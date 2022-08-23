В сердце Камчатки

Тур в самое "сердце" Камчатки - в её центральную часть. Вы увидите самые высокие вулканы Евразии, одни из самых активных вулканов в мире, совершите несколько восхождений, посетите туристический городок с горячими источниками и сплавитесь по красивой порожистой реке.Вулканы Ключевской группы сосредоточенны на относительно небольшой территории, их можно увидеть, ни много ни мало, сразу 7-8 вулканов одновременно. Вулкан Толбачик впечатлит масштабностью проявления активного вулканизма, где до сих пор сохраняется жар раскаленной магмы. Шивелуч является одним из самых активных вулканов в мире. Река Быстрая Эссовская - это красивые скальные берега и интересные пороги. Дополнит это путешествие посещение туристического городка Эссо с купанием в горячих источниках.Данное путешествие не менее интересно, чем другие туры, но при этом здесь Вы увидите больше малораскрученных и более красивых локаций, и соответственно меньше "попсовых" мест с большим количеством туристов.Маршрут будет интересен в том числе тем туристам, которые уже были на Камчатке и посмотрели популярные места южной части полуострова, но хотели бы снова отправиться в этот удивительный край вулканов и гейзеров.

В программе:

восхождение на вулкан Плоский Толбачик;

район трещинных извержений Толбачика (Мертвый лес, конуса Северного прорыва, остывающие лавовые потоки, лавовые пещеры);

восхождение на сомму действующего вулкана Шивелуч;

Долина великанов - виды на вулканы Ключевской группы в районе сопки Копыто, а также долина реки Студеной, Бараньи скалы, поляна Эдельвейсов;

однодневный сплав по реке Быстрой Эссовской;

туристический городок Эссо с горячими источниками;

опционально – вертолётная экскурсия морская прогулка (требуются дополнительные дни).

5 ночевок в палатках; особой физической подготовки не требуется, но понадобится некоторая степень выносливости и целеустремленности для восхождений на вулканы.