В сердце Камчатки
Вулканы Ключевской группы сосредоточенны на относительно небольшой территории, их можно увидеть, ни много ни мало, сразу 7-8 вулканов одновременно. Вулкан Толбачик впечатлит масштабностью проявления активного вулканизма, где до сих пор сохраняется жар раскаленной магмы. Шивелуч является одним из самых активных вулканов в мире. Река Быстрая Эссовская - это красивые скальные берега и интересные пороги. Дополнит это путешествие посещение туристического городка Эссо с купанием в горячих источниках.
Данное путешествие не менее интересно, чем другие туры, но при этом здесь Вы увидите больше малораскрученных и более красивых локаций, и соответственно меньше "попсовых" мест с большим количеством туристов.
Маршрут будет интересен в том числе тем туристам, которые уже были на Камчатке и посмотрели популярные места южной части полуострова, но хотели бы снова отправиться в этот удивительный край вулканов и гейзеров.
В программе:
- восхождение на вулкан Плоский Толбачик;
- район трещинных извержений Толбачика (Мертвый лес, конуса Северного прорыва, остывающие лавовые потоки, лавовые пещеры);
- восхождение на сомму действующего вулкана Шивелуч;
- Долина великанов - виды на вулканы Ключевской группы в районе сопки Копыто, а также долина реки Студеной, Бараньи скалы, поляна Эдельвейсов;
- однодневный сплав по реке Быстрой Эссовской;
- туристический городок Эссо с горячими источниками;
- опционально – вертолётная экскурсия морская прогулка (требуются дополнительные дни).
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице.
В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.
В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы.
Обед и ужин в этот день самостоятельно.
Время возможных встреч в аэропорту указано в условиях (ниже программы).
А в завершении пути по лесной труднопроходимой дороге заезжаем на горное плато Ключевской группы вулканов.
Примерно в середине пути обедаем в столовой пос. Мильково.
Разбиваем лагерь, ночевка в палатках.
По словам известного путешественника и альпиниста Александра Биченко, этот маршрут является одним из самых красивых в мире.
Во время треккинга мы также увидим поляну Эдельвейсов (цветут в июле), Бараньи скалы и по возможности каньон реки Студеной.
Возвращаемся в лагерь, ночлег в палатках.
После обеда собираем лагерь, садимся в машину и уезжаем в самобытный поселок Козыревск, где размещаемся в частной гостинице, вечером нас ждет баня.
Разбиваем лагерь на границе леса и пепловых полей.
Вторую половину дня можно использовать на экскурсионный треккинг по каньону Крылья Гамулов и к пемзовым скалам.
Ночлег в палатках.
Шивелуч довольно часто извергается, но 100% гарантии застать реальный выброс нет. Вулкан может весь день «молчать», но может и несколько раз за день «проснуться».
Вечером переезжаем в Козыревск, ночлег в частной гостинице, баня.
Отправляемся к подножию вулкана Плоский Толбачик в район трещинных извержений, по пути машина преодолевает вброд реку Студеная.
В этот день нас ждут экскурсии по всем основным достопримечательностям Толбачинского дола. Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака. Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород. Вечером экскурсия на лавовый поток 2012-13 гг.
Ночлег в палатках.
Наверху нас ждет огромный по размерам кратер - 2 км в диаметре и глубиной 500 м, с обрывистыми вовнутрь стенами. При хорошей погоде открываются панорамы на вулканы Ключевской группы и на безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками.
По пути на восхождение проходим мимо эпицентра трещинного извержения 2012-13 годов. Возвращение в лагерь.
Ночлег в палатках.
По пути останавливаемся у реки Кававля, где совершаем прогулку к красивейшему водопаду.
В Эссо нас ждет купание в бассейне с водой из горячих источников. Желающие смогут посетить краеведческий музей.
Размещаемся в частной гостинице.
Сплав по реке Быстрой Эссовской отличается быстрым бурным течением с множеством перекатов, шивер и порогов. Сплав очень активный и увлекательный, но требует внимания и четких исполнений команд гида-инструктора.
Река протекает в красивой долине с растущими на обрывистых скальных берегах лиственницами. Во время сплава также будет и рыбалка, снасти предоставляются. Экипировка для сплава выдается в Эссо.
Возвращение в частную гостиницу в Эссо.
По пути обедаем в пос. Мильково.
Вечером размещаемся в гостинице. Ужин в этот день самостоятельно.
День вылета домой. Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт. До новых встреч на Камчатке!
Время возможных трансферов в аэропорт указано.
Стоимость
Проживание по программе
- Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия": рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30; рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10; рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30 (время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).
- Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок: выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731; выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 1733 и 1735 (точное время трансфера сообщается гидом накануне).
- Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам. Отказ от трансфера не компенсируется.
- Возможно изменение программы: восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана; на какую высоту восходить на сомму вулкана Шивелуч решается на месте по обстановке в зависимости от активности вулкана.
Включено в стоимость
- транспортные услуги по программе;
- двухместное размещение в гостиницах (2 ночи в Петропавловске);
- проживание в пос. Козыревск - 2 ночи (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате);
- проживание в Эссо - 2 ночи (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в номере);
- питание;
- услуги гида-инструктора, повара;
- групповое снаряжение (палатки, коврики-пенки, кухонное снаряжение и т.д.).
Оплачивается отдельно
- ужины в городе (во время двух ночевок - в начале и в конце тура);
- обеды в пути в пос. Мильково (во 2-й и 11-й дни);
- туристическая страховка, можно купить;
- спиртные напитки;
- авиабилеты;
- индивидуальный трансфер.
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