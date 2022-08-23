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В сердце Камчатки

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Тур в самое "сердце" Камчатки - в её центральную часть. Вы увидите самые высокие вулканы Евразии, одни из самых активных вулканов в мире, совершите несколько восхождений, посетите туристический городок с горячими источниками и сплавитесь по красивой порожистой реке.

Вулканы Ключевской группы сосредоточенны на относительно небольшой территории, их можно увидеть, ни много ни мало, сразу 7-8 вулканов одновременно. Вулкан Толбачик впечатлит масштабностью проявления активного вулканизма, где до сих пор сохраняется жар раскаленной магмы. Шивелуч является одним из самых активных вулканов в мире. Река Быстрая Эссовская - это красивые скальные берега и интересные пороги. Дополнит это путешествие посещение туристического городка Эссо с купанием в горячих источниках.

Данное путешествие не менее интересно, чем другие туры, но при этом здесь Вы увидите больше малораскрученных и более красивых локаций, и соответственно меньше "попсовых" мест с большим количеством туристов. 

Маршрут будет интересен в том числе тем туристам, которые уже были на Камчатке и посмотрели популярные места южной части полуострова, но хотели бы снова отправиться в этот удивительный край вулканов и гейзеров.

В программе:

  • восхождение на вулкан Плоский Толбачик;
  • район трещинных извержений Толбачика (Мертвый лес, конуса Северного прорыва, остывающие лавовые потоки, лавовые пещеры);
  • восхождение на сомму действующего вулкана Шивелуч;
  • Долина великанов - виды на вулканы Ключевской группы в районе сопки Копыто, а также долина реки Студеной, Бараньи скалы, поляна Эдельвейсов;
  • однодневный сплав по реке Быстрой Эссовской;
  • туристический городок Эссо с горячими источниками;
  • опционально – вертолётная экскурсия морская прогулка (требуются дополнительные дни).
По сложности: 5 ночевок в палатках; особой физической подготовки не требуется, но понадобится некоторая степень выносливости и целеустремленности для восхождений на вулканы.

Программа тура

День 1
Аэропорт – Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице. 

В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.

В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы. 

Обед и ужин в этот день самостоятельно.

Время возможных встреч в аэропорту указано в условиях (ниже программы).

День 2
Переезд к вулканам Ключевской группы
Рано утром выезжаем на кордон Копыто природного парка Вулканы Камчатки. Дорога предстоит нелегкая – около 500 км, из которых примерно треть по асфальту и две трети по гравийной дороге.

А в завершении пути по лесной труднопроходимой дороге заезжаем на горное плато Ключевской группы вулканов.

Примерно в середине пути обедаем в столовой пос. Мильково.

Разбиваем лагерь, ночевка в палатках.
День 3
Треккинг в долину реки Студеной
Отправляемся на дневную прогулку в долину реки Студеной. В этих местах при хорошей погоде открываются грандиозные виды на самые высокие вулканы Камчатки - Острый и Плоский Толбачики, Овальная Зимина, Безымянный, Ушковский, Крестовский, Камень и, конечно же, Ключевская сопка.

По словам известного путешественника и альпиниста Александра Биченко, этот маршрут является одним из самых красивых в мире.

Во время треккинга мы также увидим поляну Эдельвейсов (цветут в июле), Бараньи скалы и по возможности каньон реки Студеной.

Возвращаемся в лагерь, ночлег в палатках.
День 4
Прогулка на смотровую площадку, переезд в Козыревск
Утром отправляемся на смотровую площадку, расположенную на краю ущелья ручья Бараньего и реки Студеной. 

После обеда собираем лагерь, садимся в машину и уезжаем в самобытный поселок Козыревск, где размещаемся в частной гостинице, вечером нас ждет баня.
День 5
Переезд к вулкану Шивелуч
Переезжаем (около 120 км) к самому северному вулкану Камчатки и одному из самых активных вулканов в мире. Здесь Вы увидите «свежайшие» вулканические ландшафты и скопления вулканических бомб.

Разбиваем лагерь на границе леса и пепловых полей.

