на Камчатку. Насыщенная программа. Проживание в спа-отеле Лагуна в курортном районе Паратунка. Один рассвет вы встретите в глэмпинге на Халактырском пляже...
Ближайший заезд:
c 03 июля по 10 июля
8 дней 7 ночей
от 130000 ₽
Вулканы Камчатки
Тур без рюкзаков с восхождением на вулканы Плоский Толбачик, конусы Северного прорыва, Мутновский, Горелый. Возрастное ограничение 14+. Проживание в глэмпингах и гостин...
Ближайший заезд:
c 01 августа по 11 августа
11 дней 10 ночей
от 170000 ₽
Горячий край
Насыщенный и активный тур с акцентом на вулканической и лесной природе. В маршруте восхождения на два действующих вулкана, катания по нерестовой реке и морская прогулка...
Ближайший заезд:
c 11 июля по 23 июля
13 дней 12 ночей
от 205000 ₽
Легенды Севера
Полное погружение в контрастную Камчатку: Вы проведете по несколько дней в вулканической пустыне, в гостях у медведей и в Тихом океане. Путешествие по дикой природе раз...
Ближайший заезд:
c 19 июля по 01 августа
14 дней 13 ночей
от 240000 ₽
Медведи, вулканы, косатки
Все богатства Камчатского края только для Вас этом туре. Вы увидите все самое интересное в Южно-Камчатском федеральном заказнике. Посмотрите, как рыбачат в Курильском о...
Ближайший заезд:
c 11 августа по 24 августа
14 дней 13 ночей
от 260000 ₽