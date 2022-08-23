Уникальная Камчатка плюс

Стоимость

если вы прилетаете на 1-2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;

если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена); вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.

в случае штормовой погоды морская экскурсия к острову Старичков будет заменена на экскурсию по Авачинской бухте.

восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана;

при отсутствии подъезда на Мутновский вулкан (такое иногда бывает, обычно в июле), программа трехдневного сегмента тура "Мутновско-Горелая группа вулканов" будет построена следующим образом:

рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249прилетающий в 10:30; рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10; рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30(время прилёта рейсов может быть измененоавиакомпаниями).Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам. Отказ от трансфера не компенсируется.выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731; выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 1733 и 1735(точное время трансфера сообщается гидом накануне).Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам. Отказ от трансфера не компенсируется.- День 1. Восхождение на вулкан Горелый.- День 2. Малая Долина гейзеров (Дачные горячие источники).- День 3. Мини-восхождение к Вилючинскому водопаду (высотой 40 метров), расположенному на склонах вулкана Вилючинский.Программа данного сегмента тура может быть построена и иначе, исходя из погодной и дорожной обстановки. А также в эти 3 дня возможно посещение водопада "Косы Вероники" и лавовых пещер при благоприятных погодных, дорожных и прочих условиях.