Вторую половину дня можно использовать на экскурсионный треккинг по каньону Крылья Гамулов и к пемзовым скалам.

Ночлег в палатках.
День 6
Восхождение на сомму вулкана Шивелуч
Восхождение на активный конус вулкана может быть опасным, поэтому мы совершим восхождение на гребень старого Шивелуча, откуда с вершины Смотровой можно наблюдать пирокластические выбросы в кратере молодого конуса.

Шивелуч довольно часто извергается, но 100% гарантии застать реальный выброс нет. Вулкан может весь день «молчать», но может и несколько раз за день «проснуться».

Вечером переезжаем в Козыревск, ночлег в частной гостинице, баня.
День 7
Толбачинский дол

Отправляемся к подножию вулкана Плоский Толбачик в район трещинных извержений, по пути машина преодолевает вброд реку Студеная. 

В этот день нас ждут экскурсии по всем основным достопримечательностям Толбачинского дола. Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака. Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород. Вечером экскурсия на лавовый поток 2012-13 гг.

Ночлег в палатках.

День 8
Восхождение на Плоский Толбачик
Восхождение на плоский Толбачик не самое легкое, путь к вершине может занять до 7 часов.

Наверху нас ждет огромный по размерам кратер - 2 км в диаметре и глубиной 500 м, с обрывистыми вовнутрь стенами. При хорошей погоде открываются панорамы на вулканы Ключевской группы и на безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками.

По пути на восхождение проходим мимо эпицентра трещинного извержения 2012-13 годов. Возвращение в лагерь.

Ночлег в палатках.


День 9
Переезд в Эссо
Переезжаем в знаменитый городок Эссо, чаще именуемый "Камчатской Швейцарией".

По пути останавливаемся у реки Кававля, где совершаем прогулку к красивейшему водопаду.

В Эссо нас ждет купание в бассейне с водой из горячих источников. Желающие смогут посетить краеведческий музей.

Размещаемся в частной гостинице.






День 10
Сплав по реке Быстрая Эссовская

Сплав по реке Быстрой Эссовской отличается быстрым бурным течением с множеством перекатов, шивер и порогов. Сплав очень активный и увлекательный, но требует внимания и четких исполнений команд гида-инструктора.

Река протекает в красивой долине с растущими на обрывистых скальных берегах лиственницами. Во время сплава также будет и рыбалка, снасти предоставляются. Экипировка для сплава выдается в Эссо.

Возвращение в частную гостиницу в Эссо.

День 11
Переезд в Петропавловск-Камчатский
Переезд в Петропавловск-Камчатский займет целый день.

По пути обедаем в пос. Мильково.

Вечером размещаемся в гостинице. Ужин в этот день самостоятельно.
День 12
Проводы в аэропорт

День вылета домой. Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт. До новых встреч на Камчатке!

Время возможных трансферов в аэропорт указано.

Стоимость

Проживание по программе

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Стандарт
за 12 дней с человека
Двухместное размещение
110 000 ₽
Скидка 10% на детей до 14 лет включительно.
  • Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия": рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30; рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10; рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30 (время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).
  • Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок: выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731; выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 1733 и 1735 (точное время трансфера сообщается гидом накануне).
  • Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам. Отказ от трансфера не компенсируется.
  • Возможно изменение программы: восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана; на какую высоту восходить на сомму вулкана Шивелуч решается на месте по обстановке в зависимости от активности вулкана.

Включено в стоимость

  • транспортные услуги по программе;
  • двухместное размещение в гостиницах (2 ночи в Петропавловске);
  • проживание в пос. Козыревск - 2 ночи (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате);
  • проживание в Эссо - 2 ночи (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в номере);
  • питание;
  • услуги гида-инструктора, повара;
  • групповое снаряжение (палатки, коврики-пенки, кухонное снаряжение и т.д.).

Оплачивается отдельно

  • ужины в городе (во время двух ночевок - в начале и в конце тура);
  • обеды в пути в пос. Мильково (во 2-й и 11-й дни);
  • туристическая страховка, можно купить;
  • спиртные напитки;
  • авиабилеты;
  • индивидуальный трансфер.

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