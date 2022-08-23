Уникальная Камчатка плюс
В программе:
- восхождения на вулканы Плоский Толбачик, Мутновский, Горелый, район трещинных извержений Толбачика (Мертвый лес,конуса Северного прорыва, остывающие лавовые потоки, горячие лавовые пещеры)
- сплав-рыбалка на реке Быстрой
- туристический городок Эссо с горячими источниками
- морская прогулка к острову Старичков
- Халактырский пляж
- Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники)
- термальный бассейн в Паратунке
Вас ждет:
Программа тура
В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.
В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы.
Обед и ужин в этот день самостоятельно.
Время возможных встреч в аэропорту указано.
Обед на катере.
После морской экскурсии отправляемся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия. Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.
К вечеру возвращаемся в гостиницу в Петропавловске-Камчатском, ужин в этот день самостоятельно.
Внимание! Если вы знаете, что вас может укачивать в море (или в транспорте), то приобретите заранее средства от укачивания (например, Драмина) и примите согласно инструкции до начала морской прогулки.
Река достаточно спокойная, сплав не спортивный и по силам всем желающим, в том числе и детям, а несколько несложных порогов добавят легкого адреналина и впечатлений.
Рыбалка на спиннинг.
Ночевка в палатках на берегу реки.
Вечерние посиделки у костра.
Прохождение первого порога.
Рыбалка.
Во время сплава есть большая вероятность увидеть медведей, ловящих рыбу на берегу.
Ночевка в палатках на берегу реки.
Собираем снаряжение и переезжаем в гостиницу в курортной зоне Паратунка, купание в бассейне с термальной водой.
Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся на нашу турбазу, расположенную возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, спать в спальниках на двухъярусных кроватях).
После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники). Здесь вдоль горного ручья из-под земли бьют множество горячих ключей и фумарол.
При желании можно принять ванну в купальне с голубой глиной.
Возвращаемся в турприют.
Ужин, костер, возможно гитара.
Восхождение на кромку кратера занимает обычно около 2 часов, перепад высоты - 700 метров. Нам откроется вид на фумарольные поля кратера, на ледник, нависающий с восточных стен кратера, на Активную воронку, откуда вырывается огромный столб парогазовой смеси.
На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 метров в каньон Опасный мощным водопадом.
К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку.
Если к Мутновскому вулкану невозможно проехать (такое иногда бывает, обычно в июле), то программа будет изменена.
Путь к вершине занимает обычно не более 2,5-3 часов, высота вулкана 1829 м. над уровнем моря.
Горелый имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие - это кратеры Голубое озеро и Активный. Оба кратера представляют собой воронки с отвесными стенами.
Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию - на дне его находится озеро ярко-голубого цвета. В кратере Активный находится небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого «дымят» мощные фумаролы.
Осмотрев кратеры, спускаемся к машине и заезжаем на турбазу пообедать, после чего переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице.
Ужин в этот день самостоятельно.
Примерно в середине пути обедаем в столовой пос. Мильково. По пути открываются виды на Ключевскую группу вулканов.
Ночевка в частной гостинице.
В этот день нас ждут экскурсии по всем основным достопримечательностям Толбачинского дола. Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака. Исследуем лавовые пещеры Южного прорыва. Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород.
Вечером экскурсия на лавовый поток 2012-13 гг.
Ночлег в палатках.
При хорошей погоде открываются панорамы на вулканы Ключевской группы и на безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками.
По пути на восхождение проходим мимо эпицентра трещинного извержения 2012-13 годов.
Возвращение в лагерь.
Ночлег в палатках.
По пути останавливаемся у реки Кававля, где совершаем прогулку к очень симпатичному водопаду.
В Эссо нас ждет купание в бассейне с водой из горячих источников.
Желающие смогут посетить краеведческий музей.
Размещаемся в частной гостинице.
По пути обедаем в пос. Мильково.
Вечером размещаемся в гостинице.
Ужин в этот день самостоятельно.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт. До новых встреч на Камчатке!
Время возможных трансферов в аэропорт указано.
Стоимость
Проживание по программе
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия": рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249
прилетающий в 10:30; рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10; рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30(время прилёта рейсов может быть изменено
авиакомпаниями).
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам. Отказ от трансфера не компенсируется.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок: выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731; выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 1733 и 1735
(точное время трансфера сообщается гидом накануне).
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам. Отказ от трансфера не компенсируется.
Если вы прилетаете раньше и/или улетаете позже:
- если вы прилетаете на 1-2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
- если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена); вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
- в случае штормовой погоды морская экскурсия к острову Старичков будет заменена на экскурсию по Авачинской бухте.
- восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана;
- при отсутствии подъезда на Мутновский вулкан (такое иногда бывает, обычно в июле), программа трехдневного сегмента тура "Мутновско-Горелая группа вулканов" будет построена следующим образом:
- День 2. Малая Долина гейзеров (Дачные горячие источники).
- День 3. Мини-восхождение к Вилючинскому водопаду (высотой 40 метров), расположенному на склонах вулкана Вилючинский.
Программа данного сегмента тура может быть построена и иначе, исходя из погодной и дорожной обстановки. А также в эти 3 дня возможно посещение водопада "Косы Вероники" и лавовых пещер при благоприятных погодных, дорожных и прочих условиях.
Включено в стоимость
- транспортные услуги по программе (на вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66);
- двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском - 4 ночи;
- двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) - 1 ночь;
- многоместное размещение в домике в районе вулканов Горелый и Мутновский (2 ночи);
- проживание в пос. Козыревск - 1 ночь (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате);
- проживание в Эссо - 1 ночь (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате);
- морская прогулка на яхте к острову Старичков;
- питание;
- услуги гидов-инструкторов и повара;
- групповое снаряжение (палатки, коврики-пенки, водное снаряжение, кемпинговая кухня и т.д.).
Оплачивается отдельно
- ужины в городе (во время 4 ночевок в Петропавловске-Камчатском);
- обеды в пути в пос. Мильково (9-й и 13-й дни);
- туристическая страховка;
- спиртные напитки;
- авиабилеты.
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